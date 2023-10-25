Готовясь к капитальному ремонту в квартире или к чистовой отделке приобретённого жилья в новостройке, владелец обязательно решает, какие межкомнатные двери будут приобретаться. В комплектацию дверной конструкции входит порог – деталь дверной коробки, имеющая определённые функции.

Главная из которых – прикрыть зазоры или перепады напольных покрытий в месте перехода из одного помещения квартиры или дома в другое.

Какие ещё функции выполняет эта деталь, как правильно выбрать подходящую из предлагаемых на строительном рынке и смонтировать без проблем, мы расскажем в этой публикации.

Место соединения пола и дверной коробки образует зазор. Благодаря этому пыль и холодный воздух беспрепятственно путешествуют между помещениями. Дверные пороги призваны решить эту проблему.

В чём достоинства и недостатки межкомнатных дверных порогов

На фотографиях, помещаемых дизайнерами в тематических журналах и в статьях на сайтах, можно заметить, что в некоторых случаях эта деталь конструкции межкомнатных дверей отсутствует. Действительно, она не всегда используется при оформлении мест перехода из одного помещения в другое.

Однако во многих местах она считается обязательной: ванная комната, кухня, входная дверь.

Этого требует:

устранение до минимума зазора между дверным полотном и поверхностью пола с целью наиболее плотного примыкания;

улучшение звукоизоляции жилых комнат;

уменьшение попадания посторонних запахов в помещения квартиры или дома из кухни или санитарной зоны;

организация защитного препятствия от разлива воды из ванной и ли туалета в прихожую и жилые комнаты.

Отказываются от использования межкомнатных порожков из-за того, что их монтируют выше уровня напольных покрытий.

Поэтому:

они могут стать причиной травм для членов семьи младшего и пожилого возраста;

ухудшать восприятие гармонии оформления пола ламинатом или линолеумом одного вида и цвета.