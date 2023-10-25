Напольное покрытие давно завоевало популярность, благодаря экологичности и приятным тактильным ощущениям, которое доставляет при соприкасании с босыми ногами. На паркете не страшно оставлять своих детей, ведь при производстве материала не используются опасные химикаты, а внешний вид натурального дерева будет уместно выглядеть в любом интерьере.

При выборе покрытия можно запутаться в размерах и классификациях, но ведь это именно те параметры, которые нужно учитывать, чтобы создать пол на десятилетия. Также все материалы отличаются по внешнему виду и структуре поверхности, цвету и тону, а также древесине, из чего изготавливаются.

Что такое паркетная доска и из чего она состоит

Напольное покрытие относится к многослойным. Планка или ламель изготавливается из нескольких типов материалов, каждый из которых выполняет свою функцию. При выборе материала, многие покупатели обращают внимание только на внешнюю сторону, но это неправильно, нужно также знать, из чего изготовлены все его слои, только тогда можно быть уверенными в качестве напольного покрытия.

Из чего состоит паркетная доска:

Нижний слой изготавливается из влагостойкой и прочной древесины хвойных пород, который выступает в качестве стабилизатора, дающего жёсткость панели. Обычно его толщина составляет не менее 2 мм, что исключает прогибание покрытия под весовыми нагрузками в период эксплуатации. Средний слой изготавливается из доски или стружечной панели высокой плотности, где вырезается замковое соединение. Это даёт стабильность материалу при изменении влажности и температуры в помещении. Верхний слой изготавливается из шпона древесины – это может быть ольха, кедр, дуб или вишня, а также такие экзотические породы, как венге или мербау.

На производстве паркетной доске могут придать необычный цвет или тон, что впоследствии покрывается лаковыми составами или специальными маслами. В магазинах встречается напольное покрытие не только с природной структурой дерева, но и нестандартные форматы материала, например, белый или голубой дуб, а также имитация экзотических пород, которая сделана из шпона сосны или берёзы.

Разные покрытия паркетной доски, и какое из них лучше выбрать

В большинстве случаев состав наносится ещё на стадии производства напольного покрытия. Он может быть двух видов – это масло, которое наносится на паркетную доску тёмного цвета и лак, что чаще используется для обработки древесины светлых оттенков. Каждое покрытие имеет свои преимущества и недостатки, они отличаются по стойкости к истиранию и тактильным ощущениям, которые будет обладать материал.

Свойства лака на паркетной доске:

повышенная износоустойчивость покрытия по сравнению с маслом, что не потребует реставрации в течение 8-10 лет;

лаковый состав можно снять и заменить его маслом;

есть возможность отдать предпочтение глянцевым или матовым покрытиям;

стоимость лака ниже, что непосредственно сказывается и на цене материала.

Покрытие придаёт доске лучшую отталкивающую способность к воде и его легко можно снять с помощью циклёвки. Но при этом материал плохо «дышит», что может сказаться на сроке эксплуатации при укладке в комнатах с переменной влажностью и температурой.

Свойства масляного покрытия на паркетной доске:

отлично подойдёт, если отделочный материал будет использоваться на системе «тёплый пол», меньше подвержено растрескиванию;

материал лучше переносит перепады температуры и влажности в помещении;

позволяет локально реставрировать отдельные участки пола, что недопустимо при лаковом покрытии;

масло придаёт доске более натуральный и благородный внешний вид.

Но при выборе паркетной доски с таким покрытием, стоит помнить, что на лак поменять его уже будет невозможно. Масляный слой потребует более тщательного подбора моющих средств и восполнения защитного слоя каждые 4-6 лет.

Особенности паркетного покрытия пола по классификации

Материал отличается разнообразием не только по цвету, но и по рисунку древесины, которая зависит от типа распила. Многослойное покрытие может быть разного размера и толщины, а также оно отличается параметру рабочего слоя, что и определяет устойчивость доски к истиранию и инертностью к механическим и весовым нагрузкам.

Классифицируется паркет по селекции и сортам – эти параметры напрямую влияют на стоимость и длительность срока эксплуатации. Перед покупкой паркетной доски необходимо смотреть не только на размер и рисунок древесины, но и на толщину защитного слоя, что позволит использовать материал в любых комнатах, независимо от физических нагрузок на покрытие.

1. Селект

Материал элитного класса, что подразумевает высокую стоимость. Селект распиливается непосредственно по годовым кольцам дерева, что делает структуру и цвет материала ровным и без дефектов.

Паркетная доска такого типа предназначена для комнат с небольшой проходимостью, например, спальня, кабинет и гостиная.

2. Натур

Доска среднего класса с распилом по касательным с кольцами дерева, что допускает наличие в структуре небольших сучков и неровности в тоне. Паркет может быть использован для покрытия пола как в гостиной, так и в детской или коридоре.

