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Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

#Монтаж #Ремонт #Ламинат #Напольные покрытия #Советы эксперта #Своими руками

Напольное ламинированное покрытие является довольно востребованным вариантом, так как для него достаточно небольшого количества средств, незначительнй затраты сил для укладки и при правильной эксплуатации можно рассчитывать на долгий срок использования. Такой вариант является лучшим в случае, если вы планируете укладывать ламинат в квартире или коттедже.

Но следует учесть один важный момент – ламинированное покрытие требует строгого соблюдения этапов укладки, иначе вы рискуете получить неблагоприятное визуальное оформление и что еще хуже, вообще непригодные полы для ходьбы.

Необходимые ресурсы для укладки ламината

Первым делом стоит определиться с ресурсами, наиболее важным из которых является время. К примеру, для укладывания ламинированного покрытия в комнате до 25 м2 вам потребуется примерно четыре часа. Учитывайте, что этот тип покрытия относится к «плавающему» типу, который не имеет жестких креплений.

Данный тип покрытия укладывается на пол с простым отдельным соединением между собой. Поэтому стоит быть предельно внимательным и стараться выполнить работу таким образом, чтобы не было свободного пространства и зазоров после соединения. Иначе покрытие будет «гулять» по комнате.

Что касается необходимых инструментов, то вам понадобится:

  • уровень строительного типа;
  • молоток;
  • ножовка с тонким зубом (либо альтернативой может быть электролобзик);
  • рулетка для измерения;
  • карандаш.

Как видите, ничего сложного и специализированного не нужно. При этом вам не понадобятся особые знания для реализации задуманного. Весь перечисленный список инструментов легко используется в повседневной жизни и не требует особых знаний. 

Если даже рассматривать в качестве примера установку межкомнатной двери, она вызовет гораздо больше вопросов и проблем, чем установка напольного покрытия.

В качестве дополнительных рекомендаций мы предлагаем вам воспользоваться полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить хороший уровень гидроизоляции. А еще лучше найти подложку из пробок или вспененного полиэтилена, чтобы создать условия повышенной шумоизоляции, а также создать дополнительные точки с отдельными планками для равномерного распределения нагрузки.

ВАЖНО! Не стоит пренебрегать данными рекомендациями, так как игнорирование этих моментов может напрочь испортить впечатление и качество укладки. Кстати, наши рекомендации отражены во всех инструкциях, так как являются гарантом гарантии.

Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат 33 класс 4V Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect толщина 10 мм 56886 Дуб белый
4 384
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 177 Морозный дуб
 
4 203
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 176 Дуб темный
 
4 203
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб снежный AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб снежный
4 919
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат 32 класс 4V Classen Sensa Lifestyle толщина 8 мм 56162 Monti
4 285

Подготавливаем пол к укладке ламината

Чтобы обеспечить хороший срок эксплуатации ламинированного покрытия, необходимо строго соблюдать подготовку пола. Особое внимание уделите именно неровностям, которые не должны превышать миллиметры более чем на один метр покрытия. 

В случае несоблюдения этого момента, вы рискуете столкнуться с неравномерным распределением и расхождением стыков.

И чтобы избежать таких последствий, следует помнить, что ламинат такого типа рекомендуется укладывать на следующие варианты полов:

  1. Половые доски.

  2. Планки паркета.

  3. Кафельную плитку.

  4. Бетонный пол.

  5. Древесные плиты.

  6. Линолеум.

Обязательным условием для каждого из перечисленных полов является равномерность. Прогибающиеся доски, неровности или выпуклости, все это должно устраняться строго до того момента, когда вы приступите к укладыванию ламината.

Запомните, если напольное покрытие не имеет никаких дефектов, удовлетворяет всем потребностям касательно ровности и устойчивости к нагрузкам, то такое покрытие можно оставить. 

Но если вы вдруг заметили недочет, то помните, что придется все демонтировать и только после этого вновь укладывать ламинат. Исправить только место проблемы не получится, поэтому заниматься укладыванием стоит с большим вниманием к деталям и не торопиться.

 

Процесс выравнивания пола перед укладкой ламината

Если вы столкнулись с ситуацией, когда необходимо провести выравнивание пола чернового основания, то лучше воспользоваться мокрой или полусухой стяжкой пола из ЦПС. Но помните, что если приходиться заниматься выравниванием чернового пола, то ремонт может затянуться надолго. 

Все это из-за особенности бетона, который хоть и выдерживает большие нагрузки и устойчив к влаге, но для застывания слоя ему понадобится как минимум три недели.

Еще одним вариантом чернового пола является фанера, ГВЛ, ДВП или ДСП. Этот вариант исключает мокрое выравнивание и позволяет провести в несколько раз быстрее выравнивание. Правда, у такого варианта есть крайне неприятный минус, который заключается в низкой устойчивости.

Если вдруг произойдет попадание большого количества влаги на это покрытие, то придется демонтировать все и после этого все заново укладывать. Зато в таком виде стяжка легкая и универсальная в использовании.

Ламинат Floorwood Epica D1824 Дуб Грюйер АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс Floorwood толщина 8 мм D1824 Дуб Грюйер
 
1 892
Ламинат Floorwood Estet 6677 Дуб Ривер
Ламинат 33 класс 4V Floorwood Estet толщина 12 мм 6677 Дуб Ривер
1 616
Ламинат Classen Sensa SkyLine Aqua Protect 56175 Catalina
Ламинат 33 класс 4V Classen SkyLine Aqua Protect толщина 8 мм 56175 Catalina
4 440
Ламинат SymBio 3168 Дуб Пино Леванте АС 5/33 V4
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar SymBio толщина 8 мм 3168 Дуб Пино Леванте
 
1 892
Ламинат DE FACTO 1817 Дуб Независимость АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar De Facto толщина 12 мм 1817 Дуб Независимость
 
2 116

Подложка под ламинат

Подложка является обязательным элементом при укладке ламинированного покрытия. Практически все производители запрещают производить установку без подложки, так как это сразу снимает гарантию и гарантирует неприятные последствия. 

