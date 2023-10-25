Ванная – это одно из самых важных помещений в доме. Можно не иметь в доме отдельной гостиной или спальни. Многие отказываются от полностью оборудованных кухонь в пользу питания в столовых и полуфабрикатов. А вот без санузла обойтись не получится. Утром домочадцы спешат привести себя в порядок перед выходом из дома.

Вечером теплая ванна или душ помогают расслабиться, сбросить дневное напряжение, готовясь ко сну. И, разумеется, никто не отменял обязательных гигиенических процедур.

Чтобы ванной было удобно пользоваться, а обстановка радовала глаз, ее необходимо поддерживать в идеальном порядке. Речь идет не только о стенах или напольном покрытии. В этом помещении множество важных узлов, которым требуется периодическая профилактика и ремонты. Это смесители, трубы и соединения, счетчики, водонагреватели и другое оборудование.

Сделать ремонт в санузле можно собственноручно, но для этого необходимо четко осознавать весь процесс и оценивать свои возможности. Либо – нанять специалистов, заплатив за их работу. О том, как правильно производить черновые и чистовые работы, сколько потребуется денег, мы расскажем в этой статье.

Какие работы необходимы при ремонте ванных комнат или раздельных санузлов

В отличие от зала и спальни, в санузле не получится ограничиться циклевкой и обработкой лаком паркета и покраской. Это помещение требует особенного подхода, использования влагостойких, качественных материалов и расходников. Даже светильники необходимо выбирать придирчиво, обращая внимание на класс защиты от влаги iP.

В стандартный проект капитального ремонта входят следующие этапы:

очистка помещения от старой сантехники, шкафов, иного оборудования, настенных и напольных покрытий, потолочной отделки;

гидроизоляция пола, заливка стяжки при необходимости;

выравнивание стен и потолка до идеальных значений;

прокладка канализационных и водопроводных труб в стенах, полу или поверх декоративной отделки, в зависимости от проекта;

штробление стен под электропроводку, установка защищенных розеток и выключателей, подсветки;

отделка стен плиткой, штукатуркой, панелями или краской, побелкой;

отделка потолка краской, влагостойкими материалами;

обустройство теплых полов, укладка напольной плитки, деревянных полов или ламината;

монтаж унитаза, биде, ванной, душевой кабинки, раковины, полотенцесушителя;

сборка и установка мебели.

В зависимости от пожеланий владельца дома или квартиры, этапы можно свободно изменять, дополняя их или убирая ненужные. Однако, следует соблюдать очередность – сначала самые грязные, пыльные работы, и только потом – декоративная отделка.

Как правильно ремонтировать ванную комнату: этапы, очередность работ

Объем, сложность проекта напрямую зависит от состояния санузла, стен, коммуникаций. Иногда достаточно заменить финишную отделку, обновить сантехнику, чтобы помещение заиграло новыми красками. В некоторых случаях без перепланировки, возведения перегородок и полной замены труб не обойтись.

Существует несколько базовых этапов, которые выполняются практически во всех случаях.

Демонтаж старой отделки ванной комнаты перед ремонтом

Прежде, чем приступить к выполнению задачи, необходимо полностью убрать всю старую облицовку, оборудование и мебель. Если речь идет о новостройке с черновой отделкой, то данный этап пропускают.

Прокладка коммуникаций и электромонтаж в ванной комнате

В современных санузлах большая часть труб и проводка скрыты в стенах. Даже стояки и счетчики стараются убрать за декоративные панели, гипсокартонные конструкции, оставляя смотровые лючки. Так интерьер выглядит намного эстетичнее, хотя стоимость и сложность работ возрастают.

Отделка стен и пола в ванной во время ремонта

Под любой тип декоративных покрытий поверхность стен и пола тщательно выравнивают. Стены и потолок дополнительно шпаклюют и грунтуют. Традиционно, самым лучшим материалом считается керамическая плитка и материалы, схожие с ней по эксплуатационным характеристикам. А разнообразие расцветок и дизайнов позволяет создавать удивительно красивые интерьеры.

Установка сантехники во время ремонта в ванной комнате и санузле

Ее количество, тип выбирают, исходя из размеров помещения, привычек владельцев. Так, кто-то предпочитает принимать душ, а для кого-то теплая ванная – это настоящее спасение. При установке сантехники важно проверить герметичность соединений, качество креплений, провести герметизацию стыков и сливов.

Отделка потолка в ванной

Потолок в ванной также должен быть влагостойким. Традиционно его окрашивают, или же можно использовать более современные решения – натяжные и реечные конструкции. Вместо единственного светильника с большой лампочкой модно монтировать точечную подсветку и бра рядом с зеркалом.

