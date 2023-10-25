Чтобы улучшить эргономику малогабаритной квартиры, выделить отдельную «комнату» в общем помещении, используют перегородки. Стены и декоративные панели востребованы в квартирах свободной планировки, их часто можно встретить в просторных гостиных с рабочим кабинетом, гостиных-столовых, кухнях-гостиных.

Чтобы межкомнатная перегородка не нарушала общий стиль дома, служила максимально долго, необходимо правильно выбрать материал. Значение имеют степень звукоизоляции, уровень влажности окружающей среды.

Кроме того, при самостоятельной перепланировке необходимо учитывать строительные и архитектурные нормы. О том, как правильно спланировать и поставить перегородку, мы расскажем в этой статье.

Способы возведения межкомнатных перегородок

Обустройство межкомнатной перегородки далеко не всегда означает капитальный ремонт, с забегами по инстанциям и демонтажем стен. Можно обойтись «малой кровью», заметно улучшив жилищные условия без особых затрат. Сегодня очень популярны декоративные перегородки из бумаги, ажурных гипсокартонных конструкций или реек.

Они эффективно разделяют пространство, улучшают внешний вид комнаты и часто несут функциональную нагрузку. Для их установки не требуется снимать напольные покрытия или портить уже имеющуюся отделку стен, потолков. Такие инновации создаются за 1-2 дня, без особого мусора и пыли.

Но декоративные конструкции не обеспечивают приватности, плохо защищают от шума, сквозняков. Для тех, кому нужна полноценная «комната в комнате», или требуется кардинальное изменение планировки, есть три варианта.

Выделение площадки внутри помещения. Отделить можно один из углов, разделить комнату на две части глухой поперечной перегородкой с межкомнатной дверью, либо выделить пространство в центре.

Материал конструкции может быть любым, от металлопластиковых или алюминиевых стеклопакетов до каркасной стены из ГКЛ, фанеры, надежной кирпичной кладки. В последнем случае необходимо демонтировать напольное покрытие до бетонной стяжки.

Частичная перепланировка предусматривает демонтаж дверной коробки между комнатами и слом части стены. Кладку или железобетонную плиту выравнивают, заливают стяжку на полу и заново производят черновую и чистовую отделку участка. Устанавливают раздвижные перегородки, арочные порталы, замысловатые конструкции из металла, дерева, ГКЛ.

Если стену необходимо полностью убрать, передвинуть, осуществляют демонтаж старой стены, выравнивание и отделку участка. Новые перегородки из легких материалов ставят прямо поверх пола.

Для стен из кирпичей, пеноблоков придется убирать напольное покрытие, заново заливать стяжку. Чаще всего таким образом объединяют комнату и лоджию, кухню и гостиную, коридор и жилую комнату, раздельный санузел.

Какой способ возведения перегородок выбрать – решают владельцы жилья. Учитываются размеры помещений, финансовые возможности, бытовые и нормативные факторы – например, невозможность съехать или запрет на перепланировку.

Какие правила перепланировки в квартире нужно учитывать перед возведением межкомнатных перегородок

Перепланировка с демонтажем или переносом стен, установкой межкомнатных арок должна согласовываться в соответствующих инстанциях. Причем данные нормы закона касаются многоквартирных и частных домов. Причина – безопасность жильцов и имущества.

Неквалифицированное вмешательство в конструкцию здания, инженерные системы может привести к обрушениям, прорывам коммуникационных труб, пожарам. Согласование может занять до 4 месяцев.

Что нужно сделать:

Заказать подробный план-проект будущей перепланировки в проектно-архитектурном бюро.

Получить на руки готовый документ и экспертное заключение о допустимости, безопасности данных изменений.

Собрать дополнительные справки и разрешения, список которых разнится в зависимости от региона проживания.

Подать комплект документов в МФЦ или в администрацию населенного пункта.

Если проект нарушает технические и строительные нормы, повышает нагрузку на перекрытия или создает опасность для жильцов, он не будет одобрен. Только после получения положительного вердикта комиссии можно приступать к ремонтным работам.

Согласование не требуется в том случае, если:

все коммуникации остаются на своих местах;

внутренние капитальные перегородки остаются без изменений;

владельцы не трогают и не изменяют габариты оконных и дверных проемов, оставляют все двери на своих местах;

не меняется основание пола.

То есть без согласования можно устанавливать легкие, каркасные конструкции, никак не воздействующие на структуру здания.

Строительные нормативы, важные для возведения межкомнатных перегородок

Разные стройматериалы обладают различными характеристиками.

