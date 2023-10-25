Потоп при поломке стиральной машины или протечка труб приводит напольное покрытие в непрезентабельный внешний вид, что потребует немедленного восстановления. Ламинат может вздуться по разным причинам, но наиболее частая – это долговременный контакт с водой, поэтому производители рекомендуют незамедлительно убирать влагу с поверхности даже на самых стойких материалах.
При образовании дефектов специалисты рекомендуют быстро произвести восстановительные работы, иначе придётся менять пострадавшие ламели.
Как можно защитить ламинат от вздутия при контакте с водой
Если напольное покрытие было уложено правильно, то дополнительно защитить его от влаги помогут превентивные меры.
Для этого используется восковая пропитка, которую рекомендуют наносить на поверхность 1-2 раза в год, в зависимости от состояния ламината и проходимости комнаты.
Специальный состав способен заполнить мелкие трещины и царапины, что не даст воде прямого доступа к внутреннему слою материала, который самый уязвимый перед влагой.
Нанесите восковую пропитку на поверхность тонким слоем, дайте немного высохнуть и отполируйте – это обеспечит не только дополнительную защиту, но поспособствует отличному внешнему виду напольного покрытия.
Экстренные меры для устранения повреждения, если ламинат вздулся от воды
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Прежде всего нужно устранить причину намокания и как можно быстрее убрать воду с поверхности.
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Придётся ли частично разбирать покрытие, зависит от основания и качества подложки, на которое уложен ламинат. Именно поэтому специалисты не рекомендуют экономить на сопутствующих материалах при монтаже материала. Подложка играет немаловажную роль в процессе сушки ламелей после контакта с водой.
- Если напольное покрытие укладывалось на бетонное основание, то без разбора ламелей не обойтись. Придётся частично снимать ламинат и обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха для просушки.
Какие мероприятия можно провести, чтобы восстановить вздувшийся пол:
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По возможности убрать мебель с повреждённого участка. Под воздействием веса мокрые ламели быстро потеряют форму и геометрию, привести их в первоначальное состояние уже не удастся, придётся частично снимать ламинат.
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Воздействие утюга. Может помочь восстановить ламели после вздутия, при условии, что материал уложен качественный. Понадобится мягкая ткань и утюг, нагретый на средней мощности. Положите материал на место деформации и просушите под воздействием температуры.
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Вентилятор. Можно использовать и восстановить деформацию, если ламинат был уложен на деревянное основание с технологическими зазорами. Для выправления ламелей нужно снять плинтуса по периметру комнаты и продуть тёплым воздухом внутреннее пространство. Чтобы напольное покрытие лучше сохло и не потеряло форму можно поставить на повреждённый участок небольшой вес для выправления.
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Строительный фен. Используется по принципу вентилятора, главное при сушке напольного покрытия отключить тепловой режим. Фен устанавливается так, чтобы поток воздуха проникал во внутреннее пространство.
Такие экстренные меры помогут в восстановлении вздутия, при условии, что время контакта с водой было минимальным. Температурную сушку напольного покрытия нужно использовать с осторожностью, чтобы не повредить верхний защитный слой ламелей.
Восстановление ламината при вздутии после контакта с водой в естественных условиях
- Если контакт с водой был незначительным и произошёл в тёплое время года, то демонтаж напольного покрытия может не потребоваться, достаточно убрать влагу с поверхности и организовать сквозняк в комнате.
- При сильном набухании ламината придётся убрать всю мебель с повреждённого участка, снять плинтуса и просушивать материал в течение 2-3 дней. Независимо от времени года, ускорять процесс не рекомендуется.
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Летом нужно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха с помощью сквозняков, зимой, наоборот, лучше закрыть окна, чтобы исключить дополнительное повышение влажности в помещении.
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Через 12 часов после начала восстановительных работ можно нагрузить напольное покрытие небольшим весом. Для этого потребуется лист ДСП и гнёт, который раскладывается равномерно на поверхности, при этом процесс сушки может занять больше времени.
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Усилить циркуляцию воздуха можно с помощью строительного фена с холодным режимом работы. Достаточно включать аппарат несколько раз в день на 30 минут, тогда восстановительные работы пройдут быстрее.
Вздутие ламината от воды – это самая частая проблема, с которой приходится сталкиваться собственникам жилья. Деформацию можно устранить, если действовать быстро, при этом не стоит забывать о превентивных мерах защиты напольного покрытия. Если ламели качественные, уложены правильно и за ними ухаживали, то вздутие такому материалу от небольшого контакта с водой не грозит.