И маленькая ванная комната может стать уютной и воздушной, если правильно подобрать отделочные материалы. Самая популярная отделка ванной комнаты – плитка. Поговорим о том, какую плитку выбрать для маленькой ванной.

Правила выбора плитки для маленькой ванной

Почему – плитка? Она прочна, влагостойка, устойчива к перепадам температур, легка в уходе и предлагает широкие возможности для дизайна.

На что обратить внимание при выборе:

На эксплуатационные качества – стойкость к истиранию, прочность, сопротивляемость химическим веществам. Особое внимание уделите напольной плитке – она должна быть не только очень прочной, но ещё и не скользкой.

Конечно, выбираем по орнаменту и цвету, соответствию стилевому решению

Обратите внимание на размер и форму, нет ли на плитке сколов.

Важно правильно сделать замеры вашей ванной комнаты, а также тех мест, куда вы будете укладывать плитку. Современный рынок предлагает множество разновидностей плитки, и это не только кафельная.

Есть стеклянная из закалённого стекла. Ванна, оформленная такой плиткой, всегда будет выглядеть оригинально. Виниловая плитка вполне подходящее решение для ванной комнаты. Она гигиенична, долговечна и совсем не дорого стоит.

Наконец, керамическая плитка, ассортимент которой просто поражает воображение. Она экологически безопасна и долговечна, подходит как для больших, так и для маленьких помещений. Плитка бывает настенная и напольная.

Для напольного покрытия подойдёт плитка однократного обжига, а глазурованная для пола не подойдёт. Лучший вариант для пола – клинкерная плитка, она самая прочная. Плитка из керамогранита имитирует натуральный камень и тоже отличный выбор для ванной комнаты.

Выбрав плитку, наиболее устраивающую по техническим характеристикам, можно приступить к дизайну ванной комнаты. И здесь нам заданы довольно узкие рамки.

Выбираем размер и форму плитки для маленькой ванной комнаты

Нам задана маленькая ванная, и в данном случае плитка играет не только узко практическую роль, но и помогает преодолеть неудобство и тесноту помещения.

Дизайнерские приёмы для визуального увеличения пространства давно известны. Как же в этом поможет плитка? Давайте разбираться. Итак, как выбрать плитку для маленькой ванны?

Выбор кафельной плитки просто огромен. Для нас важны следующие критерии: размер, форма, фактура, способ укладки, палитра. Итак, какая плитка предпочтительнее – крупная или мелкая?

Кажется, логичнее в маленьком помещении использовать мелкую плитку.

Но она может зрительно дробить пространство, и в результате получится обратный эффект. Если вы используете мелкую плитку, допустим, «кабанчик», то пусть он будет однотонным, светлого оттенка. Откажитесь от контрастной затирки.

Мозаичной плиткой лучше декорировать одну стену. Или используйте мозаику светлых оттенков.

Плитка среднего размера (20х20, 30х30, 50х20, 60х30) – это «золотая середина». Она не рябит в глазах и не съедает пространство. При этом прямоугольная плитка лучше будет смотреться в длинной ванной. Если ванная комната имеет правильные пропорции, то лучше – квадратная.

Крупная плитка тоже имеет право на существование в маленькой ванной.

Но тут необходимо предусмотреть следующее:

Лучше укладывать бесшовным методом, или использовать затирку в тон.

Чтобы большая плитка не давила своей массой, сочетайте её с другими размерами. Это сделает пространство более интересным.

Чем больше размер плитки, тем меньше швов, а это облегчает уборку.

Большая плитка может потребовать дополнительного выравнивания стен.

Так что же? Какую плитку выбрать для маленькой ванны? Размер – маленький, средний или большой?

Строгих рекомендаций здесь нет. Для пола лучше использовать крупную плитку, для стен – среднюю или мелкую. А форма плитки? Какая хотите.

Многоугольная, шестигранная, например, добавит в обстановку креатива. Но перегружать ею не стоит. Плитка неправильной формы, допустим, чешуя или треугольники тоже годятся для декора небольших пространств.

Выложите ей одну стену или участок стены. В маленькой ванной допустима любая при условии безошибочного выбора по остальным параметрам.









Выбираем способ укладки плитки в маленькой ванной

На визуальную геометрию помещения очень большое влияние оказывает способ укладки кафеля.

Здесь возможны следующие варианты:

Полосками – это классическая укладка.

Сплошная – плитка создаёт единый фон.

Диагональная.

В шахматном порядке.

Ромбовидная.

В виде лесенки или ёлочки.

Кирпичная – когда ряды смещаются по отношению друг к другу на пол-плитки.

Обыгрывать эти варианты можно по-разному. Самый простой и универсальный вариант – прямая, или классическая укладка. Она годится и для пола, и для стен, но это может показаться скучным. Поэтому на полу можно уложить плитку диагонально или «вразбег», со смещением каждого последующего ряда наполовину. Это же поможет зрительно увеличить пространство.

Горизонтальная укладка плитки на стену поможет сделать комнату шире и объёмнее, вертикальная зрительно приподнимет потолок.

Однако, если ваша ванная комната узкая, то горизонтальная укладка ещё больше вытянет её, превратив в подобие вагона. И вертикальную, и горизонтальную укладку не обязательно делать по всему периметру. Сделайте такие акценты, это оживит интерьер.

Диагональная укладка на полу добавит помещению глубины, а на стенах очень эффектно будет выглядеть укладка «ёлочкой». Можно уложить плитку «змейкой» чередуя контрастные цвета.

