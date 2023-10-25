Двери с 3D-эффектом в интерьере: последнее новшество в оформлении дома

Одна декоративная деталь может стать залогом удачного и красивого дизайна в помещении. 3D печать давно используется при оформлении стен и потолков, но мебельные производства пошли дальше и внедрили это новшество в изготовление дверей. Такой дизайн выглядит очень необычно и потрясающе красиво, что может стать «изюминкой» всего дома. Полотна, украшенные реалистичными сюжетами, преобразят интерьер и сделают его необычным, что будет притягивать взгляды гостей.

Какие технологии используются для создания 3D-эффекта на дверях

Объемный рисунок можно создать на поверхностях из любого материала. Эффектом можно обновить старые двери или приобрести готовые модели с необычным дизайном. Межкомнатные полотна часто не отличаются красивым оформлением и выглядят скучно, так почему же не создать в своем доме «выход» в джунгли, к бушующему водопаду, в цветущий сад или горное плато.

Для 3D технологии доступны любые сюжеты, которые могут привести в восторг даже бывалого путешественника. В разработках дизайнеров есть варианты для оформления межкомнатных дверей в спальню, гостиную и детскую, а также уникальные и красивые дизайны в ванную или на кухню.





Фото 3D на межкомнатных дверях



Это самый простой и недорогой способ, доступен для использования на старых полотнах, а также можно сразу приобрести конструкцию с уже понравившимся оформлением. Если в доме стоит межкомнатная дверь, на которой есть царапины и потертости, то этот вариант отлично справится с обновлением и украшением интерьера.





Достаточно снять размер с полотна и выбрать сюжет, который будет на нем присутствовать. Пленку можно наклеить самостоятельно, но с выдержкой определенной технологии.

После получения сюжета нужно приклеить 3D-фотографию на межкомнатную дверь, нанести защитный состав и специальное средство, которое придаст эффект линзы и сделает сюжет реалистичным и объемным. Материал для покрытия может быть нанесен на любую поверхность из дерева, стекла или пластика, главное – обеспечить ему ровное основание.



Межкомнатная дверь 3D из искусственного шпона

Покрытие полностью имитирует натуральную древесину, возможно, с небольшими недостатками и потертостями, что ценится при оформлении классических интерьеров. Пленка для создания 3D эффекта достаточно прочная, не выгорает на солнце и не подвержена механическим повреждениям.





Имитация натуральной древесины может заключаться не только в передаче структуры, но иметь вид вырезов, выемок и пазов на поверхности, которые часто используются при изготовлении полотен. Очень ценится дизайнерами эффект резной межкомнатной двери, которая как бы светится изнутри, что дает ощущение воздушности пространства.

Двери со стеклянными вставками 3D

Технология нанесения сюжетов и рисунков сложнее, чем простое наклеивание пленки или шпона, но более эффектная. Стеклянная вставка в межкомнатной двери может воссоздать любое изображение с эффектом объема, что достигается путем двухстороннего травления поверхности.

Особенно красиво такие сюжеты смотрятся на матовых полотнах – создается ощущение полной реальности. Прозрачное стекло в дверях может иметь рисунок в виде граффити или имитацию металла, что по составу не свойственно этой поверхности.





При оформлении интерьера и замене дверей можно подобрать любой сюжет или заказать свой вариант, который идеально будет смотреться в стиле помещения, и дополнять интерьер красивой деталью.

Основные преимущества и недостатки использования межкомнатных дверей с 3D-эффектом в интерьере

Использование в дизайне яркого и красивого элемента внесет «ноту» оригинальности и необычности, ведь большинство собственников жилья привыкли, что этот тип поверхности должен быть незаметным и нести только свою основную функцию.

3D-технологии помогают преобразить помещение, дополнить его элементом новизны и при этом необязательно тратить большие средства на новую межкомнатную дверь, можно обновить и старое полотно.