Натуральная природная структура дерева отлично подойдёт к большинству стилей в комнате, включая интерьеры с «нотой» шика – это классический или Прованс.

3. Рустик

Изготавливается путём смешанного распила, что делает паркетную доску неоднородной по структуре и цвету. Такое напольное покрытие часто используется в интерьерах, где предусмотрена естественная и ярко выраженная фактура дерева с видимыми сучками и дефектами.

Прекрасно будет смотреться в стиле кантри, деревенском или эко.

Количество полос в паркетной доске

Паркет делится на три типа, которые обозначаются ПД1-3.

Структура и тон однополосной доски однородные, что делает покрытие единым, без проявления плашек. Такой пол будет идеально выглядеть в больших комнатах под всеми видами защитных составов – это лак, масло или воск.

Двуполосная доска имеет явные проявления плашек разного размера, часто паркет покрывается прозрачными лаками, чтобы подчеркнуть красивую структуру дерева. В зависимости от размера панелей покрытие можно использовать как в больших комнатах, так и в маленьких помещениях. Такой формат материала считается самым универсальным, что выглядит более естественно и удобно при укладке.

Трёхполосная доска выглядит, как хаотичный набор плашек, которые могут значительно отличаться по тону, размеру и структуре дерева, что делает покрытие ярким и необычным. Такой пол применим в дизайнах с деревенской направленностью или стилях, где подразумевается ярко выраженная фактура дерева. Красиво трехполосный паркет смотрится при палубной укладке или популярной ёлочкой.

Также стоит упомянуть художественный паркет, который относится к элитным покрытиям и часто делается на заказ. Такой пол укладывается из разноцветных плашек, что создаёт на поверхности уникальные и красивые орнаменты. Паркет часто изготавливается из дорогих и экзотических пород древесины, что будет стоить недёшево.

Преимущества и недостатки укладки пола из паркетной доски

Любой отделочный материал обладает определённым набором достоинств, но и не лишён минусов, что стоит учитывать при выборе покрытия. Паркетная доска считается одним из самых экологичных материалов, который прост в монтаже, с чем справиться даже начинающий домашний мастер.

Благодаря двум типам замковых соединений, некоторые покрытия можно укладывать на основание и разбирать при необходимости, что позволяет сделать ремонт или реставрацию пола менее затратной.

Основные преимущества напольного покрытия:

большой выбор фактур дерева, цветов и оттенков;

возможность создания уникальных орнаментов на полу;

широкий выбор размеров плашек, а также их внешнего вида;

возможность реставрации напольного покрытия;

множество вариантов укладки;

может быть использован вместе с системой «тёплый пол».

Из недостатков можно выделить два аспекта – это необходимость регулярного восполнения защитного слоя и боязнь влаги. Если внешнее покрытие легко реставрируется с помощью специальных масел и восков, то вспучивание покрытия от попадания воды устранить уже не получится, придётся частично менять паркетные доски.

Размерный ряд паркетной доски и дополнительные параметры выбора

Отделочный материал считается одним из дорогих покрытий, поэтому производители изготавливаются паркетные доски с разной длиной и шириной, чтобы максимально упростить монтаж и сделать его безотходным. При укладке покрытия можно ограничиться стандартными размерами плашек или сделать наборный пол, который выполняется из деревянных элементов разной формы.

Обычно длина паркетной доски составляет 120-250 см, ширина 13-20 см и толщина 7-25 мм. Такие стандартные размеры позволяют выполнить укладку с минимальным количеством отходов. Также стоит отметить, чем выше значение толщины материала, тем лучше его сопротивляемость к механическим повреждениям и истиранию внешнего слоя.

Помимо этого, паркетную доску можно будет циклевать в процессе эксплуатации и заново покрывать защитными составами, что позволяет, не только улучшить её внешний вид, но и полностью изменить цвет или тон дерева.

Применение покрытия в разных помещениях в зависимости от толщины:

1. Доска 7-10 мм

Рекомендуется укладка в комнатах с минимальной проходимостью – это спальня, кладовка и детская. В качестве внешнего слоя у паркета используется тонкий шпон из натурального дерева, поэтому циклёвка такого материала недопустима, придётся довольствоваться обновлением с помощью дополнительного нанесения лакового покрытия.

2. Доска 13-15 мм

Паркетную доску можно укладывать во всех комнатах квартиры и дома, а также в конференц-залах офисов. Толщина защитного слоя у материала составляет 3-4 мм, что обеспечивает хорошую сопротивляемость механическим нагрузкам и истиранию, но циклёвке он не поддаётся.

3. Доска 15-20 мм

При такой толщине внешнего слоя паркетную доску можно укладывать в прихожих и коридорах, на кухне и в офисных помещениях. Обычно на отделочном материале используется шпон 4-5 мм, что позволяет обновлять покрытие с помощью неоднократной циклёвки и лаковыми составами.

