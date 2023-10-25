Современный интерьер стремится к простоте и функциональности, но не в ущерб комфортности и красоте. Обеспечить многозадачность небольшого помещения, где необходимо найти место для работы, отдыха, приёма гостей могут помочь реечные перегородки.





Назначение реечных перегородок

Этот модный дизайнерский тренд поможет разделить пространство на функциональные зоны, не перегружая его.

Кроме того, перегородки из реек в интерьере:

Способны преобразить комнату

Станут интересным элементом декора.

Имеют практическое значение – на них можно разместить полки, горшки с цветами.

Имеют широкий размерный ряд

Разнообразны в исполнении.

Разделяя комнату на зоны, не препятствуют движению света и воздуха.

Ими вместо перил можно отделить лестницу в доме.

Привлекая к себе внимание, могут замаскировать дефекты планировки

Удачно вписываются в любой интерьер

Просты в монтаже.





Для владельцев небольших квартир и квартир-студий речные перегородки – прекрасное подспорье для обеспечения многообразного функционала на одном пространстве.

О плюсах и минусах использования реечных перегородок, их разновидностях и особенностях монтажа мы и поговорим далее.





Достоинства и недостатки использования реечных перегородок в интерьерах комнат

Помимо того, что рейки – эффектный элемент зонирования, они имеют и другие достоинства:

Строгое ритмичное чередование модулей внесёт в комнату атмосферу порядка и гармонии.

Реечные перегородки помогут скорректировать геометрию комнаты: вертикально расположенные ламели зрительно приподнимут низкий потолок, горизонтальные планки сделают шире узкое помещение.

Реечные перегородки почти неизменный атрибут современных стилей. Они легко поддаются обработке и покраске и способны без особых затрат преобразить интерьер.





Добавьте к этому, что они могут быть стационарными, подвижными, трансформирующимися.

Однако и это решение не свободно от недостатков:

Отсутствие звукоизоляции. Если вы таким образом отделяете спальню от гостиной, то перегородка не спасёт вас от шума.

В кухне-гостиной будьте готовы к тому, что запахи из кухни будут свободно проникать в гостиную, перегородка не создаст преграды.



Реечные перегородки требуют особого ухода, деревянные и подавно.

Перегородки можно монтировать на пол, на стены, на подиумы, на мебель, на подвесные конструкции. Особого подхода требует монтаж перегородки к натяжному потолку, но и это вполне выполнимая задача, просто требуется более профессиональный подход.





Разновидности реечных перегородок

Разговор о разновидностях перегородок начнём с материала изготовления.

Деревянные уверенно держат первенство в реечном дизайне.





Ламели из дерева:

Натуральный экологически чистый материал.

Древесина приятна на ощупь, создаёт атмосферу тепла и уюта.

Всегда стильно и дорого смотрятся.

Хорошо поддаются обработке и окрашиванию.

Прочие достоинства и недостатки зависят от сорта древесины, из которого они выполнены.





1. Наиболее бюджетный вариант – сосна

Она имеет приятную текстуру, лёгкий смолистый запах освежает воздух в помещении.

Большое содержание смол делает древесину прочной и неуязвимой для насекомых и микроорганизмов.

Однако эта древесина недостаточно твёрдая, значит подвержена механическим повреждениям.

Сосна требует специально пропитки для защиты от влаги и перепадов температур.

Собственно, в большей или меньшей степени специальной обработки требует любая древесина. Не применяйте сосновые рейки в помещениях с повышенной влажностью.





2. Буковые рейки более износостойкие, бук практически неуязвим перед механическими повреждениями, по твёрдости сравним с дубом. Однако бук боится влажности, он впитывает влагу и деформируется. Это обстоятельство обязательно надо учитывать.





3. А вот дуб – идеальный выбор

Долговечный, прочный, твёрдый износостойкий материал.

Древесина дуба устойчива даже перед влажностью и перепадами температур.

Диапазон расцветок также очень широк – от белёного до почти чёрного морёного. Дубовые рейки всегда смотрятся шикарно. Правда, за эту роскошь придётся хорошо заплатить.





4. Деревянные рейки изготавливаются и из других пород: ясень, орех, лиственница и так далее.





5. Бюджетная альтернатива дереву – прессованные материалы МДФ и ДСП.

МДФ, покрытый натуральным шпоном, успешно имитирует дерево, в том числе экзотических пород. Перегородки из МДФ менее подвержены деформации и не так капризны, как деревянные. Они легко поддаются обработке, покраске, ремонту, имеют плотную структуру.









Ламинированный ДСП – тоже вариант, который пользуется спросом, главным образом из-за не высокой цены. Покрашенные, или покрытые ПВХ-плёнкой, эти перегородки тоже могут походить на натуральное дерево. Рейки имеют однородную структуру, твёрдые, однако плохо поддаются обработке, воплотить интересные дизайнерские замыслы вам не удастся.





Если рисунок, фактура и теплота дерева для вас не принципиальны, то вы можете приобрести реечные перегородки из других материалов, например, из металла или пластика.





6. Металлические перегородки изготавливаются из алюминия или оцинкованной стали.

Преимущества этого выбора:

Максимальная долговечность.

Неуязвимость перед неблагоприятными факторами.

