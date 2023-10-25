Качественное напольное покрытие – это недешёвое приобретение и, прежде чем совершать покупку, нужно знать основные параметры и характеристики, что позволит избежать ошибок. Выбор ламината для квартиры производится по нескольким критериям, поэтому их нужно учитывать в первую очередь. От знаний классификации материала зависит, насколько долго он прослужит и сохранит свой внешний вид.

Оптимальная толщина ламината для квартиры

Напольные покрытия изготавливаются с разными значениями, самое высокое из которых считается 12 мм. Такая толщина способна обеспечить хорошую шумоизоляцию покрытия, но стоимость материала ненамного уступает паркетной доске.

Слишком тонкий ламинат 5 мм нежелательно использовать в квартире, особенно в местах с высокой проходимостью. Такая толщина допустима для укладки в спальных и детских комнатах, при этом стоит учитывать, что материал с такими параметрами «звонкий», поэтому игры ребёнка могут доставить беспокойство соседям снизу.

Оптимальным значением толщины для квартир считается 8 мм, именно этот ламинат пользуется популярностью у покупателей. Такой материал относится к средней ценовой категории, достаточно прочен и обеспечивает нормальную шумоизоляцию пола.

Классы ламината, которые используются в квартирах

Прежде чем совершать покупку напольного покрытия нужно сразу для себя определить, через какой срок эксплуатации вы готовы будете его поменять.

Производители предлагают бытовой ламинат 21-23 класса, который имеет невысокий срок эксплуатации, в среднем 3-6 лет, независимо от комнаты назначения.

Самым низкими показателями износостойкости и противостоянию весовых нагрузкам обладают ламели 21, они предназначены для таких помещений, как спальня и кладовка. Класс 22 – более прочное покрытие, которое можно использовать в детской и гостиной, а 23 – это материал, предназначенный для укладки в коридоре и на кухне.

Если хотите получить надёжное напольное покрытие, которое прослужит десятилетия, стоит обратить внимание на ламинат класса 31-34, он обладает явными преимуществами перед бытовыми аналогами.

При этом бытовой материал нежелательно использовать в ванне, туалете и прихожей, где велика вероятность прямого контакта с водой, что быстро приведёт ламели в негодность.

Достоинства коммерческих вариантов при укладке в квартире:

высокая стойкость к повреждениям и воде, что позволяет использовать материал в любом помещении, включая ванну и прихожую;

срок эксплуатации в жилых комнатах составляет 20-30 лет – это позволит не заботиться о смене напольного покрытия длительный период;

на поверхности не остаются вмятины от тяжёлых предметов обстановки;

материал сохраняет свой цвет и гладкость поверхности на весь период эксплуатации;

ламели более устойчивы к применению моющих средств и не теряют своего блеска после уборки;

коммерческое покрытие имеет широкий диапазон цветовых и фактурных дизайнов.

Наибольшей популярностью у потребителей пользуется ламинат 32-33 класса, который обладает оптимальными значениями по прочности и стоит недорого. Многие мастера считают, что лучше отказаться от материала бытового назначения и если покупать его, то только от Европейских производителей.

Рынок наполнен китайскими ламелями, которые при обозначении 31-34 класса по прочности едва дотягивают до 21 класса российских изготовителей. Поэтому стоит обращать внимание на страну производства ламината, если хотите купить качественный материал.

Также в магазинах продаётся напольное покрытие 43 класса – эти ламели защищены слоем винила, который делает его практически вечным при использовании в жилых помещениях. Ламинат изготавливается в разнообразных дизайнах, поэтому если готовы немного переплатить, то это будет оптимальным выбором для квартиры.

Какие ещё показатели, кроме класса, стоит учитывать при выборе ламината для квартиры

1. Плотность ламината

Чтобы выбрать качественный материал, стоит обращать внимание на это значение.

Некоторые производители изготавливают ламинат 31-34 класса с малой плотностью, которая составляет 700-750 кг/м³ - от него лучше отказаться. Такой материал быстро впитывает влагу и имеет непрочное замковое соединение, которое может быстро выйти из строя. В результате придётся менять ламели, что будет стоить времени, денег и сил.

Лучшим выбором для квартиры будет ламинат, обладающий плотностью 900-950 кг/м³ с классом износостойкости 32-33, тогда покрытие получится надёжным и прочным.

2. Замковый элемент

При укладке и возможном последующем демонтаже без нарушения целостности ламелей специалисты рекомендуют использовать соединение «Click». Система хорошо показала себя при использовании на основаниях, которые имеют незначительные перепады высот. Соединительные части в замке разработан таким способом, что они не дают расходиться ламелям при усадке, не вызывают скрипа и легко открываются при необходимости.

Система «Lock» считается устаревшей и ненадёжной, поэтому большинство производителей стараются заменить её на более новую конструкцию.

При выборе ламината для квартиры старайтесь учитывать не только класс материала, но и другие показатели в совокупности. При этом лучше заплатить немного больше за плотность, толщину и тип замка, чем через несколько лет ремонтировать напольное покрытие.