Технология водяного теплого пола давно зарекомендовала себя в частном строительстве. От прочих разновидностей теплых полов она отличается повышенной экономичностью эксплуатаци. При установке подобной системы важно грамотно подобрать внешнее напольное покрытие. Материал пола должен быть устойчив к перепаду температур и иметь долгий срок эксплуатации.

Ламинат в этом случае – не самый подходящий вариант, поскольку он проявляет низкую устойчивость к термическому воздействию. Однако современный строительный рынок предлагает множество вариантов этого материала. И в случае необходиомости вы всегда сможете подобрать что-то, что подойдет для размещения на теплом полу.

Виды теплых полов

Под названием «теплого пола» подразумевают разные системы отопления. Под ламинатом можно установить один из трех популярных видов или необычную новинку. У каждого оборудования есть сильные и слабые стороны, о которых стоит знать.

1. Водяной теплый пол

У отопительной системы недорогое обслуживание, из-за чего ее часто монтируют в жилых помещениях.

Водяной пол состоит из:

трубопровода в виде змейки, спирали или улитки;

коллектора;

насоса.

В основании делают гидроизоляцию, потом кладут теплоизоляцию, иначе энергия будет греть черновой пол, а не ламинат. В подготовленную зону монтируют тонкие трубы, которые заполняют стяжкой или гипсоволокном. Технология очень грязная и длительная. Перед укладкой напольного покрытия придется ждать почти месяц, пока материал высохнет и затвердеет.

Монтаж трубопровода можно осуществлять и более чистым методом. Трубы вставляют в специальные настильные маты, после чего приступают к финишным работам. Стоимость материала на порядок выше, чем у стяжки.

Водяной теплый пол экономически выгодно устанавливать в загородных домах, а не в квартирах. В коттеджах технологию можно использовать как основное отопление. Недорогой теплоноситель по пластиковым или стальным трубам быстро прогреет дом с несколькими комнатами. Трубопровод занимает от 40 до 70% площади напольного покрытия, поэтому обеспечивает равномерный прогрев.

Возможность протечек – основной недостаток метода. В высотках жильцам запрещено самовольно вмешиваться в отопительную систему здания. Если владелец желает изменить конструкцию, то придется составлять проект и согласовывать в представительствах «Теплосети».

Положительный ответ дают в том случае, когда в строении предусмотрена организация автономного отопления. За любые самовольные перестройки выписывают штраф и приказывают вернуть в первоначальное состояние. Из-за малой площади обогрева и высоких расходов при установке в квартире затраты долго не окупаются.

2. Электрический

Прогрев в системе «теплый пол» обеспечивает одно- или двужильный кабель. Ток, проходящий по элементам, нагревает шнур и передает энергию напольному покрытию. Отопительная технология намного проще в установке, чем водяная. При правильном монтаже конструкция прослужит 20 лет.

Электрический теплый пол греется за считаные минуты. Систему часто дополняют терморегулятором, который помогает контролировать точность нагрева до градуса. Оборудование можно подключить к «умному дому» и удаленно управлять температурой.

Высокий расход электричества – основной недостаток кабельной технологии. Чтобы быстро прогреть помещение, надо включить ток. Счета в холодные сезоны увеличиваются на порядок. Систему используют в качестве вспомогательного компонента при основном отоплении. Оборудование чаще встречается в квартирах, чем в загородных домах.

Электрический кабель укладывают на предварительно выровненный и теплоизолированный пол. Поверх чернового основания делают тонкую стяжку, в которую ставят сетку-арматуру. После высыхания фиксируют ленту монтажную. Кабель устанавливают змейкой или улиткой на специальные крепежи.

Намного проще работа проходит с нагревательными матами. Вначале определяют участок для расположения терморегулятора, потом укладывают электрические элементы. Высокая цена – единственный недостаток моделей.

После установки проводят тестовый запуск теплого пола. Если все работает, то заливают стяжкой. Толщина раствора должна быть не менее 3 см, но не более 10 см. После процедуры бетон сохнет месяц. После набора прочности и уменьшения процента влажности можно укладывать ламинат.

3. Инфракрасная пленка

Технология работает от электричества. Инфракрасное отопление – тонкие маты, внутри которых расположены нагревательные элементы, скрытые пленкой. Температуру корректируют термостатом. При монтаже моделей не нужно делать стяжку, поэтому не уменьшится высота пола. ИК-конструкции потребляют меньше тока, чем сэкономят семейный бюджет.

