При укладке керамической плитки возникает необходимость ее порезки. Поскольку строительный материал используется для финишной отделки помещения, то при работе с ним следует ответственно относиться ко всем операциям.

О керамической плитке

Керамическая плитка имеет вид плоской пластины, которая может быть прямоугольной, квадратной или многоугольной.

Ее изнаночная сторона рифленая для лучшей адгезии клеящего состава.

Плитка изготавливается из особых сортов глины, которая в процессе производства обжигается при высоких температурах.

Лицевая часть материала может иметь разную фактуру и покрытие.

Прочность базового материала и хрупкость отделочного покрытия плитки должны быть учтены при ее резке.

При профессионально проведенной операции края ровные, отсутствуют сколы, а декоративная часть не повреждена.

Как и чем можно резать керамическую плитку

Планируя укладку плитки, следует продумать, каким способом ее лучше разрезать. Операция может быть проведена с использованием болгарки, плиткореза или подручных средств.

При выборе способа ее реализации следует учитывать наличие оборудования для работы и собственные навыки.

Режем керамическую плитку болгаркой

Есть у каждого мастера, который делает ремонт. Поэтому, если нет под рукой плиткореза, то этот инструмент лучше всего подходит для резки плитки. С помощью его удобно отрезать тонкие полоски для корректировки формы.

Алгоритм работы не отличается сложностью и заключается в реализации простых операций:

нанести на строительный материал маркером или карандашом место разреза;

выполнить резку в несколько подходов;

подровнять края повторным проходом диска;

воспользоваться наждачной бумагой для устранения неровностей.

В процессе резки плитки следует не допускать ее нагревания от работающего диска. Резкий перепад температуры, а также сильное нажатие на материал могут стать причиной его растрескивания.

Чтобы в результате операции размеры плитки после резки соответствовали ожиданиям, резку следует производить не по центру линии отметки, а по ее обрезаемому краю.

Плитку можно порезать дисками с алмазным напылением. Они могут быть предназначены для обработки камня или кирпича.

Не стоит покупать диски для бетона, поскольку прорези в них станут причиной вибрации при работе мастера и, как следствие этого, образованию сколов. Диск должен быть без отверстий по напайке с равномерной и гладко поверхностью.

Правила резки керамической плитки плиткорезом

Бывают ручными и электрическими. Первый вариант более дешевый и используются мастерами, которые выполняют работы для себя.

Электрическое оборудование обычно приобретают профессионалы. При использовании любого вида инструмента можно ожидать ровные срезы, если уметь ими пользоваться и соблюдать технологию.

1. Ручным

Стоимость ручного плиткореза определяется его размерами и возможностью оформлять место стыков за счет порезки под углом в 450.

Чтобы обработать плитку оборудованием нужно:

установить материал в плиткорез таким образом, чтобы прочерченная как ориентир линия сошлась с меткой;

опустить ручку инструмента и осуществить плавное равномерное движение в направлении от себя;

отломать отрезанный участок материала, сделав резкое движение с помощью специальных лапок.

При работе с плиткорезом все движения должны быть резкие и точные. Это обеспечит прорезание глазури на равномерную величину в один подход. Если работать в несколько подходов, то разлом будет неровный с повреждениями и сколами.

Чтобы плитка не разломалась при разломе, в этот момент она придерживается мягкими прокладками металлической возвышенности на платформе оборудования.

Дешевым вариантом плиткореза являются щипцы. Их используют при небольших объемах работ. Такой инструмент справится с материалом небольшой толщины.

Чтобы его отрезать, нужно сделать разметку, к ней приложить металлическую линейку и одним движением провести по линии резаком по направлению от края к себе.

При этом нужно приложить такое усилие, чтобы прорезать декоративное покрытие и небольшой слой базового. Керамика ровно раскалывается по линии при нажатии на ручку.

2. Электрическим

Профессиональные мастера используют электрическое оборудование. Без него не обойтись при работе с большими объемами площадей. Характеристики и функциональные возможности инструмента позволяют делать надрезы быстро и качественно.

