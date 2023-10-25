Готовясь к капитальному ремонту в квартире или к чистовой отделке приобретённого жилья в новостройке, владелец обязательно решает, какие межкомнатные двери будут приобретаться. В комплектацию дверной конструкции входит порог – деталь дверной коробки, имеющая определённые функции.
Главная из которых – прикрыть зазоры или перепады напольных покрытий в месте перехода из одного помещения квартиры или дома в другое.
Какие ещё функции выполняет эта деталь, как правильно выбрать подходящую из предлагаемых на строительном рынке и смонтировать без проблем, мы расскажем в этой публикации.
Место соединения пола и дверной коробки образует зазор. Благодаря этому пыль и холодный воздух беспрепятственно путешествуют между помещениями. Дверные пороги призваны решить эту проблему.
В чём достоинства и недостатки межкомнатных дверных порогов
На фотографиях, помещаемых дизайнерами в тематических журналах и в статьях на сайтах, можно заметить, что в некоторых случаях эта деталь конструкции межкомнатных дверей отсутствует. Действительно, она не всегда используется при оформлении мест перехода из одного помещения в другое.
Однако во многих местах она считается обязательной: ванная комната, кухня, входная дверь.
Этого требует:
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устранение до минимума зазора между дверным полотном и поверхностью пола с целью наиболее плотного примыкания;
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улучшение звукоизоляции жилых комнат;
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уменьшение попадания посторонних запахов в помещения квартиры или дома из кухни или санитарной зоны;
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организация защитного препятствия от разлива воды из ванной и ли туалета в прихожую и жилые комнаты.
Отказываются от использования межкомнатных порожков из-за того, что их монтируют выше уровня напольных покрытий.
Поэтому:
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они могут стать причиной травм для членов семьи младшего и пожилого возраста;
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ухудшать восприятие гармонии оформления пола ламинатом или линолеумом одного вида и цвета.
Разновидности межкомнатных дверных порогов
Производители межкомнатных дверей предлагают потребителям большое количество видов дверных порогов, отличающихся своей конструкцией, материалом, назначением.
Среди них:
- Накладные
Изготовлены такие пороги могут быть из пластика или металла. Этой накладной пластиной со специальной формой сечения закрывают сверху щель в месте стыковки напольных покрытий разного вида, например, между керамической и виниловой плитками.
- Переходные
Задачей этого вида порогов – скрыть ступенчатый переход между расположенными на разном уровне поверхностей пола. Расхождение высот в 3-15 мм можно завуалировать округлой или в форме развёрнутого угла планкой.
- Угловые
Используется для оформления углов ступеней, образовавшихся в месте расположения дверей между помещениями квартиры или дома. Чтобы устранить эффект скольжения, они снабжены специальной перфорацией. Длина, ширина и широкий спектр расцветок дают возможность выбрать подходящий к создаваемому интерьеру угловой порог.
- Гибкие
Материалом для их изготовления могут стать силикон, резина безопасный для здоровья пластик. При всей своей эластичности такие пороги обладают отличной прочностью и влагостойкостью. С помощью таких порогов можно замаскировать стыки напольных покрытий, оформить арки, ниши, подиумы и колонны.
- Т-образные, универсальные
Обладают способностью быть предельно гладкими и неощутимыми под ногами, выполняют криволинейные переходы в местах стыковки напольных покрытий разных видов.
- С наружным креплением
Чаще всего это пороги из металла с уже готовыми отверстиями для крепления на полу, выполненными в форме конуса для заглубления шляпки шурупа или самореза.
- Со скрытым креплением
Система крепежа у этого вида порогов расположена под профилем и самостоятельно подстраивается под существующую щель или зазор, ширина которых не превышает 15 мм.
- Гильотинный
У клиентов его второе название – умный. П-образный профиль с пружинным механизмом и резиновым уплотнителем вставляют в нижнюю торцовую часть дверного полотна. Это делает этот порог практически невидимым.
В закрытом виде из межкомнатной двери порог опускается вниз и перекрывает доступ шума и запахов извне, сохраняет тепло в комнате. Произвести монтаж такого порога самостоятельно трудно. Лучше обратиться за помощью к специалисту.
Какие материалы используются для изготовления порогов межкомнатных дверей
Немаловажной характеристикой межкомнатных порогов является материал, из которого их изготавливают. Определённый материал по-разному себя ведёт в процессе эксплуатации.
Пороги в квартире изготавливают из:
- Стали
- Латуни
- Бронзы
- Алюминия
- Дерева
- Пластика
- Ламината
- Пробки
- Резины
- Камня
Рассмотрим каждый материал подробнее.