У оборудования высокая стоимость, что отпугивает пользователей на этапе покупки. Устройства нельзя эксплуатировать во влажных. На неровном основании инфракрасная пленка может сломаться. Теплый пол на основе ИК-матов нельзя устанавливать под мебелью и напольным текстилем.

Нагрев воздуха идет от излучения, которое выделяет конструкция. Если на него расположить кровать или ковер, то лучи не смогут пробиться. Под тяжелыми предметами интерьера незащищенная инфракрасная пленка порвется.

4. Ламинатная доска со встроенным подогревом

Пару лет назад появился ламинат, внутри которого есть нагревательные компоненты. У каждой доски разная мощность, а разброс варьируется от 40 до 70 Вт на квадрат. За счет того, что электрические элементы расположены внутри материала, увеличивается энергоэффективность теплого пола. Оборудование греет воздух, а не стяжку, поэтому уменьшаются расходы энергии.

Из-за особенностей строения у ламината низкие теплопотери. Если сравнивать со стандартным напольным покрытием, то показатель снижается на 25-30%. Конструкция поддерживает установку терморегулятора, что поможет владельцу контролировать интенсивность прогрева. Доски с обогревом можно комбинировать с обычными лямелями, создавая зоны тепла в комнате. Высокая цена – единственный минус моделей.









Устройство водяного теплого пола

Технология теплого водяного пола предусматривает использование воды в качестве теплоносителя. В состав подобной системы входит трубопровод небольшого размера, насосно-смесительный модуль и коллектор.

К достоинствам технологии стоит отнести универсальность и простоту монтажа. Плюсом также является автономная работа нагревательных элементов, которая независит от электричества.

Среди недостатков системы – невозможность регулирования нагрева теплоносителя при подключении к центральной системе отопления. Кроме того, повреждение трубопровода может привести к затоплению помещения и повреждению напольного покрытия.

Установка водяного теплого пола может производиться двумя способами: бетонной и настильной технологией.

В первом случае монтаж осуществляется под бетонную стяжку. Настильная технология позволяет устанавливать систему пола непосредственно под покрытие. Это – более удобный и быстрый вариант. Такая установка поможет избежать грязи и пыли. Кроме того, чем меньше слоев будет между теплым полом и верхним покрытием – тем более качественным будет прогрев.

Отопительная система под напольным покрытием даже в сильные морозы обеспечивает комфортную температуру в жилье. Оборудование устанавливают как в квартирах, так и в загородных домах. Не каждый ламинат на теплый пол можно монтировать, поэтому важно подобрать подходящий материал.

Можно ли использовать ламинат для водяного теплого пола

Напольная ламинированная доска – композит, состоящий из четырех слоев. Сердцевину делают из HDF-плиты. Измельченные древесные волокна обрабатывают фиксирующим составом, потом под давлением спрессовывают в виде прочных досок.

Композитный материал без декора выглядит некрасивым, поэтому сверху покрывают деревянным шпоном или бумагой с рисунком.

Принт на ламинате может имитировать:

древесину;

камень благородных пород;

абстрактное изображение;

грубый цемент.

Защитный слой на основе полимерных составов ограждает декоративное покрытие от повреждений. Прочная, прозрачная пленка из песка корунда и меламиновой смолы обеспечивает устойчивость досок к механическим воздействиям. Чем толще ярус, тем выше класс износостойкости напольного материала.

Внизу, под сердцевиной, располагается стабилизирующий слой. Полимерную бумагу, пропитанную смоляным составом, приклеивают к обратной стороне ламината. Деталь защищает напольный материал от влажности и перепадов температуры, дополнительно увеличивает звукоизоляцию.

Монтаж досок на пол происходит по замковой технологии (LOCK, CLICK). Элемент вставляют в пазы, соединяют руками или ударом по поверхности резиновым молотком. В итоге получают идеально ровное, красивое покрытие.

Ламинат боится влажности, перепадов и высоких температур. Доски поглощают влагу, из-за чего разбухают и деформируются. В жару (от +29 С и выше) напольный материал быстро сохнет, что приводит к короблению. При увеличенном градусе сырье начинает испарять в окружающую среду летучие вещества, которые находятся в смолах и химических составах.

