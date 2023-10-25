Керамогранит – современный отделочный материал, с которым сталкивается почти каждый, кто задумывается о ремонте. О том, что это за материал и как с ним работать, мы расскажем в этой статье.

В чем причина особого подхода к работе с керамогранитом

Керамогранит – отделочный материал, отличающейся особой прочностью. В отличие от давней знакомой - керамической плитки - история у него совсем не долгая, он появился в Италии в конце ХХ века и сразу завоевал огромную популярность.

По внешнему виду керамогранит похож на кафельную плитку, но путать их не стоит, это разные материалы по своим характеристикам. Давайте для начала сравним.

Основные потребительские характеристики керамической плитки и керамогранита:

Прочность – у керамогранита на порядок выше, чем у кафельной плитки.

Твердость – измеряется по шкале МООСа – керамогранит и здесь превосходит керамическую плитку.

Водопоглощение – керамогранит практически не впитывает воду, у кафельной плитки этот показатель может достигать 10%.

Морозостойкость. У керамогранита практически не ограничена, кафельная плитка имеет предел -20 градусов.

Наконец, по износостойкости кафель тоже уступает керамограниту.

Глазурь на кафеле повышает его прочность и эксплуатационные качества. Глазурь на керамограните, наоборот, самое слабое место.

Эта разница объясняется особенностями изготовления. То и другое – керамика, то есть исходным сырьём является глина. Но практически на этом сходство заканчивается. При изготовлении кафельной плитки, чтобы увеличить её пористость, в глиняную массу добавляют угольную пыль, золу, опилки – всё это называется порообразующие вещества.

В керамограните эти вещества не используются, поэтому он структурно более плотный. Для придания ещё большей плотности в керамогранит добавляют поверхностно активные вещества – ПАВы. Прессуют керамогранит под более высоким давлением и обжигают при более высоких температурах.

Производство керамогранита

Несмотря на своё название, гранит в производстве этого отделочного материала не участвует, но по своим потребительским качествам вполне сравним с этим твёрдым минералом, а по некоторым показателям даже его превосходит. Займёмся же им вплотную.

По легенде керамогранит появился случайно, из-за сбоя на технологической линии. Так это или нет, но на свет появился действительно уникальный материал, вобравший в себя все лучшие качества керамики и строительного камня. Его ещё называют более романтично каменным фарфором.

В состав смеси для керамогранита входят:

Глина – тугоплавкая и более пластичная, с большим содержанием каолина.

Кварцевый песок – он создаёт каркас плитки.

Полевой шпат.

Красящие пигменты – это обычно оксиды кобальта, железа, хрома.

Кроме того, добавляются специальные вещества, название и назначение которых понятно специалистам – ангоб и электролит.

Всё это дробится на мельнице в порошок, затем смешивается при температуре не ниже 600 градусов. Из смеси под давлением удаляется воздух, затем формируется плитка при давлении не менее 400 кг/кВ.см. плитка сушится горячим воздухом и наконец обжигается. Обжиг – наиболее важный и ответственный этап.

Такая сложная и длительная технология изготовления придаёт керамограниту отменные потребительские свойства. О них далее и поговорим.

Свойства керамогранита

Преимущества керамогранита:

Поскольку в основе его лежит натуральное сырьё – это экологически чистый материал, не выделяет никаких вредных испарений, не вызывает аллергии.

Очень прочный – лидер по прочности среди отделочных материалов.

Влагоустойчив, практически не поглощает воду.

Спокойно выдерживает температурные колебания в диапазоне от +50 до -50 градусов, не теряя своих потребительских качеств.

Очень износостоек, в качестве напольного покрытия его вполне можно применять в помещениях с высокой проходимостью: в магазинах, на вокзалах и так далее.

Не боится механических повреждений и агрессивный химических средств.

Керамогранитная плитка очень разнообразна по форматам и расцветке, даёт простор для дизайнерской фантазии.

Её легко укладывать, во многих случаях не требуется специальная подготовка основания.

Благодаря всем этим свойствам керамогранитное покрытие:

Не боится ни воды, ни огня, ни перепадов температур.

