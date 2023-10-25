Давно прошли те времена, когда граждане нашей страны, заходя в помещение какой-нибудь организации, шли по скучному серому коридору с выходящими в него многочисленными дверями. Сегодня внешний вид и техническое оснащение офиса фирмы, организации или компании стали своеобразными визуальными визитными карточками, по которым клиенты и потенциальные партнёры могут составить первоначальное впечатление о статусе, его успешности на рынке, отношении к собственному бизнесу.

Оформление офиса должно поражать своей уникальностью, приковывать внимание. Наряду с этим, необходимо, чтобы помещение было удобным, эргономичным, функциональным и нестандартным. Достичь всех этих параметров можно, осуществляя ремонт в офисном помещении.

Как это сделать, расскажем в этой статье.

В каких случаях требуется ремонт в офисе

Можно выделить несколько причин обновить внешний вид офиса:

при аренде помещения без отделки в новом офисном здании;

если ранее помещение арендовала другая фирма;

в случае смены концепции компании, отражающейся в едином корпоративном оформлении;

при возникновении технической необходимости.

Если необходимость ремонтных работ становиться неизбежной, то следует помнить, что обязательному согласованию с владельцем здания подлежат работы по изменению геометрии внутри офиса.

В случае, когда изменения касаются фасада офисного здания: замена окон, размещение корпоративных цветов на фасаде, то согласования выходят на муниципальный уровень.

Работы, выполняемые в рамках ремонта офиса

Особенностями ремонта в офисе являются значительные финансовые затраты, большое количество затрачиваемого времени, привлечение специалистов. Поэтому необходимо предварительно составить дизайнерский проект, точное следование которому ускорит проведение работ, упростит общение с бригадой рабочих, облегчит контроль за правильностью и качеством выполнения работ.

Среди которых:

перепланировка с изменением конфигурации помещений, введение в геометрию офиса согласно проекту архитектурные элементы в виде ниш, арок, перегородок;

установка новых сантехнических приспособлений и замена старых коммуникаций;

обновление системы отопления, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования;

прокладка новых телевизионных, телефонных и интернет-линий;

замена оконных конструкций и межкомнатных дверей;

качественная подготовка всех поверхностей для чистовой отделки и дальнейшего оформления;

отделка стеновых поверхностей в соответствии с дизайн-проектом;

установка систем сигнализации и видеонаблюдения на входные двери, вход в комнаты с ограниченным доступом.

При интенсивной нагрузке на напольное покрытие, фурнитуру дверей для оформления помещения офиса требуются современные высококачественные материалы, изготовленные по новейшим технологиям. И экономить на этом нежелательно.

Помимо перечисленного, ремонтные работы включают:

создание функциональных и сложных с точки зрения инженерии системы освещения;

эффективное решение организации пространства офиса;

создание зон максимального комфорта для сотрудников фирмы и клиентов;

После окончания ремонтных работ рабочее пространство должно соответствовать всем необходимым нормам, быть функциональным, эргономичным и привлекать потенциальных клиентов своим дизайном и индивидуальностью.

Условия качественного ремонта офисных помещений

Чтобы получить ожидаемый результат от ремонтных работ любой сложности – капитальных или косметических – необходимо учесть несколько важных моментов:

Не создавать неудобств соседним фирмам. Так как зачастую помещения офисов находятся в торговом или бизнес-центре, важно понимать, что вокруг идёт рабочий процесс и ваш ремонт не должен мешать окружающим. Поэтому необходимо заранее определить с подрядчиком график и время работы ремонтной бригады. Определить кратчайшие сроки выполнения работ. Каждый день простоя помещения офиса это не только потеря денег, уплаченных за аренду, но и убытки фирмы от недополученной прибыли. Это является основанием для проведения срочного ремонта, на что рассчитывают 90% арендаторов. Этот пункт в договоре с подрядчиком необходимо обсудить и получить гарантии от фирмы, выполняющей ремонтные работы по соблюдению сроков. Определение стилевого оформления офиса. Обсуждение нюансов стиля и дизайна проходит на стадии разработки дизайн-проекта со специалистами фирмы подрядчика. В дальнейшем требуется точно придерживаться разработанному стилистическому направлению. Нестандартная планировка помещений. Очень трудно на этом этапе ремонтных работ обойтись без помощи профессионального дизайнера, имеющего опыт в плане эффективной организации рабочего пространства.

