Зачастую владельцы жилья используют балкон для складирования ненужных старых вещей. Но это неправильно, ведь это элемент жилого пространства можно легко обустроить, сделать комфортнее и уютнее. Основной такой переделки выступает пол. Это самый сложный и тяжелый этап. При этом его можно выполнить своими силами. Наши специалисты подготовили информацию, которая поможет это сделать.

Подготовка балконной плиты

Перед укладкой пола на закрытом либо открытом балконе важно правильно подготовить выступающую железобетонную плиту. Перед этим необходимо убрать все с площадки. При наличии трещин, важно их зашпаклевать. Щели предварительно заполняют монтажной пеной.

Когда все дефекты устранены, следует подобрать тип будущего пола. Если это балкон открытого типа предпочтение отдается холодному покрытию. Для застекленной площадки пол лучше утеплить.

Подготовка основы балконного пола

До того, как постелить полы на балконе, важно выровнять поверхность выступающей плиты из железобетона. Получить результат в короткий срок можно, сделав наливное покрытие.

Как правило, эти работы включают следующие этапы:

Тщательная грунтовка поверхности. После полного высыхания необходимо очистить от пыли и прочего мелкого мусора. Смесь для наливного пола необходимо приготовить, ориентируясь на инструкцию изготовителя. Обычно она напечатана на упаковке. Полученным раствором заливают пол, начиная с дальнего угла. Делают это не торопясь, направляясь к двери балкона. Во время процесса необходимо обеспечить равномерное распределение смеси на основании. После этого следует убрать пузырьки воздуха из смеси специализированным игольчатым валиком. Делать это необходимо 2-3 раза, чтобы убрать воздух полностью.

Смесь для наливного пола необходимо заливать сразу же после смешивания. В противном случае она начнет твердеть спустя полчаса. Ходить же по застывшей смеси можно через 4 часа после окончания заливки. Для полного просыхания смеси необходимо несколько суток.

Утепление пола на балконе без изменения толщины основания

Для закрытого балкона предпочтительнее выбирать теплый пол. Этот вариант предполагает использование электрической энергии. С его помощью производится подогрев поверхности.

Этот метод представляет собой теплый пол, для обустройства которого применяют инфракрасный обогреватель в формате пленки. Ее укладывают без стяжки. По этой причине требуется увеличить толщину пола на 10-20 см.

Работы по монтажу теплого пленочного пола выполняются таким образом:

Укладывается теплоизоляционный материал по всей выровненной поверхности. Для утепления применяют пенофол, но можно использовать и иные материалы;

По балкону на утеплитель укладывают термопленку электрического пола;

Медные контакты теплого пола со стороны парапета битумной изоляцией, что исключает проникновение влаги к ним;

Далее подводится электрические кабель к иной стороне карбоновой термопленки;

Электропровода припаиваются к контактам теплого пола;

Контакты изолируются;

Электричество подводят к терморегулятору;

Подключается датчик температуры и монтируется под термопленку;

Производится проверка соединений, датчика и терморегулятора;

Ламинат либо иное напольное покрытие укладывают на поверхность.

Полы с карбоновой термопленкой должны укладывать специалисты. Ведь ошибки в работе, в том числе попадание влаги, может послужить причиной замыкания. Это может привести к поломке элемента нагрева. А его ремонта потребует демонтажа финишного покрытия и новой укладки термопленки.

Утепление балконного пола с утолщением основания

Перед монтажом пола на закрытом балконе важно правильно выбрать материал для утепления. Поскольку оконные конструкции, установленные между козырьком и парапетом, обеспечивает увеличение температуры там примерно на 12 °C.

Но использование утеплителя на выступающей железобетонной плите увеличит толщину пола. Но в тоже время позволяет расширить ассортимент финишной облицовки.

Производя утепление пола, мастер выполняет работу по следующим шагам:

