Искусственный камень – красивая отделка, которая по популярности уверенно обходит классическую керамическую плитку. Строительный материал представлен в различных фактурах, цветах и размерах, поэтому у покупателя разбегаются глаза при выборе. В статье разберемся, что же это такое - обрезной керамогранит.





Особенности обрезного керамогранита

Отделочный материал по текстуре и внешнему виду очень напоминает природный камень. Наличие межплиточных швов – единственное, что отличает искусственную плитку от натурального материала.

Чтобы пол выглядел монолитным, придумали обрезной керамогранит.

Как изготавливают обрезной керамогранит

Сырье производят из глины с добавлением минеральных присадок, гранитной крошки и красителей. Заготовки запекают при высокой температуре (1200-1300о C), близкой к параметрам расплавленной магмы. В итоге получают очень прочные и красивые плиты.





Под воздействием градуса керамогранит усаживается и слегка деформируется, поэтому у отдельных элементов неодинаковые размеры. По стандарту, допустимые расхождения – от 3 до 5 мм.

Края плиток немного закруглены, из-за чего нет возможности укладывать плотно стык в стык. При помощи затирки недостатки материала можно минимизировать, но будут видны швы.





У обрезного керамогранита идеально ровные боковые грани, без неровностей и округлостей. Облицовка при монтаже плотно прилегает, поэтому оптически стыки не видны. Узнать модели можно по высокой стоимости и маркировке «RET» на упаковке.

Обрезной керамогранит обрабатывают по ректифицированной технологии. Края плиток выравнивают, обрезая на высокоточном оборудовании. После нарезки элементы дополнительно полируют, придавая торцам идеальную гладкость и однородность.





Обрезные плиты выпускают в стандартных и крупных размерах. Чтобы поверхность выглядела бесшовной, нужно минимум швов. Лучше всего для этих целей подходят модели 60*60 и 60*120 см. При небольшом количестве кусочков получается идеальная монолитная зона.





Достоинства отделки пола и стен обрезным керамогранитом

Керамогранит, обработанный по ректифицированному методу, используют при бесшовной укладке. Материал кладут с минимальными зазорами в 1 мм, поэтому поверхность выглядит единой, монолитной.





Плюсы сырья:

Роскошный внешний вид. Облицовка, монтированная по бесшовной технологии, привносит в дизайн ощущение дороговизны, изысканности и респектабельности. Универсальность использования. Можно устанавливать как в помещении, так и на улице. Не скапливаются бактерии. Из-за отсутствия стыков нет благоприятных условий для микроорганизмов. Простота ухода. Визуально поверхность смотрится как наливной пол или сплошная стена. Керамогранит без швов мыть намного легче и быстрее, чем традиционные модели.





Высокая стоимость – главный недостаток отделки. Расходы на дополнительную обработку вкладывают в ценник, поэтому материал не будет дешевым. В среднем, разница между обычными и ректифицированными моделями составляет 10-15%.

Недостатки обрезного керамогранита

Во время установки плитки располагают очень близко одна к другой, но не полностью. Между элементами оставляют крохотные щели, толщина которых от 0,5 до 1 мм. У исполнителя без опыта не получится воссоздать бесшовную поверхность.

Ректифицированный керамогранит устанавливают на идеально ровную, статичную основу. Материал не подходит для дощатых и «теплых» полов. Сырье противопоказано в сейсмически неустойчивых регионах и в новостройках.

Небольшие зазоры между плитками нет смогут выполнять функцию компенсации при движении. Малейшее колебание микроклимата и температуры приведет к снижению прочности швов.





Где используют обрезной керамогранит

Устанавливают в квартирах, коттеджах и в коммерческих помещениях. Бесшовная поверхность идеально подходит не только для полов, но и для внутренних перегородок и фасадов.

Монолитный материал притягивает взор, поэтому пространство выглядит потрясающе. Ректифицированный керамогранит выпускают под камень и мрамор, под штукатурку и под бетон. Сырье может имитировать текстуру древесины и кожи, узор ковра. В авторских коллекциях встречаются варианты под мозаику и под антикварную плитку.





Обрезной материал гармонично впишется в интерьер жилой комнаты. Бесшовный пол в гостиной привнесет дизайн нотки роскоши. В оформлении используют матовый, сатиновый или лаппатированный керамогранит.

В современных стилях уместны модели, имитирующие бетон и кирпичную кладку. Ректифицированная отделка подойдет для прихожей. В коридоре материал применяют на стенах и на полу.

В качестве напольного покрытия актуальны как классический «каменный» вариант (мрамор), так и эффектная «древесина» (доски, паркет).