Дополнительные работы по ремонту ванной комнаты и санузла

Они включают сборку и установку мебели, монтаж межкомнатных дверей и сушки для полотенец.

Многие хозяева крепят на стены разнообразные вешалки, крючки, декоративные кольца и стойки.

Насколько зависит цена от качества ремонта в ванной

Итоговая стоимость проекта напрямую зависит от пожеланий владельца недвижимости, выбранных материалов. Условно выделяют три основных типа ремонта, которые заметно различаются качеством и ценой. Предлагаем ознакомиться с ориентировочными средними расценками в Москве и МО.

Цены на стандартный ремонт в ванной комнате и санузле

Общая стоимость проекта составляет от 79 000 рублей. На материалы для черновой отделки уйдет от 65 000 рублей, а чистовые приобретаются по желанию заказчика.

Проводятся следующие работы:

очистка помещения от старых покрытий, оборудования;

плиточные работы на полу и стенах;

прокладка труб, установка полотенцесушителя;

установка сантехники;

обустройство реечного потолка или его покраска;

монтаж межкомнатных дверей.

Для данного варианта выбирают недорогие, бюджетные виды материалов.

Цены на премиум-ремонт ванной комнаты

Для данного вида ремонта потребуется от 89 000 рублей, из них на черновые материалы – от 85 000 рублей. Рекомендуется составить самостоятельно или заказать дизайн-проект, чтобы избежать ошибок и накладок.

Ремонт предусматривает:

демонтаж, прокладку труб и электрооборудования;

укладка плитки, покраска стен, отделка потолка;

установка сантехники, в том числе – встроенной, полотенцесушителей;

обустройство кирпичных или стеклянных перегородок, раздвижных дверей;

монтаж освещения, межкомнатных дверей.

Чистовая отделка, сантехника приобретаются в среднем ценовом диапазоне. Возможны творческие решения, сочетающие более дорогие и дешевые материалы.

Стоимость эксклюзивного ремонта в ванной и санузле

Проект будет стоить от 135 000 рублей, включая расходы на черновой этап в размере от 100 000 руб. и выше.

Проводятся следующие действия:

разработка профессионального дизайн-проекта со сложными художественными и конструкционными решениями;

демонтаж старых покрытий, сантехники;

прокладка труб, проводки, подключение розеток и выключателей;

обустройство перегородок, сложных гипсокартонных конструкций;

выкладывание или заливка бортиков под душевые, стенок для ванны или джакузи;

укладка на пол и стены плитки, керамогранита, натурального камня;

отделка потолка любыми материалами по желанию владельца;

монтаж встроенной и простой сантехники, душевых кабинок, бассейнов и саун;

отделка помещения декоративными элементами.

Используются исключительно высококачественные, надежные строительные и отделочные материалы, элитное оборудование, зеркала в богатых рамах и декоративные элементы. Ванная комната просто преображается, превращаясь в изысканное, стильное помещение.

Последовательность действия при найме профессионалов для ремонта ванной

Ремонт ванной комнаты, санузла – это сложная задача, требующая не только наличия художественного вкуса и пары умелых рук, но и твердых знаний, понимания тонкостей. Ведь в этом помещении постоянно приходится иметь дело с водой, высокой влажностью, горячим паром.

Стоит допустить ошибку, и неприятные происшествия, вплоть до затопления дома или соседей, гарантированы. Поэтому конкретно на этот участок стоит нанять профессиональную бригаду. Как это сделать:

Выбрать подрядчика с безупречной репутацией и положительными отзывами от заказчиков. Можно воспользоваться своими связями, форумами, на которых общаются заинтересованные люди.

Связаться с прорабом или компанией, обрисовав свои пожелания.

Дождаться прибытия инженера на дом. Он визуально оценит состояние санузла, сделает замеры, выслушает пожелания и даст грамотные рекомендации.

На основании предварительных переговоров составляется смета, вносятся правки. Желательно создать дизайн-проект, с визуализацией и подробным планом.

Если все устраивает – подписать договор об оказании услуг. Удостовериться, что в документе прописана твердая итоговая сумма, все этапы процесса и сроки.

Бригада приступает к выполнению задачи, самостоятельно закупая материалы, оконные и дверные блоки, сантехнику, электрику. Используя современные инструменты и оборудование, уверенно ориентируясь на рынке строительных и отделочных товаров, мастера выполняют работу оперативно и с идеальным результатом.

По окончании качество работ оценивается владельцем жилья, подписывается акт приема-передачи. И можно наслаждаться обновленной ванной комнатой!

Коллекция фото с красивыми дизайнами отремонтированных ванных комнат

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