Резка осуществляется кругом, оснащенным системой подачи воды для удаления пыли и охлаждения обрабатываемой поверхности. Алгоритм работы с электрическим плоскорезом схож со схемой процесса, актуальной для болгарки.

Резка керамической плитки с помощью электролобзика

Если нет специального плиткореза или болгарки, то разрезать плитку можно электролобзиком. Однако это потребует особой осторожности. Прежде всего, необходимо приобрести в комплект к устройству специальную пилку по камню.

Далее необходимо выполнять действия по следующей схеме:

Обязательно требуется использовать защищающие очки и перчатки. По плитке нужно отметить линию на обратной стороне. Установить вместо стандартной пилки элемент для работы по камню. Плитку следует хорошо зафиксировать и можно начинать резать от края. Если требуется вырезать округлые детали, то лобзик следует перемещать очень плавно. В противном случае пилка будет застревать.

Этот способ не подходит для керамогранита. Дело в том, что электролобзик очень плохо справляется с большой толщиной. Если плитку смочить, то процесс пойдет легче. Но в любом случае материал такого типа крайне сложно поддается разрезанию.

Щипцы-плиткорезы

Этот инструмент напоминает кусачки, в которых на одном из концов расположен ролик из металла, а на другом окончании находится очень прочная пластина. Принято считать, что это устройство идеально подходит для разрезания плитки своими силами.

Инструмент подойдет, даже если выполнить резку по кривой. Но щипцы-плиткорезы не подойдут для большого объема. Особой инструкции по использованию этого устройства нет.

Электрический плоскорез для работы с керамической плиткой

Этот инструмент комфортен в использовании. Плоскорез электрического типа – специализированное устройство профессионального типа. Он подойдет для выполнения работ с разными видами плитки, кафеля для пола.

Устройства различаются точностью резки, вне зависимости от толщины либо твердости материала. Плитка разрезается по предварительной разметке. Им можно разрезать округлые фрагменты или делать прямые разрезы.

Плиточный мокрорез

Это специальное устройство ручного типа может быть у любого хозяина. Он работает по принципу жидкостного охлаждения.

Холодная вода подается не только для охлаждения механизма, но и для предотвращения разбрасывания мелких осколков, частиц пыли и стружки. Автоматическая подача имеется только в моделях промышленного типа, в быту плитку подают руками.

Как отрезать керамическую плитку подручными материалами

Если объем работ по укладке плитки не большой и нужно откорректировать размеры всего нескольких элементов, то не рационально покупать дорогостоящие инструменты. В таком случае можно воспользоваться подручными средствами.

В зависимости от толщины плитки и места ее укладки, от которого зависят требования к качеству среду, используются стеклорезы, заточенные гвозди, сверла с победитовой напайкой и ножи – монтажный или канцелярский.

Чтобы сделать надрез подручными материалами на плитке нужно:

произвести замеры и нанести линии разреза;

положить плитку в воду на час, что позволит упростить процедуру;

приложить линейку вдоль разметки;

провести одним движением с усилием вдоль линейки, придерживая ее, в результате чего должна получиться заметная царапина;

расположить плитку таким образом, чтобы царапина совпадала с краевой линией стола;

резким движением надавить на выступающий край плитки;

обработать края наждачной бумагой.

Чем вырезать округлый фрагмент керамической плитки

Окружность в кафеле вырезают специализированными устройствами. Как правило, для этого используют дрель. При этом диаметр коронки подбирают в соответствии с размерами требующегося отверстия. Помимо дрели применяют и иные устройства.

К примеру, шуруповерт, коловорот ручного типа. Мощность устройства не важна, основное условие – скорость вращения, которую придется уменьшать.

Выполнять округлые отверстия можно с помощью насадки:

кольевидного сверла;

сверла остроуглольной заточки;

сверла с напайкой твердосплавного типа (ее применяют для резьбы по бетону, кафелю и т.д.);

алмазных, корундовых, вольфрамовых насадок;

«балеринки».

Если требуется выполнить резку окружности 50 мм можно применять иные инструменты (к примеру, элетролобзик).

