Потоп при поломке стиральной машины или протечка труб приводит напольное покрытие в непрезентабельный внешний вид, что потребует немедленного восстановления. Ламинат может вздуться по разным причинам, но наиболее частая – это долговременный контакт с водой, поэтому производители рекомендуют незамедлительно убирать влагу с поверхности даже на самых стойких материалах.

При образовании дефектов специалисты рекомендуют быстро произвести восстановительные работы, иначе придётся менять пострадавшие ламели.

Как можно защитить ламинат от вздутия при контакте с водой

Если напольное покрытие было уложено правильно, то дополнительно защитить его от влаги помогут превентивные меры.

Для этого используется восковая пропитка, которую рекомендуют наносить на поверхность 1-2 раза в год, в зависимости от состояния ламината и проходимости комнаты.

Специальный состав способен заполнить мелкие трещины и царапины, что не даст воде прямого доступа к внутреннему слою материала, который самый уязвимый перед влагой.

Нанесите восковую пропитку на поверхность тонким слоем, дайте немного высохнуть и отполируйте – это обеспечит не только дополнительную защиту, но поспособствует отличному внешнему виду напольного покрытия.

Экстренные меры для устранения повреждения, если ламинат вздулся от воды

Прежде всего нужно устранить причину намокания и как можно быстрее убрать воду с поверхности.

Придётся ли частично разбирать покрытие, зависит от основания и качества подложки, на которое уложен ламинат. Именно поэтому специалисты не рекомендуют экономить на сопутствующих материалах при монтаже материала. Подложка играет немаловажную роль в процессе сушки ламелей после контакта с водой.

Если напольное покрытие укладывалось на бетонное основание, то без разбора ламелей не обойтись. Придётся частично снимать ламинат и обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха для просушки.

Какие мероприятия можно провести, чтобы восстановить вздувшийся пол:

По возможности убрать мебель с повреждённого участка. Под воздействием веса мокрые ламели быстро потеряют форму и геометрию, привести их в первоначальное состояние уже не удастся, придётся частично снимать ламинат. Воздействие утюга. Может помочь восстановить ламели после вздутия, при условии, что материал уложен качественный. Понадобится мягкая ткань и утюг, нагретый на средней мощности. Положите материал на место деформации и просушите под воздействием температуры. Вентилятор. Можно использовать и восстановить деформацию, если ламинат был уложен на деревянное основание с технологическими зазорами. Для выправления ламелей нужно снять плинтуса по периметру комнаты и продуть тёплым воздухом внутреннее пространство. Чтобы напольное покрытие лучше сохло и не потеряло форму можно поставить на повреждённый участок небольшой вес для выправления. Строительный фен. Используется по принципу вентилятора, главное при сушке напольного покрытия отключить тепловой режим. Фен устанавливается так, чтобы поток воздуха проникал во внутреннее пространство.

Такие экстренные меры помогут в восстановлении вздутия, при условии, что время контакта с водой было минимальным. Температурную сушку напольного покрытия нужно использовать с осторожностью, чтобы не повредить верхний защитный слой ламелей.

Восстановление ламината при вздутии после контакта с водой в естественных условиях

Если контакт с водой был незначительным и произошёл в тёплое время года, то демонтаж напольного покрытия может не потребоваться, достаточно убрать влагу с поверхности и организовать сквозняк в комнате.

При сильном набухании ламината придётся убрать всю мебель с повреждённого участка, снять плинтуса и просушивать материал в течение 2-3 дней. Независимо от времени года, ускорять процесс не рекомендуется.

придётся убрать всю мебель с повреждённого участка, снять плинтуса и просушивать материал в течение 2-3 дней. Независимо от времени года, ускорять процесс не рекомендуется. Летом нужно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха с помощью сквозняков, зимой, наоборот, лучше закрыть окна, чтобы исключить дополнительное повышение влажности в помещении.

Через 12 часов после начала восстановительных работ можно нагрузить напольное покрытие небольшим весом. Для этого потребуется лист ДСП и гнёт, который раскладывается равномерно на поверхности, при этом процесс сушки может занять больше времени.

Усилить циркуляцию воздуха можно с помощью строительного фена с холодным режимом работы. Достаточно включать аппарат несколько раз в день на 30 минут, тогда восстановительные работы пройдут быстрее.

Вздутие ламината от воды – это самая частая проблема, с которой приходится сталкиваться собственникам жилья. Деформацию можно устранить, если действовать быстро, при этом не стоит забывать о превентивных мерах защиты напольного покрытия. Если ламели качественные, уложены правильно и за ними ухаживали, то вздутие такому материалу от небольшого контакта с водой не грозит.