Чтобы перегородка не обрушилась, получилась достаточно устойчивой, стоит ознакомиться с нормативами:

кирпич красный сплошной укладывают на ребро или в полкирпича, используя для раствора цемент марки М200 и выше;

кирпич красный дырчатый кладут только в полкирпича или в полный кирпич, на готовую магазинную цементную смесь марки «Porotherm»;

керамический блок обеспечивает толщину перегородки в 80-120 мм, его укладывают на готовую цементную смесь типа «Блокстар FIX»;

газобетонный блок дает толщину в 50-100 мм, для укладки берут цементно-песчаный раствор, как для кирпичей;

блок керамзитобетонный выкладывают толщиной в 90-120 мм, на раствор из цемента марки М200 или выше.

гипсовые пазогребневые плиты дают перегородку толщиной от 80 до 100 см, их скрепляют гипсовой смесью, например – «Волма Монтаж» или «Ивсил-Пласт»;

толщина конструкций из ГКЛ, стекла, фанеры зависит от используемого профиля или каркаса.

Кладку обязательно армируют вертикальными и горизонтальными стержнями, пластинами и скобами из стали. При выборе материала следует также учитывать итоговую нагрузку на перекрытия, его влагостойкость. Так, для деревянных перекрытий доступны только легкие перегородки, а в санузле не стоит оборудовать стенку из керамических блоков или древесины.

Выбор материала для межкомнатной перегородки

У разных типов материалов для строительства перегородки есть свои плюсы и минусы. При выборе необходимо о них знать, и учитывать при планировке нововведений.

1. Кирпич

По технологии такая перегородка устанавливается только на бетонные плиты перекрытия. Из-за солидного веса конструкции менее прочные материалы будут проседать и ломаться.

Плюсы кирпичной кладки:

долговечность, устойчивость к механическим воздействиям;

хорошая тепло- и звукоизоляция;

на такую стену можно вешать полки и шкафчики, различные аппараты и устройства;

устойчивость к воздействию температур, влаги, пожарная безопасность;

отсутствие токсичных испарений;

универсальность – подходит для жилых, технических помещений и «мокрых зон».

Минусы:

сложность работ, грязь в процессе;

высокий вес.

Такая конструкция «забирает» полезное пространство в комнате из-за своей ширины.

2. Дерево

Массив древесины – превосходный материал для перегородок в каркасных и бревенчатых домах, современных квартирах. Из него делают глухие стенки, двери-гармошки и ажурные декоративные перегородки.

Плюсы:

придает интерьеру ощущение тепла и уюта;

выглядит дорого;

хорошо отсекает посторонние шумы при условии сплошной стены;

прост в обработке, можно справиться своими силами.

Минусы:

требователен к уходу;

необходимость периодического косметического ремонта, с покрытием маслом, лаком или краской;

в древесине охотно поселяются насекомые, грибки;

нельзя использовать во влажных помещениях.

При неправильном уходе дерево быстро теряет внешний вид, разбухает и трескается, деформируется.

3. Стекло

Перегородки из стекла выглядят изящно, воздушно. Они добавляют комнате света, не загромождают пространство. Экологичны и нетребовательны в уходе. Закаленное, ударопрочное стекло не боится случайных ударов, а срок его службы исчисляется десятками лет. Минус только один – недостаточная звукоизоляция.

Сегодня на рынке представлена масса вариантов:

стеклоблоки с рамами из алюминия, металлопластика или дерева;

раздвижные стеклянные перегородки;

стеклянные блоки разной конфигурации;

матовое, прозрачное, окрашенное или узорчатое стекло.

Покупателям остается только выбрать подходящий дизайн и тип каркаса.

4. Фанера, МДФ и ДСП

Древесно-стружечные плиты – один из самых дешевых, доступных и простых в обработке материалов. Из них делают легкие перегородки, не требующие согласований.

Изделия из плит имеют свои плюсы:

легкий монтаж и демонтаж;

долговечность, нетребовательность в уходе;

недорогая цена;

невысокий вес;

простая резка.

Минусы:

низкая устойчивость к влаге;

ДСП и низкосортная фанера излучают формальдегиды;

опасность возгорания.

При желании, каркас можно дополнить звукоизоляцией.

5. ГКЛ и ГВЛ

Наиболее востребованный, универсальный материал. Из листов ГКЛ можно сооружать полноценные стенки или великолепные, ажурные конструкции. Если необходима перегородка в «мокрой зоне» на кухне или в санузле, лучше использовать ГВЛ.

По прочности этот материал не уступает древесине. Благодаря полому каркасу, все провода и коммуникации, трубки можно убрать внутрь. А легкий вес позволяет без проблем устанавливать стены без демонтажа пола и настенных покрытий.