Преимущества нанесения 3D эффекта на поверхность:



Стойкость к ультрафиолету, если речь идет о пленке с объемным изображением. Такой материал способен прослужить долгое время и не потерять цвет и текстуру, при этом он несет защитную функцию и сохраняет первоначальный внешний вид полотна. Большой выбор сюжетов, которые позволят подобрать пленку под любой стиль. При выполнении ремонта в доме покрытие легко удалить при необходимости и поменять на новое, которое будет полностью соответствовать дизайну помещения. Потрясающий вид. Реалистичность сюжетов выполняется на высшем уровне, что дает ощущение выхода на зеленые луга, в горы или даже в космос. Такие необычные оформления очень любят не только взрослые, но и дети, если поставить такую межкомнатную дверь в их комнату. Возможность создать разные сюжеты с двух сторон полотна. Стиль к комнате и коридоре, может значительно отличаться как по оформлению, так и по цветовой палитре. Нанесение пленки с двух сторон позволит дополнить дизайн в спальне или гостиной, без ущерба для других помещений. Устойчивость к механическим повреждениям. Благодаря двойному слою защитными составами, поверхность сложно поцарапать, но все же, желательно не подвергать пленку сильным воздействиям, реставрации 3D оформления не подлежат.

Конструкции с трехмерным рисунком отлично смотрятся в интерьере и имеют долгий срок эксплуатации, особенно это касается стеклянных межкомнатных дверей. Благодаря двухстороннему нанесению 3D эффекта, сюжет получается очень реалистичным.

Из недостатков можно выделить только один: при механическом повреждении поверхности пленку или стеклянное полотно придется менять.

Идеи для оформления межкомнатных дверей 3D-эффектами в разных стилях

Разнообразие сюжетов и рисунков позволит гармонично внести полотно такого типа в любой интерьер. У производителей дверных конструкций есть большая картотека, которую можно использовать для украшения полотен, но если в оформлении дома нужен эксклюзивный дизайн, то можно заказать свой вариант.





Любой сюжет можно воплотить в жизнь, независимо, из какого материала изготовлена дверь, пленка легко наклеивается на дерево и пластик. Технология нанесения рисунков на стекло более сложная, но это не ограничивает в выборе и возможности создать в своем доме необычный дизайн.

Хай-тек

Приветствуются изображения геометрических фигур, абстрактные элементы и любые сюжеты, связанные с технологией. Это может быть черно-белый формат передачи 3D эффекта или цветной, в зависимости какого цвета сделана отделка в помещении и что используется в качестве декорирующих элементов.





Лофт

В таком стиле отлично будут смотреться сюжеты с городскими улицами, мостами или заброшенными зданиями. В дизайне помещений лофт можно воссоздать любой уголок мира, который запомнился в путешествии или страну, где хочется побывать. Метод визуализации желаний можно с успехом использовать на межкомнатных дверях в своем доме.







Классика

Для такого оформления подойдут практически любые сюжеты – это старинные замки, природа и цветочные композиции. Также дизайнерами часто используются пленки, которые имитируют фактуру дерева с элементами потертостей или небольших трещинок, что внесет в интерьер дух старины.





Современный

Стиль допускает использование разных рисунков, поэтому при выборе сюжета стоит руководствоваться своими предпочтениями и цветовой палитрой, в которой выдержан дизайн в помещении. Выбрать можно природный сюжет или космический, воссоздать на полотне фотографию любимого человека или животного.





Для детских комнат часто выбирают мультипликационных или сказочных персонажей.

Минимализм

При оформлении межкомнатных дверей часто используется граффити или объемные геометрические фигуры. Чтобы внести «ноту» разнообразия можно воссоздать на полотне объемную скульптуру, которая стоит в музее или хаотичный рисунок.





Межкомнатные двери с 3D эффектом позволят воплотить в жизнь самое смелое решение, на которое способна ваша фантазия. С помощью такого полотна можно сделать свой дом ярче или дополнить интерьер необычным дизайном

