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Что такое лаппатированный керамогранит: характеристики материала и область применения

#Ремонт #Дизайн #Керамогранит #Напольная #Настенная #Плитка #Для кухни #Для ванной #Советы эксперта

Золотая середина между матовым и глянцевым керамогранитом – лаппатированный керамогранит. Поверхность материала отличается легким блеском и мягкой текстурой. Добиться такого эффекта удается за счет особенностей производства. Частичная полировка выглядит презентабельно, технические и качественные характеристики плитки остаются неизменными.


История создания лаппатированного керамогранита

Керамогранит был изобретен в 1978 году и до 2000 года использовался в качестве напольного покрытия для производственных цехов. 


Прочная, но неприглядная плитка не подходила для оформления интерьеров. Свое применение в оформлении помещений керамогранит нашел только с появлением фотопечати, когда стала доступна имитация поверхности плитки под разные материалы, в том числе и натуральные.


В ходе экспериментов с глазурью материала, технологи создали лаппатированный керамогранит. Поверхность плитки одновременно и глянцевая и имеет легкую текстуру, что значительно улучшает ее эстетические и практические качества.


Технология производства лаппатированного керамогранита

Состав и сам процесс производства лаппатированного керамогранита практически не отличается от технологии изготовления обычного керамогранита. Вся разница формируется на этапе полировки поверхности.

Из чего состоит лаппатированный керамогранит:

  • беложгущаяся каолиновая глина;

  • кварцевый песок;

  • вода;

  • окиси металлов;

  • полевой шпат.

Глина придает готовому изделию пластичности. Песок способствует формированию каркаса плиты. Полевой шпат снижает пористость, что добавляет материалу прочности. 


Окиси металлов нужны для последующего окраса, чтобы краситель лучше проник в структуру керамогранита и цвет долго сохранял свою первоначальную яркость.

Этапы производства лаппатированного керамогранита:

  1. В специальных мельницах вещества перемалывают и перемешивают.

  2. Добавляется вода и красители. Состав перемешивается до получения однородной кашицеобразной массы.

  3. В специальной установке состав сушат под высоким давлением и температуре 600 градусов.

  4. Полученный порошок, с небольшим содержанием влаги, отправляют в прессовальную машину. Под высоким давлением состав обретает форму.

  5. Заготовки плит просушивают и отправляют на обжиг и декорирование.

  6. Обжиг плиты при температуре не менее 1500 градусов.

  7. Обработка поверхности. Именно на этом этапе обычный керамогранит становится глянцевым, матовым или лаппатированным.


Чтобы получить лаппатированную плиту часть поверхности шлифуется до блеска, а часть остается матовой.



Технические свойства лаппатированного керамогранита

1. Прочность

Свойство, которое отличает керамогранит от керамической плитки. За счет особенностей полировки, материал значительно повышает показатели прочности. Лаппатированный керамогранит устойчив к механическим повреждениям, оказываемому давлению и повышенным нагрузкам.

2. Морозостойкость и водопоглощение

Благодаря добавлению в состав полевого шпата, материал имеет минимальную пористость. Соответственно, показатели водопоглощения низкие – не более 0,05% по отношению ко всей массе плиты. Так как впитываемость влаги практически равна нулю, материал обладает высокими показателями морозостойкости.


3. Огнеупорство

Вся керамика не горит и не способствует горению. Поэтому она активно используется в качестве плитки для кухни, ванной комнаты, как облицовка для уличных объектов.


4. Износостойкость

Лаппатированный керамогранит имеет пять степеней износостойкости. Первые две имеют наименьшую степень сопротивляемости к оказываемым нагрузкам. Третья – среднюю. 


А последние две степени отличаются самыми высокими показателями износостойкости. Материал 4 и 5 степени обычно используется для облицовки пола в общественных местах.