Делают разметку креплений для продольных деревянных лаг. При этом соблюдается норма по расстоянию от стены до боковых брусков. Она составляет 50 мм. В случае, когда планируется монтаж трех продольных лаг, от стены до брусков расстояние должно составлять около 40-50 см. Рассчитывается место соединения фанерных листов и местонахождение поперечных лаг. Обозначаются точки закрепления кронштейнов к брускам. Между продольными лагами, как правило, оставляют 50-60 см. Поперечные бруски закрепляют кронштейнами. Их поштучно устанавливают между продольными лагами. Кронштейны крепят с помощью дюбелей в предварительно просверленные отверстия в бетонной основе. Боковые и промежуточные бруски устанавливают. Если требуется, их стыковка происходит в середине кронштейна. Лаки крепят исключительно по горизонтальной плоскости. Расстояние от поверхности чернового пола составляет 10 до 15 см. Поперечные бруски устанавливают и соединяют с помощью продольных лаг и металлических уголков. Материал для утепления укладывают в пространство между лагами. Теплоизолятором выступает минеральная вата. Также используется пеноплекс. Монтаж фанеры производится перед укладкой напольного покрытия на застекленном балконе. Листы закрепляют в 5 мм от стены. Лист стыкуют на поперечном бруске, чтобы обеспечить качественную фиксацию и исключить повреждения краев. При монтаже фанеры на лагу метизы размещают через каждые 150 мм. При этом саморезы требуется утапливать в древесном листе.

Покрытие пола на открытом балконе

До принятия окончательного решения в выборе материалов для пола на балконе необходимо учесть наличие либо отсутствие застекления. На открытую территорию весь год воздействуют разные факторы: солнечные лучи, дождь, снег, отрицательная температура. Поэтому финишное покрытие должно быть устойчиво к негативным факторам.

1. Окрашивание основы

Лакокрасочные материалы – самый простой вариант напольного покрытия на лоджии либо балконе. Этот вариант не потребует крупных финансовых трат. Но для окрашивания используют специализированную краску.

Может применяться эмаль на базе эпоксидной смолы либо составы для наливного покрытия.

Краска в выбранном цвете наносится следующим образом:

Поверхность тщательно грунтуется, с целью снижения количества расхода окрашивающего состава. Грунтовка не требуется, если используется эмаль;

Производят покрытие лакокрасочным материалом с дальнего угла;

Первый слой необходимо полностью высушить и после поверхность окрашивают снова.

Для завершения отделки пола устанавливают декоративный плинтус. Крепят его спустя сутки после окрашивания. Это позволяет краске полностью высохнуть.

2. Укладка террасной доски

Террасная доска выполнена из специального композитного пиломатериала. Это не стойкой сырье, которое способно разрушиться в случае резких колебаний температуры.

Опытные квалифицированные мастера укладываю этот вид напольного покрытия следующим образом:

Перед покрытием бетонного пола на открытом балконе необходимо уложить и закрепить лаги поперечного типа. Они закрепляются в 50 см друг от друга. При этом оставляют зазор у стены в 1 см. Это позволит обеспечить компенсацию расширения дерева при колебаниях температуры;

Монтируют на лаги металлические клипсы;

Доски пазом вставляют в клипсы, набирая таким образом пол;

Устанавливают плинтус по периметру.

При необходимости древесину обрабатывают специальными защитными средствами. Это обеспечит период их службы.

3. Укладка напольной плитки

Керамическая плитка – одно из наиболее износостойких напольных покрытий. Она устойчива к воздействию атмосферных осадков. Ее легко очистить. Опытные мастера могут уложить керамическую плитку одного или нескольких типов, выложить орнамент.

До монтажа пола на открытом балконе важно выбрать подходящую плитку и подготовить поверхность.

Далее выполняют следующие работы:

Пол размечают с дальнего угла. С этого места укладывают первый ряд керамики;

На выровненную, чистую поверхность наносится плиточный клей. Его распределяют по основе, что позволяет 3-4 плитки сразу;

Покрытие укладывают, плотно прижимая. Необходимо делать этот так, чтобы клей распределился под ней, не создавая пустоты. В противном случае через время края плитки могут надломиться под нагрузкой.

Плитку укладывают с использованием крестиков из пластика. Это обеспечивает создание ровных межплиточных швов. После высыхания их убирают;

В швы помещают затирку.

Остается лишь очистить поверхность. Далее устанавливают декоративные плинтуса. При этом важно понимать, что для балкона лучше выбирать плитку из керамики с шероховатой поверхностью. Это снизит риск скольжения по ней. При этом покрытие можно укладывать не только на бетон, но и на фанерную базу.

Перед тем, как начать монтаж балконного пола, важно подготовить поверхность. Для этого необходимо устранить щели, трещины и выровнять пол. Делают это с помощью наливного пола. Если балкон застеклен, то лучше отдать предпочтение полу с подогревом либо укладывать минеральную вату, либо пеноплекс.

Зачастую для остекленного балкона выбирают линолеум либо ламинат. Для открытой территории можно выбрать специализированную краску, плитку для облицовки либо террасную доску. Вне зависимости о того, какой именно отделочный материал используется, он должен быть водостойкий.