С помощью укладки, даже не прибегая к другим способам, можно сделать помещение визуально больше и интереснее. Но у нас в ассортименте есть ещё кое-что, поэтому продолжаем разговор и попытаемся разобраться в том, какой цвет плитки выбрать для маленькой ванной.









Выбираем цветовое решение для плитки в маленькой ванной

О значении цветовой палитры говорить излишне. Цвет – верный союзник дизайнера в создании гармоничного интерьера. То, что для маленьких помещений предпочтительнее светлая гамма, стало уже общим местом.

Какие здесь могут быть тонкости:

Чтобы интерьер не выглядел слишком скучно, не делайте его монохромным. Поиграйте с разными оттенками одного и того же цвета.

Поэкспериментируйте с фактурой. Сочетание матового и глянца даёт очень интересный результат.

Добавьте орнамент или рисунок.

Сделайте контрастными пол или потолок.

Какие цвета можно использовать:

Белый, светло-серый, бежевый – классика для ванной комнаты.

Лимонный, жемчужный, шафрановый, лавандовый сделают интерьер ванной теплее и радостнее.

Голубой, светло-зелёный, песочный будут великолепны, если вы оформляете ванну в морском стиле.

Избегаем монотонности с помощью всевозможных нюансов, декора.

Тёмные цвета заказаны для маленьких помещений? Вовсе нет, и это доказано практикой.

Главное – умело их использовать.

Совсем чёрный или тёмно-серый вносим дозировано, как акцент.

Сочетаем тёмные тона с фактурой дерева и другими тёплыми оттенками.

Хорошее освещение – обязательное требование.

Тёмной плиткой можно выложить пол, он придаст помещению глубину. А вот на стенах тёмный кафель в маленькой ванной не совсем уместен.

Тёмные цвета сделают интерьер более живым и интересным.

Наиболее популярные и работающие цветовые дизайнерские приёмы:

Не более двух основных цветов.

Не более трёх-четырёх акцентирующих или контрастных

Стены оформляем в зависимости от геометрии пространства: узкие участки пытаемся расширить светлыми тонами, слишком широкие и длинные приглушаем тёмными.

Акцентные вставки добавляют простора.

Основной принцип: светлые оттенки располагаем наверху, более тёмные и насыщенные внизу.

Если выложить стены и пол, визуально объединив пространство, то это тоже сработает на увеличение простора.

Модный приём – акцентная стена. Сделайте такую над умывальником или в районе душевой кабины, она притянет взоры и отвлечёт внимание от маленьких размеров комнаты.





Ещё один нюанс, касающийся цвета. Какую плитку выбрать для маленькой ванной – однотонную или с узором?

Мелкий рисунок в маленькой ванной смотрится наиболее выигрышно, однако необходимо соблюсти меру. Если полностью выложить всю ванну мелкими узорами, это будет слишком вычурно и в конце концов может визуально уменьшить пространство.

Но ничуть не хуже выглядит и крупное яркое одиночное панно в качестве акцента.

Главное – не переусердствуйте с акцентами. Всё-таки однотонное решение для маленькой ванны – наилучший выбор. Значит ли это, что надо отказаться от пёстрой плитки? Ну не всегда. Если ванная комната имеет неправильную геометрию, слишком много углов, то пёстрая плитка как раз поможет их спрятать.

Классическое чёрно-белое комбинирование тоже очень выгодно смотрится в маленькой ванной комнате.

Выбираем фактуру плитки в маленькой ванной комнате

Поговорим теперь о фактуре. Плитка может быть матовой, глянцевой, рельефной. Для маленьких помещений часто делают выбор в пользу глянца. Это оправдано, поскольку глянцевые поверхности визуально увеличивают пространство.

Но не стоит одевать в глянец весь санузел. На полу, например, уместней матовая, хотя бы потому, что меньше скользит.

Чтобы легче было определиться, сравним оба покрытия. Матовая плитка безопаснее, на ней менее заметна грязь. Зато и мыть её сложнее. Матовая плитка выкладывается там, где глянец не уместен, например, в классическом интерьере. Матовая поверхность также меньше притягивает взгляд и не акцентирует его на маленьких размерах ванной.

Глянцевая обладает приятным блеском, отражает свет, расширяя пространство. Но на ней будут заметны все капли и отпечатки рук, зато она легче моется. Для придания воздуха и света маленькой ванной лучше использовать глянцевые покрытия.

Что советуют дизайнеры:

Для пола и для стены используйте разные плитки. У них разные эксплуатационные характеристики. Настенная плитка не годится для пола.

Если вы используете крупную плитку, то позаботьтесь о тщательном выравнивании стен и углов.

Крупную плитку комбинируйте с кафелем более мелкого размера. Можно визуально приподнять потолок, выложив из крупной плитки вертикальную полосу.

Мелкая плитка требует затирки в тон. Модная контрастная затирка раздробит пространство и без того маленькой ванны.

Мозаичная плитка должна быть не яркой и не контрастной, чтобы сливаться в общий фон.

Немного орнамента, полоски внесут в интерьер разнообразия.

Пестрота не нужна, но и однотонными материалами тоже не увлекайтесь. Не превращайте санузел в подобие больничной палаты. Обязательно расставляйте акценты.

Маленькая ванная комната – не досадная неприятность, а возможность для творческих решений.



