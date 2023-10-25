Разнообразие отделочных материалов, которые можно применять для оформления ванной комнаты, вызывает сложности с их выбором. Если хочется внести в интерьер нотки необычности, то следует рассмотреть вариант обустройства помещения самоклеящейся плиткой.





С ее помощью можно создать оригинальный и привлекательный дизайн ванной комнаты. При этом укладка материала предельно проста и заключается в приклеивание ее элементов к поверхности.

Что такое самоклеящаяся мозаика

На рынке продукции можно найти плитку-мозаику разных форм и оттенков. Она может быть квадратная, прямоугольна, овальная, круглая, треугольная, в виде гальки и декоративных камешков или полос. Мозаика может состоять из небольших элементов до 5 см, каждый из которых крепится отдельно к стене.





Решение актуально для обладателей небольших ванных комнат, поскольку выполненная по такой схеме облицовка визуально увеличит ее. К тому же небольшие площади будет проще оформить ввиду громоздкости операции, реализация которой требует много времени.





С тыльной стороны плитки клеящаяся подложка из резины или битума. Водонепроницаемая пленка предупреждает ее пересыхание, что негативно скажется на параметрах сцепления с поверхностью.

Перед укладкой на стену самоклеящаяся мозаика собирается в монтажные квадраты. Их толщина не превышает отметки в 5 мм.

Из каких материалов бывает самоклеящаяся мозаика для ванной

Самоклеящаяся плитка в виде мозаики изготавливается из разных материалов.

В продаже можно найти элементы из стекла, керамики, смальта, камня, металла и композита.

Керамика

Чаще всего ванна оформляется керамической плиткой. Она прочная, выдерживает резкие температурные перепады, устойчива к механическим повреждениям и не впитывает влагу.

Мозаика из керамики эффектно смотрится в помещении, радуя своим блеском и приятными оттенками.



Стекло

Стеклянная плитка выпускается в более широком цветовом ассортименте, она не поглощает влагу, может быть матовой и глянцевой. Из ее недостатков можно отметить уязвимость перед механическими повреждениями.





На ней легко появляются царапины при уходе с использованием абразивно-содержащих чистящих составов. По этой причине такая мозаика может быть уложена только на стенах. Не рекомендуется ею оформлять зоны поддонов душевых кабин.

Камень

Камень считается дорогим материалом для мозаики, особенно если он натуральный. Мозаика из мрамора будет смотреться богато, однако через время потеряет внешний вид, поскольку под воздействием влаги нарушится ее структура, что приведет к хрупкости материала.

Для ценителей всего натурального лучше обратить внимание на изделия из гальки, кварца или травертина.



Драгоценные камни

Для эксклюзивных дизайнерских решений покупают мозаику из драгоценных камней или их искусственных аналогов.

Ею обычно не обкладывают всю ванную комнату, а акцентируют внимание на отдельных элементах, которые бы хотелось бы подчеркнуть. Вариант дорогостоящий, требующий особого ухода и поэтому не каждому подойдет.



Металл

Хорошо смотрится металлическая мозаика. Напыленный слой металла на плитку из керамики или пластика со временем теряет свои характеристики ввиду механических повреждений.







Коррозии он не подвергается, поскольку при его изготовлении используются особые сорта металла, которые устойчивы к воздействию влаги и не образуют ржавчину.

Дерево

Мозаика из дерева, пропитанная специальными водоотталкивающими составами. Атмосфера в помещении, оформленном такой плиткой, максимально приближенная к природной.







Расцветки и фактуры мозаики могут быть разнообразными. В ванной комнате будут хорошо смотреться спокойные и нежные тона. Любители эксцентричности создают на стене коллажи или делают узоры из плитки разных цветов.







Где, кроме ванной, применяется самоклеящаяся мозаика

Плитка с клеящей изнаночной стороной применяется не только для ванной комнаты.



Она нашла свое применение в оформлении душевой комнаты и даже общественных бассейнов, бань и саун.

Ею можно украсить зону возле места хранения белья, над раковиной, панель, закрывающую полки, пространство под ванной и поддон для душа.

Из мерцающих моделей можно сделать обрамление зеркала.

На стенах можно оформить оригинальные композиции в виде рисунков и даже картин.

В чем преимущества использования самоклеящейся мозаики в ванной

Из преимуществ самоклеящейся мозаики можно отметить:



возможность преобразовать внешний вид ванной комнаты, не делая глобального ремонта за счет наклеивания материала на старую плитку;

большой ассортимент плитки в разных цветовых тонах, с рисунками и с узорами;

простота монтажа, не требующего особых навыков;

множество вариантов оформления при укладке;

минимальный набор инструментов, который необходим для монтажа, в списке которого отсутствуют дорогостоящие и требующие профессиональных навыков;

сочетание плитки практически со всеми видами декоративной отделки;

долговечность при соблюдении технологии укладки;

простота ухода;

экологичность.

Технология нанесения самоклеящейся мозаики на стену в ванной

Самоклеящийся материал может быть нанесен на стену с любыми характеристиками. После снятия защитной пленки, мозаика быстро крепится к поверхности.







При этом материал не нужно долго удерживать руками, поскольку все происходит моментально. Удобнее его приклеивать на оштукатуренные стены. Они зафиксируются на деревянных, бетонных или металлических поверхностях.





Хорошей идеей, которая сводит усилия мастера к минимуму, является монтаж мозаики в ванной на старый кафель. Такой плиткой можно оформить все помещение, в том числе и те зоны, которые подвержены воздействию влаги.

Подложка плитки устойчива к ней и поэтому материал может быть прикреплен над ванной или мойкой без риска потери внешнего вида. Прикрепить его можно только на стены и потолок. В продаже отсутствует самоклеящаяся плитка для пола

Правила использования самоклеящейся мозаики в ванной комнате

При монтаже самоклеящейся мозаики нужно соблюдать ряд правил, которые помогут придать ванной комнате безупречный вид на долгое время.







