В оформлении квартиры, дома, офиса нет мелочей. Межкомнатные двери - очень важная деталь. Правильно подобранная по всем параметрам, она создаёт гармоничную и комфортную атмосферу в помещении.

Задавшись целью приобрести наиболее подходящие для внутренних нужд в своей квартире дверные конструкции, потребитель будет поражён обилием предложений от производителей и может столкнуться с определёнными трудностями выбора.

Каждый из предлагаемых образцов обладает собственными особенностями: материал, наполнитель, стиль, форма, размер и другие.

Разновидности межкомнатных дверей

Как уже отмечалось, виды представленных на рынке межкомнатных дверей отличаются:

Устройством Это могут быть филёнчатые двери, несущую конструкцию которых выполняют из цельных досок и проёмов, представляющих собой своеобразную решётку. Шиповые соединения на клею объединяют стыкуемые между собой вертикальные и горизонтальные элементы каркаса. Конструкция щитовых дверей состоит из рамы и обшивки МДФ-панелями. Внутреннее пространство заполняют картоном в виде сот. Дверное полотно может быть цельным или со вставками из стекла. Материалом Если в прошедшие времена материалом для изготовления дверей служила древесина, то сегодня в производстве используют разнообразные материалы в виде композитов, стекла, полимеров. Облицовочным материалом для современных дверей могут служить ламинированные ДВП. Однако от натуральных материалов никто не отказывался. На рынке строительных материалов имеется широкий ассортимент дверей из древесины ценных пород: дуба, граба, ясеня, тиса, ореха. Стоимость таких дверей высокая. Изготавливают их обычно по индивидуальным заказам, и по конструкции они могут быть как щитовыми, так и филёнчатыми. Межкомнатные двери со шпонированным покрытием имеют вполне презентабельный внешний вид.

Технология их изготовления основывается на использовании для основы недорогих пород древесины или ДСП, которые оклеивают шпоном из более дорогого дерева с двух сторон, шлифуют, вскрывают специальными лаковыми составами. Поверхность дверного полотна может быть рельефной и гладкой. Изделия экологически чистые, имеют долгий срок службы при использовании в помещениях с постоянными температурой и влажностью.

Одним из новейших материалов для дверей является пластик. Каркасы, собранные из недорогой древесины, облицовывают поливинилхлоридными панелями. Жёсткость конструкции обеспечивают армирующие бруски. Разнообразные дизайнерские приёмы позволяют придать поверхностям разную текстуру. Ещё один материал, используемый для изготовления межкомнатных дверей – ламинированные панели МДФ. На поверхность плит наклеивают специальное ламинированное покрытие и специальной плёнки, которая одновременно позволяет декорировать полотно двери и защитить его от механических и иных воздействий. Особенно популярными в последнее время стали стеклянные двери. Они имеют отличный внешний вид и достаточную прочность, способствуют визуальному расширению пространства. Способом эксплуатации Иными словами - как производится открытие дверей. Есть несколько видов, различающихся по способу открывания: распашные, монтируемые на петлях к вертикали дверной коробки, плотно входящие в специальные пазы, классический вид, требующий пространства при эксплуатации;

раздвижные, устанавливаемые на специальные ролики, двигающиеся в направляющих, отлично подходящие как для помещений с ограниченной площадью, так и для разделения помещения большой площади;

раскладные, состоящие из шарнирно соединённых створок, открывающиеся по принципу гармошки, поворачиваясь вокруг вертикальной оси;

качающиеся, считающиеся разновидностью распашных дверей, состоящие из одной или двух створок в зависимости от величины дверного проёма. Дизайном В широчайшем диапазоне предлагаемых моделей дверей можно подобрать изделие под любой стиль и вкус. Надёжностью конструкции Этот параметр межкомнатных дверей имеет много аспектов, влияющих на надёжность. Один из них – вес дверного полотна.

От чего зависит вес межкомнатной двери

Специалисты считают, что это один из самых важных показателей, влияющих на выбор дверей для внутренних помещений. Он имеет большое значение в общем ряду особенностей двери: цвете, материале, форме. И тесно связан с особенностями фурнитуры, петель и дверной коробки, входящей в комплектацию изделия.