Есть у материала и минусы. На стены из ГКЛ и ГВЛ нельзя произвольно крепить массивные навесные конструкции, шкафы, тяжелые агрегаты. Для этого оставляют специальные закладные, которые крепят к прочному каркасу. Кроме того, ГКЛ можно пробить случайным ударом, сделав в нем некрасивую вмятину или дыру.

6. Блоки гипсовые, керамические, бетонные, лего

Пеноблоки имеют большие габариты и хорошую тепло- и шумоизоляцию. Работать с ними проще и быстрее, чем с кирпичом. Благодаря легкому весу, они не нагружают перекрытия и фундамент. Пенобетон, керамические блоки достаточно прочны, на них можно крепить конструкции весом до 20 кг.

Пазогребневые гипсовые блоки и лего при укладке создают ровную, красивую поверхность, которая не нуждается в дополнительной отделке. Все материалы легко режутся в домашних условиях, стены из них можно выложить самостоятельно.

7. Металл

Металлические решетки, изделия ручной ковки с удивительно красивыми узорами легко вписываются в любой интерьер. Металл прочен, позволяет использовать конструкцию в качестве стеллажа или опоры для бытовой техники, телевизора.

При правильном уходе, периодической покраске, конструкция будет служить 50 лет и дольше. Она полностью безопасна для здоровья, пожаробезопасна. Но, есть и свои минусы: дороговизна материала, большой вес металлических конструкций.

Особенности звукоизоляции каркасной межкомнатной перегородки

Перегородки из ГКЛ и ГВЛ, фанеры, листов ДСП или металлопластика не обеспечивают достаточной звукоизоляции. Если данный параметр важен для комфорта жильцов, в каркасных конструкциях используют дополнительную звукопоглощающую прослойку.

Это:

пенополистирол, минвата;

полистирол, стекловолокно;

алюмосиликатное волокно;

базальтовая минплита;

льняное волокно, техническая пробка;

акустическая минераловатная плита.

Чем выше плотность материала, тем сильнее будет шумоизолирующий эффект. Кроме того, пластины обладают теплоизоляционными свойствами. Толщину листов подбирают по ширине межрамного пространства так, чтобы они максимально плотно прилегали к материалу обшивки.

Такие решения способны снизить уровень шума до 44-46 дБ. Максимальный звукоизолирующий эффект дает двойной каркас с минимальной толщиной 135 мм и промежутком между слоями.

Конструкцию монтируют на деревянные брусья с поперечинами. Укладывают плиты снизу вверх, плотно прижимая в местах стыков. В жилых помещениях желательно использовать максимально экологичные материалы, например, из алюмосиликатного, льняного, древесно-стружечного волокна.

Для стен из кирпича, блоков используют гипсокартонную звукоизолирующую обшивку.

Пошаговая инструкция по возведению межкомнатной перегородки из стеклоблоков

Сегодня на рынке можно найти стеклоблоки различного дизайна и размеров, цветные и однотонные. Продаются готовые наборы для перегородок разных габаритов и стилей, с профилями и клеем в комплекте. Покупателю остается только правильно сложить данный «конструктор», руководствуясь инструкцией.

Также стеклоблоки крепят на клей между металлическими опорами, прокладывая ряды арматурой. Еще один вариант – установка «кирпичиков» в каркас из дерева или металла, с уплотняющими резиновыми прокладками.

Рассмотрим каркасный способ возведения перегородки из данного материала.

Первым этапом собирают каркас из брусьев сечением 5х10 см, прикрепляя его к несущей стене, полу и потолку. Важно не ошибиться с размерами, так как блоки должны устанавливаться без больших зазоров.

На брус наносят клей, выкладывают первый ряд стеклоблоков, соединяя каждый прослойкой из клея.

Наносят слой клея, прокладывают прутья арматуры.

Выкладывают следующий ряд. Чтобы кладка получилась ровной, мастера рекомендуют использовать специальные пластиковые кресты.

После выкладывания 5-7 рядов делают перерыв на сутки, чтобы клеевой раствор подсох и закрепился.

Операции повторяют до полного заполнения каркаса.

Верх стенки можно довести до потолка, сделав ее сплошной. Или ограничить высоту, использовав в последнем ряду фигурные элементы с гладким верхом.

Каркасную кладку можно значительно упростить, убрав работы с клеем. Для этого используют специальные резиновые уплотнители, которые прокладывают между элементами. Но, стенку большой площади или сложной конфигурации таким способом делать не рекомендуется.