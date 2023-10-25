Красивое и долговечное напольное покрытие, не требующее специальных навыков для укладки, и доступное по цене. Чтобы получить красивый интерьер, одним из самых востребованных решений будет покупка ламината. Однако, если вы впервые сталкиваетесь с этим отделочным материалом на практике, логично, что одним из первых вопросов будет выяснить необходимое количество ламелей.

Как узнать, сколько ламината в упаковке и каким должен быть запас на обрезку и подгонку? Специфику расчётов разбираем в ниже.

Сколько квадратных метров ламината в упаковке

Большинство производителей выносят параметры ламината – его длину, ширину, количество ламинатных досок в упаковке – на бумажный вкладыш либо печатают непосредственно на коробе. Редко, но бывает, что площадь напольного покрытия в коробке необходимо рассчитать самостоятельно. Например, если вы приобретаете остатки ламината у частного лица или в других аналогичных ситуациях. Это несложно сделать, ведь у ламинатной доски форма прямоугольника.

Находим площадь одного ламеля и умножаем на количество штук в упаковке:

S = L (длина)*W (ширина)*N (количество);

в результате получаем площадь в квадратных метрах (м2), которую покроют имеющиеся ламели.

Например, рассчитаем площадь для ламината «Quick style» 33 класса с оттенком «венге»:

1285 (длина доски, мм) *192 (ширина, мм) *7 (штук в упаковке) =?

Переведем миллиметры в метры и перемножим данные:

1,285*0,192*7=1,727 (м2)

Получается, что 1 упаковка покроет чуть больше, чем 1,7 м2.

Теперь нужно узнать, сколько упаковок понадобится, чтобы застелить пол в отдельно взятой комнате. Особенно важно грамотно рассчитать нужное количество, если планируете уложить одинаковый ламинат в нескольких комнатах.

Среднее количество досок ламината в упаковке – 8-10 штук.

Что важно помнить, выполняя расчет ламината

В зависимости от производителя и специфики коллекции параметры ламинатной доски и количество панелей в упаковке может существенно отличаться. Единственный параметр, которого придерживаются все производители – средний вес упаковки с ламинатной доской.

Чтобы коробку мог поднять и перенести один человек, вес колеблется в интервале 15-20 кг. На количество досок в упаковке влияет класс напольного покрытия – чем выше потенциальная нагрузка на ламель, тем толще доска. Соответственно, количество в упаковке может быть меньше, чем у доски с аналогичными параметрами, но более низкого класса.

Популярная длина ламината в пределах 1260-1380 мм.

Максимально длина может достигать 1850 мм.

Приобретать ламинат с большой длиной ламеля рекомендуется при покрытии пола в большом помещении – например, гостиная в доме или квартира-студия.

Ширина ламинатной доски также варьируется в зависимости от материала, который имитирует покрытие:

наборный паркет – здесь нужны тонкие ламели, потому ширина будет в районе 840 мм;

имитация керамической плитки потребует широкий ламель до 330 мм;

самые популярные ламинатные покрытия производятся с шириной 185-195 мм.

Ширину ламелей нужно выбирать, основываясь не только на декоративном эффекте, но и схеме укладки. Также нужно учитывать особенности комнаты – количество выступов, углов, наличие труб.

Чтобы гарантировано приобрести упаковку, которая перекроет указанную квадратуру пола, значение площади округляется в меньшую сторону.









Учет погрешности на обрезку ламината при укладке

При монтаже ламинатных досок часть материала придется обрезать при подгонке и оформлении стыков. В зависимости от схемы монтажа потери составят 7% для продольной и поперечной укладки и 10% при диагональной. Если используется сложная в выполнении схема, потери могут вырасти до 15%-20%. Полученное значение площади округляют до целых чисел.

Практика показывает, что при укладке напольного покрытия необходимо приобретать ламинат с запасом в 5%-15% от необходимой площади. Такой запас покроет потери при случайной порче ламелей, плюс можно использовать действительно подходящую схему монтажа для конкретной комнаты.

Вы страхуете себя:

от необходимости докупать ламинат в срочном порядке;

от разницы в одном и том же оттенке из разных партий напольного покрытия.

Специалисты рекомендуют закупать ламинат с запасом в 2-3 упаковки, в зависимости от производителя.

Какие схемы укладки ламината наиболее экономичные

На практике используют 4 принципа укладки ламинатной доски. Учитываются факторы направления естественного освещения, а также интенсивного трафика людей в помещении. Не забудьте, что ламинат укладывается на подложку.

1. Продольная укладка ламината

Выполняется по направлению света. Это самый востребованный способ, который также продвигается производителями посредством рекомендаций в инструкциях. При таком способе ламинат выглядит сплошным полотном, стыки не видно. Визуально комната выглядит длиннее.

2. Поперечная укладка ламината

Доска кладется перпендикулярно потоку света из окна. Зрительно помещение больше. Рекомендуется для текстурированных дизайнов ламината. При таком способе хорошо просматривается объемная фактура ламелей, однако, стыки тоже будут видны довольно четко.