- Сталь
Изделию этот материал придаёт прочность, устойчивость к любым механическим воздействиям и нагрузкам. Поверхность порогов из стали обычно бывает анодированной или окрашенной, оформленной под серебро, золото или бронзу. Из нержавеющей стали такие детали дверного проёма изготавливают достаточно редко.
- Латунь и бронза
Это требуется в том случае, если надо в процессе декорирования выделить именно эту деталь.
Этот материал характеризует прочность, приятный золотистый цвет и высокая стоимость. Пороги из этого материала применяют в создании элитных интерьеров квартир или офисов.
Такие пороги межкомнатных дверей изготавливаются только на заказ. В свободной продаже их не найти. Стоимость изделий очень высокая. Однако в продаже имеются пороги «под бронзу», доступные любому потребителю, основой которых является алюминий.
- Алюминий
Он входит в состав многих сплавов, идущих на изготовление надёжных и лёгких предметов и изделий. Среди них – межкомнатные пороги. Срок эксплуатации долгий, цена доступная, вид привлекательный. Пороги из алюминия можно ламинировать, придавая им вид природных материалов.
Металлический порог не подвержен влиянию сырости. Металл может быть разный. Например алюминий, нержавеющая сталь или латунь. Наиболее популярным вариантом является алюминиевый порог, он имеет привлекательный и современный внешний вид, устойчив к физического воздействия и коррозии.
Металл - скользкий материал, особенно если на нем образуется конденсат (для ванной - вполне возможное развитие событий). В том случае если в доме есть люди пожилого возраста или дети, то лучше выбрать порог с противоскользящими насечками или резиновым напылением.
Для того, чтобы металлический порог не был таким скользкий, на него наносят либо противоскользящие насечки, делая поверхность рифленой, либо резиновое напыление.
- Дерево
Самый распространённый материал для порогов в дверных конструкциях. Специалисты рекомендуют выбирать порог из твёрдых сортов древесины. Это увеличит срок службы межкомнатной двери. Деревянные пороги можно использовать для любого напольного покрытия, но они нуждаются в постоянном уходе.
Для того, чтобы деревянный порог сохранял свой первоначальный вид, его придется периодически окрашивать.
На обуви, особенно в зимний период времени, мы приносим в дом химические реагенты, которые используются для обработки асфальта от наледи. Деревянный порог однозначно не справится с агрессивным воздействием химикатов, а металлический - слишком скользкий. В помещениях с постоянной влажностью лучше сделать выбор в пользу металлического порога.
- Пластик
Долговечность этого материала выше, чем у древесины, но ниже, чем у металла.
Имеют доступную цену, широкий цветовой спектр, отличный внешний вид.
Подходит для создания порогов на входе в дом или выходе на балкон. Различные добавки в бетонную смесь делают материал пластичным, а после полного застывания прочным. Пластиковые пороги с легкостью принимают изогнутую форму и подходят для маскировки стыков сложной формы. Деревянные и металлические накладки, если их изгибать, могут просто сломаться.
- Ламинат
Отличительное свойство – идентичность с используемым напольным покрытием в помещении. Материал реагирует на температурные колебания и влажность деформированием.
Деревянный порог - универсальный вариант, совместимый с любым напольным покрытием. Это бессмертная классика.
- Пробка
Пороги из пробки используются в помещениях с высокой влажностью и когда нужно закрыть большой зазор. Он также выполняет роль компенсатора в месте стыка двух типов напольного покрытия, к примеру между ламинатом и плиткой.
- Резина
Резиновые пороги - больше других подходят для установки на стыке с входной дверью. Устойчивость резины к влаге и химическому воздействию играют определяющую роль.
- Камень
Каменные пороги, помимо высокой износостойкости, выглядят стильно и необычно. В большинстве случаев для изготовления используется мрамор или гранит.
Пороги из натурального камня устанавливаются на стыке разных напольных покрытий, в помещениях с высокой влажностью. Прочность натурального камня делает возможным его использование на стыке с входной дверью.
Для того чтобы камень меньше скользил, на него наносят противоскользящие насечки.
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Каменные пороги помимо высокой износостойкости выглядят стильно и необычно.
Конфигурации порогов для межкомнатных дверей
- Высокий порог
Является частью дверной коробки, поэтому их монтаж осуществляется одновременно. Это идеальный вариант для ванных комнат и кухонь. В случае затопления будет препятствовать распространению воды, станет преградой для влажного воздуха или запаха и обеспечит дополнительную шумоизоляцию.
- Накладной порог
Несет больше декоративную, чем конструктивную функцию. Представляет собой пластину, поверхность которой может иметь плоскую или закругленную форму.
Накладной порог отлично подойдет в случае перепадов по высоте напольных покрытий разного типа, и может быть установлен под наклоном. Но если перепад высот превышает 5 миллиметров, то лучше использовать разноуровневый порог.