5. Химическая устойчивость

По степени устойчивости перед химическими составами, лаппатированный керамогранит делится на пять классов:

  • АА – высокая степень устойчивости. При взаимодействии с химически активными веществами декор и структура материала остаются неизменными;

  • А – хорошая устойчивость. Может наблюдаться потускнение блеска при длительном воздействии химическими реагентами;


  • В – средняя устойчивость. При длительном контакте с химическими средствами верхний слой теряет свои первоначальные эстетические качества;

  • С – невысокая устойчивость. После контакта с химическими веществами наблюдается потускнение цвета, частичное или полное истирание поверхности, деформация декора и верхнего слоя плитки;

  • D – низкая устойчивость. Не рекомендован контакт с химией, так как внешние качества плитки полностью видоизменяются.


Уточнить класс химической устойчивости конкретной модели лаппатированного керамогранита можно у консультанта в точке продаж или в сертификате качества на продукцию.



Основные преимущества лаппатированного керамогранита

Все достоинства, присущие обычному керамограниту, присутствуют и у лаппатированной версии. 


Но есть качества, которыми обладает только это вид покрытия:

  • не бликует при попадании света. Благодаря этому свойству, плитку можно использовать в помещениях любого назначения;

  • выше показатели антискольжения. Особенности полировки, где достигается идеальный баланс между блеском и матовостью, повышают антискользящие качества материала. Это позволяет использовать полуполерованный керамогранит в местах повышенной влажности в качестве напольного и настенного покрытия;

  • наличие на поверхности плитки и блеска, и матовости позволяет удачно комбинировать материал с другими материалами или создавать гармоничные переходы о глянцевой плитки к матовой;

  • лаппатированный керамогранит приобретает температуру окружающей среды и в отличии от обычной керамики, которая всегда холодная, при комнатной температуре, будет теплым;

  • возможность создавать имитацию под любые материалы.


К недостаткам лаппатированного керамогранита относится:

  • для установки нужен специальный клей, с усиленным составом;

  • резку материала возможно осуществить только профессиональным инструментом;

  • под материал требуется основательно подготовленная поверхность.

Высокую стоимость полуполированных плит тоже можно отнести к недостаткам, но качество материала, которое по многим параметрам не уступает натуральному камню, того стоит.

Где применяется лаппатированный керамогранит

1. Облицовка пола и стен

Материал активно используется в оформлении стен и пола. Он гармонично вписывается в любой дизайн. За счет уникальных показателей, его часто использую в качестве облицовочного материала ванной комнаты.


2. Технические помещения

Высокая прочность материала позволяет использовать его в технических помещениях, где интенсивность нагрузок значительно выше, по сравнению с жилыми апартаментами. 


Особенно актуален в таких помещениях лаппатированный керамогранит с металлическим покрытием.

3. В интерьерах с имитацией под натуральные материалы

Имитация камня, дерева, металла, бетона и многих других материалов, лаппатированный керамогранит может принять любой облик. В отличии от поверхностей, которые он имитирует, показатели прочности и качества у него могут быть в несколько раз выше.


При этом плитка имеет явное преимущество перед многими натуральными материалами, ее можно укладывать на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

4. Облицовка каминов и печей

Лаппатированный керамогранит часто используется для оформления печей и каминов. Он не горюч и не способствует горению. При этом прекрасно выдерживает повышенные температуры, даже при длительном воздействии. 


Можно сказать это его естественная среда, ведь именно при температуре выше 1500 градусов керамогранит и приобретает все свои полезные характеристики.

5. В качестве подоконника

Новые идеи в интерьере появляются регулярно. Подоконниками из камня или стекла уже никого не удивишь. А вот полуполированный керамогранит привносит в дизайн совершенно новые эмоции.


6. Декор или облицовка из мозаики

Небольшие элементы лаппатированного керамогранита собранные в панно выглядят невероятно эстетично. Такой декор отлично дополнит любой интерьер. С учетом его универсальности, он прекрасно сочетается с другими материалами.


Мозаику из керамогранита можно использовать в качестве зонирования помещения, для плавного перехода от одного вида плитки к другому, для облицовки пола и стен или локального декора.


Сложная фактура лаппатированного керамогранита задает интерьеру новый образ. Нетривиальный дизайн с высокими показателями качества и прочности, создается именного из него. Когда матовая поверхность навевает скуку, а глянец кажется слишком броским, проблему поможет решить именно лаппатированный керамогранит.


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