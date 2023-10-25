Напольное ламинированное покрытие является довольно востребованным вариантом, так как для него достаточно небольшого количества средств, незначительнй затраты сил для укладки и при правильной эксплуатации можно рассчитывать на долгий срок использования. Такой вариант является лучшим в случае, если вы планируете укладывать ламинат в квартире или коттедже.

Но следует учесть один важный момент – ламинированное покрытие требует строгого соблюдения этапов укладки, иначе вы рискуете получить неблагоприятное визуальное оформление и что еще хуже, вообще непригодные полы для ходьбы.

Необходимые ресурсы для укладки ламината

Первым делом стоит определиться с ресурсами, наиболее важным из которых является время. К примеру, для укладывания ламинированного покрытия в комнате до 25 м2 вам потребуется примерно четыре часа. Учитывайте, что этот тип покрытия относится к «плавающему» типу, который не имеет жестких креплений.

Данный тип покрытия укладывается на пол с простым отдельным соединением между собой. Поэтому стоит быть предельно внимательным и стараться выполнить работу таким образом, чтобы не было свободного пространства и зазоров после соединения. Иначе покрытие будет «гулять» по комнате.

Что касается необходимых инструментов, то вам понадобится:

уровень строительного типа;

молоток;

ножовка с тонким зубом (либо альтернативой может быть электролобзик);

рулетка для измерения;

карандаш.

Как видите, ничего сложного и специализированного не нужно. При этом вам не понадобятся особые знания для реализации задуманного. Весь перечисленный список инструментов легко используется в повседневной жизни и не требует особых знаний.

Если даже рассматривать в качестве примера установку межкомнатной двери, она вызовет гораздо больше вопросов и проблем, чем установка напольного покрытия.

В качестве дополнительных рекомендаций мы предлагаем вам воспользоваться полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить хороший уровень гидроизоляции. А еще лучше найти подложку из пробок или вспененного полиэтилена, чтобы создать условия повышенной шумоизоляции, а также создать дополнительные точки с отдельными планками для равномерного распределения нагрузки.

ВАЖНО! Не стоит пренебрегать данными рекомендациями, так как игнорирование этих моментов может напрочь испортить впечатление и качество укладки. Кстати, наши рекомендации отражены во всех инструкциях, так как являются гарантом гарантии.

Подготавливаем пол к укладке ламината

Чтобы обеспечить хороший срок эксплуатации ламинированного покрытия, необходимо строго соблюдать подготовку пола. Особое внимание уделите именно неровностям, которые не должны превышать миллиметры более чем на один метр покрытия.

В случае несоблюдения этого момента, вы рискуете столкнуться с неравномерным распределением и расхождением стыков.

И чтобы избежать таких последствий, следует помнить, что ламинат такого типа рекомендуется укладывать на следующие варианты полов:

Половые доски. Планки паркета. Кафельную плитку. Бетонный пол. Древесные плиты. Линолеум.

Обязательным условием для каждого из перечисленных полов является равномерность. Прогибающиеся доски, неровности или выпуклости, все это должно устраняться строго до того момента, когда вы приступите к укладыванию ламината.

Запомните, если напольное покрытие не имеет никаких дефектов, удовлетворяет всем потребностям касательно ровности и устойчивости к нагрузкам, то такое покрытие можно оставить.

Но если вы вдруг заметили недочет, то помните, что придется все демонтировать и только после этого вновь укладывать ламинат. Исправить только место проблемы не получится, поэтому заниматься укладыванием стоит с большим вниманием к деталям и не торопиться.

Процесс выравнивания пола перед укладкой ламината

Если вы столкнулись с ситуацией, когда необходимо провести выравнивание пола чернового основания, то лучше воспользоваться мокрой или полусухой стяжкой пола из ЦПС. Но помните, что если приходиться заниматься выравниванием чернового пола, то ремонт может затянуться надолго.

Все это из-за особенности бетона, который хоть и выдерживает большие нагрузки и устойчив к влаге, но для застывания слоя ему понадобится как минимум три недели.

Еще одним вариантом чернового пола является фанера, ГВЛ, ДВП или ДСП. Этот вариант исключает мокрое выравнивание и позволяет провести в несколько раз быстрее выравнивание. Правда, у такого варианта есть крайне неприятный минус, который заключается в низкой устойчивости.

Если вдруг произойдет попадание большого количества влаги на это покрытие, то придется демонтировать все и после этого все заново укладывать. Зато в таком виде стяжка легкая и универсальная в использовании.

