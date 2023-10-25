Для отделки ванных комнат и санузлов чаще всего используют керамическую, или же кафельную плитку. Это один из самых надежных методов отделки стен в помещениях с повышенной влажностью. Однако плитка удачно дополняет интерьер и жилых комнат. Чтобы она прослужила как можно дольше, ее нужно правильно уложить, и надежную фиксацию каждой плитки обеспечат жидкие гвозди.

Что такое жидкие гвозди

Название «жидкие гвозди» вполне оправдано: это средство для укладки плитки позволяет получить надежную отделку, которая будет держаться так долго, словно ее укрепили настоящими гвоздями. Жидкие гвозди – это замена специального клея для плитки.

С ними намного легче работать: не приходится долго подготавливать основание, кроме того, можно укладывать не только плитку. Жидкие гвозди прочно фиксируют керамику и даже камень. Ремонтные работы не грязные, проводятся очень быстро и просто, с ними справится даже человек без опыта.

Какие бывают жидкие гвозди

В магазинах можно найти два вида этого современного средства для монтажа отделки:

Акриловые водоэмульсионные.

Неопреновые. В их основе – органические растворители.

Оба вида жидких гвоздей практически одинаково прочно сцепляются с поверхностями, однако они различаются по ценам, качеству и способам применения. Например, в случае, когда используются составы на акриле, их требуется развести водой. Так жидкие гвозди становятся менее вредными для организма.

Но есть ограничение – они подходят, только если вы клеите плитку в жилых комнатах. Для ванной, санузла, бассейна и прочих мест с повышенной влажностью такой вид жидких гвоздей не подойдет, потому что от постоянного контакта с водой плитка может начать отпадать.

Несмотря на то, что в основе неопреновых жидких гвоздей органические компоненты, они опаснее аналога. После проведения ремонтных работ с их использованием помещение нужно проветривать несколько дней и желательно не заходить в него.

Но у неопреновых жидких гвоздей есть весомое преимущество перед акриловыми: они долговечнее, потому что выдерживают перепады температур и влагу. Ими можно пользоваться при отделке помещений с повышенной влажностью.

Кроме того, на плитке не будет образовываться грибок, а это очень важно в подобных влажных комнатах. Учитывайте, что жидкие гвозди быстро схватываются. Укладывать плитку нужно аккуратно, быстро и ровно, чтобы потом не пришлось исправлять ошибки.

Достоинства и недостатки жидких гвоздей для использования при укладке керамической плитки

Керамическую плитку можно укладывать не только при помощи жидких гвоздей. Есть также специальные клеевые смеси, которые обычно продаются в сухом виде. Их нужно развести водой. Как правило, они дешевле жидких гвоздей, но с такой смесью труднее работать. Поэтому перед тем, как выбирать тот или иной способ фиксации плитки, взвесьте все плюсы и минусы жидких гвоздей.

Среди их достоинств можно выделить:

Практически универсальность. Жидкие гвозди надежно сцепляются с камнем, плиткой, керамикой. Они подходят для отделки стен любой пористости.

Состав клея затвердевает в течение примерно получаса. Полное застывание проходит за сутки.

Неопреновые жидкие гвозди можно использовать при отделке стен в ванной комнате, бассейне, а также при создании фартука на кухне. Ими также легко и аккуратно заделывают швы между плитками.

Плитка, зафиксированная жидкими гвоздями, будет долго держаться. Конечно, если были соблюдены правила укладки.

Уложить плитку при помощи жидких гвоздей можно самостоятельно, не прибегая к помощи мастера. Вы справитесь, если даже ни разу не укладывали плитку.

На что обратить внимание при выборе жидких гвоздей для керамической плитки

Есть много различных марок жидких гвоздей. Они отличаются не только ценой, но и составом, а также особенностями применения. Проконсультируйтесь с продавцом в магазине, чтобы он помог выбрать вам самый подходящий тип жидких гвоздей.

Обращайте внимание на следующие нюансы:

Расположение плитки. Ее можно клеить как горизонтально, так и вертикально.

Вес плитки, ее толщина. Чем толще плитка, тем больше она весит. Значит, нужен как можно более сильный клей.

Тип поверхности. С некоторыми поверхностями жидкие гвозди могут сцепляться менее прочно.