Безопасны и с точки зрения экологии, и с точки зрения возгорания.

Ламели полые внутри позволяют спрятать провода и кабели.

Разнообразны по цвету и оформлению.





Металлические перегородки могут сохранить свой серебристый оттенок, их можно покрасить в любой цвет, а также покрыть поливинилхлоридной плёнкой, чтобы визуально придать им фактуру дерева.





Однако металл – это всё-таки «не живой» материал. Особой теплоты и уюта обстановке не придаст и впишутся такие перегородки не во всякий интерьер.





7. Пластиковые перегородки тоже имеют право на существование, поскольку легки в уходе и монтаже, разнообразны по применению, неуязвимы перед водой, насекомыми и плесенью. Зато боятся высоких температур и сильных ударов. При появлении вмятин, сколов и царапин ремонту не подлежат, требуют замены.





Продолжая разговор о разновидностях реечных перегородок, разделим их по типу монтажа. Они могут быть стационарными и мобильными.

Стационарные не меняют своего положения, они могут иметь раму или быть бескаркасными, мобильные же могут быть раздвижными, складными, трансформирующимися. Они позволяют быстро разнообразить интерьер.





Помимо внутрикомнатного зонирования пространства, в некоторых случаях перегородки могут заменять двери между комнатами. В качестве таковых как раз используются складные и раздвижные.





Правила выбора реечных перегородок для различных интерьеров

Вы всё знаете о разновидностях реечных перегородок, теперь надо правильно их выбрать.





Итак, на что же обратить внимание:

Перегородки должны гармонично вписаться в интерьер, значит, надо правильно рассчитать их размеры. Вы должны чётко представлять, где и как будет расположена перегородка.

Толщину баффелей соизмеряйте с габаритами комнаты. Чем она меньше, тем тоньше должны быть рейки.





Рассчитывайте нагрузку, которую должна выдержать перегородка. Допустим, если вы планируете повесить на неё полку с книгами, ламели должны быть достаточно толстыми и прочными.





При выборе материала реечной перегородки учитывайте стиль помещения. В классическом интерьере, например, металлические перегородки будут выглядеть грубо, а вот в минимализме, хай-тек и лофт – вполне органично.





Рейки для деревянных перегородок не должны содержать гнили, трещины и большого количества глазков. Убедитесь также, что они хорошо обработаны защитными составами.





Для воплощения своих дизайнерских фантазий вы можете заказать у производителя перегородку по индивидуальному проекту.

Нюансы монтажа реечных перегородок

Декоративные реечные перегородки можно смонтировать самостоятельно, но требуется аккуратность и владение определёнными навыками. Уже упоминалось о том, что перегородки могут быть каркасными и бескаркасными.







В первом случае монтируется рама, в неё вставляются рейки, во втором – рейки крепятся непосредственно к потолку и к полу.





Для осуществления монтажа вам понадобятся:

Сами рейки.

Отвес или строительный уровень.

Карандаш, мел, маркер.

Дрель или перфоратор.

Свёрла.

Крепёж.

Конструкция для рамы, если перегородка каркасная.

Кроме того, в случае мобильной перегородки понадобятся петли, шарниры, направляющие. Рейки для перегородок берите с резервом по длине и распиливайте их прямо на месте работы.

Дело в том, что полы и потолки далеко не всегда идеально ровные и могут быть под наклоном, порой значительным. Лучше всё измерить заранее в нескольких местах.





Всё готово? Приступаем:

Делаем разметку на полу и на потолке. Она должна идеально совпадать. Используйте отвес, а лучше лазерный нивелир. Места для будущего крепежа отмечаем маркером, карандашом или мелом. Сверлим отверстия для дюбелей. Вкручиваем крепежи. Вставляем в них бруски.





Сильно облегчает работу наличие в ламелях специальных пазов. Тогда к полу и потолку крепятся шипы, в которые при монтаже входят пазы в торцах реек.

В каркасных перегородках баффели устанавливаются внутри рамной конструкции, которая монтируется на регулируемые ножки. Можно монтировать каждую рейку в отдельности. Внизу у такой ламели есть ножка, регулируемая по высоте, вверху – шпилька.

Но в этом варианте возможно смещение рейки в нижней части при механическом воздействии.

Способ установки реек с помощью монтажных пластин выглядит так:

Высверливаем отверстия в потолке и устанавливаем в них дюбеля и шпильки.

С помощью отвеса делаем разметку на полу для установки монтажных пластин.

Крепим монтажную пластину из фанеры.

Надеваем рейку сверху на шпильку.

В нижнем торце ламеля делаем выемку под монтажную пластину.

А как быть, если у вас натяжной потолок? Можно ли установить реечную перегородку, не повредив покрытия? Можно. Рассказываем, как.





Есть три способа:

Устанавливаем жёсткую закладную на базовый потолок. Затем натягиваем полотно потолка. На черновом потолке монтируется короб из гипсокартона, на который будут насаживаться рейки, по периметру короба монтируется профиль для натяжного потолка. Рейки монтируются в нишу в натяжном потолке. В эту же нишу можно встроить подсветку.





Во всех трёх вариантах вам наверняка понадобится помощь специалиста. Установка перегородок при натяжном потолке требует профессиональных навыков.