Подложка под ламинат

Подложка является обязательным элементом при укладке ламинированного покрытия. Практически все производители запрещают производить установку без подложки, так как это сразу снимает гарантию и гарантирует неприятные последствия.

Поэтому не стоит игнорировать этот элемент, чтобы добиться благоприятного результата и получить желаемый результат. При этом подложка имеет массу полезных свойств касательно устойчивости к влаге, равномерное распределение нагрузки и т.д.

Наиболее доступным вариантом для подложки является полиэтиленовая планка, которая имеет толщину не более 3 мм. Она дешевая и имеет самую высокую защиту от влаги, что крайне важно для сохранения ламината.

А что касается аналогов, то таковыми являются:

пенополистирол;

пробки;

хвоя.

Среди аналогичных вариантов стоит отметить пенополистирол, который хоть и имеет высокую стоимость, но обладает повышенным уровнем теплоизоляции и шумоподавления. Но учитывайте, что этот материал крайне горючий, что снижает уровень безопасности.

А если во внимание брать хвою и пробки, то стоит отметить их экологичность. Правда, если происходит контакт с водой, то данная подложка сразу приходит в негодность. Поэтому не стоит торопиться с выбором и лучше все внимательно обдумать.

Доступные способы укладки ламината

При укладывании ламината следует учитывать важность расчета нужного количества. Ведь лишний материал никому особо не нужен, а вот недостаток материала может стать большой проблемой. Ведь крайне сложно отыскать точно такой же материал, который бы подходил по форме и размерам.

Поэтому лучше все внимательно рассчитать и только потом отправляться в магазин. А что касается доступных способов укладки, то их два. Рассмотрим каждый из них.

Прямая укладка ламината (палубный вариант)

Это наиболее простой способ, который требует минимальное количество материала. Следует отметить приятный визуальный стиль, который достигается путем укладки ламината диагональю. Доски укладываются со смещением в 35 см по отношению к соседнему ряду.

Сама укладка производится с использованием клея, что позволяет решить вопрос влагостойкости. Ведь в расщелины между элементами влага вряд ли попадет из-за клея, а значит ламинат не испортится.

Диагональный способ укладки

Данный способ позволяет произвести укладку диагональю, что создает невероятное впечатление. Данный вариант укладки является более предпочтительным и не требует клея. Это позволяет в случае испорченности заменить отдельный ламинат без полного демонтажа покрытия.

Сама укладка осуществляется благодаря использованию торцевых замков:

«UniClick» – защелка высокой степени сложности. «Lock» – паз-гребень. «Click» – защелка с низкой степенью сложности.

Каждый из этих замков имеет свои особенности, правда, если внимательно укладывать ламинат, то каждый из замков позволит достичь желаемого результата. Поэтому не стоит слишком торопиться и постепенно реализовывать задуманное.

Дополнительные рекомендации по укладке ламината

А чтобы укладка ламината была более качественной, следуйте следующим правилам:

Перед укладкой лучше положить ламели в горизонтальном положении и дать им сутки, чтобы стабилизировать температуру материалов. Укладку необходимо совершать строго на сухую поверхность. Если будет проводиться работа по укладке на черновую поверхность, то следует перед началом провести очистку, все подмести и только потом начинать планировать работу. Чтобы избежать попадания на неровности на черновом полу, лучше всего воспользоваться использовать длинный уровень или правило. Благодаря им неровности сразу будут заметны и позволят избежать неприятных последствий. Во время укладки постарайтесь оставлять зазоры у стен не более 10 мм. Если сразу все делать вплотную, то при теплой атмосфере ламинат начнет расширяться, упрется в стену и появятся бугры. Для удобства и правильности размещения ламелей, рекомендуем вам воспользоваться распорными клиньями. Зазоры компенсационного плана лучше всего делать посреди помещения. Ведь в случае незначительных просчетов можно воспользоваться декоративными порожками. Гидроизоляция и подложка должна проклеиваться скотчем в местах стыка. Ни в коем случае не используйте саморезы и гвозди для фиксации. Первое правило укладки: начальный ряд следует укладывать к стене шипом.

ВАЖНО! В случае, если стены в доме неровные, то первый ряд должен выкладываться максимально сконцентрировано, так как любая оплошность может на позднем этапе сильно навредить.

Обязательно при укладке пользуйтесь инструкциями и нашими рекомендациями, чтобы гарантировано все сделать правильно. Не торопитесь, и у вас обязательно все получится.