Для перегородок используют модели, имитирующие:





Обрезной керамогранит уместен на кухне. Бесшовный пол для комнаты выбирают из нескользких вариантов. Искусственный камень, как и кафель, монтируют на стены. Из ректифицированных моделей можно сделать столешницу в рабочей зоне и для барной стойки. Практичный материал отлично выглядит, не боится высоких температур и прост в уходе.





Обрезная отделка – идеальный вариант для санузла и бассейна. На полу используют несколькие плиты, имитирующие мрамор.

В крупных ванных комнатах роскошно смотрятся модели с узорами, расположенными по центру. На стены монтируют как традиционные ровные виды, так и оригинальные фактурные. Ректифицированная облицовка гармонично впишется в оформление ресторанов и магазинов, отелей и офисов.





Керамогранит привносит в интерьер респектабельные нотки. Пространство выглядит изысканным и дорогим. Обрезной материал применяют при облицовке зданий. Торговые, муниципальные и офисные строения выгодно выделяются на фоне безликих, серых домов. Идеально ровная, бесшовная поверхность создает эффект монолитной конструкции.





Популярные производители обрезного керамогранита

Обрезной керамогранит делают многие производители. Материал дороже обычной плитки, поэтому при покупке выбор останавливают на проверенной торговой марке. Разберем 3 основных лидера на российском строительном рынке.

1. Kerama Marazzi



Обрезной керамогранит делает отечественный завод, известный не только в России, но и за рубежом. Продукция бренда отличается высоким качеством, удивительной декоративностью и доступной ценой.

Плитки выпускают в удобном формате, поэтому монтаж осуществляют очень быстро. Всю ректифицированную облицовку перед обжигом сатинируют. Материал перед посадкой в печь обрабатывают специальной минеральной солью. У готовой продукции появляется легкий отблеск и полностью отсутствует скольжение.





«Легион» – популярная обрезная коллекция Kerama Marazzi. Поверхность полностью имитирует древний натуральный камень. Если провести рукой, то под пальцами ощущается приятная шершавость. Размер плиток – 30*60 см.

Пользователю доступны 5 цветов:

серый;

черный;

светлый;

бежевый;

темно-серый.

Коллекция «Дайсен» имитирует текстуру бетона в моноколорных оттенках. Отделку используют там, где нужно создать лаконичное оформление. Если обрезной керамогранит комбинировать с мозаичным бордюром, то легко получить изысканный классический дизайн. Материал подходит для пола, стен и фасадов. Стандартные размеры – 60*60 см.





2. Almera Ceramica

Популярный испанский производитель создает качественную и очень красивый керамический гранит. Конечно, у отделки высокая стоимость, но она окупится долгим сроком эксплуатации и великолепным внешним видом.

Комната, оформленная в изделия Almera Ceramica, выглядит роскошно. Размеры стандартные – 60*60 см. Коллекция «Holly Wood» полностью имитирует натуральную древесину.





У плиток структурированная поверхность, поэтому под пальцами ощущаются деревянные волокна. Обрезная облицовка при бесшовном монтаже создает монолитную зону.





Коллекция «Imperium Black» сделана для любителей мрамора. Черную отделку с белыми прожилками не отличить от натурального сырья.

Материал полированный и нескользкий, можно облицовывать как пол, так и стены. Коллекция «Melody» имитирует природный камень. Модель предназначена для пола. Лаппатированная плитка идеально подойдет для коридора, кухни и ванной. Лаконичное оформление впишется в минималистичный дизайн.





3. Уральский Гранит

Российский производитель ректифицирует всю свою продукцию. Обрезной керамогранит бренда отличается высокой прочностью и доступной ценой.

Конечно, декоративность поверхностей уступает Almera Ceramica, но отделка выглядит всё равно красиво и необычно. Для облицовки зданий производитель выпускает коллекцию «Уральские фасады», в которую входят 27 видов обрезного керамогранита. Материал различают по наличию фактуры, глянца или матовости. Размеры – 60*60 и 60*120 см.





Для внутренней отделки подойдет коллекция «Стандарт». Плитку сделали в дизайне «соль-перец», которая представлена в 10 гармоничных оттенках.

Облицовка бывает ровной и рельефной. Отделку выпускают в двух размерах – 30*30 и 60*60 см. Обрезной керамогранит от обычного отличается идеально ровными краями. Из-за этой особенности одна плитка плотно прилегает к соседним, поэтому создается эффект монолитной поверхности.

Производители маркируют такую продукцию символом «RET». Монтаж по бесшовной технике проводят на идеально ровном, неподвижном основании, делая очень тонкие швы (0,5-1 мм). Метод укладки кропотливый и сложный, из-за чего монтаж рекомендуем доверить профессиональным мастерам.



