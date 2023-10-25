Дом – это убежище, в котором можно на время забыть по рабочих проблемах, шумном и бесцеремонном внешнем мире. Вернувшись домой, хочется расслабиться в уютной обстановке, заняться любимым хобби, пообщаться с близкими. Обстановка в комнатах оказывает сильное влияние на людей. Домашний комфорт быстро восстанавливает силы, способствует позитивному настрою и придает уверенность в собственных силах, завтрашнем дне. В таких квартирах и домах реже случаются конфликты, семьи живут дружнее и счастливее.

Как создать такой уют? Как правильно организовать жизненное пространство, чтобы даже в небольшой комнате места хватило для каждого члена семьи? Одним из лучших способов, позволяющих зонировать помещения, оборудовать их по своему усмотрению, являются раздвижные перегородки.

Они могут значительно отличаться дизайном, размерами и ценой, при этом безупречно выполняя возложенные на них функции. О том, какие модели бывают, чем они отличаются от раздвижных дверей, и по каким признакам их выбирают, расскажем в этой статье.

Для чего ставят раздвижные перегородки в комнатах

Основное назначение раздвижных перегородок – это зонирование пространства внутри помещений.

Их охотно используют в тех случаях, когда необходимо:

Придать помещению восточный, японский колорит, заменив привычные межкомнатные двери и стены легкими раздвижными ширмами;

Закрыть стильными, удобными перегородками часть демонтированной стены или широкий дверной проем;

Отделить функциональную зону в отдельно взятой комнате. Например, отгородить небольшую спальню, кабинет, комнатку для малыша или ребенка-школьника. Применяют перегородки и для выделения мастерских, гардеробных, студий для занятий музыкой, спортом или танцами;

Сделать удобную планировку с квартире-студии;

Отделить от комнаты благоустроенный балкон или лоджию с демонтированным дверным и оконным блоком;

Выделить эркер или кухню, разделить просторное помещение на несколько частей с разным назначением.

В отличие от капитальных стен, тонкие раздвижные перегородки предоставляют массу возможностей для творческого подхода, разнообразного интерьерного дизайна. Они гармонично сочетаются с обстановкой, не нарушая общий стиль.

Что лучше: раздвижная перегородка или стена в комнате

Стена – капитальное сооружение. Она хорошо изолирует пространство комнаты от посторонних звуков, запахов, сберегает тепло. Кроме того, на стену можно повесить навесные шкафы, различные конструкции, тяжелые элементы. Для того, чтобы демонтировать стену, предусмотренную проектом строительства, необходимо разрешение специальной комиссии.

В отличие от кирпичных или железобетонных стен, раздвижные перегородки можно устанавливать и демонтировать, не ставя в известность администрацию или архитектуру населенного пункта.

У них имеется целый ряд преимуществ:

экономия места в комнате, благодаря незначительной толщине изделий;

подвижные элементы позволяют полностью раскрывать перегородку, объединяя пространство комнаты, или закрывать зону, обеспечивая приватность;

конструкции не перегружают полы, их можно устанавливать в деревянных и каркасных домах, в квартирах старой, новой и свободной планировки;

можно сделать заказ на изготовление моделей по индивидуальным размерам и дизайну, самых необычных форм, в виде полноценных комнаток, радиусных или угловых вариантов;

разнообразие современных материалов позволяет создавать идеальные перегородки на любой вкус, выбирать подходящие цены, расцветки;

по сравнению с постройкой и отделкой капитальной стены, цена раздвижной перегородки в комнату и оплата услуг мастеров-установщиков намного ниже.

У таких изделий есть только один существенный недостаток – слабая звукоизоляция. Впрочем, если установить двойные стеклопакеты, модели из утепленного ПВХ или МДФ, дерева, то изоляция от шума существенно повышается.

Виды раздвижных межкомнатных перегородок и цены на них

Конструкция таких изделий довольно проста: на каркасе из алюминиевого или стального профиля крепятся различные листовые материалы. Первые стоят дороже, стальные – дешевле. Популярны также варианты с рамами из древесного массива.

Современная промышленность предлагает множество материалов для изготовления перегородок, с разными свойствами и ценами.

Самыми бюджетными являются модели из шпонированного и ламинированного ДСП, МДФ, фанеры, комбинированные изделия с использованием соснового бруса. Однако, вес таких моделей может достигать 200 кг, а значит, требуется качественная, дорогая фурнитура и направляющие.

Недорогие цены на изделия из маловесного металлического профиля со вставками из оргстекла, ткани или бумаги, плетеных материалов.

В среднюю ценовую категорию входят изделия из ПВХ со стеклянными вставками, а также с каркасом из доступных, дешевых хвойных пород.

Самые дорогие, элитные изделия изготавливаются из древесины ценных пород и закаленного стекла в различных вариантах. Также, в эту ценовую категорию входят конструкции из стекла с высококачественным алюминиевым профилем.

Материал выбирают, в зависимости от дизайна помещения, его специфики, практических соображений. Так, во влажных зонах более уместны пластиковые и стеклянные модели, а для сухих, парадных комнат можно купить шикарные перегородки из резной или ажурной древесины, роскошные витражи или зеркальные полотна.

По назначению перегородки делятся на следующие категории:

для жилых и офисных помещений;

на кухню, в столовую и гостиную;

для спальни, личного кабинета, мастерской;

в коридор или прихожую, в ванную.

Существует разделение и по особенностям конструкции:

Беспороговые имеют только одну направляющую, над дверным проемом или на потолке. Пол при этом остается идеально ровным, что упрощает перемещение и процесс уборки. Однако, для полотен со значительным весом или очень широких такая система недостаточно надежна;

Рельсовые модели имеют направляющие сверху и снизу, как в привычных шкафах-купе. Такие створки более надежны, не «ходят» при открывании и закрывании, и плотнее прилегают к остальным элементам.

При выборе следует учитывать одно правило: модели с каркасом в виде одной рамы менее надежны, чем имеющие поперечные и продольные перемычки. Особенно важно это учитывать в том случае, если листовой материал обшивки очень тонкий, склонный к деформациям.

Особенности дизайна раздвижных межкомнатных перегородок

Такие конструкции открывают большой простор для воплощения самых смелых фантазий.

Сделанные на заказ раздвижные перегородки могут быть:

в виде сплошной стены;

радиусно-закругленными;

из прозрачного или матового, узорчатого стекла;

решетчатыми и ажурными, с резными деревянными вставками;

из рисовой бумаги или ткани с колоритными принтами;

полностью глухими, непрозрачными.

Владельцам квартир и домов остается лишь выбирать наиболее подходящие варианты, которые позволят создать в комнатах уютную, комфортабельную обстановку.