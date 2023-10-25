Обзор фурнитуры для межкомнатных дверей

В магазинах представлен широкий выбор фурнитуры для любых дверей, установленных в квартирах и частных домостроениях. Цены на фурнитуру очень разные, от низких до тех, которые могут составлять половину стоимости дверного блока. Все зависит от материала, с которого изготовлены крепежи для дверей, и от бренда компании. Чем известней бренд, тем выше стоимость производимых компанией изделий.

Останавливая выбор на дешевой фурнитуре, стоит помнить, что низкокачественная продукция обычно быстро выходит из строя. Чтобы не заниматься ежегодной ее заменой, лучше для дверей подбирать высококачественные изделия, несмотря на ее высокую стоимость. разумнее сразу заплатить больше, чем каждый год заниматься заменой некачественных дверных.

Виды межкомнатных дверных крепежей, исходя из материала изготовления

Дверь, вставленная в коробку, не должна выпадать. Ее устанавливают на петли, закрепленные одной половиной к дверному полотну, другой частью – к коробу двери. Именно они берут на себя всю нагрузку по открыванию и закрыванию дверных полотен

От тяжести полотна двери зависит нагрузка на дверные крепежи. Многие предпочитают покупать дешевые изделия со скверной геометрией, не особо точными размерами, не качественными крепежами для дверей. Это чревато провисаниями, тугим ходом, проблемами с монтажом, скрипом при открывании и закрывании дверей.





Исходя из материала, петли выпускают из стали, латуни и латунированные.



Петли из латуни являются самым распространенным вариантом не только для межкомнатных, но для входных дверей. Петли из латуни спокойно выдерживают межкомнатные двери весом 30 килограмм, стойкие к действию коррозии, годятся для установки в ванных и душевых комнатах с высокой влажностью воздуха.

Латунь относят к неприхотливым пластичным материалам, легко поддающимся обработке. Петли из латуни выпускают двух видов: литые и штампованные. Работа литых петель бесшумная, изделие обладает мягким ходом и малым люфтом. Их вид более аккуратный и ровный по сравнению с гнутыми штампованными крепежами.

Стальные навесы прочные, рассчитанные на длительный срок работы. Они не боятся тяжести массивных дверных полотен, требующих особой прочности крепежей. Для их изготовления используется рулонная лента.

Из штампованной заготовки путем загибания средней части образуется сердцевина, называемая кулаком. Такие петли часто имеют неровные края, способствующие зазорам в несколько миллиметров.

Из сплава стали и цинка получают латунированные петли, стойкие к коррозии. Защита их от ржавчины достигается покрытием изделия латунью. Отсюда и происхождение названия навесов. Имитацией позолоты, серебряный, платиновый, бронзовый вид дверной фурнитуры достигается покрытием изделий слоем эмали определенного цвета.

Виды дверных петель

Подбор дверных крепежей завит от размера и назначения дверных полотен, типа конструкций, характера материала, с которого изготовлены петли.

Врезные дверные петли

Для навесов на стандартные деревянные двери без дополнения притвором подходят классические врезные навесы, состоящие из двух частей. Одна разъемная половинка выступает в качестве оси, вторая колпачковая одевается на осевую.

Преимущества такой конструкции в том, что дверь удобная в навешивании, снимать дверное полотно для реставрационных работ можно не откручивая половину петли. Просто при монтаже врезных навесов необходимо быть внимательными, не перепутать правый с левым.





Универсальные врезные крепежи относятся к несъемным типам. Для них неважно на какую из сторон будет открываться дверное полотно. Для снятия дверного полотна понадобится выкрутить шурупы, удерживающие навесы.





В комплектации предусмотрено 5 шарниров, три из них приходятся на ту часть навеса, которая прилегает к коробке, два остальных на часть, устанавливаемую на полотно двери. Универсальные модели стоят дороже разъемных. Устанавливать двери с врезными крепежами лучше с помощником, одному справиться затруднительно.

Накладная конструкция дверных петель

Накладные крепежи в своем составе имеют две половинки, одна из которых считается внутренней, другая – наружной. Их еще называют «бабочкой». Такая конструкция предназначена для легких дверных полотен, тяжелые нагрузки она не выдержит.

С навесами типа бабочек у тяжелых дверей наблюдается провисание, появление люфта. Дверь сначала начинает скрипеть, затем перестает должным образом прикрываться.

