Отделка стен плиткой – удобное, красивое и практичное решение для кухни, санузла. Везде, где нужна высокая прочность, устойчивость к влаге, простая очистка от грязи и пятен, можно использовать плитку. Тем более разнообразие видов плитки и коллекций позволяет создать любой дизайн, от самого простого до роскошного.

Но при всей простоте укладки плитки есть один нюанс: стены должны быть идеально ровными. А найти идеально ровные стены в многоквартирных домах нереально. Поэтому перед каждым, кто задумал ремонт на кухне или в санузле, стоит вопрос: как выровнять стены.

Существует два пути решения: выравнивание штукатуркой и монтаж гипсокартона.

В последние годы чаще выбирают второй вариант, так как он проще, быстрее и экономичнее. А самое главное – на гипсокартон можно клеить плитку. Правда, в этой работе есть свои нюансы, о которых будет рассказано далее.

Как подобрать гипсокартон под плитку

Любой гипсокартон представляет собой лист, изготовленный из гипса, с двух сторон облицованный плотным картоном. Поверхность листов ровная и гладкая, что упрощает отделку гипсокартонной стены.

И если для кладки плитки в «сухом» помещении можно покупать любой гипсокартон, то для санузла и кухни нужно выбирать только влагостойкий. Найти его несложно, он отличается зеленым цветом – не ошибетесь.

Монтаж гипсокартона под плитку

Этот материал имеет высокую прочность и может выдерживать солидную нагрузку. Но многое зависит от способа монтажа листов на стену. Так как влагостойкий гипсокартон тяжелее обычного, да и вес плитки немалый, подходит только один тип монтажа: на металлический каркас. Тем более, если стены помещения неровные, с большим перепадом.

Также монтаж листов на обрешетку используют, если нужно:

скрыть коммуникации в стенах без их разрушения;

сделать звукоизоляцию стен;

выполнить отделку помещения в сжатые сроки.

Таким образом, монтаж гипсокартона на металлическую обрешетку – оптимальный вариант, если вы планируете отделку стен плиткой.

Важный момент: обрешетка должна быть только металлическая, так как дерево будет разбухать при повышенной влажности. Соответственно, будет деформироваться гипсокартонная стена и плитка на ней.

При монтаже из металлических элементов делают решетку со стороной квадрата не больше 0,4 м. Если квадраты будут больше, каркас может не выдержать нагрузки от веса гипсокартона и плитки.

Этапы монтажа гипсокартона:

Монтаж обрешетки. Расшивка торцов гипсокартона – снимают фаску под углом 450. Герметизация торцов и отверстий. Монтаж листов. Армирование швов серпянкой и шпаклевкой. Нанесение финишного слоя шпаклевки для выравнивания мест армирования. Грунтование гипсокартона.

Как правило, для грунтования выбирают акриловые составы. Акриловый грунт не токсичен, хорошо ложится на любые типы поверхностей, обеспечивает хорошую адгезию. Мастера рекомендуют наносить грунт в два слоя.

Монтаж гипсокартона под плитку без обрешетки

Этот вариант выбирают, если стены в помещении относительно ровные и местами имеют какие-либо дефекты. Гипсокартон монтируют непосредственно на стену, с помощью клея.

Предварительно стену армируют сеткой. Для крепления листов используют специальные смеси. Обработка стыков и торцов листов – та же, что и при монтаже на обрешетку.

Укладка плитки на гипсокартон

После подготовки стен и полного высыхания грунтовки можно приступать к укладке плитки. И на этом этапе возникает несколько вопросов:

какой клей использовать;

как сделать разметку;

как выкладывать плитку;

как обработать швы.

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Выбор клеевого состава для монтажа плитки на гисокартон

Независимо от типа плитки и варианта монтажа гипсокартона нужно покупать клей, предназначенный именно для укладки плитки на гипсокартон. Любой другой состав не обеспечит надлежащую адгезию материалов. Но если вы хотите отделать плиткой только небольшой участок стены, можно использовать жидкие гвозди.

Они обеспечивают надежное крепление, поэтому легко заменяют специальный клей. Но жидкие гвозди стоят дороже. Если бюджет ремонта не ограничен, жидкие гвозди можно использовать и для облицовки всего помещения, но этот способ обходится дороже.

Если же вы – сторонник разумной экономии, выбирайте специальный клеевой состав. Выделяют два типа клеев: сухие и жидкие смеси. Все клеи представляют собой смесь полимеров. В готовом виде любой клей имеет эластичную и пластичную структуру, обеспечивает надежное крепление плитки к гипсокартону.

Разница между сухими и жидкими клеями – в готовности к использованию. Так, жидкие клей уже готов к применению, а сухие смеси нужно разводить водой. Но нужно учитывать, что жидкие составы обычно обеспечивают более высокую прочность сцепления – благодаря полиуретану в составе.

