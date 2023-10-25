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Как правильно выбрать и установить врезные замки для деревянных дверей

#Межкомнатные двери #Входные двери #Монтаж #Фурнитура #Советы эксперта #Своими руками

Дверь без хорошего замка – это открытое предложение различным ворам и сомнительным личностям к визиту в квартиру или дом. Именно поэтому двери и замки обычно приобретаются одновременно при первоначальной установке. При этом купить можно деревянную дверь с уже установленным замком, в заводской комплектации, или подобрать нужный механизм отдельно. Также, изделия докупаются в процессе эксплуатации, если необходимо заменить замок на более совершенный или другого дизайна, поменять вышедший из строя механизм.

Лучшим решением, обеспечивающим максимальную неприступность жилья или комнаты с деревянными дверями, являются врезные замки. По мнению экспертов, их достоинства неоспоримы, а недостатки легко компенсируются надежностью и функциональностью. Остается лишь один вопрос: как правильно выбрать врезной замок?

Плюсы врезных замков для деревянных дверей

Данный тип дверных запорных устройств используется человечеством много столетий. Предшественниками их стали деревянные механизмы, изобретенные более 6 000 лет назад в Древнем Египте. В Средние века британские мастера создали первые цилиндровые модели с замочной скважиной и защитой. 

С тех пор технология изготовления, взломостойкость и надежность конструкций постоянно совершенствовались.

  • Современные врезные замки имеют следующие достоинства:

  • высокая степень взломостойкости, защита от разного рода механических воздействий со стороны злоумышленников;

  • можно поменять личинку, не вынимая весь замок;

  • безотказность и долговечность эксплуатации при соблюдении инструкций;

  • защищенность от воздействия внешней среды, атмосферных осадков. Единственные части, которые могут пострадать от проливных дождей, грязи или льда – внешние накладки и ручки;

  • великолепный, эстетичный внешний вид. Правильно подобранный к дизайну деревянной двери замок идеально вписывается в общую композицию, в отличие от накладных и навесных моделей, засовов.

К услугам потребителей – огромный выбор разнообразных моделей, как традиционных, с ключами, так и магнитных, электромагнитных устройств. Владельцам недвижимости или представителям компаний остается только выбрать подходящие варианты.


Разновидности и характеристики врезных замков

Огромное преимущество врезных изделий – это их скрытое расположение. Данный тип запорных механизмов устанавливается непосредственно внутрь дверного полотна, с торца. Так как часть древесины при этом вынимается, оставляя тонкие стенки, необходимо правильно подбирать толщину дверного полотна и корпуса замка, тип древесины. 

Если для домашних межкомнатных дверей прочность имеет второстепенное значение, то для офисов или входных дверей надежность – это главная функция.

Выпускаются разные виды врезных замков:

  • механические, с фалевой защитой;

  • магнитные, работающие при повороте ручки, либо с использованием специальных ключей, именных карт.

Такие изделия рекомендуется устанавливать не только на входные или офисные двери, но и на балконные, если есть риск проникновения злоумышленников через лоджию или балкон.

Критерии выбора врезных замков для деревянных дверей

Компании-производители предлагают разные категории дверных запорных механизмов, что сказывается на их стоимости и функциональности. Существуют простые замки-защелки для межкомнатных квартирных дверей, выполняющие роль декоративного засова и не рассчитанные на сопротивление попыткам взлома. Цилиндровые и сувальдные врезные замки подразделяются на несколько классов взломостойкости. 

Самыми надежными в этом отношении считаются системы IV-V классов. Как выбрать наилучший вариант?

  • Наиболее сложные механизмы имеют от пяти до семи запорных ригелей. Они не только надежно фиксируют дверное полотно к коробке, но и оказывают длительное сопротивление при попытке воров проникнуть внутрь жилья.

  • Качественная продукция всегда имеет аккуратный, эстетически приятный вид в определенном стиле. Все крепежи, ручки, планки выполнены идеально, без заусениц. Изделия эргономичны, износостойки, а ключи проворачиваются с мягким звуком, без усилий.

  • К каждому замку в обязательном порядке прикладывается инструкция на русском языке, с характеристиками изделия. Следует обратить внимание на материалы, из которых изготовлен механизм и корпус, уровень взломостойкости, особенности эксплуатации.

Еще один «говорящий» критерий – это стоимость. Добротный механизм экстра-класса не может стоить 200-300 рублей. Цены на действительно качественные замки начинаются от тысячи рублей и выше. Кроме того, рекомендуется отдавать предпочтение зарекомендовавшим себя брендам.


Установка врезного замка на деревянную дверь своими руками

Бывают ситуации, когда врезной замок приобретается отдельно от дверного полотна, или старый механизм требует замены. В этом случае врезку вполне можно произвести своими силами, без вызова мастера. Потребуются следующие инструменты:

  • карандаш, стамеска;

  • дрель с набором сверл различного диаметра;

  • круглый напильник, молоток и отвертка.

Этапы врезки:

  • замок прикладывают задней частью или боком к торцу двери, на высоте около метра от пола. Ставят две отметки;

  • выбранным перовым или витым сверлом измеряют глубину замка, ставят метку изолентой или иным способом. Диаметр сверла должен соответствовать толщине корпуса механизма;

  • сверлят по центру торца отверстия от верхней отметки до нижней, располагая их вплотную;

  • стенки и дно паза аккуратно выравнивают стамеской и молотком, зачищают, примеряя периодически замок. Он должен входить в отверстие без усилий, но и нельзя снимать слишком много материала;

  • вставляют механизм и отмечают контур накладки, убирают;

  • с помощью стамески выбирают древесину по величине и толщине накладки, чтобы она не выступала за пределы торца;

  • размечают отверстие под личинку замка и дверную ручку, прикладывая корпус механизма плоскостью и отмечая точки;

  • высверливают отверстия нужной величины, вставляют личинку и крепят болтами, затем устанавливают ручку и декоративную накладку.

Торцевые части ригелей замка, язычок защелки смазывают легко стирающейся краской, закрывают дверь и прокручивают ключ в замке, чтобы детали уперлись в косяк. Просверливают брус по отметкам на глубину запорных ригелей, вынимают древесину по размерам и глубине ответной планки. Устанавливают ее с помощью винтов или саморезов. Врезной механизм установлен, и готов к длительной и безупречной службе.

 

Монтаж такого замка более трудоемок и требует аккуратности, в отличие от накладных систем. Однако, именно врезные системы обеспечивают высокий уровень безопасности и неприкосновенности жилья, так как их труднее взломать или выбить. Специалисты рекомендуют устанавливать на входные двери минимум два изделия разных типов, 3-5 классов взломостойкости.

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