Выбор подходящего ламината для тёплого водяного пола

Теплый водяной пол работает по принципу нагрева внешнего напольного покрытия. Поскольку данная технология функционирует за счет нагревания воды, нельзя исключить возможность деформации трубопровода и затопления.

По этим причинам ключевыми факторами в выборе напольного покрытия является термостойкость и устойчивость к влаге.

Обычный ламинат не подходит под эти параметры. При длительном контакте с водой материал может вздуться, регулярный нагрев может привести к деформации внешнего слоя ламинат.

Альтернативой в этом случае станет виниловый ламинат. Его стоимость чуть выше обычного. Среди отличительных свойств покрытия – усиленный защитный слой, прочность и толщина доски. Такой материал лучше переносит нагрев и меньше боится влаги.

Дополнительно при выборе покрытия стоит ориентироваться на комментарии производителей. На современном строительном рынке существует несколько компаний, которые разрабатывают ламинат с повышенной термостойкостью.

На таком материале всегда указана совместимость с технологией теплого пола. Соответствующие данные можно уточнить у магазина-поставщика, поскольку характеристика всегда указывается в технической документации на товар.

Прочность чистового покрытия во многом зависит от выбранного замкового соединения ламината.

Сегодня в строительных магазинах можно встретить ламинат с системой LOCK CLICK – такие замки соединяют бесклеевым способом, приставляя панели и прибивая их друг к другу.

Другой вариант – замковое соединения Click. Подобные панели крепятся друг другу под углом в 40-45 градусов, соединяясь подобно пазлам. При фиксации замок издает характерный щелчок. Второй тип соединения при этом – более плотный. Он уменьшает возможное повреждения покрытия и увеличивает срок эксплуатации.

Важно отметить, что при укладке ламината на водяной теплый пол стоит отказаться от дополнительного клеевого слоя. Поэтому для этой задачи больше подойдут панели с надежным замком Click.

Во многом свойства ламината также зависят от его класса. Различают бытовой и коммерческие ламинат. Первый тип покрытия предназначен для помещений малой проходимости, второй – более устойчив к воздействиям, поэтому хорошо переносит активную нагрузку.

Если раньше коммерческий ламинат отличался более токсичным составом, то современные производители снизили использование формальдегида в составе. Это позволяет использовать покрытие такого типа даже в жилой зоне.

При выборе ламината для водяного пола специалисты рекомендуют отдавать предпочтение материалу 32 класса – он относится к коммерческим, при этом – безопасен. Важно, чтобы покрытие соответствовало маркировки E1.

Напольное покрытие должно быть крепким, красивым и не мешать работе обогревательного оборудования. Не каждый ламинат подходит под теплый пол. Из-за особенностей строения материал боится влажности и высоких температур. Существуют факторы, которые помогут выбрать подходящий вариант под запросы пользователя.

Маркировка ламината, подходящего для теплого пола

Ламинат на теплый пол должен быть предназначен для этой системы. У многих производителей напольных покрытий есть коллекции, созданные для работы с обогревательным оборудованием.

Наличие термо-, влагостойкости у материала легко узнать по маркировке к инструкции. Всю информацию о параметрах производитель указывает в сопроводительной записке к ламинату. Например, если устанавливают водяной теплый пол, то в бумаге есть пиктограммы о термической и водной устойчивости. Для электрических (кабельных, ИК-пленочных) моделей достаточно только температурных разрешений.

Экологичность и безопасность – основные факторы, которые важны для ламината на теплом полу. При нагреве доски не должны испарять формальдегиды. При регулярном воздействии токсичные вещества приносят вред здоровью человека, поэтому дешевые виды покрытия нельзя использовать под обогревательные элементы.

Для эксплуатации в жилом помещении выбирают ламинат с нулевым или единичным содержанием формальдегида. На этикетке можно увидеть маркировку Е0 и Е1.

В первом случае, для фиксации древесноволокнистой массы использовали безопасные натуральные компоненты. Такие модели часто дороже и проще в дизайне, чем аналоги.

Для второго варианта характерно наличие химического элемента в минимально допустимом объеме – от 3,5 до 5 мг/м2ч.

