Холодно ли ходить по керамограниту

Керамогранит – один из популярных материалов для отделки пола. Его используют потому, что выглядит такое напольное покрытие эстетично, дорого и солидно. Керамогранит подходит для многих стилей интерьера, при этом еще и очень долговечный.





Однако у него есть значительный недостаток – керамогранит холодный. О том, почему по керамограниту может быть некомфортно ходить и как справиться с этой проблемой, расскажем далее.

Почему керамогранит становится холодным



Сначала разберемся, от чего зависит температура напольного покрытия.

На этот параметр влияют два фактора:

Температурный режим в помещении. Конечно, если в комнате очень холодно, пол тоже станет холодным. При жаре он, наоборот, прогреется. Но все не так просто. Важную роль играет второй фактор.

Теплопроводность покрытия. Теплопроводность – это физический процесс. Он определяется способностью того или иного материала поглощать, задерживать и отдавать тепло.

Это явление измеряется в коэффициентах теплопроводности. По нему становится видно, сколько тепла может отдать материал за определенный промежуток времени.

У керамогранита коэффициент теплопроводности низкий. Это объясняется структурой его материала. Керамогранит изготавливают из белой глины, а в нее дополнительно добавляют кварц, песок и полевой шпат. Вместе с этими минералами получается густая и плотная масса, из которой при высокой температуре формируют керамогранитные плиты.







В итоге керамогранит становится прочным и очень твердым. Это делает его долговечным, надежным и качественным материалом. Такая отделка гарантированно прослужит много лет, если соблюдать правила укладки и эксплуатации.

Кроме того, благодаря высокой плотности керамогранита в его структуре практически отсутствуют поры, что делает его влагостойким. Плиты можно укладывать в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах и в бассейнах.

Это делает керамогранит и устойчивым к морозам, ведь в структуру материала не попадает вода, которая может замерзнуть и спровоцировать разрушение плит. Однако у высокой плотности материала есть и серьезный недостаток: керамогранит медленно нагревается. Из-за этого он будет всегда холодным, если не предпринять меры, о которых расскажем ниже.







Но холодный керамогранит – не всегда недостаток. Например, в особо жаркое время года по холодному полу ходить намного приятнее, чем по горячим доскам. Из-за этого керамогранит можно успешно использовать для укладки в бассейнах – небольшой холодок будет приятен летом.

Также им можно отделать пол на летней веранде, в кафе, беседке или подобном месте, где чаще всего находятся в жару.





Но в открытых местах, например, в зимних садах, напольное покрытие из керамогранита может быть еще холоднее, чем внутри дома. Это связано с тем, что тепловое сопротивление увеличивается, и плитка отдает больше тепла.

Из-за этого в подобных местах особенно важно уложить подогрев. При выборе керамогранитной плитки важно обратить внимание на ее толщину. Этот параметр сильно влияет на время нагрева напольного покрытия.





Чем толще плитка, тем дольше она будет нагреваться. При этом толстый керамогранит дольше сохраняет тепло. Материал может нагреться до 29 градусов, и это – оптимальная, комфортная температура для домашних условий.









Как сделать керамогранитный пол не таким холодным



Есть несколько способов сделать напольное покрытие из керамогранита теплым и комфортным до такой степени, чтобы даже маленькие дети смогли играть на полу.

1. Постелить ковер или ковролин

Самый простой и дешевый способ сделать пол теплее. Кроме того, ковер или ковролин могут стать успешным дополнением интерьера помещения. Выбирая ковер, обращайте внимание на количество ворса – чем его больше, тем теплее изделие.

Бывают ковры, которые на ощупь практически «плоские». Они справятся с декоративной функцией, но от холода вряд ли уберегут. То же самое касается ковролина – чем он «пушистее», тем лучше подходит для укладки на керамогранит.

Важно уметь отличать ковер от ковролина: первый – это просто небольшое изделие, которое можно уложить в центр комнаты. Ковролином же, как правило, застилают всю поверхность пола в комнате. Поэтому в случае с керамогранитным полом он может быть более полезным.