4. Доска 20-25 мм

Паркет практически не подвержен деформации от весовых нагрузок, что позволяет укладывать его на основания с частичными неровностями и даже лаги. Защитный слой более 5 мм выдержит все негативные факторы офисного помещения, также он имеет повышенный коэффициент устойчивости к деформации и истиранию, что увеличивает срок его эксплуатации на десятилетия.

Оптимальным значением толщины паркетной доски для укладки в квартире или частном доме считается значение 13-15 мм, при этом стоит учитывать, что такой материал потребует выравнивания основания и использование специальной подложки. Для упрощения монтажа производитель изготавливает панели с двумя типами соединений – это шпунт и замок.

Первый вариант предполагает приклеивание стыков, что не даёт возможности провести демонтаж покрытия без излома плашек. Замковое соединение выбирать предпочтительнее, его можно собирать и разбирать неограниченное количество раз, если действовать аккуратно. А также такой тип монтажа не потребует приклеивания стыков.

Главное о технологии укладки паркетной доски

При монтаже напольного покрытия самостоятельно нужно знать несколько тонкостей, которые позволят добиться долгосрочного и красивого результата. Производя расчёт необходимого количества паркетной доски на комнату нужно закладывать 5-10% запаса материала, что пойдёт на обрезь и случайный излом.

Особое внимание необходимо уделить ровности основания и если оно далеко от совершенства, то специалисты рекомендуют зашить деревянный пол листовыми материалами, а бетонный залить выравнивающими смесями. Стоит помнить, чем меньше будет перепад высот при монтаже покрытия, тем дольше оно будет служить.

Также необходимо обратить внимание на специальную подложку, которая стелется под паркетную доску. Этот материал может значительно снизить теплопотери и повысить шумоизоляцию пола, особенно это будет актуально для жителей частных домов и для обладателей квартир на первых этажах.

Варианты подложки, которые можно использовать под паркетную доску:

1. Пробка

Хороший теплоизолирующий материал, который также обеспечит и достаточную шумоизоляцию. Важно выбрать правильную толщину пробковой подложки, оптимальным значением считается 2-3 мм. Тонкий материал не будет выполнять свои функции, а более толстый может нарушить герметичность соединений.

2. Пенополиэтилен

Подложка недорого стоит и прекрасно справляется с защитой паркетной доски от влаги и появления грибка, но она недолговечна и постепенно теряет свои свойства в период эксплуатации.

3. Пенополипропилен

Материал влагостоек и лёгок в укладке, при этом имеет невысокую цену. Но при выборе стоит учитывать, что срок службы пенопропилена не превышает 10 лет, после чего он теряет свои защитные свойства.

При монтаже пола нельзя экономить на клеевом составе и лучше отдать предпочтение двухкомпонентным вариантам, которые не содержат большое количество воды и придают отделке достаточную устойчивость к изменениям влажности и температуры. Выбор смеси для приклеивания плашек также определяет и тип основания, бетон или дерево, нужно, чтобы они соответствовали и предназначались для этого материала.

Полезные советы по выбору паркетной доски в магазине

Все мастера отделочники, прежде чем отдать предпочтение определённому материалу, советуют посмотреть на покрытие при естественном освещении. Цвет и тон паркетной доски, выставленной в магазине, может не порадовать в домашних условиях, показаться слишком тёмным или светлым.

Также не стоит экономить на толщине материала, если она составляет меньше 13 мм, то такое покрытие уже через десять лет может потребовать ремонта или замены.

Что ещё стоит учитывать при выборе паркетной доски:

Необходимо обращать внимание на производителя и не стесняться попросить у продавца представить документы, подтверждающие безопасность и качество. Стоит также оценить запах материала. Лёгкий аромат дерева, клея и лака – это допустимо, но если он явный, то стоит задуматься о качестве паркета. Если доска состоит из нескольких панелей, то места стыков должны быть ровными, без перепадов. Наличие таких дефектов свидетельствует, что материал хранился в неподобающих условиях, что может отразиться на сроках эксплуатации. Явные переходы тонов от светлого к тёмному недопустимы, что говорит о некачественной подготовке доски к нанесению защитного слоя. При выборе цвета материала стоит отдать предпочтение светлым вариантам. Укладка тёмного паркета допустима только в больших и светлых комнатах, иначе напольное покрытие будет слишком мрачным для жилого помещения.

Выбирая паркетную доску для своего дома, не стоит экономить, особенно на толщине и качестве внешнего защитного слоя. Материал не относится к самым дешёвым вариантам покрытия пола, поэтому, если решено использовать его, то лучше отдать предпочтение среднему ценовому сегменту отделки или приобретать дорогие и красивые экзотические панели.

Если забыть об экономии, то можно создать на полу надёжное и тёплое покрытие, которое будет служить не одно десятилетие.



