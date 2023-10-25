Микроклимат ванных отличается от других комнат в квартире. В них во время принятия ванны или душа членами семьи меняется температура, воздух за счет испарений насыщается повышенной влажностью. Поэтому все покрытия ванной, в том числе и межкомнатные двери должны быть готовы к повышенной влажности.

Материал, с которого изготавливаются двери, коробка, облицовка под действием влаги не должны быть подвержены деформации: разбухать, коробиться, рассыхаться. Двери для ванной комнаты могут иметь разную форму, цвет, структуру, но любая из них должна обладать длительным сроком службы, быть устойчивой к влаге, пару, смене температур воздуха.

Не стоит при выборе двери забывать и о ее внешнем виде. Дверь должна иметь привлекательный вид, вписываться в общий дизайн квартиры.

Материалы для производства межкомнатных дверей для помещений с повышенной влажностью

При выборе дверей в ванную, сауну бассейн внутри дома особое внимание уделяется материалу, из которого они изготовлены.

Стеклянные влагостойкие двери

Двери из закаленного стекла прочные, не боятся температурных перепадав, попадания на них брызг воды. На стекле отсутствуют условия для размножения болезнетворных бактерий. Стеклянные двери простые в уходе. Не стоит бояться, что при наличии стеклянных дверей в ванной будет нарушена ваша конфиденциальность.

Ведь кроме прозрачных полотен, промышленностью выпускаются цветные, тонированные, матовые. Несмотря на отсутствие прозрачности, большинство из них пропускают потоки света, придают интерьеру помещения воздушность и визуальную невесомость.

Пластиковые двери

Пластик так же, как и стекло не подвержен деформации под воздействием пара и перепадов температур. Двери из пластика стоят дешевле стеклянных, но похвастаться эстетикой, подходящей под многих стили, не могут. Тем не менее этот бюджетный вариант востребован в стиле минимализма, лофт, хай-тек, в составе некоторых других современных интерьеров.

Деревянные влагостойкие двери

Дерево нельзя назвать влагостойким, но, если дверное полотно пропитать средством, отталкивающим воду, вскрыть лаком или краской, его срок службы намного увеличится. Защищает массив древесины ламинирование, шпонирование, антибактериальной покрытие.

Стоимость дверных полотен зависит от породы дерева. Об эстетике говорить не приходиться. Двери из дерева подходят под любой современный стиль.

Двери из МДФ и ДСП

Устойчивы к влаге двери, выполненные из МДФ и ДСП. Их слабым звеном являются торцы, не покрытые защитным материалом. Влага, попадая через эти зазоры внутрь конструкции, способствует ее порче.

Чтобы этого не произошло, перед установкой дверного полотна советуем обработать верхние и нижние торцы лакокрасочным материалом.

Влагостойкие композитные двери

Дверная конструкция, состоящая из каркаса с двухсторонней облицовкой панелями, появилась в продаже не так давно, но уже завоевала популярность у потребителей. Ее можно отнести к универсальной. Композиционные двери подходят к установке в любых помещениях, в том числе и с повышенной влажностью.

Плотность обшивочного материала делает двери устойчивыми к механическим повреждениям. Композиционные двери не требовательны к особому уходу, обладают долгим сроком службы. Малый вес не позволяет полотну провисать, сохраняя привлекательный внешний вид.

Все двери, какой бы материал вы не выбрали, могут быть сплошными, изготовленными из одного материала, и филенчатыми, изготовленными из нескольких материалов. Конструкция двери может состоять из ламината, дерева, пластика, металла. Врезки стекла в дверное полотно помогают обеспечить дополнительным светом как саму ванную комнату, так и смежное с ней помещение квартиры.

Перечень типов влагостойкий дверей

Тип выбранной двери для ванной комнаты зависит от размеров помещения.

1. Распашные конструкции дверей

Если площадь позволяет, можно устанавливать распашные конструкции. Они являются самыми востребованными, но для их открытия требуется дополнительная площадь. На изготовление распашной двери в основном идет одна створка, но есть и двустворчатые, устанавливаемые на широкий дверной проем. Для монтажа распашной конструкции используют деревянные или металлические коробки.

2. Раздвижные конструкции дверей

При недостатке места стоит обратить внимание на кассетные конструкции, которые заходят в стены. Откатные двери на роликах устанавливаются на специальные рельсы, закрепленные на пол и потолок. Двигаясь в одну из сторон, конструкция не занимает территорию, прилегающую к ванной комнате.

Раздвижные конструкции состоят из двух полотен дверей. Движение вдоль стен осуществляется по направляющим рельсам. В ванных комнатах их встретишь редко, в основном в больших по площади квартирах с широкими дверными проемами.

