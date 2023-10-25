Золотая середина между матовым и глянцевым керамогранитом – лаппатированный керамогранит. Поверхность материала отличается легким блеском и мягкой текстурой. Добиться такого эффекта удается за счет особенностей производства. Частичная полировка выглядит презентабельно, технические и качественные характеристики плитки остаются неизменными.





История создания лаппатированного керамогранита

Керамогранит был изобретен в 1978 году и до 2000 года использовался в качестве напольного покрытия для производственных цехов.







Прочная, но неприглядная плитка не подходила для оформления интерьеров. Свое применение в оформлении помещений керамогранит нашел только с появлением фотопечати, когда стала доступна имитация поверхности плитки под разные материалы, в том числе и натуральные.





В ходе экспериментов с глазурью материала, технологи создали лаппатированный керамогранит. Поверхность плитки одновременно и глянцевая и имеет легкую текстуру, что значительно улучшает ее эстетические и практические качества.





Технология производства лаппатированного керамогранита

Состав и сам процесс производства лаппатированного керамогранита практически не отличается от технологии изготовления обычного керамогранита. Вся разница формируется на этапе полировки поверхности.

Из чего состоит лаппатированный керамогранит:

беложгущаяся каолиновая глина;

кварцевый песок;

вода;

окиси металлов;

полевой шпат.

Глина придает готовому изделию пластичности. Песок способствует формированию каркаса плиты. Полевой шпат снижает пористость, что добавляет материалу прочности.







Окиси металлов нужны для последующего окраса, чтобы краситель лучше проник в структуру керамогранита и цвет долго сохранял свою первоначальную яркость.

Этапы производства лаппатированного керамогранита:

В специальных мельницах вещества перемалывают и перемешивают. Добавляется вода и красители. Состав перемешивается до получения однородной кашицеобразной массы. В специальной установке состав сушат под высоким давлением и температуре 600 градусов. Полученный порошок, с небольшим содержанием влаги, отправляют в прессовальную машину. Под высоким давлением состав обретает форму. Заготовки плит просушивают и отправляют на обжиг и декорирование. Обжиг плиты при температуре не менее 1500 градусов. Обработка поверхности. Именно на этом этапе обычный керамогранит становится глянцевым, матовым или лаппатированным.





Чтобы получить лаппатированную плиту часть поверхности шлифуется до блеска, а часть остается матовой.









Технические свойства лаппатированного керамогранита



1. Прочность

Свойство, которое отличает керамогранит от керамической плитки. За счет особенностей полировки, материал значительно повышает показатели прочности. Лаппатированный керамогранит устойчив к механическим повреждениям, оказываемому давлению и повышенным нагрузкам.

2. Морозостойкость и водопоглощение

Благодаря добавлению в состав полевого шпата, материал имеет минимальную пористость. Соответственно, показатели водопоглощения низкие – не более 0,05% по отношению ко всей массе плиты. Так как впитываемость влаги практически равна нулю, материал обладает высокими показателями морозостойкости.







3. Огнеупорство

Вся керамика не горит и не способствует горению. Поэтому она активно используется в качестве плитки для кухни, ванной комнаты, как облицовка для уличных объектов.







4. Износостойкость

Лаппатированный керамогранит имеет пять степеней износостойкости. Первые две имеют наименьшую степень сопротивляемости к оказываемым нагрузкам. Третья – среднюю.







А последние две степени отличаются самыми высокими показателями износостойкости. Материал 4 и 5 степени обычно используется для облицовки пола в общественных местах.

5. Химическая устойчивость

По степени устойчивости перед химическими составами, лаппатированный керамогранит делится на пять классов:



АА – высокая степень устойчивости. При взаимодействии с химически активными веществами декор и структура материала остаются неизменными;

А – хорошая устойчивость. Может наблюдаться потускнение блеска при длительном воздействии химическими реагентами;

В – средняя устойчивость. При длительном контакте с химическими средствами верхний слой теряет свои первоначальные эстетические качества;

С – невысокая устойчивость. После контакта с химическими веществами наблюдается потускнение цвета, частичное или полное истирание поверхности, деформация декора и верхнего слоя плитки;

D – низкая устойчивость. Не рекомендован контакт с химией, так как внешние качества плитки полностью видоизменяются.





