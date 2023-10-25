Сантехнические работы – это один из самых сложных и ответственных этапов при возведении новых объектов или капитальном ремонте дома, квартиры, учреждения. Даже текущий ремонт, с заменой износившихся элементов оборудования, приборов учета, требует тщательно продуманного подхода. От того, насколько правильно будут соблюдены все технологии, от качества используемых материалов зависит комфорт жильцов или сотрудников.

Сантехническое оборудование, комплектующие, обеспечивают людей горячей и холодной водой, дают возможность соблюдать личную гигиену, установить приятный микроклимат в холодное время года. Именно поэтому все этапы монтажа должны выполняться в строгом соответствии с нормами ГОСТа и СП, касающихся сантехнических работ.

Опытные мастера используют сложные инженерные решения, тщательно продумывают каждый шаг. Самостоятельная замена, установка элементов возможны только при наличии соответствующего опыта, знаний.

В противном случае велик риск потратить намного больше на устранение последствий прорывов, с заменой вздувшейся паркетной доски, засоров, неправильного или неправомочного подключения оборудования.

Что входит в сантехнические работы

Сантехнические коммуникации и оборудование монтируют на этапе черновой отделки или в процессе капитального ремонта, независимо от назначения здания, за редкими исключениями. Это может быть торговый центр, больница или детское образовательное учреждение, жилой многоквартирный или частный дом.

Даже на загородных дачах владельцы стараются обеспечить для себя привычный комфорт, с горячей и холодной водой, благоустроенным санузлом и современной системой отопления. Как правило, на полное оснащение объекта площадью 100 м2, уходит 10-14 дней.

Современные сантехнические работы включают следующие виды работ:

прокладка, замена, разводка труб для холодной и горячей воды, канализации;

установка или замена стояков для многоэтажных домов;

монтаж специализированных приборов и оборудования (приборов учета горячей и холодной воды, фильтров и насосов, датчиков давления);

замена и первоначальный монтаж раковин и моек, ванн, душевых кабин, унитазов и биде, любых других сантехнических элементов;

установка бытовой техники, работающей с подключением к водопроводу и канализации;

проектирование, обустройство водонагревательной и отопительной систем, с монтажом радиаторов отопления, теплых полов.

В зависимости от практических нужд деятельность мастеров может ограничиваться работами в совмещенном санузле или же включать все пространство частного дома.

Средние цены на сантехнические работы в Москве и области

Чтобы иметь уверенность в качестве монтажа, соблюдении технических норм и требований безопасности, лучше всего доверить сантехнические работы специалистам.

Грамотный мастер поможет подобрать оптимальный для квартиры или офиса вариант сантехники, оборудования, в зависимости от нужд, типа напольного покрытия, наличия центрального отопления. Также, разъяснит все тонкости и проведет установку по всем правилам.

Ниже представлена таблица со средними расценками на основные сантехнические работы по Москве и МО.

Этап Цена в рублях за 1 шт/точку Комплексные работы на отдельных участках: прокладка труб канализации, горячего и холодного водопровода, труб отопления, теплого пола под плитку, ламинат 800 Монтаж унитаза, биде 900 ″ ″ , ″ душевых кабин, душевых перегородок 1 200 ″ ″ , ″ ванны, джакузи 1 500 ″ ″ , ″ полотенцесушителя 1 800 ″ ″ , ″ радиаторов отопления 1 500 Замена или установка трубы стояка 1 300

Так как на каждом конкретном объекте план инженерно-технических работ составляется индивидуально, перечень конкретных действий может значительно изменяться.

Часто мастеров вызывают для замены вышедших из строя элементов, наладки бытовой техники – стиральной или посудомоечной машинки, ликвидации прорыва в трубе или установки счетчиков. Следовательно, итоговые суммы за услуги будут абсолютно разными.

Из чего складывается итоговая цена на сантехнические работы

Не существует единого и неизменного ценника для данного вида работ. В каждом конкретном случае владельцы делают выбор на свой вкус, ориентируясь на свои финансовые возможности, особенности квартиры или коммерческого объекта, потребности.