Поэтому не стоит игнорировать этот элемент, чтобы добиться благоприятного результата и получить желаемый результат. При этом подложка имеет массу полезных свойств касательно устойчивости к влаге, равномерное распределение нагрузки и т.д.

Наиболее доступным вариантом для подложки является полиэтиленовая планка, которая имеет толщину не более 3 мм. Она дешевая и имеет самую высокую защиту от влаги, что крайне важно для сохранения ламината. 

А что касается аналогов, то таковыми являются:

  • пенополистирол;
  • пробки;
  • хвоя.

Среди аналогичных вариантов стоит отметить пенополистирол, который хоть и имеет высокую стоимость, но обладает повышенным уровнем теплоизоляции и шумоподавления. Но учитывайте, что этот материал крайне горючий, что снижает уровень безопасности.

А если во внимание брать хвою и пробки, то стоит отметить их экологичность. Правда, если происходит контакт с водой, то данная подложка сразу приходит в негодность. Поэтому не стоит торопиться с выбором и лучше все внимательно обдумать.

Подложка Россия (1100х2 мм) 1рулон = 55,00 кв.м
Подложка Пенолин Подложка рулон толщина 2 мм
2 500
Подложка из полистирола Matrix (1000х500x3 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 3 мм
280
Подложка Basic (1х20 м) 1рулон = 20 кв.м.
Подложка толщина 2 мм
3 660
Подложка из полистирола Floorwood (1000х500x5 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 5 мм
450

Доступные способы укладки ламината

При укладывании ламината следует учитывать важность расчета нужного количества. Ведь лишний материал никому особо не нужен, а вот недостаток материала может стать большой проблемой. Ведь крайне сложно отыскать точно такой же материал, который бы подходил по форме и размерам. 

Поэтому лучше все внимательно рассчитать и только потом отправляться в магазин. А что касается доступных способов укладки, то их два. Рассмотрим каждый из них.

Прямая укладка ламината (палубный вариант)

Это наиболее простой способ, который требует минимальное количество материала. Следует отметить приятный визуальный стиль, который достигается путем укладки ламината диагональю. Доски укладываются со смещением в 35 см по отношению к соседнему ряду. 

Сама укладка производится с использованием клея, что позволяет решить вопрос влагостойкости. Ведь в расщелины между элементами влага вряд ли попадет из-за клея, а значит ламинат не испортится.

Диагональный способ укладки

Данный способ позволяет произвести укладку диагональю, что создает невероятное впечатление. Данный вариант укладки является более предпочтительным и не требует клея. Это позволяет в случае испорченности заменить отдельный ламинат без полного демонтажа покрытия.

Сама укладка осуществляется благодаря использованию торцевых замков:

  1. «UniClick» – защелка высокой степени сложности.

  2. «Lock» – паз-гребень.

  3. «Click» – защелка с низкой степенью сложности.

Каждый из этих замков имеет свои особенности, правда, если внимательно укладывать ламинат, то каждый из замков позволит достичь желаемого результата. Поэтому не стоит слишком торопиться и постепенно реализовывать задуманное.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

Дополнительные рекомендации по укладке  ламината

А чтобы укладка ламината была более качественной, следуйте следующим правилам:

  1. Перед укладкой лучше положить ламели в горизонтальном положении и дать им сутки, чтобы стабилизировать температуру материалов.

  2. Укладку необходимо совершать строго на сухую поверхность.

  3. Если будет проводиться работа по укладке на черновую поверхность, то следует перед началом провести очистку, все подмести и только потом начинать планировать работу.

  4. Чтобы избежать попадания на неровности на черновом полу, лучше всего воспользоваться использовать длинный уровень или правило. Благодаря им неровности сразу будут заметны и позволят избежать неприятных последствий.

  5. Во время укладки постарайтесь оставлять зазоры у стен не более 10 мм. Если сразу все делать вплотную, то при теплой атмосфере ламинат начнет расширяться, упрется в стену и появятся бугры.

  6. Для удобства и правильности размещения ламелей, рекомендуем вам воспользоваться распорными клиньями.

  7. Зазоры компенсационного плана лучше всего делать посреди помещения. Ведь в случае незначительных просчетов можно воспользоваться декоративными порожками.

  8. Гидроизоляция и подложка должна проклеиваться скотчем в местах стыка. Ни в коем случае не используйте саморезы и гвозди для фиксации.

  9. Первое правило укладки: начальный ряд следует укладывать к стене шипом.

ВАЖНО! В случае, если стены в доме неровные, то первый ряд должен выкладываться максимально сконцентрировано, так как любая оплошность может на позднем этапе сильно навредить.

Обязательно при укладке пользуйтесь инструкциями и нашими рекомендациями, чтобы гарантировано все сделать правильно. Не торопитесь, и у вас обязательно все получится.

Ламинат SPC Floorwood Unit 4017 Дуб Фолибер 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 4017 Дуб Фолибер
5 429
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6606 Дуб кантри
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Excelente толщина 5 мм 6606 Дуб кантри
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto 8801 Дуб серый
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8801 Дуб серый
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV05 Дуб Риневар
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV05 Дуб Риневар
 
3 167 2 161 ₽ -40%

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