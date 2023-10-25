Как выглядит ваш балкон? Это подобие склада, где хранится инвентарь, старьё из цикла «жалко выбросить», а заодно и сушится бельё, или это полноценное жилое помещение, где приятно отдохнуть и поработать? Второй вариант гораздо популярнее, и это может только радовать. А значит, отделка балкона заслуживает серьёзного подхода. Об этом и поговорим.





Требования к отделочному материалу балкона или лоджии

А начнём с обозначения требований, которым должен соответствовать отделочный материал для балкона или лоджии. Поскольку балкон – это выступающая часть здания, он в большей мере подвержен негативным факторам внешней среды.





Стало быть, отделочный материал должен обладать следующими качествами:

Влагостойкость.

Пожаробезопасность

Устойчивость к воздействию плесени, насекомых и прочей патогенной микрофлоре.

Невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению

Экологическая безопасность.

Небольшой вес.

Последнее необходимо соблюсти, чтобы не перегружать несущую конструкцию.





Также при выборе материала отделки необходимо учесть два важных критерия:

Температуру на балконе – отапливается он или нет Функциональное назначение этого пространства.

Ну и, конечно, габариты помещения тоже играют свою роль при выборе отделки. Говоря о балконе, мы будем иметь ввиду и лоджию тоже. Разница в том, что балкон примыкает к зданию только одной задней стенкой, три стороны открыты, лоджия углублена в фасад, и имеет открытой только одну стену.





Реечная отделка балкона: преимущества

Почему мы решили остановиться на реечной отделке балкона? Пойдём от противного. Почему не приемлемы другие материалы? Натяжной потолок на балконе не приемлем потому, что он не пропускает влагу.

Это чревато образованием плесени в условиях повышенной влажности, что характерно для балкона, особенно если он не отапливается. То же касается и подвесных конструкций. Реечная облицовка способна выдержать повышенную влажность, особенно, если материал реек выбран правильно. В любом случае рейки не позволят влаге накапливаться.

1. Деревянные рейки

Их очевидные плюсы:

экологичность;

разнообразие форм и текстур;

стильный вид.

Недостатками являются подверженность древесины гниению и атакам насекомых, что вызывает необходимость дополнительной обработки. Чем и как можно обработать деревянные рейки перед монтажом на балконе, мы ещё расскажем.

2. Пластиковые рейки



Достоинства:

долгий срок службы;

легки в уходе;

разнообразный дизайн;

простота монтажа;

лёгкий вес;

доступная цена;

не боится повышенной влажности и перепадов температур.

Это можно было бы назвать идеальным материалом для отделки балкона, если бы не минусы, которые обязательно надо иметь ввиду:

Пластик «не дышит».

Он восприимчив к механическим повреждениям, его легко поцарапать, и царапины будут отчётливо видны.

От ярких солнечных лучей пластиковая вагонка может выгореть, так что, если ваш балкон выходит на солнечную сторону, позаботьтесь о плотных шторах или жалюзи.





Наконец, имейте ввиду, что пластик смотрится достаточно дёшево. Рейки из пластика презентабельности вашему балкону не обеспечат.

3. Алюминиевые рейки:

Имеют долгий срок службы.

Презентабельный внешний вид.

Не подвержены плесени, ржавчине, атакам насекомых.

Не боятся перепадов температур.

Не возгораются.

Влагостойкие.





Среди недостатков можно назвать довольно высокую цену. Алюминиевые рейки также требуют специальной обработки – защиты от ржавчины.

Как подготовиться к монтажу реек на балконе или лоджии своими руками

Реечная отделка балкона хороша ещё тем, что её можно выполнить своими руками. Вот об особенностях монтажа из разных материалов дальше и поговорим.





Если ваш выбор – деревянные рейки, то для отделки используются разные сорта древесины. Самые долговечные сорта – дуб и лиственница, они же самые дорогие. Поэтому чаще всего используются сосна и липа.





Деревянная отделка всегда выглядит роскошно, но перед монтажом материал необходимо подготовить. Дерево можно обработать красками, лаком или специальной пропиткой.

Краски могут быть:



Масляные – раньше были очень популярны, сейчас почти не используются. Они хорошо защищают, но быстро теряют внешний вид. Каждые два года, а то и год покрытие приходится обновлять.

Алкидные – хорошо ложатся на древесину, образуя тонкую, но прочную плёнку. Имеют высокую износостойкость и защищают от сырости.

Акриловые – на водной основе. Тоже создают прочную красивую защитную плёнку.





Лаки тоже различаются по химическому составу.

Масляные – самые дешёвые. Отличаются разнообразием цветов и вполне надёжно защищают от влаги и истирания.

Алкидные – надёжные защитники и отличаются отменным блеском.

Акриловые – прекрасно ложатся на деревянную основу, но менее других устойчивы к истиранию.

Полиуретановые – наиболее прочные из всех, поэтому часто применяются именно для наружной отделки.





Пропитки плёнки на поверхности не образуют, но защищают древесину от негативных факторов.