Общая стоимость зависит от многих факторов:

Страна-производитель оборудования и комплектующих. Так, российские и китайские аналоги дешевле итальянских и германских. Зато у последних срок эксплуатации составляет более десяти лет;

Использование новейших технических и конструкционных решений, продукции премиум или бюджетного класса. Даже элементарные запчасти, фильтры и смесители, существенно различаются по цене;

Тип и назначение объекта – жилой многоквартирный или частный дом, административное или коммерческое здание, больница, развлекательный центр и т. д. К каждому из них предъявляются собственные требования безопасности, технические и эксплуатационные нормы;

Наличие и отсутствие центрального водоснабжения, водоотведения, отопления;

Необходимость проектирования и наладки автономных систем отопления (газгольдер), водоснабжения из собственной скважины с подогревом, а также изолированного септика с канализационными трубами для загородных коттеджей, дач;

Общая площадь полов, объем и количество работы. В квартирах хозяева часто ограничиваются заменой сантехники, установкой мойки и дополнительного оборудования в кухонном гарнитуре. Например, фильтров для воды, гибких смесителей. В частных домах требуется грамотно спроектированная система отопления и распределения энергии, установка водогреек и водных насосов, обустройство бойлерной.

Точную смету, с объемом необходимых товаров, ценами на них и расценками услуг, может составить инженер из компании, специализирующейся на данном типе работ. Для этого ему необходимо оценить состояние объекта, выслушать пожелания владельца, и сделать замеры.

Принципы выбора материалов и технологий для сантехнических работ

Компании-производители предлагают огромный ассортимент сантехники. Ежегодно в продажу поступают новейшие, более совершенные конструкции из долговечных материалов. Современные решения позволяют производить монтаж и демонтаж в кратчайшие сроки, а эксплуатация таких систем доставляет массу удовольствия, дарит ощущение комфорта.

Кроме того, правильно выбранные материалы и оборудование обеспечивают высокую степень безопасности пользователей, максимально исключают непредвиденные неприятности, а также сберегают здоровье.

На что обратить внимание при выборе материалов:

Пластиковые трубы не ржавеют и не гниют, а срок их службы составляет более 50 лет.

КПД стальных современных батарей отопления очень высок, а их презентабельный внешний вид легко вписывается в любой интерьер, в отличие от вариантов из чугуна.

Раковины и мойки из фаянса, фарфора гигиеничны, отлично переносят температурные перепады и воздействие бытовой химии, имеют эстетичный дизайн. Стоит также обратить внимание на изделия из кварцевого или гранитного композита. В отличие от фаянса, они обладают высокой прочностью. Экологичны, красивы и прекрасно выдерживают механические воздействия.

Все оборудование и измерительные приборы должны иметь сертификаты качества. Желательно выбирать продукцию известных, зарекомендовавших себя фирм. В этом случае новые инженерные системы будут безупречно служить в течение многих лет, не требуя постоянных переделок и ремонтов.

Желательно использовать инновационные технические решения при разводке труб, монтаже узлов, отказываясь от традиционных, освященных временем, но уже устаревших, идей.

Как правильно выбрать мастера для сантехнических работ

Все виды сантехнических работ должны выполнять высококвалифицированные специалисты, имеющие диплом и соответствующий опыт. Только грамотный инженер может правильно составить план размещения и разводки водопроводной, отопительной и канализационной систем, а мастер с «золотыми» руками – воплотить проект в реальность.

Не стоит экспериментировать, подвергая риску свое имущество и финансовое благополучие. Даже неправильно установленный смеситель может стать источником серьезных проблем.

Эксперты рекомендуют для выполнения всего комплекса сантехнических работ нанимать одну фирму-исполнителя. Ответственные подрядчики дают гарантию на срок до пяти лет на свои услуги, поэтому заинтересованы в качестве и добросовестности своих мастеров.

Если же на каждый этап нанимать отдельного мастера-частника, существует вероятность быстрого выхода из строя систем из-за несогласованности, нарушений технологий, ошибок. Да и привлечь к ответу трех-четырех отдельных исполнителей сложнее, так же как и доказать их вину.

Перед началом монтажных и проектировочных работ необходимо заключить договор об оказании услуг. В нем четко прописываются все позиции, этапы и расценки, а также гарантийные обязательства.

Такой документ является гарантией добросовестного труда исполнителей, защищает владельцев недвижимости от неправомочных претензий и злоупотреблений.