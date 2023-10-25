Облицовка поверхности плиткой – процесс многогранный, где подготовительные работы занимают большую часть времени. Выравнивание основания, грунтование, укрепление при необходимости и смачивание плитки. Последний этап у многих может вызвать изумление, но, ни один профессиональный плиточник данной процедуре не удивится.





Какую плитку нужно смачивать перед укладкой

Керамогранит, с показателями водопоглощения в 0,05% в смачивании не нуждается. В этом нет никакого смысла, так как материал практически не впитывает влагу. При работе с ним достаточно очистить тыльную сторону от пыли и прочих загрязнений, образовавшихся во время транспортировки, и можно приступать к монтажу.







Если используется современный клеевой состав, даже на цементной основе, то предварительные водные процедуры точно не понадобятся. В случаях, когда по каким-то причинам в качестве клея выступает состав в виде цемента, клея ПВА и песка, тыльная сторона плитки должна быть влажной.













Зачем смачивать плитку перед укладкой

Клеевая основа из цемента, ПВА и песка затвердевает очень быстро. Мастер может просто не успеть выполнить необходимые манипуляции по укладке. На корректировку погрешностей шансов не остается и вовсе.







Приходится откалывать плитку, счищать затвердевшую основу и повторять все действия заново, надеясь на лучший результат.





Если тыльная сторона будет немного влажной, схватывание клея происходит не сразу и есть время и на размеренную укладку, идеальное выравнивание и подгон. Перед укладкой рекомендовано провести тест, нуждается ли плитка в смачивании.

Как его провести:

капните на тыльную сторону плитки несколько капель воды и оцените, насколько быстро она впиталась;

если быстро, значит степень водопоглащения у материала высокая, а при таких показателях, плитка впитает влагу из клея и будет держаться не крепко;

если капли быстро стекли, степень водопоглощения низкая. Плитку можно не смачивать перед укладкой.





На заметку: пористая поверхность быстро впитывает влагу, соответственно, сила сцепления клея и плитки значительно уменьшается. В итоге она начнет отпадать, в то время как клей надежно будет держаться на стене.





То же самое касается и поверхности, на которой проводятся работы. Если она слишком пористая, грунтование нужно провести обязательно.

Что дает смачивание плитки:

увеличивается время засыхания клея;

требуется меньшее количество клея;

клеевая основа становится более прочной;

обеспечивается лучшее сцепление поверхности плитки с клеем.





Важно: в смачивании нуждается только пористая плитка и, если используется клей, на цементной основе.

Как правильно смачивать плитку перед укладкой

У каждого профессионального плиточника свои способы по смачиванию плитки.

Некоторыми секретами они готовы поделиться:



1. Способ №1



Влажной губкой или тряпкой протирается тыльная сторона плитки. После каждого изделия тряпку нужно промывать, чтобы не разводить грязь. Не дожидаясь просыхания плитки, она укладывается на поверхность.





Очевидных водяных разводов на ней быть не должно, это не только не улучшит адгезию, но и гарантирует скорейшее разрушение облицовки.









2. Способ №2

Брызгать из пульверизатора. Систему подачи воды нужно настроить на распыление, чтобы брызги воды были мелкими и рассеянными. Поштучно обрызгивается тыльная сторона каждой плитки.







Важно равномерно распределять увлажнение, иначе она так и зафиксируется, где-то лучше, где-то хуже. Если образуются слабые места, то в дальнейшем это приведет к сколам и разрушению материала.

3. Способ №3

В этом варианте не смачивание, а целое замачивание плитки. Плитка погружается в воду на несколько секунд. Обычно хватает 10-15 секунд.

Правила замачивания в емкости:

изделия должны полностью погрузиться в воду;

если перестали выходить пузырьки воздуха, значит, плитку передержали в воде. Потребуется время на просушку;

вода должна быть холодной;

вода должна быть чистой, без примесей. Специалисты не рекомендуют использовать воду из-под крана, в ней слишком много тяжелых металлов и веществ, которые в последствии оседаю на поверхности плитки образуя свой барьерный слой;

вынимать плитку нужно по одной и оставлять стекать в вертикальном положении.





Способы разные и каждый удобен по-своему. Но современные мастера не рекомендуют прибегать к крайним мерам и купать плитку в тазике.

Во-первых, это долго. Во-вторых, не имеет смысла, только если вы не планируете монтаж плитки, выпущенной еще в года расцвета керамики, на самодельный клей.

Простого смачивания для улучшения показателей адгезии вполне достаточно. Увлажнять нужно уже подготовленную поверхность. То есть очищенную от пыли, грязи и прочих загрязнений.

Когда смачивать плитку категорически нельзя

Иногда, собрав все лучшие советы по укладке плитки в кучу, мастера или новички в этом вопросе, применяют их все сразу. Что это дает? Плитка отваливается через неделю, время на монтаж увеличивается в несколько раз.

Плитка не увлажняется в следующих случаях:

в качестве облицовки используется керамогранит;

в качестве клея используются жидкие гвозди, составы на основе силикона, хлориновая ткань, дисперсионный или двухкомпонентный эпоксидный плиточный состав.

В этих случаях смачивание не просто не принесет желаемого результата, но и нарушит качество сцепления плитки с поверхностью.

Влияет ли замачивание плитки перед укладкой на резку и сверление

Профессиональные плиткорезы все оснащены системами подачи воды. В основном это нужно для охлаждения сверла и самого материала при резке. Но, как отмечают сами специалисты, увлажненная плитка режется легче и ровнее.







Это связано с тем, что впитавший в себя влагу материал становится менее гладким. Режущие диски не скользят. Пропил получается четким, без смещений.





Важно: сразу после распила смоченную плитку укладывать нельзя. Она должна просохнуть и только тогда с нее можно будет полностью удалить пыль, образовавшуюся при резке.

Если есть необходимость, после очищения плитка снова смачивается и только после этого проводится монтаж. Иногда на тыльной стороне плитки можно обнаружить белые разводы.

Этот налет обязательно нужно удалять влажной тряпкой или губкой. Если в облицовке пола или стен используется керамогранит, он должен просохнуть перед укладкой.





Выводы:

смачивать плитку можно, и эта процедура имеет смысл, но только в определенных условиях;

смачивать плитку с полным погружением в воду нет необходимости. Во-первых, это отнимает много времени. Во-вторых, если не соблюсти временные интервалы, плитка перенасытится водой, и адгезия будет слабой;

перед приобретением плитки нужно уточнить степень ее водопоглощения и если она высокая, лучше приобрести специальный плиточный клей, который подходит для большинства изделий на основе керамики;

смачивание процедура не обязательная, в отличии от очищения тыльной поверхности плитки. Высокая степень впитываемости влаги, при использовании профессионального клея, никак не скажется на итоговом качестве работ. А вот пыль и грязь, нарушат адгезию даже с самым дорогим клеем.





Смачивать плитку или нет, каждый мастер решает самостоятельно, опираясь на совокупность фактов.

Современная керамика и сопутствующие товары к ней пережили преобразование. Качество самой плитки и клеевой основы улучшается регулярно, и создаются все условия для быстрого и легкого монтажа.

Смачивание – это способ из прошлого, когда действительно материал и клей были такого качества, что без дополнительных манипуляций сделать надежную укладку не получалось.