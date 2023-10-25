Процесс укладки керамогранита – важнейший этап ремонта. От того, насколько профессионально он будет выполнен, зависит эстетичный внешний вид помещений, функциональность и долговечность покрытия. Многие владельцы недвижимости не доверяют наемным работникам, предпочитая осваивать мастерство укладки керамогранита самостоятельно.





Чтобы не наделать ошибок, необходимы базовые знания и навыки, понимание особенностей материала и техники работы с ним. Требуются четкое соблюдение инструкций, аккуратность и внимание к мелочам. Только в этом случае новая облицовка стен, покрытие пола будут радовать глаз и верно служить десятилетиями.

Что такое керамогранит



Прежде, чем приступать к выбору покрытия или отделочным работам, необходимо понять его особенности. Неспециалисты часто ставят знак равенства между керамогранитом и керамической плиткой. Но это ошибочное мнение.

У них разные технологии производства:

кроме каолина (белой глины), в состав керамогранита входят минералы – кварц, полевой шпат, пегматит, оксиды металлов;

сухую смесь прессуют под большим давлением – до 500 кг/см2, после чего обжигают при t0 = 1 5000С.

Материал обладает большей прочностью, нулевой пористостью. Благодаря высокой влагостойкости, керамогранитом можно облицевать ванную комнату. Он устойчив к едким химическим веществам и не теряет сочность красок. Плиты толщиной всего 8,5 мм выдерживают нагрузку до 200 кг/см2. Их можно использовать не только в помещениях, но и для оформления веранд, открытых террас, дорожек.





На современном рынке можно найти глазурованный (глянцевый) и матовый керамогранит. Популярностью пользуются эффектные полированные плиты, несмотря на дороговизну, а также структурированные, имитирующие паркет, ламинат или плиты из натурального камня.

Инструменты для укладки керамогранита



Наличие подходящих инструментов – основа качественной работы. Так как плиты керамогранита имеют солидную толщину, резать их обычным стеклорезом или ручным плиткорезом не получится.

При надавливании, материал ломается по непредсказуемым траекториям. Поэтому, необходим специальный электроплиткорез. Специалисты рекомендуют выбирать устройства, у которых мотор расположен в верхней части: такая техника режет плиты без сколов.





Если срезы планируется закрывать плинтусами, заводить под настенную облицовку, то можно воспользоваться обычной болгаркой.

Какие еще инструменты потребуются:



Гребенчатый шпатель или малка для нанесения клея.

Уровень строительный или лазерный нивелир.

Миксер электрический или ручной.

Приспособления для выравнивания плит – крестики из пластика, СВП. Первый вариант предпочтительнее для новичков. Система СВП требует идеально ровной стяжки или любого другого основания, и определенных навыков. Да и стоит она дороже.





Кроме того, для полировки затирки используют губки, а излишки смесей вытирают чистой, сухой ветошью.









Какой клей выбрать для укладки керамогранита



Клеящие составы подразделяются на три класса:

цементные, применяемые в большинстве случаев;

дисперсионные высокоадгезионные, для монтажа на гипсокартон и другие основания со схожими свойствами;

реактивные, с эпоксидной смолой. Подходят для металлических, деревянных основ.

Необходимо обратить внимание на температурные характеристики клея. Если плиты укладываются на теплые полы, или на улице, то клей, соответственно, должен выдерживать нагрев или сильные морозы. Также, важно учитывать назначение помещения. Для «мокрых» зон выбирают влагостойкие клеи.





По стоимости, сухие смеси выгоднее, чем готовая мастика. Их смешивают с помощью ручного или электроинструмента. Состав наносят на плиты однократно, специальным металлическим шпателем с зубцами.

Глубина и расстояние между зубцами зависят от габаритов плитки: для массивных элементов нужен более толстый слой клея. Для лучшего сцепления со стенами или полом, на них также наносят слой клея.

Затирка для укладки керамогранита



Чтобы защитить пространство под облицовкой стен или напольным покрытием от попадания пыли и влаги, улучшить внешний вид, используется особая, пластичная замазка – фуга или затирка.

Она подразделяется на три группы:

с цементной основой, для обычных или улучшенных швов. Отличается недорогой стоимостью. При выборе следует обращать внимание на присутствие антигрибковых и водоотталкивающих веществ в составе;

с эпоксидной основой или реактивная, устойчивая к различным воздействиям и более дорогая;

силиконовая, со свойствами герметика, для обработки швов и стыков в ванных, рядом с мойкой на кухне.

Затирку выбирают в тон покрытию, или делают контрастные швы. Важно помнить, что свежая фуга имеет более насыщенный оттенок, чем высохшая. Поэтому, если цвет имеет решающее значение, небольшое количество замазки предварительно наносят на маленький участок.





Швы замазывают через сутки после окончания работ по укладке, давая клею возможность подсохнуть. Поверхность обязательно очищают от пыли, промывают и просушивают. Наносят состав специальным резиновым шпателем или теркой.

Излишки обязательно вытирают до их высыхания. Если керамогранит укладывают в «мокрой» зоне, и хорошая гидроизоляция крайне важна, то затирку в швах рекомендуется обработать гидроизолирующими составами – полимерным лаком или гидрофобизатором.

Подготовка полов и стен к укладке керамогранита



Отделочным работам предшествует подготовительный этап. Из помещений, которые уже эксплуатируются, полностью убирают мебель, демонтируют старые покрытия и перегородки, при необходимости.

Стены выравнивают цементно-песчаной или гипсовой смесью, с обязательным использованием строительного уровня и маячков. Можно использовать гипсокартон или плиты МДФ, но, следует учитывать значительную массу керамогранита по сравнению с более легкой керамикой.