Место укладки плитки. Если вы проводите отделку дома снаружи, выбирайте неопреновые влагостойкие жидкие гвозди.

Время застывания состава. Он различается у разных производителей.

Проверяйте состав жидких гвоздей. Там не должно быть ацетона и толуола – это вредные для здоровья вещества, которые могут надолго оставить запах в помещении.

Для фиксации плитки на бетон или кирпич лучше выбирать жидкие гвозди с органической основой в составе.

Как приклеить керамическую плитку с помощью жидких гвоздей

Как мы уже отметили, укладка плитки жидкими гвоздями – это несложно.

Работы проводятся в несколько этапов:

Подготовка поверхности. Нужно полностью очистить ее от загрязнений, камешков, пыли и всего, что может помешать укладке. Если под плитку попадет даже маленький камешек, он может стать причиной ее отклеивания. Также обязательно удалите старое покрытие и обезжирьте поверхность. Нанесите небольшой слой грунтовки и дождитесь ее высыхания. Прочитайте инструкцию по применению жидких гвоздей. Возможно, производитель указал в ней особенности состава. Например, с некоторыми клеями безопаснее работать в респираторе.

Далее можно приступать к нанесению клеевого состава. Это удобно делать при помощи строительного пистолета. В него вставляется тюбик жидких гвоздей и выдавливается, но можно обойтись без пистолета и заменить его шпателем. Клей можно нанести тремя способами: распределить по стене, распределить по плитке или смазать обе поверхности. Если плиты большие и тяжелые, используйте последний вариант. На саму плитку клей можно наносить точками, сеткой или зигзагом. Главное – следите за тем, чтобы жидкие гвозди были на всей ее поверхности. Аккуратно приложите плитку к стене, прижмите ее и подержите так примерно 2-3 минуты. Следите, что сила нажима равномерно распределилась по всей плитке. Можете использовать специальные строительные «крестики», чтобы получилась ровная разметка при укладке плитки. Чтобы плитка надежнее и равномернее зафиксировалась, по ней можно постучать резиновым молотком. Подождите, пока жидкие гвозди полностью высохнут. Это время написано в инструкции. Как правило, оно составляет примерно сутки. Когда состав засох, проведите затирку швов. Это лучше всего делать спустя неделю – через этот промежуток времени жидкие гвозди окончательно застынут.

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Что делать с отпавшей плиткой при использовании для укладки жидких гвоздей

Если плитка отвалилась, значит, вероятнее всего, были не соблюдены правила ее укладки. Однако может случиться и такое, что плитка отпала из-за механического воздействия или некачественного клея.

Исправить ситуацию просто: достаточно вернуть отпавший элемент на место, не меняя при этом всей отделки:

Удалите с отпавшей плитки слой жидких гвоздей. То же самое сделайте и с областью стены, где находилась плитка. Также удалите по периметру затирку. Нанесите на плитку клей. Плотно прижмите ее к стене и подержите таким образом 3 минуты, равномерно надавливая на всю поверхность плитки. Подождите неделю, а затем скройте швы затиркой.

Как продлить срок службы керамической плитки, приклееной с помощью жидких гвоздей

Есть несколько способов сделать срок эксплуатации плитки, зафиксированной на жидкие гвозди. Самое главное – аккуратно укладывайте плитку. Если появилась неровность, ее нужно сразу же устранить, пока клей не высох. Неровно уложенная плитка быстро начнет отваливаться.

Кроме того:

Соблюдайте в помещении определенную температуру воздуха. Про это вы можете прочитать в инструкции к жидким гвоздям.

Правильно храните баллон с жидкими гвоздями. Поставьте тюбик в место, где нет повышенной влажности и сильного нагрева. В противном случае состав может засохнуть.

Не трогайте плитку, пока она полностью не застынет. Обычно нужно подождать сутки. В это время старайтесь не заходить в комнату.

Для отделки плиткой камина или печки выбирайте специальные жидкие гвозди, на которых указано, что состав термостойкий.

Для отделки ванных комнат используйте влагостойкие жидкие гвозди.

Жидкие гвозди – современное средство для проведения быстрого ремонта. Состав недорогой, при этом долговечный и надежный. С ним справится даже тот, кто никогда не укладывал плитку.

Если соблюдать все правила укладки и рекомендации производителя, вы получите долговечную и красивую отделку керамической плиткой.