Очень долговечно, прослужит хоть 100 лет.

При механическом воздействии на ней не обнаружите ни царапин, ни вмятин.

Безопасно для здоровья.

Смотрится очень благородно и дорого, обладает большим разнообразием расцветок и фактур.

При всех этих достоинствах имеет вполне демократичную цену. И хотя стоит дороже керамической плитки, но с учётом всех вышеперечисленных качеств это вполне оправданные затраты.

Однако, используя керамогранит в качестве напольного покрытия, надо иметь ввиду, что отдельные его разновидности сильно скользят. Неудобство керамогранита также в том, что в силу своей твёрдости и плотности керамогранитную плитку очень трудно резать.

Инструменты для резки керамогранита

Здесь всё зависит от грамотной организации дела и правильного подбора инструментов. Вы убедитесь, что эту операцию можно выполнить самостоятельно.

Какие инструменты подойдут для резки керамогранита:

Стеклорез – самый простой инструмент, наверняка есть в каждом доме. Ручной стеклорез состоит из стержня с рукояткой. Рукоятка может быть монолитной или полой для смазывания режущей поверхности. На другом конце стержня расположен режущий элемент. Это может быть либо алмаз, либо победитовый резец, либо твёрдосплавный ролик. Пользоваться этим инструментом очень легко, но подходит он только для тонких плит. Зато стеклорезом можно выполнить фигурную резку.

– самый простой инструмент, наверняка есть в каждом доме. Ручной стеклорез состоит из стержня с рукояткой. Рукоятка может быть монолитной или полой для смазывания режущей поверхности. На другом конце стержня расположен режущий элемент. Это может быть либо алмаз, либо победитовый резец, либо твёрдосплавный ролик. Пользоваться этим инструментом очень легко, но подходит он только для тонких плит. Зато стеклорезом можно выполнить фигурную резку. Плиткорез – ручной механический плиткорез, по сути, усовершенствованная модификация стеклореза. Ему по силам более толстые плиты, толщиной не менее 6 миллиметров. Однако фигурный срез и срез по фаске одним плиткорезом сделать нельзя, потребуются специальные приспособления.

Углошлифовальная машинка или болгарка . Режущий элемент – круг с алмазным напылением. Этот диск либо сплошной, для так называемой «мокрой» резки, водой его смачивают, чтоб не перегревался; либо сегментный, где от перегрева защищают кромочные прорези. Последним можно работать всухую, но сперерывами в 1,5-2 минуты после интенсивной работы. Болгаркой можно делать прямые и фигурные срезы.

. Режущий элемент – круг с алмазным напылением. Этот диск либо сплошной, для так называемой «мокрой» резки, водой его смачивают, чтоб не перегревался; либо сегментный, где от перегрева защищают кромочные прорези. Последним можно работать всухую, но сперерывами в 1,5-2 минуты после интенсивной работы. Болгаркой можно делать прямые и фигурные срезы. Электрический плиткорез. Иначе его ещё называют мокрорез или водяная пила. Это полая станина с прорезью под диск и полостью для охлаждающей жидкости. Режущий элемент – диск с алмазным напылением. Различают два вида плиткореза в зависимости от расположения диска. Плитка может подаваться сверху или снизу. При верхней подаче срез получается более высокого качества. С помощью электрического плиткореза можно сделать фигурный и угловой раскрой.

Иначе его ещё называют мокрорез или водяная пила. Это полая станина с прорезью под диск и полостью для охлаждающей жидкости. Режущий элемент – диск с алмазным напылением. Различают два вида плиткореза в зависимости от расположения диска. Плитка может подаваться сверху или снизу. При верхней подаче срез получается более высокого качества. С помощью электрического плиткореза можно сделать фигурный и угловой раскрой. Лобзик , ручной или электрический. Им можно резать линии любой конфигурации. Только пилку надо выбрать правильно – ту, которая работает по камню. Пластина постоянно должна быть влажной.

, ручной или электрический. Им можно резать линии любой конфигурации. Только пилку надо выбрать правильно – ту, которая работает по камню. Пластина постоянно должна быть влажной. Циркулярная пила тоже подойдёт, где вместо зубчатого диска стоит алмазный для сухой резки.