- Разноуровневый порог
Имеет форму развернутого угла и применяется в тех случаях, если перепад высот колеблется в диапазоне от 5 до 15 мм.
Способы крепления межкомнатных дверных порогов
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Первый вариант - открытый тип. Используются саморезы, которыми порог прикручивают насквозь. Шляпки саморезов обязательно утапливаются в отверстия, для того, чтобы избежать травм.
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Второй вариант - скрытое крепление при помощи клея или специальных крепежных элементов, которые скрыты от глаз под поверхностью порога.
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Накладной порог отлично подойдет в случае перепадов по высоте напольных покрытий разного типа, и может быть установлен под наклоном. Но если перепад высот превышает 5 миллиметров, то лучше использовать разноуровневый порог.
Какой порог для межкомнатной двери выбрать
По материалу и цвету желательно подбирать вариант, сочетающийся с напольным покрытием и дверной коробкой.Если предполагается систематическое воздействие влаги, от дерева лучше отказаться в пользу металла или камня.
Конфигурация порога подбирается в зависимости от того, какую функцию он будет выполнять:
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Если нужно просто закрыть стык между двумя помещениями - подойдет накладной порог.
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Перепад высот между разными типами напольных покрытий компенсирует разноуровневый порог.
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В том случае, если требуется надежное отделение одного помещения от другого, повышенная шумоизоляция, то высокий дверной порог - идеальный выбор.
Важно четко понимать, какую конфигурацию использовать в каждом конкретном случае, ведь неправильный выбор доставит массу неудобств, быстро придет в негодность, потеряет свой первоначальный вид и будет создавать помехи при ходьбе.
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Если нужно просто закрыть стык между двумя помещениями - подойдет накладной порог. Перепад высот между разными типами напольных покрытий компенсирует разноуровневый порог.
Если у вас нет четкого понимания, какой вариант выбрать, самым правильным решением будет обратиться в салон по продаже дверей. Консультанты помогут подобрать наиболее подходящий вариант. Монтаж, при наличии инструмента и навыков, можно осуществить самостоятельно или обратится к специалистам.
Как подготовить место для монтажа порога межкомнатной двери
Подготовку места перед монтажом требуется провести, если межкомнатные двери не подлежат замене.
Старый порог демонтируют при помощи ножовки, молотка и ломика. Работу следует выполнять аккуратно, чтобы дверной косяк не перекосило. Следующим этапом работы будет установка нового межкомнатного порога.
Установка межкомнатных дверных порогов своими руками
Специалисты могут с ходу назвать несколько самых популярных способов.
Каждый из них требует предварительных действий:
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измерение стыка напольных покрытий;
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нарезка участка порога необходимой длины;
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подготовка необходимого крепёжного материала.
Все дальнейшие действия зависят от технологии монтажа и типа конструкции выбранного порога.
Для открытой системы крепления нужны профили с имеющимися отверстиями на одинаковом расстоянии.
- Поместив изделие на нужное место, через отверстия отмечают места сверления и установки дюбелей.
- Плотно закрепляют его шурупами или саморезами с декоративными головками, подходящими по цвету.
- Справиться с такой работой может каждый. Закрытая система крепления более эстетична. Планки порога, предназначенные для такого монтажа, могут иметь плавающие внутренние отверстия для шляпок крепежа или состоять из двух частей – рельса и Т-образного профиля.
- В полу по разметке просверливают электродрелью отверстия, вставляют в них специальные пластиковые дюбеля, затем планку порога совмещают с ними так, чтобы вставленные в прорез планки шурупы попали в нужные места с дюбелями.
- Планку аккуратно поворачивают и фиксируют придавливанием к полу или лёгким постукиванием молотка через ткань или тонкий слой бумаги.
- Крепление Т-образного порога производят по принципу открытого, только сверху по окончании фиксации защёлкивают декоративный профиль.
Для ванных комнат и санузла наилучшим выбором будет порог-гильотина, монтаж которого производят внутри нижнего торца дверного полотна. При монтаже в помещениях с повышенной влажностью следует между порогом и низом дверного полотна оставлять для естественной вентиляции зазор в 5-8 мм.
Существует мнение, что присутствие в современных интерьерах межкомнатных порогов не только не очень эстетично и опасно, но и доставляет массу бытовых неудобств.
Однако владельцы квартир, для кого наличие такого элемента дверной конструкции имеет свои функциональные достоинства, считают, что межкомнатные пороги имеют место быть. В конечном счёте, каждый потребитель имеет право на собственное мнение и оформление своей квартиры по собственным вкусам и пожеланиям. Главное, чтобы это было эстетично, красиво и доставляло удовольствие хозяевам квартиры или дома.