Они имеют отношение к нюансам проведения операции:

пленка от мозаики должна отделяться непосредственно перед монтажом, поскольку клеящая подложка с битумным клеем высыхает за несколько минут, после истечения которых не может быть приклеена;





укладку лучше начинать от пола ванной комнаты;

под потолком приклеивается узкая полоса материала, отрезанного по размерам оставшегося участка стены;

монтаж листов по направлению от угла, который визуально нагляден при посещении ванной, к другому, в области которого можно позволить доклеить полоску материала;

при доклеивании кусочков отделочного материала следует учитывать размещение рисунка, и тогда стык будет не так заметен.

Что нужно для монтажа самоклеящейся мозаики

Для монтажа мозаики не потребуются кисти, шпатели и клеящие растворы. Для разравнивания плитки и ее равномерного размещения понадобится валик. Чтобы ровно укладывать мозаику следует подготовить строительный уровень.





С его помощью легко делать разметку, для которой потребуется мягкий простой карандаш и рулетка. Для раскроя плитки нужно подготовить хорошо заточенные ножницы. Для такого вида плитки не нужна затирка. Без нее она будет выглядеть аккуратно.

Подготовка к монтажу самоклеящейся мозаики в ванную

Перед тем, как приступить к оклейке ванной комнаты, следует подготовить поверхность. Она должна быть ровной, без следов загрязнений и сухой. Чтобы ванная в конечном итоге выглядела аккуратно, стенам нужно придать ровный вид.

Плитка будет держаться и на неровностях, однако общий внешний вид полученной композиции будет не таким эффектным.

Подготовка поверхности стен проводится в несколько этапов:

влажная уборка с использование сильнодействующих моющих средств с целью устранения пыли, жиров и других видов загрязнений;

заделывание щелей и сколов гипсовой шпатлевкой;

выравнивание поверхности с устранением завалов углов методом штукатурки с использованием маяков;

просушивание – естественное или строительным феном.

На мокрую поверхность клеить мозаику нельзя, поскольку она не будет держаться на ней. Важной операцией является оштукатуривание стен. Ею следует доверить специалистам, поскольку такая задача требует профессионального подхода.





Если нет возможности воспользоваться услугами мастера, то плитку в помещении с заваленными углами можно наклеить в зоне вокруг зеркала. Не стоит ее укладывать в углах, поскольку на такой поверхности она только акцентирует внимание на проблеме. Дефект лучше скрыть под пластиковыми панелями.





Мелкие плитки мозаики визуально расширяют помещение. Гармонично будет смотреться их комбинация с другими отделочными материалами. С ее помощью можно акцентировать внимание возле зеркала, над ванной или на потолке.

Этапы монтажа самоклеящейся мозаики в ванной комнате

После подготовки поверхности и ее просушки нужно заняться разметкой стен. Вооружившись линейкой и карандашом, следует наметить линии, по которым впоследствии нужно клеить плитку.

В зависимости от планируемой схемы оклейки, они могут быть горизонтальные, вертикальные и диагональные под разным углом.





Важно точно обозначить место размещения каждой плитки. Если пренебречь этим этапом, можно получить ванную комнату с криво наклеенной мозаикой.

Каждую плитку можно приложить к поверхности только раз, поскольку ее клеящая сторона быстро схватывается со стеной, и поэтому это действие должно быть точное, что возможно только если есть разметка.





Чтобы наклеить мозаику на стену, нужно снять с ее тыльной стороны защитную пленку, распрямить в руках материал и аккуратно приложить его к стене согласно разметке.

Плитку нужно выровнять руками. Для этой цели можно использовать валик. При работе с ним следует уделить внимание кончикам плитки.





Укладывая мозаику, следует следить за рисунком, если его создание запланировано.



Проще всего клеить однотонную плитку, однако придать помещению необычный и солидный внешний вид можно, если сделать переплетение мозаичных листов разных расцветок.

Чтобы не запутаться с порядком укладки материала, следует заранее нарисовать схему будущего рисунка. Для ее реализации из целых листов можно вырезать ножницами мини - плитки, которые впоследствии приклеиваются для создания задуманных узоров.

Специфика укладки самоклеящейся мозаики с рисунком

При укладке однотонной плитки проблем не возникает. Достаточно сделать горизонтальную и вертикальную разметку и четко по ней укладывать мозаику.





Однако, если она оформляется в виде рисунков, то операция монтажа несколько усложняется и требует соблюдения определенных правил и поэтапных действий:

разложить плитку на пол и определить элементы, которые после совмещения окажутся лишними;

сделать разрезы в каждом ряду плитки и за счет них соединить основания двух элементов – в отверстия от удаленных фракций вставляется пластинка с другого листа;

число ненужных элементов в каждом ряду нужно чередовать – их должно быть не более 4-5 фракций;

составить общую композицию рисунка;

укладка рисунка на стену;





по границе нижнего ряда плитки подложить деревянный брусок, который предотвратит сползание конструкции под давлением верхних листов;

следить, чтобы при укладке расстояние между швами было одинаково и под одним углом;

вырезать лишние плитки с поверхности листа;

в пустые области вставить пластинки другого цвета;

нанести затирку, если это необходимо.





Ванна из самоклеящейся плитки – это интересное дизайн-решение, которое поможет освежить помещение и придать ему интересный вид. Его преимуществом является простота монтажа, с которым можно справиться самостоятельно.

Чтобы плитка смотрелась аккуратно, а полученный результат оправдал ожидания, нужно уделить внимание подготовке к операции и соблюдению последовательности действий в технологии оклейке.