тоже подойдёт, где вместо зубчатого диска стоит алмазный для сухой резки. Гидроабразивная резка на специальном станке даёт самые хорошие результаты, идеально ровные края, можно нарезать фигуры любой сложности, и толщина плитки может достигать 30 сантиметров. Но это очень дорогостоящее оборудование, поэтому в домашних условиях, где объёмы небольшие, пользоваться им не рентабельно.

Ну а дальше речь пойдёт о том, как работать с этими инструментами.

Правила резки керамогранита

Основная проблема – образование сколов. Как сделать так, чтобы их было как можно меньше?

Каким бы инструментом вы ни решили воспользоваться, есть несколько общих рекомендаций:

Резать надо по лицевой части – сколы образуются там, где режущий элемент выходит из плитки.

Вероятность образования сколов тем ниже, чем тоньше режущий диск.

Разрез должен быть максимально глубоким, проходить два раза по одной линии нельзя, давите на инструмент сильнее.

Пластину для разрезания располагайте на ровной поверхности.

Ну а теперь берём в руки инструмент и начинаем работать.

Режем керамогранит стеклорезом

Стеклорезом можно резать не толстые плитки, предназначенные, допустим, для облицовки стен. Нам подходят две разновидности: с резцом из гранёного алмаза или с твёрдосплавным роликом. Алмазный резец работает аккуратнее, но стоит дороже и быстрее выходит из строя. Ручным стеклорезом можно сделать и прямой, и изогнутый разрез.

Для прямого разреза действуем следующим образом:

Положите пластину на ровное основание и отметьте линию отреза.

Положите линейку вдоль этой линии.

Проведите стеклорез по линейке с сильным нажимом. Разрез с одного раза должен быть максимально глубоким. Проводить по этой линии второй раз нельзя – сколы неизбежны.

Теперь положите деталь на край стола или верстака, чтобы отрезаемый кусок свешивался с края.

С силой давим, чтобы он откололся по надрезанной линии.

Шлифуем края.

При криволинейном разрезе по линии, проведённой стеклорезом, надо действовать кусачками. Удаляем участки плитки мелкими фрагментами. Неровностей и острых краев вам при этом не избежать, поэтому обязательно требуется шлифовка.

Как резать керамогранит плиткорезом

Плиткорез, как уже упоминалось, усовершенствованный стеклорез, и работает по тому же принципу. Режущий элемент – победитовый ролик, но ещё имеется станина, рычаг и направляющие. Для хорошего результата важно соответствие диаметра режущего элемента высоте плитки.

Кроме того, имеет значение: металл, из которого сделана станина, прочность всех элементов и опор, наличие особых подшипников, обеспечивающих плавность движения каретки, а также то, чтобы при её движении не было люфта.

Действуем так:

Установите плиткорез на ровное и прочное основание.

Разметьте линию среза.

Уложите пластину так, чтобы резец проходил точно по этой линии.

Двигаем каретку от себя, надавливая на неё.

Разламываем деталь по надрезу с помощью рукоятки.

Отшлифовываем деталь.

Но при работе с плиткорезом надо знать о некоторых нюансах, например:

С тонким материалом плиткорезом работать нельзя, толщина пластины должна быть не менее 6 миллиметров.

Вы не сделаете плиткорезом криволинейный разрез, не снимете фаску.

При ребристой поверхности материала сколы неизбежны.

Электрический плиткорез требует постоянного смачивания режущего диска от перегрева. Поэтому его другое название – мокрорез. Как уже упоминалось, это оборудование может быть с верхней и с нижней подачей плитки. Первая работает более точно, но стоит дороже. И в том, и в другом случае можно отрезать не только прямые, но и изогнутые линии. А действовать надо так:

Наметить линию разреза.

Хорошо зафиксируйте деталь, для этого есть специальные фиксаторы на станине. Имейте ввиду, что если вам нужна изогнутая линия, то деталь придётся удерживать руками.

