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Декорирование межкомнатных дверей

#Межкомнатные двери #Дизайн

Двери служат классическими разделителями помещений, но помимо этой основной функции они выполняют и декоративную, выступают в качестве акцентов и самостоятельных единиц интерьера. На сегодняшний день изготовители дверного полотна имеют в своем арсенале сотни вариантов декора, который сочетается с любой творческой задумкой и стилистическим направлением.

Декор межкомнатных дверей стеклянными вставками и витражами

В прошлые века вставки цветного стекла в дверях и окнах поражали своей красотой и удивительной игрой света, этот эффект они производят до сих пор. Благодаря автоматизации производства витражи перестали быть чем-то недоступным и превратились в популярный способ декорирования.

Стекла компонуются разными методами:

  • запеканием

  • или при помощи металла.

Двери с витражами удачнее всего вписываются в модерн и классический стиль.

Кроме цветного стекла часто встречается матовое или прозрачное, рельефное и ребристое или гладкое. Его вставляют в двери из натурального дерева, ПВХ, шпона. Стекла могут перемежаться филенками и рамами разного размера.



Декорирование межкомнатных дверей рисунками

Всевозможные узоры и орнаменты наносятся как на деревянную поверхность двери, так и на стеклянную и зеркальную.

Среди способов создания рисунков наиболее известны следующие:

  • Пескоструйная обработка. Она придает поверхности шероховатость.

  • Фацетирование. Посредством этой технологии образуются декоративные грани на стеклах и зеркалах.

  • Фрезерование древесины. Украшает полотно дверей фигурными канавками и пазами.

  • Гравировка. Это древнейший способ нанесения рисунка, который может создавать углубленные и выпуклые изображения.

  • Использование керамических красок. Они применяются для росписи стеклянных вставок.

  • Создание изображения на полотне при помощи обычных красок.

Многие производители предоставляют большой ассортимент декорированных межкомнатных дверей, а также изготовляют эксклюзивные изделия на заказ.



Другие техники декора межкомнатных дверей

Если заказчик желает добиться оригинальности и индивидуальности такого важного элемента интерьера как межкомнатная дверь, в этом помогают разнообразные техники декорирования:

  • Украшение стразами.

  • Нанесение патины (искусственное состаривание полотна).

  • Использование молдингов и других деталей из алюминия и пластика.

  • Фотопечать.

  • Использование лака-кракелюра. Если слоем этого материала покрыть окрашенное полотно, оно покроется трещинами.

Использование нестандартной формы двери в качестве декора

В классическом представлении дверь – ровный плоский прямоугольник материала. Такой внешний вид останется актуален во все времена, но эксперименты с отделкой и декором делают дверное полотно интересным и необычным.

Производители дополняют изделия филенками и рамками, придавая им многослойность. Материал и цвет дверей определяют, в каком интерьере они будут смотреться наиболее уместно и органично.


Как декорировать межкомнатную дверь самостоятельно

Нередко требуется «освежить» старые двери, чтобы те не выбивались из общей стилистики или выглядели новее. Декорировать поверхность полотна можно и собственноручно, определившись с дизайном и посетив строительный магазин.

  • Трафареты подойдут для тех, кто хочет создать аккуратный и ровный рисунок. Их легко приобрести, заказать или выполнить самостоятельно. Последний вариант оценят особенно творческие натуры.
  • Еще один простой способ декорировать дверь – покрасить ее. Для воплощения геометрии, узоров и принтов используют цветную эмаль. Стилизовать дверь под кантри можно при помощи полос краски.
Чтобы рисунок на дверном полотне сочетался с направлением стиля, нужно ознакомиться с его отличительными чертами. В помещениях, где повышена влажность, эмаль выступает настоящим спасением.

Если дверь в ванну деревянная, она предохранит ее полотно от избыточной влаги. Эмаль недорогая и надежная, поэтому расходы на декор покроет даже маленький бюджет.

  • Быстро украсить изделия в любой тематике – это задача под силу фотообоям. Их достаточно наклеить на дверное полотно, предпочтение лучше отдавать зарубежным производителям.

  • Акценты расставляют деревянными или полиуретановыми молдингами, их окрашивают в различные цвета, контрастирующие с остальными поверхностями. Толщина молдингов не превышает 1 см.
  • Виниловые наклейки для дверного полотна станут выходом для самых ленивых. Их без труда можно заказать в виде фотоколлажа и тем самым запечатлеть воспоминания.
  • Пэчворк или декорирование тканью - один из самых нестандартных приемов. Не стоит выбирать этот способ украшения для ванных комнат или санузла.

Чтобы не прогадать с выбором ткани и реализацией декора, рекомендуют придерживаться некоторых правил:

  1. Определиться с тканью, изучить ее характеристики, учесть степень усадки и прочности. Измерять материал нужно во влажном состоянии для более точных результатов;

  2. Обработать края лоскутков;

  3. Подобрать не пачкающийся клеевой состав;

  4. Рядом с дверной фурнитурой, в особенности с ручками, не использовать маркую ткань.

  5. Когда необходимо создать сложный и профессиональный рисунок, прибегают к услугам художников. Они превратят дверь в настоящий эксклюзив.

  • Декупаж вновь в моде. Эта техника декорирования невероятно проста в исполнении и обладает прекрасными визуальными преимуществами. Рисунок получается в пасторальном стиле, а для качественного результата хватит дешевых и доступных материалов, которые можно найти в магазине для рукоделия.

Фурнитура дверей играет немаловажную роль в декорировании. Крепежи, ручки и замки могут быть причудливых форм, с вензелями и прорезями.


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