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Ламинат вздулся от воды: что делать и как исправить дефекты без демонтажа ламелей

#Ремонт #Ламинат #Напольные покрытия #Советы эксперта

Потоп при поломке стиральной машины или протечка труб приводит напольное покрытие в непрезентабельный внешний вид, что потребует немедленного восстановления. Ламинат может вздуться по разным причинам, но наиболее частая – это долговременный контакт с водой, поэтому производители рекомендуют незамедлительно убирать влагу с поверхности даже на самых стойких материалах. 

При образовании дефектов специалисты рекомендуют быстро произвести восстановительные работы, иначе придётся менять пострадавшие ламели.

Как можно защитить ламинат от вздутия при контакте с водой

Если напольное покрытие было уложено правильно, то дополнительно защитить его от влаги помогут превентивные меры.

Для этого используется восковая пропитка, которую рекомендуют наносить на поверхность 1-2 раза в год, в зависимости от состояния ламината и проходимости комнаты.

Специальный состав способен заполнить мелкие трещины и царапины, что не даст воде прямого доступа к внутреннему слою материала, который самый уязвимый перед влагой.

Нанесите восковую пропитку на поверхность тонким слоем, дайте немного высохнуть и отполируйте – это обеспечит не только дополнительную защиту, но поспособствует отличному внешнему виду напольного покрытия.

Ламинат Floorwood Epica D1824 Дуб Грюйер АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс Floorwood толщина 8 мм D1824 Дуб Грюйер
 
1 892
Ламинат Floorwood Estet 6677 Дуб Ривер
Ламинат 33 класс 4V Floorwood Estet толщина 12 мм 6677 Дуб Ривер
1 616
Ламинат Classen Sensa SkyLine Aqua Protect 56175 Catalina
Ламинат 33 класс 4V Classen SkyLine Aqua Protect толщина 8 мм 56175 Catalina
4 440
Ламинат SymBio 3168 Дуб Пино Леванте АС 5/33 V4
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar SymBio толщина 8 мм 3168 Дуб Пино Леванте
 
1 892
Ламинат DE FACTO 1817 Дуб Независимость АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar De Facto толщина 12 мм 1817 Дуб Независимость
 
2 116

 

Экстренные меры для устранения повреждения, если ламинат вздулся от воды

  • Прежде всего нужно устранить причину намокания и как можно быстрее убрать воду с поверхности.

  • Придётся ли частично разбирать покрытие, зависит от основания и качества подложки, на которое уложен ламинат. Именно поэтому специалисты не рекомендуют экономить на сопутствующих материалах при монтаже материала. Подложка играет немаловажную роль в процессе сушки ламелей после контакта с водой.

  • Если напольное покрытие укладывалось на бетонное основание, то без разбора ламелей не обойтись. Придётся частично снимать ламинат и обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха для просушки.

Какие мероприятия можно провести, чтобы восстановить вздувшийся пол:

  1. По возможности убрать мебель с повреждённого участка. Под воздействием веса мокрые ламели быстро потеряют форму и геометрию, привести их в первоначальное состояние уже не удастся, придётся частично снимать ламинат.

  2. Воздействие утюга. Может помочь восстановить ламели после вздутия, при условии, что материал уложен качественный. Понадобится мягкая ткань и утюг, нагретый на средней мощности. Положите материал на место деформации и просушите под воздействием температуры.

  3. Вентилятор. Можно использовать и восстановить деформацию, если ламинат был уложен на деревянное основание с технологическими зазорами. Для выправления ламелей нужно снять плинтуса по периметру комнаты и продуть тёплым воздухом внутреннее пространство. Чтобы напольное покрытие лучше сохло и не потеряло форму можно поставить на повреждённый участок небольшой вес для выправления.

  4. Строительный фен. Используется по принципу вентилятора, главное при сушке напольного покрытия отключить тепловой режим. Фен устанавливается так, чтобы поток воздуха проникал во внутреннее пространство.

Такие экстренные меры помогут в восстановлении вздутия, при условии, что время контакта с водой было минимальным. Температурную сушку напольного покрытия нужно использовать с осторожностью, чтобы не повредить верхний защитный слой ламелей.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

 

Восстановление ламината при вздутии после контакта с водой в естественных условиях

  • Если контакт с водой был незначительным и произошёл в тёплое время года, то демонтаж напольного покрытия может не потребоваться, достаточно убрать влагу с поверхности и организовать сквозняк в комнате.
  • При сильном набухании ламината придётся убрать всю мебель с повреждённого участка, снять плинтуса и просушивать материал в течение 2-3 дней. Независимо от времени года, ускорять процесс не рекомендуется.

  • Летом нужно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха с помощью сквозняков, зимой, наоборот, лучше закрыть окна, чтобы исключить дополнительное повышение влажности в помещении.

  • Через 12 часов после начала восстановительных работ можно нагрузить напольное покрытие небольшим весом. Для этого потребуется лист ДСП и гнёт, который раскладывается равномерно на поверхности, при этом процесс сушки может занять больше времени. 

  • Усилить циркуляцию воздуха можно с помощью строительного фена с холодным режимом работы. Достаточно включать аппарат несколько раз в день на 30 минут, тогда восстановительные работы пройдут быстрее.

Вздутие ламината от воды – это самая частая проблема, с которой приходится сталкиваться собственникам жилья. Деформацию можно устранить, если действовать быстро, при этом не стоит забывать о превентивных мерах защиты напольного покрытия. Если ламели качественные, уложены правильно и за ними ухаживали, то вздутие такому материалу от небольшого контакта с водой не грозит.

Ламинат SPC Floorwood Unit 5506 Дуб Эриус 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 5506 Дуб Эриус
3 182 2 013 ₽ -40%
Ламинат SPC Floorwood Unit 56M3 Ноэль 0,5/43
SPC 43 класс Floorwood Unit толщина 4 мм 56M3 Ноэль
5 418
Ламинат SPC Floorwood Unit 57M4 Лаверон 0,5/43
SPC 43 класс Floorwood Unit толщина 4 мм 57M4 Лаверон
5 418
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV02 Дуб Артас
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV02 Дуб Артас
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MC07 Дуб Корвус
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MC07 Дуб Корвус
 
5 447

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