Ламинат на теплый пол со средним содержанием формальдегида имеет маркировку Е2. Опасный ингредиент в составе досок может быть в 2 раза выше, чем в моделях Е1. Напольное покрытие лучше устанавливать в нежилых комнатах с хорошей вентиляцией.

Например, на балконе или веранде. Варианты со значением Е3 под отопительную систему запрещены.

Как выбрать ламинат для теплого пола по допустимой температуре

Ламинат чувствителен к температуре. Для эксплуатации с теплым полом выпускают модели, «потолок» которых не превышает 27-29о С. Информация об этом присутствует в сопроводительной записке. При увеличении градуса композитные доски высыхают, что приводит к деформации и потере прочности.

Стоит помнить, что теплый пол – система, которая работает на низких температурах. Оборудование занимает много места в комнате, поэтому быстро, равномерно разогревается. Чтобы обогреть стандартное помещение, достаточно 26-27о С.

Пользователям, которым нужна температура выше 30 С, рекомендуем выбрать менее капризное напольное покрытие (керамика наливной).

Ламинат для водяного пола по тепловому сопротивлению

При выборе ламината на теплый пол учитывают тепловое сопротивление материала. Параметр может варьироваться от 0,005 до 0,10 квадрата на °К/Вт. На характеристики часто влияет плотность и толщина доски. При монтаже учитывают тепловое сопротивление всех слоев материала.

Например, бетонной стяжки, подложки и изоляции. Рекомендуемый параметры – не выше 0,15 м2*°К/Вт. Если цифра выше, то низ ламината сильно греется, что приведет к деформации и выделению формальдегида.

Как выбрать ламинат для теплого пола по замкам

Выбор замкового соединения зависит от вида теплого пола, на который будут монтировать доску. Если устанавливают электрические (кабель, ИК) системы, то можно сэкономить, взяв модели с замком LOCK. При монтаже один паз загоняют в другой при помощи прорезиненного молотка. В итоге получают ровное напольное покрытие, которое нельзя демонтировать.

Если устанавливают водяной теплый пол, то лучше отдать предпочтение практичным системам CLICK. Жидкий теплоноситель со временем может подтекать. Модели поддерживают разборку и повторную сборку напольного покрытия без вреда для замков.

После ремонта трубопровода доски легко вернуть в первоначальное состояние. При монтаже ламината на теплый пол нельзя использовать клей. При нагревании фиксирующая масса смягчается, теряет прочность, из-за чего дощечки разойдутся. Запрещено прикручивать элементы на саморезы или прибивать гвоздями.

Класс износостойкости ламината и теплый водяной пол

Параметр влияет на долговечность ламината. При укладке на теплый пол учитывают класс износостойкости материала и тип помещения. В разных комнатах неодинаковый уровень нагрузки, что может привести к быстрому износу поверхности.

На кухне специфический микроклимат, при котором происходят резкие перепады от влажности к сухости. При готовке бывают загрязнения или падение тяжелых предметов. На теплый пол оказывает давление гарнитур. Ламинат в помещении должен быть с максимальным классом – 32 или 33.

Коридор – проходная комната, связывающая жилые зоны с улицей. Для прихожей подойдет напольное покрытие с устойчивостью к влаге, грязи и механическим повреждениям. По классу износостойкости отдают предпочтение 32 и 33.





В гостиной собираются обитатели жилья, поэтому поверхность ограждена от уличного мусора и обуви. Для небольшой семьи можно остановить выбор на бытовом ламинате с классом 22. Если часто принимают гостей или есть животные, то берут 32.

В спальне ходят босиком, поэтому нужно покрытие с минимальным количеством формальдегида. В комнате для взрослых отлично подойдут модели с маркировкой 21 или 22. В детской можно установить напольную доску с показателем 23.

Санузел и балкон – проблемные помещения с обилием влаги и перепадами температуры. Теплый пол помогает сделать пространство комфортным. В ванной и туалете уместно использовать влагостойкие модели с классом 32, в лоджии – 33.

Выбираем ламинат для теплого пола по толщине доски

Ламинат на теплый пол не должен быть слишком толстым или тонким. В первом варианте на обогрев покрытия придется тратить лишнюю энергию. Во втором случае ламели могут треснуть от динамического или статического давления.