3. Укладка ламинатной доски по направлению интенсивного движения потока людей <

Особенно актуально в коридорах, прихожих. Если это офис, то стоит учесть кабинеты с большим числом посетителей. Ламинат, уложенный поперек движения, быстрее истирается на стыках и выходит из строя.

4. Укладка по диагонали

При монтаже ламели укладывают под углом 40-60о. Укладка выполняется профессионалами от самой длинной диагонали в противоположные стороны. Используется для дизайнерского зонирования пространства или когда необходимо скорректировать геометрию комнаты.

При таком способе большой процент обрезки, плюс увеличивается износ на стыках, потому диагональная укладка оптимальна в спальне или кабинете.





Количество ламинатных досок в упаковке

Даже у одного производителя количество ламелей в коробе различается в зависимости от коллекции, даже при том, что длина и ширина могут быть идентичными. Потому при выборе нужно внимательно читать этикетку с параметрами. Площадь ламината одного вида не обязательно совпадет с аналогом похожей линейки.

Для примера сравним коллекции швейцарского бренда Kronostar.

Так количество ламелей в линейках:

Eventum – 8 панелей – для покрытия 2,694 м 2 ;

Eco-Tec – 9 досок в 1 упаковке - 2,397 м 2 ;

De Facto – только 5 ламелей в коробке – покроют 1,3317 м2.

Что примечательно, длина и ширина будут одинаковыми - 1380х193мм – будут в случае самого малочисленного и максимального количества досок. А вот «Eventum» с 8 панелями в ширину достигает 244 мм, при этом покрывая максимальную площадь.

У производителя «Balterio» минимальное количество ламинатной доски в упаковке равняется 4 штукам. Линейка «Pure Stone» представлена ламинатом длиной 1192 мм и шириной – 392,5 мм. При том, что в сравнении с двумя другими коллекциями – «Infinity» и «Stretto» - ламель самый короткий и при этом с максимальной шириной.

Толщина ламинатной доски во всех 3 случаях одинаковая – 8 мм. В коробке «Infinity» - 6 досок, а в упаковке «Stretto» – самой длинной ламинатной (1263 мм) и узкой (134 мм) доски – целая дюжина.

Большинство представленных на рынке российских и китайских брендов ламината имеют средние параметры и в упаковке обычно 8-10 ламелей. Отечественный и азиатский производитель ориентируются на демократичные по стоимости коллекции с достаточным запасом прочности для покрытия пола в квартирах, частных домах и офисах.

Большинство же образцов, имитирующих высококлассный паркет или керамическую плитку, панели с отделкой под «питона» или «крокодила» — это сегмент премиум, который практически не представлен в отделах с отделочными материалами в масс-маркет.









ТОП-15 ламината с самой большой площадью покрытия в упаковке

Предположим, вы решили настелить ламинатную доску в большом помещении. Какие коллекции ламината выбрать, чтобы квадратных метров в коробке было максимально много?

Приведем примеры наименований с количеством ламелей в упаковке:

Decormatch, Winter, 6 досок, 1,75 м2; Ecoflooring, EPI, 9 штук, площадь – 2,229 м2; Egger, Floorline Kingsize, 6 единиц, 2,527 м2; Kronoflooring, Castello XL Stoneline, 6 ламелей, 2,503 м2; Kronoflooring, Stone Impression Classic, 6 панелей, 2,521 м2; Kronoflooring, Variostep Wide Bodyм, 8 штук, площадь - 2,487 м2; Kronospan, Comfort, 10 штук, 2,467 м2; Kronostar, Prime line, 9 ламелей, 2,39 м2; Parafloor, Villa, 8 штук, 1,91 м2; Praktik, Parquet 8 мм, 6 штук, площадь – 2,9 м2; Praktik, Sonata, 7 ламелей, покрытие – 2,04 м2; Quick-Step, Largo, 6 панелей, 2,521 м2; Quick-Step, Majestic Pro, 6 панелей, 2,521 м2; Tarkett, Infinite, 6 единиц, 2,565 м2; Tarkett, Lamin’Art, 6 единиц, 2,565 м2.

Krono original: все коллекции, кроме Sublime, позволяют 1 упаковкой покрыть 2,22 квадратных метра пола посредством 9 ламинатных досок. В Sublime всего 7 ламелей и покрытие составляет 1,727 м2. Parador – производитель, у которого, независимо от коллекции в упаковке 5 досок с площадью покрытия в 2,57 квадратных метра.

При выборе ламината покупатели делятся на 2 группы: те, кто приобретает напольное покрытие в тон межкомнатных дверей, и поклонники контрастных решений, когда оттенок плинтусов и двери отличается по цвету, создавая обрамление. Покупателям доступен большой выбор красивого и качественного ламината от ведущих производителей.

При необходимости с выбором поможет консультант или рекомендации экспертов на форумах. Главное, определиться с количеством упаковок, чтобы ламелей хватило без большого остатка. Рынок обновляется регулярно, дилеры приобретают на склады востребованные, а также оригинальные дизайны ламинатной доски.