Двухсторонние дверные петли

Двусторонние навесы своей конструкцией напоминают карточные. Для них неважна сторона открытия дверных полотен. В составе конструкции 3 пластины, средняя насажена на основную ось, две другие предназначены для закрепления к дверным полотну и коробу.





Такая система крепежей в больше предназначена для офисов и общественных зданий. В частных домостроениях и квартирах ее применение нецелесообразно.

Угловая система петель для дверей

В угловых конструкциях любых навесов монтажная пластина заменена гнутым профилем, насаженным на центральную ось. Такая угловая конструкция петель годится для дверных полотен, конструкция которых дополнена планкой, являющейся как бы продолжением полотна двери с заходом на короб.





Несмотря на свои компактные размеры, они хорошо видны на дверной конструкции.

Ввертные крепления для межкомнатных дверей

Конструкция ввертные крепежей напоминает цилиндр с дырочками для саморезов. Система бочоночков цилиндрической формы с симметричным расположением один к другому, заменяет пластины карточных петель. Один из цилиндрических элементов прикручивается к двери, противоположный – к дверному коробу.





Систему ввертных петель относят к универсальным. Для ни не имеет значения сторона открытия дверных полотен. Такую дверь нельзя снять, не открутив шурупы.

Скрытые дверные петли

Скрытая система креплений имеет универсальное назначение. Ей не важна сторона открытия дверных полотен. Отличие от других универсальных креплений в том, что скрытые петли совершенно незаметны на конструкции двери.





Такое стало возможно благодаря нескольким осям поворота в механизме изделия, позволяющим регулировать дверное полотно в разной плоскости. Конструкцию заглубляют в подготовленную выемку в дверном коробе, делая ее невидимой для посторонних глаз. Фурнитура востребована для всех типов дверей, неважно внутри помещения или выходящих на улицу. Ее нельзя взять и просто срезать для того, чтобы проникнуть на территорию квартиры злоумышленникам.

Дверные крепежи по принципу маятника

Для монтажа полотен, выполненных из стекла, обладающего хрупкостью, все перечисленные навесы не годятся. Для них существует специальная система петель по принципу маятника. Механическая часть навеса не ограничена радиусом движения.





Благодаря маятниковому типу стеклянные полотна двери могут отклоняться под определенным углом в удобную строну без посторонних звуков. Чтобы не было проблем с закрыванием полотен, дверные навесы должно плотно прижиматься к стеклу дверей.









Подбираем ручки к дверям внутри квартиры

Как нельзя открыть дверь без закрепленных на ней навесов, так и без установки ручки. И те и другие являются основной составляющей любой двери. От внешнего вида ручек зависит дизайн квартиры. Плохо подобранный внешний вид и оттенок ручки может испортить интерьер всей квартиры.

Помимо внешнего вида дверная ручка должна быть безопасной для рук проживающих в квартире людей. Особенно для детских ручек. Ее поверхность должна быть гладкой, обтекаемой, без острых углов и зазубрин.

Ручки изготавливают из металла, дерева, стекла, пластика. Из них к самым надежным относятся металлические ручки. Стекло хоть и выглядит красиво, но материал хрупкий, может разбиться при неосторожном обращении. Деревянные изделия гармонируют не с каждым интерьером, а пропитанные влагой, могут покрыться трещинами. Дешевые пластмассовые варианты крайне недолговечны и смотрятся очень просто.





Для ванных комнат и туалета предусмотрены ручки, оснащенные защелками. Закрепленные с внутренней стороны двери, они надежно защищают индивидуальное пространство того, кто находиться по другую сторону двери. С наружной стороны их открытие не предусмотрено.

Замки к межкомнатным дверям

Существует несколько типов замков, применяемых к межкомнатным дверям. Все зависит от назначения дверей, устанавливаемых в разных комнатах. Врезные замки чаще используют для входных дверей, но возможны варианты установки в любой из жилых комнат.

Врезные замки под открывание ключом можно запирать и открывать с обеих сторон дверного полотна. Замки-защелки больше предназначены для гостевых комнат и кухонь. Подойдут они для ванных комнат и туалетов, так как способны удерживать дверь не только в закрытом состоянии, но запертом.





На смену обычным замкам защелкам пришли современные магнитные. Система основана на притягивании металла магнитом, встроенным внутри замка. Работа ферритового сердечника не издает шума. Открытие дверей происходит путем разъединения магнита с металлом нажатием дверной ручки. Все просто, удобно и надежно.