На вес двери влияют материал, из которого она изготовлена, и его качество. Межкомнатные двери, производимые в заводских условиях, обязательно проходят проверку соответствия на соответствие государственным стандартам.

У них типовые показатели размеров и веса. Так как каждый материал для изготовления дверей обладает собственным показателем плотности, то вес изделия, изготовленного из него, напрямую от него зависит.

№ п\п Наименование материала Плотность вещества, кг\кв. м Вес дверей, кг 1. Древесина: лиственные породы

хвойные породы 20 - 25 15 25 – 100 20 - 25 2. ПВХ 1,35 – 1,4 10 - 12 3. Пластик: обычный

армированный 1,5 1,0 4,5 4. Стекло в 5 мм 12,5 20

При этом следует принимать во внимание, что каждый материал, идущий на изготовление дверей, обладает собственным набором преимуществ и недостатков.

Двери, изготовленные из твёрдых, дорогих пород древесины, принадлежащей дубу, ясеню, ореху и прочим деревьям, являются статусными, подчёркивающими финансовую состоятельность владельца дома или квартиры.

Цена на такие изделия высокая, но она компенсируется высокими износостойкостью, красотой и надёжностью. Масса таких дверей в зависимости от используемой древесины может достигать 150 кг.

Поэтому требуется дверная коробка высокого качества и прочности и надёжная фурнитура известных мировых марок. При таком весе дверного полотна нагрузка на них будет максимальной.

Модели, в конструкции которых использованы продукты обработки дерева: ДВП, МДФ, более доступны по цене, устойчивы к природным атмосферным воздействиям. Вес их значительно меньше массива, поэтому монтажа усиленной дверной коробки не потребуется, а вот от использования качественной фурнитуры отказываться не стоит.

Это влияет на срок службы двери, а респектабельность внешнего вида дверям придаёт качественный шпон ценных пород древесины.

Отличными изоляционными свойствами обладает пластик. Запахи и шумы не проникают в комнату с такими дверями, а тепло, наоборот, её не покидает. Вес изделия имеют небольшой, корпус коробки полностью по надёжности соответствует требованиям, фурнитура обычно идёт в комплекте.

Нанести травму членам семьи или посетителям офиса не могут, но при этом могут быть токсичны, а экологичность материала можно подвергнуть сомнению, если производитель имеет сомнительную репутацию.

Для жилых домов это не самый лучший вариант, за исключением пластиковых дверей из высококачественной пластмассы.

Лаконичность и привлекательность стеклянных дверей притягивает внимание многих потребителей. Лёгкость, воздушность, визуальное расширение пространства – всё это отличительные черты, особенности стеклянного дверного полотна. Для современных интерьеров такие изделия можно считать удачным выбором.

Триплекс или калёное стекло имеют высокую прочность и безопасность. Но цена порой отпугивает покупателей. Установка дверей из стекла требует особой технологии и методики. Поэтому дверная коробка не всегда присутствует в комплектации.

Что ещё влияет на вес межкомнатных дверей

Помимо перечисленного, на массу дверного полотна влияют следующие факторы:

Параметры. Если имеются небольшие расхождения между размерами высоты, ширины и толщины стандартного дверного полотна и выполненного на заказ из того же материала, разница в их весе может быть существенной, требующей внимания к надёжности дверной коробки. Наличие или отсутствие комбинации материалов. Дверь, полностью выполненная из однородного материала, будет отличаться по массе от изделия с комбинированными вставками, так как плотность материалов различна и вест, соответственно, тоже. Нюансы технологии изготовления также напрямую влияют на вес. Дверное полотно из массива дерева – наиболее тяжёлое изделие. Филёнчатая дверь всегда будет тяжелее щитовой, независимо от материала изготовления, потому что в конструкции последней имеются пустоты, пусть и заполненные наполнителем. Качественная фурнитура из металлических сплавов значительно добавит веса, что надо учитывать при монтаже.

Познакомьтесь с информацией о весе дверного полотна заранее. Это особенно необходимо, если в комплектацию изделия не входит дверная коробка. Петли для дверей, которые будут крепиться к коробке, и их количество необходимо выбирать, ориентируясь на вес полотна.

При выборе дверей надо принимать во внимание, в каком помещении она будет функционировать. Для дверей в детскую комнату большой вес не только не нужен, но и опасен в некоторых нестандартных случаях.