Поэтому, если вы планируете отделывать стены керамогранитом или каменной плиткой, которые более тяжелые, чем кафель – выбирайте жидкий клей.

При использовании сухой смеси важно придерживаться инструкции производителя и соблюдать пропорции разведения. Иначе готовый клей не будет обладать должной клеящей способностью или станет неудобным в применении. Важный момент: готовьте небольшие порции смеси непосредственно перед применением, так как клей быстро застывает.

Схема раскладки плитки

Чтобы плитка легла ровными рядами, перед кладкой нужно сделать разметку стены. Но перед этим – выбрать схему раскладки плитки. Их две: горизонтальная и вертикальная.

1. Горизонтальная раскладка плитки на гипсокартоне

При таком способе плитку выкладывают напротив стены, в напольный ряд. Предварительно рассчитывают количество плиток от угла до угла. Удачный вариант – если последняя плитка ложится без зазора, напротив угла.

Если же зазор остается, есть два варианта решения проблемы:

Начинать кладку с видимого угла – так не нарушится эстетика отделки.

При ширине зазора меньше половины плитки – симметричная кладка с началом укладки с середины стены. В этом случае по обоим углам стены укладываются части плитки, одинаковые по размеру.

Второй вариант также используют, если укладывают декорированную плитку и нужно соблюсти симметричность декора.

2. Вертикальная раскладка плитки на гипсокартоне

Плитку укладывают вертикально, начиная сверху. Как и для горизонтальной кладки, предварительно подсчитывают количество плиток на ряд. При необходимости подрезают плитки для нижнего ряда, но вверху все плитки должны быть целыми.

Как разметить стену из гипсокартона под укладку плитки

После определения типа кладки приступают к разметке основания. Если при подсчете количества плиток получают дробное число, и размер фрагментов превышает половину плиток, размечают ту стену, которая больше всего на виду.

Как выполняют разметку:

В первом углу наносят точку на нужной высоте (равняется высоте двух или трех плиток), используя строительный уровень. На этой же высоте ставят точки в других углах. С помощью шнура, смоченного в краске, проводят горизонтальную линию между крайними точками стены. Таким же образом выполняют горизонтальную разметку. Выполняют разметку первого ряда кладки.

Облицовка стены из гипсокартона плиткой

Для работы потребуется болгарка для подрезания плитки, клей, металлический зубчатый шпатель. Желательно подрезать плитку перед началом работ, если это необходимо, чтобы потом не отвлекаться на лишние действия.

Облицовка стены выполняется следующим образом:

Определяют участок монтажа в соответствии с выбранной схемой кладки (вертикальная, горизонтальная или горизонтальная симметричная). Готовят порцию клеевого состава (если выбрана сухая смесь) или отливают часть жидкого клея в отдельную емкость. Наносят клей на плитку или на стену, с помощью шпателя. Клей можно наносить на любую из поверхностей, это определяется только удобством монтажа. Но в любом случае слой клея должен быть равномерным. Плитка прикладывается к стене и немного вдавливается в клей. Чтобы между плитками были ровные по ширине швы, используют пластиковые крестики, которые устанавливают сразу в шов.

После выкладки первого ряда делают перерыв на 3-5 часов. Это нужно для схватывания клея и надежной фиксации облицовки. Если класть без перерыва, вся кладка может сместиться.

Обработка швов после монтажа плитки на гипсокартон

Финальным этапом облицовки считывается герметизация швов или затирка. Это обязательный этап, независимо от ширины шва – пусть минимальный, но зазор остается. И со временем в этот зазор попадает влага, пыль – это портит внешний вид стены.

Кроме того, влага разрушает клеевой состав, поэтому плитка начнет отходить от стены. И не стоит забывать о грибке, плесени, которые охотно поселяются в швах, особенно, в санузле.

Для затирки швов выпускают специальные составы с гидрофобными свойствами. Такие составы не пропускают влагу вглубь шва, не дают размножаться грибкам и плесени. Кроме того, они обеспечивают и нужный декоративный эффект.

Важный момент: для создания эффекта монолитной поверхности выбирайте затирку в тон плитке.

Если хотите создать акцентированную отделку, выбирайте затирку контрастную плитке или того же цвета, но светлее или темнее.

Как герметизировать швы:

Затирку выполняют после высыхания клея. У каждого состава свои сроки высыхания, они указываются производителям. И не стоит уменьшать время выдержки – кладка плитки не терпит спешки. Удаляют пластиковые крестики из межплиточных швов. Готовят состав для затирки. Небольшое количество смеси наносят на шпатель. Смесь втирают в шов. Попавшую на плитку пасту сразу же убирают влажной губкой.

Для такой работы используют резиновый шпатель – он обеспечивает простоту нанесения и должную степень заполнения шва затирочной пастой.

После обработки швов остается только дождаться полного высыхания состава (сроки зависят от вида затирки). Ремонт окончен, санузел или кухня полностью готовы к эксплуатации.