Рекомендуемый параметр для спальни – 7 мм, для прихожей – 9 мм, для остальных комнат – 8 мм.

Выбор подложки для ламината на теплый водяной пол

Помимо ламината, важно подобрать подходящую подложку, которая будет работать с теплым полом. При установке на теплый пол материал улучшает параметры звукоизоляции в комнате. Если элемент уложить сверху стяжки, то он защитит доску от трения о бетон. Прослойка помогает сохранить теплопроводность, снизив расходы на энергию. Толщина подложки должна быть в пределах 1,5-2 мм.

Подходящим вариантом в этом случае станет изопласт. Материал укладывается поверх бетонной стяжки и помогает предотвратить трение ламинат о бетонную основу.

К его преимуществам стоит сохранение теплопроводности.

В качестве более экологичного аналога можно рассмотреть хвойную подложку под ламинат. Она также обладает хорошей теплопроводностью и звукоизоляционными свойствами при этом пропускает воздух и позволяет ламинату дышать.

Хорошим решением станет и подложка с перфорацией. Такой материал способен понизить сопротивление ламината к внешнему давлению, при этом сохраняя его эластичность. Подложка с перфорацией устойчива к нагреву теплого пола. Она экологична и не выделяет ядовитых паров при нагреве. Также обладает повышенной паропроницаемостью.

Вспененный полиэтилен - наиболее распространенный вид подложи. Производители предлагают несколько вариантов толщины материала, это позволяет подбирать его индивидуально под каждый тип ламинатного покрытия. Эта подложка проста в работе и удобна в эксплуатации.

Какая подложка не подойдет для теплого пола:

Специалисты не рекомендуют использовать подложку из технической пробки. У материала высокое термическое сопротивление, что нецелесообразно в теплом напольном покрытии.

Не стоит брать вспененный полистирол фольгированный, который применяют для установки под радиаторы.

Меры предосторожности по укладке ламината на теплый водяной пол

Поскольку технология теплого пола предусматривает нагрев покрытия, важно выбирать наиболее экологичный ламинат. Если материал обработан токсичным составом, нагревание приведет к возникновению ядовитых паров. Это – небезопасно и может навредить здоровью.

Для жилых помещений рекомендуется использовать материалы с нулевым или минимальным классом испарения вредных веществ. Получить более подробную информацию о составе защитного слоя ламината можно в документации на товар.

Однако даже если вы выбрали безопасный материал, не стоит настраивать температуру теплого пола выше, чем на +25 градусов. Специалисты отмечают, что большинство современных покрытий, в том числе ламинат, чрезмерно нагреваются при температуре в +26 градусов. Это не только провоцирует возникновение паров, но и вредит покрытию.

Выбор труб для системы водяного теплого пола

Качество системы нагрева во многом зависит от выбранного трубопровода. Подходящие трубы должны иметь небольшое количество мест стыковок. Это позволит минимизировать протечки. Также эксперты рекомендуют отдавать предпочтение проверенным производителям, которые уже зарекомендовали себя на рынке.

Наиболее удобны в работе с технологией теплого пола трубы с диаметром от 16 до 20 мм. Предельная длина контура трубы может составлять до 90 метров. К популярным материалам труб относится полипропилен, медь и металлопластик.

Возможные неисправности системы теплого водяного пола

Неисправности работы водяного теплого пола могут привести к деформации покрытия. Однако при своевременном обнаружении можно предотвратить нежелательные процессы.

К примеру, если циркуляционный насос при подаче питания перестал издавать характерный шум, следует незамедлительно проверить распределительный щиток на каждом контуре. После обнаружения решить проблему просто: необходимо закрыть все контуры кроме одного, прогнать каждую ветвь трубопровода отдельно и затем включить низкие обороты циркуляции.

Среди наиболее частых причин низкой температуры нагрева специалисты выделяют недостаточную мощность котла. Снижение теплоотдачи также происходит, если пол заставлен мебелью и дополнительным ковровым покрытием. Еще одна возможная причина – некачественный изоляционный материал. Неравномерный прогрев почти всегда объясняется неправильной пароизоляцией.

Ламинат можно использовать для монтажа системы «теплый пол». Существуют специальные варианты, предназначенные для эксплуатации в условиях повышенной влажности и температуры. Перед выбором важно определиться с типом отопительной системы, которую будут устанавливать.