Как делают фигурное выламывание

Если требуется выделить фигурную деталь на кафеле, применяют специализированные щипцы для резки по кафелю. При их отсутствии подойдут плоскогубцы. Технология процесса довольно простая, необходимо сделать изогнутую линию на гладкой стороне кафеля режущим заостренным инструментом.

После этого следует сделать несколько надрезов по краю плитки в пяти миллиметрах от отметки. Далее следует зажать и резко повернуть фрагмент. Такие манипуляции необходимо сделать с каждым отрезком.

Чем и как сделать сложную фигурную резку керамической плитки

При укладке плитки нужно не только обрезать ее края, чтобы подогнать материал под размер помещения, то и делать фигурные резы, к примеру под розетку или под трубу. В этом случае плиткорезы не помогут, поскольку они предназначены для выполнения ровных линий.

Удобно использовать стеклорез и линейку, с помощью которых делаются надрезы на глазури. Лишние участки откалываются руками, а неровности обрабатываются наждачной бумагой.

Альтернативным вариантом является работа с фигурами. Две плитки можно разделить на две части, разрезать и в каждой из них вырезать проем. Длинная сторона фигуры оформляется плиткорезом, а короткая – болгаркой.

Сложнее вырезать отверстие под трубу. Оно должно быть ровным и круглым без углов, что достигается использованием коронок с алмазным пылением.

Если их нет под рукой, то можно использовать победитовое сверло. Этот метод не самый легкий, однако при приложении определенных усилий легко реализуемый.

Для этого следует:

разместить плитку на ровной поверхности и нанести на ней разметку;

используя дрель со сверлом сделать отверстия по разметке, располагая их близко друг к другу;

высверлить промежутки между отверстиями, работая дрелью под углом в 45 0 ;

отколоть кусачками участки плитки, формируя отверстие;

обработать его края наждачной бумагой.

Если отверстие прорезается под смеситель или под розетку, то не стоит сильно обрабатывать края, поскольку они будут скрыты под основной конструкцией. В ситуации оформления зоны принудительной вентиляции нужно делать отверстие под нее большого диаметра.

Для этой цели удобно использовать болгарку небольших размеров, оснащенную дисками для керамики. На плитке делается разметка, после чего выполняется два разреза по диаметру через центр.

Между разрезами крест-накрест делается еще четыре надреза для образования квадрата. Обрезанные участки удаляются кусачками.

Альтернативным вариантом оформления большого отверстия является вырезание его по контуру круга лобзиком, оснащенным специальной струной. После разметки плитки, в области линии делается отверстие при помощи дрели.

В нее должна поместиться пилка лобзика, которой и выпиливается отверстие по кругу. Его внутренняя поверхность получается аккуратной и ровной.

Особенности резки кафеля для пола

Для кафеля, используемого для пола, характерны большие, чем в обычной плитке толщина и прочностные характеристики. Поэтому при его резке сложно будет обойтись подручными материалами или ручным инструментом.

Понадобятся электрическое оборудование, используемое для решения профессиональных задач.

Техника безопасности при работе с керамической плиткой

Работая с плиткой, нужно соблюдать технику безопасности, чтобы отлетающие осколки, острые инструменты и работающее оборудование не стали причиной проблем со здоровьем.

Для этого следует побеспокоиться о средствах индивидуальной защиты:

очки – для предупреждения попадания осколков в глаза;

перчатки – для защиты рук от порезов;

головной убор – для недопущения попадания волос в работающее оборудование;

обувь, закрывающая стопы, защищающая их от падающих осколков;

респиратор или марлевая повязка при работе с наждачной бумагой – для предупреждения попадания пыли в органы дыхания;

плотная одежда, полностью закрывающая руки, ноги и туловище.

Керамическая плитка – популярный материал в отделке ванных комнат, туалетной и кухни. Они используются для оформления стеновой поверхности и пола.

В процессе укладки могут возникать несоответствия размеров материала, уложенного в ряд или в определенную форму с габаритами помещения, поэтому приходится его обрезать или делать в нем фигурные резы. Для этого используется специальный инструмент – плиткорезы. Если его нет в наличии, то можно обойтись болгаркой и подручными средствами.