Также можно поискать специальные коврики с обогревом. Их часто укладывают в ванной комнате или туалете. Такие коврики работают от розетки, поэтому нужно предусмотреть ее наличие, а также убедиться в том, что в ванной комнате на нее не попадет вода.

По типу работы коврики делят на два вида:

С электрокабелем. В их основе – тонкие жилы, которые изолированы чехлом. Ковер быстро нагревается, его можно без проблем сворачивать в рулон и хранить так либо же перевозить.

На основе инфракрасного излучения. Внутри чехла находится нагревательный элемент, состоящий из графитовых полос на полимерной пленке. После подключения ковра к розетке начинают выделяться инфракрасные лучи, благодаря которым разогревается пол.

Также важно обратить внимание на то, что нагревающиеся ковры могут иметь разные функции.

По предназначению их разделяют на несколько типов:

Для ног. Коврики имеют маленькие размеры и чаще всего укладываются в санузлах.

Для животных. Чтобы ваш домашний питомец спал не на холодном полу, а в тепле, можно купить специальный термоковрик.

Для автомобиля. Лучше всего подходят коврики с инфракрасным излучением;

Для обуви. Коврики используются для того, чтобы обувь быстрее высыхала. В холодных прихожих и коридорах это также поможет сохранять тепло обуви.

Для рассады. В тепле растения растут лучше и быстрее.





2. Сделать сухую стяжку

Это достаточно новый метод, который используется при монтаже пола. При сухой стяжке формируется своеобразная теплоизоляционная прослойка между бетоном и керамогранитным напольным покрытием, благодаря которой плиты сохраняют тепло. Такой способ, конечно, не сделает пол абсолютно теплым, но точно придаст комфорта.





Прослойка состоит из гидроизоляционной пленки, которую засыпают различными материалами из гранул (керамзитом, вспененным вермикулитом, вспученным перлитом).

Далее это зашивают листами гипсокартона, формируя несколько слоев. Вместо гипсокартона также можно использовать влагостойкую фанеру, древесно-стружечные плиты или гипсоволоконные плиты.

Кроме теплоизоляции сухая стяжка обеспечивает и хорошую шумоизоляцию, что особенно важно в современных квартирах.

Но такой способ укладки пола не рекомендуется делать в общественных местах – сухая стяжка может не выдержать постоянную высокую нагрузку.





Также в процессе укладки нужно следить за тем, чтобы сыпучий материал был уложен максимально ровно. Неравномерная поверхность может стать причиной нарушения целостности керамогранитного покрытия.

3. Уложить теплый пол

Самое эффективное решение. Теплый пол – это своеобразное отопление под напольным покрытием.

Есть три вида теплого пола:

Водяной. Состоит из труб, по которым течет эмульсия или вода. В квартирах такой пол нельзя уложить по двум причинам: во-первых, его невозможно подключить к отопительным трубам, во-вторых, подъем пола будет около 20 см.

Для частных домов это хорошее решение, потому что получается достаточный обогрев. Водяной теплый пол можно укладывать даже в больших помещениях. Из недостатков – высокая стоимость и необходимость регулярного осмотра. Если в трубах случится протечка, замена пола обойдется дорого.



Электрический кабельный. Этот вид пола уже подходит для квартир. Состоит из теплоотражающего материала, термопленки и пленки из полиэтилена. Также в «пирог» входит гипсокартон, который отделяет теплый пол от керамогранита.





Электрический кабельный пол бывает двух видов: с греющим кабелем и нагревающимся матом. В первом случае кабель можно по-особенному расположить в комнате, чтобы в одних местах пол нагревался сильнее, а в других – слабее. Термоматы же состоят из кабеля, который равномерно закреплен на сетке.



Инфракрасный. Такой пол проще всего в укладке. Он самый тонкий, безопасный и долговечный. Инфракрасное покрытие защищено от перегрева и коротких замыканий.





Холодный керамогранитный пол – это точно не проблема. Его можно сделать комфортным несколькими способами. Главное – сделать систему «теплый пол» перед тем, как укладывать напольное покрытие, в противном случае его придется демонтировать и укладывать заново.