Арендатор платит за каждый сантиметр снятого помещения, поэтому надо продумать планировку офиса так, чтобы было максимальным использование его площади. При расчёте количества рабочих мест следует учесть возможность расширения штата фирмы и организовать их с запасом. Обеспечение помещения вентиляцией и кондиционированием. Работа в душном, жарком помещении не способствует повышению работоспособности офисных работников. Поэтому в оснащении офиса хорошей вентиляцией и мощными сплит-системами работодатель кровно заинтересован. Для качественного и правильного монтажа также необходимо заключить договор с профессионалами. Электропроводка и освещение. Размещение электрооборудования и осветительных приборов производят после планировки размещения рабочих мест и зонирования помещения. Освещение должно отвечать двум задачам: быть достаточным и экономным. Практичным будет использовать датчики автоматического регулирования освещённости. Эргономика арендуемого помещения. Для повышения функциональности и создания зон свободного пространства следует отдать предпочтение встраиваемой мебели, нишам. Использование качественных строительных и отделочных материалов. На выбор влияет специфика офиса, его посещаемость, характер работы работников фирмы. Чтобы избежать необходимости производить систематический косметический ремонт, лучше сразу приобрести напольное покрытие с повышенной износоустойчивостью. Межкомнатные и входные двери с качественной и прочной фурнитурой.

Стоимость ремонтных работ в офисном помещении

Ремонт в помещении офиса – статья существенных расходов в бюджете фирмы.

Чтобы помочь найти подрядчиков, устанавливающих справедливую стоимость своих услуг, приведём средние цены по Москве и Московской области.

№ п\п Наименование ремонта и содержание работ Цена, руб. \ кв. м работы материалы 1. Косметический: малярные работы без черновой подготовки;

сантехнические и электротехнические работы без демонтажа старых коммуникаций;

замена входных и межкомнатных дверей, фурнитуры:

настил напольных покрытий без подготовительных работ. от 2600 от 1500 2. Бюджетный: демонтаж старого покрытия поверхностей с последующей черновой отделкой;

электротехнические работы с использованием старой разводки;

замена сантехники;

простая перепланировка;

отделочные работы с предварительной подготовкой;

замена входных и межкомнатных дверей, фурнитуры:

настил напольных покрытий без подготовительных работ. от 4300 от 5000 3. Капитальный: перепланировка с устранением несущих стен;

замена отопления и канализации и остальных коммуникаций;

полный объём черновых и чистовых работ по отделке стен, потолка, полов. от 4800 от 8200 4. Элитный: отделочные работы любой сложности;

индивидуальное зонирование рабочих мест с обеспечением их всеми коммутациями;

использование в отделке материалов высокого качества и трендовых методов оформления интерьера. от 9800 от 11100

Стоимость дизайн-проекта в среднем начинается от 900 рублей за кв. м.

Примерные сроки проведения ремонтных работ напрямую зависят от площади помещения офиса:

до 60 кв. м – 10-60 дней;

до 120 кв. м – 1-3 месяца;

до 300 кв. м – 2-3,5 месяца;

свыше 300 кв. м – от 3 месяцев.

Стоимость работ, материалов и сроки производства ремонтных работ представлены в усреднённом виде. Перед заключением договора с подрядчиком правильным будет изучение предложений на рынке этих услуг и отзывов клиентов, воспользовавшихся услугами фирмы-подрядчика.

Неплохо будет посетить офис с законченным ремонтом, чтобы составить собственное представление о качестве работ, уровне профессионализма дизайнера.

Выбор надёжного подрядчика очень важен, так как в процессе ремонта необходимо создать уникальный стильный интерьер помещения офиса, который будет визуально привлекать потенциальных клиентов, создавать у работников фирмы желание не только работать, но и находится в созданных комфортных условиях.

Многие строительно-ремонтные фирмы для своих клиентов предлагают скидки на приобретение материалов, организуют выполнение работ в любом регионе страны, оформляют обязательный официальный договор с гарантированными сроками окончания ремонта и полным пакетом документов.