Уточнить класс химической устойчивости конкретной модели лаппатированного керамогранита можно у консультанта в точке продаж или в сертификате качества на продукцию.









Основные преимущества лаппатированного керамогранита

Все достоинства, присущие обычному керамограниту, присутствуют и у лаппатированной версии.







Но есть качества, которыми обладает только это вид покрытия:

не бликует при попадании света. Благодаря этому свойству, плитку можно использовать в помещениях любого назначения;

выше показатели антискольжения. Особенности полировки, где достигается идеальный баланс между блеском и матовостью, повышают антискользящие качества материала. Это позволяет использовать полуполерованный керамогранит в местах повышенной влажности в качестве напольного и настенного покрытия;

наличие на поверхности плитки и блеска, и матовости позволяет удачно комбинировать материал с другими материалами или создавать гармоничные переходы о глянцевой плитки к матовой;

лаппатированный керамогранит приобретает температуру окружающей среды и в отличии от обычной керамики, которая всегда холодная, при комнатной температуре, будет теплым;

возможность создавать имитацию под любые материалы.





К недостаткам лаппатированного керамогранита относится:

для установки нужен специальный клей, с усиленным составом;

резку материала возможно осуществить только профессиональным инструментом;

под материал требуется основательно подготовленная поверхность.

Высокую стоимость полуполированных плит тоже можно отнести к недостаткам, но качество материала, которое по многим параметрам не уступает натуральному камню, того стоит.

Где применяется лаппатированный керамогранит

1. Облицовка пола и стен

Материал активно используется в оформлении стен и пола. Он гармонично вписывается в любой дизайн. За счет уникальных показателей, его часто использую в качестве облицовочного материала ванной комнаты.







2. Технические помещения

Высокая прочность материала позволяет использовать его в технических помещениях, где интенсивность нагрузок значительно выше, по сравнению с жилыми апартаментами.







Особенно актуален в таких помещениях лаппатированный керамогранит с металлическим покрытием.

3. В интерьерах с имитацией под натуральные материалы

Имитация камня, дерева, металла, бетона и многих других материалов, лаппатированный керамогранит может принять любой облик. В отличии от поверхностей, которые он имитирует, показатели прочности и качества у него могут быть в несколько раз выше.







При этом плитка имеет явное преимущество перед многими натуральными материалами, ее можно укладывать на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

4. Облицовка каминов и печей

Лаппатированный керамогранит часто используется для оформления печей и каминов. Он не горюч и не способствует горению. При этом прекрасно выдерживает повышенные температуры, даже при длительном воздействии.







Можно сказать это его естественная среда, ведь именно при температуре выше 1500 градусов керамогранит и приобретает все свои полезные характеристики.

5. В качестве подоконника

Новые идеи в интерьере появляются регулярно. Подоконниками из камня или стекла уже никого не удивишь. А вот полуполированный керамогранит привносит в дизайн совершенно новые эмоции.







6. Декор или облицовка из мозаики

Небольшие элементы лаппатированного керамогранита собранные в панно выглядят невероятно эстетично. Такой декор отлично дополнит любой интерьер. С учетом его универсальности, он прекрасно сочетается с другими материалами.







Мозаику из керамогранита можно использовать в качестве зонирования помещения, для плавного перехода от одного вида плитки к другому, для облицовки пола и стен или локального декора.







Сложная фактура лаппатированного керамогранита задает интерьеру новый образ. Нетривиальный дизайн с высокими показателями качества и прочности, создается именного из него. Когда матовая поверхность навевает скуку, а глянец кажется слишком броским, проблему поможет решить именно лаппатированный керамогранит.