3. Конструкция гармошка, или книжка

Еще один вариант, не требующий дополнительного пространства, складывающиеся двери. Конструкция может иметь вид гармошки и книжки, движущихся на роликовых механизмах. Книжка в составе имеет две половинки.

Конструкция гармошки может насчитывать три и более составляющих. Ее недостаток в том, что в открытом (сложенном) виде она занимает до 20 % ширины проема двери, что не всегда удобно. Но не крадет драгоценное пространство маленьких, прилегающих к ванной комнате помещений.

4. Конструкция купе

Двери этой конструкции крепятся на верхнюю подвеску или нижнюю опору, реже используют для креплений шипы. Вес дверного полотна удерживается на роликах нижних и верхних направляющих.

Недостаток нижних направляющих в том, что, если в них попадет мусор, конструкция может выйти из строй. Поэтому, выбирая между двумя вариантами, предпочтение отдается верхней подвеске.

Фурнитура для влагостойких дверей

В выборе фурнитуры немаловажную роль играет ее внешний вид, он должен гармонировать с дизайном двери и помещения. Не стоит забывать о прямых назначениях фурнитуры. Все крепления должны иметь устойчивость к пару и водяным брызгам, быть прочными, способными выдержать нагрузку дверным полотном.

Петли для влагостойких дверей

При выборе петель учитывается не только цветовое исполнение и стилистика дверного оформления, важную роль играет материал, из которого изготовлено дверное полотно, его ширина и вес. На вес двери оказывает влияние такие составляющие, как ручки, замок, доводчик.

Дверной торец может быть фальцевый и гладкий, место установки – правое и левое. Хотя есть и универсальные петли. Для таких неразъемных конструкций не имеет значение, на какую сторону открывается дверь, правую или левую.

В зависимости от веса конструкции существует нормы установки петель:

На 2 обычные петли навешивают двери, вес которых вместе с фурнитурой составляет не более 25 килограмм.

При весе дверного полотна от 25 до 40 килограмм может понадобится 2-3 петли. Все зависит от металла изготовления и качества.

Вес в 60 килограмм способны выдержать только 3 петли.

Для створок, весом 80 килограмм, понадобится не менее четырех петель.

Самыми дешевыми и простыми в установке являются накладные петли. Они прекрасно выдерживают любые межкомнатные двери. Просто для тяжелых дверей подбираются петли с высотой 125 миллиметров. К их недостаткам можно отнести не слишком красивый вид и возможность неприятного скрипа, появляющегося со временем.

Если есть выбор, то лучше при покупке обратить внимание на врезные петли, как более практичные и эстетичные. Установленные в одной плоскости с дверным полотном и стойкой коробки, они практически не заметны.

Что касается материала, из которого изготовлены петли, лучше для навешивания дверей использовать, изготовленные из латуни. Кроме внешнего красивого вида, петли из латуни обладают отличными эксплуатационными качествами.

Покрытые лаком, они не подвержены окислительным процессам, а значит и коррозии, имеют длительный срок службы. Хромирование и полировка придают изделию красивый внешний вид, блеск, имитацию золотого и серебряного покрытия.

Самым надежным вариантом являются петли, изготовленные из стали. По цене они самые дорогие, зато наиболее надежные и долговечные. Покрытые латунью, они устойчивы к коррозии. Декоративная эмаль придает петлям имитацию бронзы, золота, серебра.

Ручки для влагостойких дверей

Выбирая ручки для дверей в ванную комнату, необходимо знать их тип открывания, металл изготовления, качество.

К самым бюджетным вариантам относятся алюминиевые, пустотелые внутри. Они укомплектованы слабой пружиной, рассчитанной на сравнительно небольшое количество нажиманий.

Никелированное покрытие теряет свою привлекательность в течение трех лет.

Ручки из цинка имеют срок службы, превышающий алюминиевые в 2 раза. Благодаря прочной пружине количество нажатий увеличено до 200 тысяч раз. Благодаря своим качествам и средней цене, цинковые ручки стали самыми востребованными среди покупателей.

К самым качественным ручкам относится литая латунь. Изделия из латуни выпускают разных форм и оттенков. Ручки, изготовленные в соответствии со стандартами качества, не теряют своего первоначального красивого вида многие десятилетия. Пружина, помещенная в специальную кассету, не провисает даже после пол миллиона нажиманий.

Ручки из нержавеющей стали имеют ограниченное количество цветов. Они не могут сравниться разнообразием с латунными, но по устойчивости к трению и нагрузкам самые крепкие и качественные.