Трещины и щели заделывают эластичной смесью, эпоксидной смолой.





Выравнивают пол, заливая бетонную стяжку. Как правило, для окончательного застывания, требуется 7-10 дней, после чего можно приступать к укладке плитки. Нарушать установленный срок не рекомендуется – это чревато появлением трещин, деформацией пола.





Просохшие поверхности пылесосят. Удаляют следы краски, ржавчины, жиров, если они есть.

Места укладки плит обязательно грунтуют. Грунтовку наносят слоями, давая им высохнуть, до тех пор, пока не будет появляться белая пена. Грунтовку выбирают в зависимости от типа покрытия.





Для бетонных поверхностей, штукатурки нужен состав с глубоким проникновением. Для ГКЛ, фанеры или МДФ – с поверхностным.

Каким способом класть керамогранит



Способ укладки плит заметно влияет на внешний вид помещения, его эстетические свойства. Самой простой, доступной и для новичков, является методика прямой кладки или «шов-в-шов».

То есть плиты укладывают ровными рядами, от стены к стене, так, чтобы вертикальные и горизонтальные швы образовывали прямые линии. Способ экономичен, так как снижает процент обрезки до минимума – подрезать приходится только крайние плиты, если их размер не сходится с шириной или длиной помещения.





Есть и более интересные способы укладки:

по диагонали, от дальнего правого угла к ближнему левому;





«вразбежку», когда швы плит сдвинуты относительно друг друга;

в шахматном порядке, если используются двухцветные плиты.





Кроме того, методики укладки в одном помещении часто совмещают, чтобы добиться нужного эффекта. Так, например, панно-ковер может быть уложен прямо, а окружающие его плиты – по диагонали.









Пошаговая инструкция по укладке керамогранита своими руками



После окончания подготовительного этапа, приступают к плиточным работам. Если заливалась стяжка или стены выравнивали штукатуркой, то рекомендуется выждать не менее 7 суток, чтобы состав успел как следует схватиться. Но, если сроки поджимают, можно приступать через 2-3 дня.

С керамогранита снимают упаковку, и раскладывают по помещению выбранным для укладки способом – по диагонали, рядами, со смещением и т. д. Обязательно оставляют положенное пространство между плитами.

Клей разводят водой в нужной пропорции, по инструкции на упаковке, и тщательно перемешивают. Он должен иметь достаточную вязкость: как у густой, пластичной сметаны.

Состав наносят на пол, стену и изнаночную сторону плит. Нельзя покрывать клеем сразу всю поверхность – он быстро высыхает, образует плотную пленку, которая мешает прочной фиксации. Поэтому выбирают отдельные участки с таким расчетом, чтобы закрыть их полностью за 5-10 минут.

Для этого можно воспользоваться крестиками. Раскладка позволяет понять, хватает ли материала, в каких местах потребуется подрезка. При использовании коллекций с декором, панно, их размещают на равном расстоянии от стен.Важно проследить, чтобы плиты не смещались относительно основной, ведущей стены. Для ориентировки используют натянутые нити, а на стены крепят горизонтально металлический профиль.Смеси дают настояться в течение 5-10 минут, снова перемешивают. Готовый клей необходимо использовать в течение трех часов.





Плиты и поверхность пола, стены, хорошо увлажняют водой. Керамогранит укладывают по нанесенной разметке, выравнивая его положение. Способ прост: одну из сторон, под углом 45 0 , прикладывают к основанию, ровняют с предыдущим рядом, ориентиром или стеной.

, прикладывают к основанию, ровняют с предыдущим рядом, ориентиром или стеной. После чего укладывают всю плиту. На стене ее прижимают плотно руками, на полу можно просто отпустить с высоты 5-7 см. Под собственной тяжестью керамогранит прочно сцепится с поверхностью.





Плиты обязательно выравнивают горизонтально/вертикально по уровню. Если один из краев оказался ниже, то его аккуратно отклеивают, и добавляют еще немного клея.

Последние в ряду элементы, как правило, требуют подрезки. Нужную длину отмеряют рулеткой, после чего используют плиткорез или болгарку.

При укладке плитки на пол или на стену, обязательно оставляют технические зазоры у стыков стен, пола и потолка, шириной в 3-5 мм. В углах стен можно использовать современную технологию подрезки плит на угол 45 0 . Такие соединения выглядят эстетичнее, чем со специальными уголками.

Через сутки после окончания укладки, можно приступать к завершающему этапу – затирке швов. Выбранный состав разводят по инструкции или используют готовую пластичную пасту. Все швы тщательно зачищают с помощью металлической щетки. Поверхность пылесосят и промывают.

Керамогранитные полы на кухне или ванной обрабатывают влагостойкими фугами, или дополнительно пропитывают специальными составами.

Затирку наносят небольшими порциями, плотно вбивая ее в щели гибким шпателем или теркой. Закончив с участком в 8-10 м2, все излишки затирки обязательно убирают сухой тряпкой, после чего плиты тщательно отмывают.

Если составу дать высохнуть, его будет трудно удалить. Особенно с матовых, шероховатых плит.

После окончания работ в помещении еще раз проводят генеральную уборку. Можно добавить в воду 10% этилового спита или специальную бытовую химию для уборки после отделочных работ.





Напольное покрытие из керамогранита – оптимальный вариант для «мокрых» помещений и участков с большой ежедневной проходимостью. Его очень сложно повредить, он устойчив к истиранию и воздействию влаги.

А широкий выбор размеров, расцветок и текстур позволяет использовать отделочный материал в разных интерьерных направлениях. При соблюдении правил укладки, такие полы служат более 50 лет и не нуждаются в ремонте.