Начинаем работать с минимальной скоростью диска, постепенно её увеличивая. Перед концом работы скорость диска снова надо уменьшить.

При работе с электрическим плиткорезом помните о том, что резак должен обрабатывать лицевую сторону. Значит, в случае с верхней подачей плитки укладывайте деталь лицевой стороной кверху, при нижней подаче лицевая сторона должна быть внизу.

Как работать по керамограниту болгаркой

Болгаркой резать керамогранит тоже можно. Диск надо подобрать с алмазным напылением и соответствующей маркировкой для подобного рода работ. Тонкий диск поможет избежать сколов.

Последовательность работы:

Сначала надо обязательно защитить основание. Площадка, на которой вы будете работать, должна быть ровной и закрыта подложкой из пенопласта или пеноплекса.

Пластину надо положить на основание лицевой стороной вверх и наметить линии разреза.

По линиям разреза надо наклеить малярный скотч, он поможет минимизировать сколы.

Чтобы добиться более точного разреза, положите поверх плитки металлический уголок и зафиксируйте его. Это особенно важно, если работаете с толстой плиткой.

Болгаркой режем в одном направлении, двигая её от себя. Линия разметки должна остаться на изделии, так край получится более ровным, а линия удаляется при шлифовке.

Далее надо снять малярный скотч и отшлифовать края.

Болгарка имеется почти в каждом доме, и работать с ней удобно, доступно даже новичку. Можно сделать как прямые, так и криволинейные разрезы.

Резка керамогранита лобзиком

Электрический лобзик – тоже вполне подходящий инструмент для работы с керамогранитом. Только пилки должны быть особые. Те, которые предназначены для работ по дереву или металлу, не подойдут.

Правила работы с электролобзиком:

Керамогранитную пластину обязательно смочите – будет меньше пыли.

Чтобы при работе не поцарапать поверхность пластины, установите на подошву лобзика пластиковую накладку.

Прорезиненные накладки потребуются для фиксации плитки струбцинами.

Лобзик должен двигаться в одном направлении, так что необходимо отключить маятниковый ход.

Теоретически можно работать и ручным лобзиком со специальной пилкой. Но это только в том случае, если работы совсем немного и вам совсем не жалко своих сил и времени. Длинный ровный разрез ручным лобзиком сделать не получится.

Как резать керамогранит циркулярной пилой

Циркулярная пила может понадобиться в том случае, если объём работ большой и если не требуется криволинейных срезов. Сам процесс совсем не сложен:

Вам понадобится круг-насадка с алмазным напылением.

Разметьте пластину.

Керамогранитную плитку разместите на ровной поверхности так, чтобы часть её была на весу.

Передвигайте её в сторону диска циркулярной пилы.

Двигать плитку надо руками, а скорость вращения режущего диска велика, так что при работе с циркулярной пилой требуется аккуратность и навык.

Как сделать отверстия в керамограните

А как быть, если в керамограните надо проделать отверстие, допустим, для трубы? Для этого есть специальные инструменты. Маленькие отверстия можно проделать сверлом с победитовым наконечником. Используйте для этого дрель или перфоратор. Мощность нужна 800 Вт. Чтобы сверло не проскальзывало на гладкой поверхности, наклейте на него малярный скотч.

Отверстия большего диаметра высверливают с помощью специальных коронок с режущими кромками. Коронку закрепляют на обычный дрель или шуруповёрт и в процессе работы периодически охлаждают. Начинайте работать с малых оборотов, пока не образовалась стартовая борозда глубиной 3 мм. Дальше скорость вращения можно увеличить.

Техника безопасности при резке керамогранита

И, наконец, самое важное. Работа с керамогранитом связана с большим количеством пыли, шума и травмоопасна. Поэтому не приступайте к ней, пока не познакомитесь с правилами техники безопасности.

А эти правила требуют обязательного наличия средств индивидуальной защиты.

Это:

Респиратор, который защитит вас от вдыхания строительной пыли.

Очки, предохраняющие глаза.

Спец.одежда, чтобы защитить кожу.

Наушники или беруши, поскольку инструменты при работе сильно шумят.

Всё это защитит вас от травм и неприятностей.