Например:

Антисептики – предотвращают образование плесени и грибка. Продлевают срок службы древесины. После пропитки антисептиком обязательно следует нанести защитный состав.

Огнезащитные составы – в пояснениях не нуждаются. Делают древесину устойчивой не только к огню, но и к поражению плесенью.

Морилки – ими пропитывают, чтобы придать древесине нужный оттенок. Могут быть на водной, спиртовой и масляной основе. Защитную плёнку не создают.





Чтобы закрыть поры в древесине, используются в качестве пропитки лазурь. Она защищает от выцветания и потемнения, поэтому эта пропитка может быть использована для финишной отделки.





Пластиковые рейки в предварительной обработке не нуждаются, а вот алюминиевые, к сожалению, могут быть подвержены коррозии, поэтому перед монтажом их тоже следует защитить.

Это делается разными способами: механическим покрытием лаками или красками, химическое оксидирование, высоковольтное анодирование и так далее. Мы не будем останавливаться на этом подробно, в конце концов статья не об этом. Важно убедиться, что алюминиевые рейки, которые вы приобретаете для обшивки балкона, прошли антикоррозийную обработку.













Необходимые для монтажа реек на балконе инструменты и материалы

Помимо реек вам для монтажа понадобятся:



Стальные профили, угловые и П-образные.

Направляющие.

Подвесы

Крепежи.

Подготовим и инструменты.

Вам понадобятся:

Ножницы по металлу.

Строительный уровень.

Дрель или перфоратор.

Рулетка.

Маркер.

Отделка балкона рейками поэтапно

Всё начинается с измерений. Они же помогут вам рассчитать необходимое количество реек.



Итак, вооружаемся рулеткой и замеряем плоскости, которые вы хотите покрыть рейками. При расчёте учитывайте способ монтажа – закрытый – рейки заходят друг на друга и формируют сплошной полотно, открытый – рейки кладутся с интервалом, или безщелевой, когда рейки плотно прилегают друг к другу.





Если вы собираетесь отделывать рейками потолок на балконе, имейте ввиду, что он станет ниже. Как минимум на 4 сантиметра, а если вы планируете освещение, то ещё больше.





Замерили – что дальше? А дальше монтируются металлические профили. Только не забудьте перед этим замерить стену уровнем.





Монтаж профилей начинают с угловых направляющих. На расстоянии 30-40 сантиметров просверливают отверстия и закрепляют профили дюбель-гвоздями. Подвесы для профилей вам понадобятся в том случае, если конструкция будет на большом расстоянии от первоначальной поверхности. Совместно с подвесами устанавливают стрингеры.





Заготовьте рейки нужной вам длины. Их можно укладывать либо горизонтально, либо вертикально. Это зависит от габаритов вашего балкона и от дизайнерских задумок.





Рейки устанавливаются поперёк направляющих. Их заводят под углом и выравнивают до характерного щелчка. После этого можно смонтировать декоративные вставки.

Несколько слов об утеплении балкона перед монтажом реек

Если вы планируете использовать балкон как жилое помещение, то его необходимо утеплить. Поэтому сейчас мы сделаем шаг назад и поговорим об утеплении балкона. Понятно, что это надо выполнить до отделки. А ещё раньше утепления надо обеспечить хорошую гидроизоляцию.





Утеплить необходимо и стены, и потолок. Для этого может быть использована пенополиуретановая плита, которая фиксируется на клей или с помощью дюбелей. Зазоры между плитами заполняются монтажной пеной. К последующей отделке можно приступить после полного высыхания.





Фольгированный пенополистирол – современный утеплитель, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к утеплителям. Главное, чтобы плита минеральной ваты была подходящей толщины. Слишком тонкая плита не спасёт от холода. Фольгированную поверхность укладывают внутрь помещения. Так создаётся эффект термоса.





Если вы планируете использовать балкон и в зимнее время, то помимо теплоизоляции необходимо продумать и отопление. Никакая даже самая надёжная теплоизоляция не согреет в мороз.





Реечный декор балкона в разных интерьерных стилях

Ну а теперь поговорим немного об интерьерных стилях, в которых ваш реечный балкон будет наиболее уместен. Собственно, эта отделка универсальна, дело за выбором материала.





Любителям стилей кантри, прованс, эко, скандинавского стоит остановить свой выбор на деревянных рейках. При этом в стиле сканди рейки можно покрасить в белый цвет, в стиле кантри – покрыть морилкой, для эко и провансаля – бесцветным лаком. Средиземноморский стиль тоже любит натуральное дерево.





Для современного стиля, минимализма, эклектики подойдут пластиковые рейки, алюминиевые – для техно, лофт и хай-тек.





Хорошо смотрится комбинирование разных материалов и техник в отделке. Допустим, вы можете сделать реечным потолок, а стены балкона или лоджии обшить деревянными или МДФ панелями.





Что ещё следует учесть при отделке балкона? Например, на каком этаже он находится. Если на последнем, под самой крышей, то гидроизоляции надо уделить особое внимание. Её необходимо сделать и с внутренней, и с внешней стороны. И лучше всего это доверить профессионалам.



