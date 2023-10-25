Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Инновации на пороге: умные входные двери для максимальной защиты вашего дома

Инновации на пороге: умные входные двери для максимальной защиты вашего дома

#Входные двери #Двери #Советы эксперта

Надежная входная дверь и замок – вот что служит гарантией сохранности имущества. Но в 21 веке, наряду с надежностью, люди заинтересованы и в удобстве, поэтому разработки более совершенных замков ведутся постоянно. Как исключить малейшую вероятность потери или поломки ключа, взлома замка с помощью отмычки, как избавиться от неудобной связки в кармане или сумки? 


Ответ есть: умные входные двери. Что это такое, в чем преимущества и недостатки умных дверей, на что обратить внимание при выборе – эти моменты мы рассмотрим в статье. 

Что такое умные входные двери 

«Умной» называют технику, способную выполнять функции с минимальным вмешательством владельца. И хотя входная дверь не является техникой, за счет высокотехнологичных элементов в конструкции она тоже может быть «умной». 


Характерной особенностью таких дверей являются: 

  • автоматическая (электронная) система запирания;
  • скрытый монтаж замка;
  • встроенная система видеонаблюдения вместо классического глазка и камер;
  • облегченная, но надежная конструкция для противостояния силовым методам взлома;
  • дополнительные накладки и броненакладки для защиты уязвимых элементов;
  • эстетичность и удобство эксплуатации. 

История изобретения умных входных дверей 

Главный компонент здесь – электронный замок, к которому нужен особый ключ – смарт-карта или брелок, цифровой код или отпечаток пальца. История замков началась с автомобилей Mercedes, для которых и был разработан первый смарт-замок. 

Постепенно технологии распространились, и предшественником современного умного замка для двери стали домофоны с электромагнитными ключами. Но разработкой современных замков, для дверей в квартиры и дома, занялись только в 2013 году. 


На данный момент в умные входные двери устанавливают разные типы замков – от простых электронных до биометрических. Но все они состоят из двух обязательных элементов: считывателя кода и собственно замка. При этом сама входная дверь может быть любой – «умной» ее делают механизмы, а не полотно или отделка.

Виды автоматических замков для умных входных дверей

Если классифицировать их по типу запорного устройства, получим две группы: моторный замок и соленоидный. Именно моторные замки устанавливают на входные двери. Это надежный механизм, который не требует обслуживания. 

Минусом моторных моделей считают их массивность, замедленное срабатывание (до 2 секунд) и достаточно высокую стоимость. Работает замок за счет электродвигателя, который срабатывает автоматически. 

Питание двигателя – от сети, через понижающий трансформатор, который обеспечивает напряжение 12В. На случай перебоев электропитания установлен аккумулятор, заряда которого хватает на 40 и более циклов запирания/отпирания. 


Что касается соленоидных замков, то они дешевле, компактнее и легче, срабатывают быстрее. Соленоидные модели превосходят моторные по всем параметрам, но проигрывают в самом важном: в надежности. Так, компактная конструкция не обеспечивает достаточный вылет ригелей, ее максимум – 20 мм. 

Этого более чем достаточно для автомобильной или межкомнатной двери, но мало для входной. Замок не подведет, но выломать его намного проще, а силовые методы взлома никто не отменял. Поэтому, если вы устанавливаете металлическую дверь, позаботьтесь и о соответствующем замке – не стоит экономить. 


Но независимо от типа запорного механизма, все электронные замки монтируют скрытым способом. То есть, в полотне двери нет замочной скважины, и снаружи нельзя определить расположение корпуса самого замка и ригелей. Это повышает взломостойкость двери, особенно, если она сама по себе прочная.

Виды считывателей кода умных дверей

Второй компонент смарт-замка – считыватель кода, который и дает команду открыть/закрыть дверь при считывании сигнала ключа, или введении цифрового кода, или анализе отпечатка пальца. 


Соответственно, считыватели делят на такие виды: 

  • высокочастотный приемник;
  • сканирующая панель;
  • кодовая панель;
  • комбинированные варианты. 

Высокочастотный приемник умных входных дверей

Здесь используют технологию беспроводной передачи данных. В самых простых моделях это Bluetooth. Такие модели могут работать с физическими ключами – электронными картами или брелоками. 


Отдельный вид замков – «невидимки». Они не имеют видимой панели считывания данных, но управление остается тем же, с помощью брелока. Более современные решения используют для передачи данных интернет. Поэтому вместо физического ключа используется смартфон с приложением, что более удобно. 


Сканирующая панель для умных дверей

Ею оснащены биометрические замки. Модели не нуждаются в физическом ключе или введении кода – дверь открывает отпечаток пальца владельца. При установке замка в память его микроконтроллера вносят отпечатки пальцев тех, кто имеет право доступа в квартиру. 

Чтобы открыть дверь, достаточно прислонить палец к сенсору. Обычно он находится на дверной ручке, но могут быть и другие варианты расположения. Сенсор считывает узор отпечатка, сравнивает его с образцами в своей базе. И если есть совпадение – дает команду на отпирание двери. 


Биометрические замки можно установить на любую входную дверь. Они надежны, удобны и считаются оптимальным вариантом для тех, кто ищет по-настоящему умные входные двери. 


Кодовая панель для замка умной двери

Замок для умной двери с кодовой панелью тоже не требует физического ключа. Дверь отпирается после введения цифрового кода. Это достаточно просто и удобно – не нужно носить с собой ключ, а злоумышленнику сложно подобрать код. 


Но есть и недостатки – сам владелец может забыть код, да и со временем, от частого использования кнопки стираются, что дает возможность угадать код. Поэтому рекомендуют периодически менять цифровую комбинацию, что для многих людей будет неудобно. 


Комбинированные замки для умных дверей 

Преимущественно, комбинированные модели включают в себя биометрическую и кодовую панели, плюс – личинку для физического ключа. Такие замки выбирают те, кто хочет подстраховаться от возможных неприятностей. 


Ведь можно порезать палец – тогда выручит цифровой код. Или обычный ключ, если вдруг и код забыт. В любом случае комбинированные умные замки надежны, что делает их оптимальным вариантом для предусмотрительных людей. 


Система видеонаблюдения для умных входных дверей 

Замки — это важно, но не менее важно знать, кого можно впустить в квартиру. Поэтому все современные входные двери оснащены глазками. Но для умной двери этого мало. Поэтому ее лучше оснастить видеоглазком с функцией записи. 

Система состоит из таких компонентов: 

  • видеокамера, вмонтированная в дверь по принципу глазка;
  • монитор, на который выводится изображение;
  • панель управления – ее совмещают с монитором. 

Система может дополняться дополнительными датчиками, динамиками, световыми сигналами. Ее можно интегрировать и в систему охранной сигнализации – в случае попытки взлома двери система пошлет тревожный сигнал на смартфон владельца или в охранную фирму (это решает владелец). 

Если нужен дополнительный обзор, видеоглазок дополняют выносными камерами. Видеоглазок дополняют домофоном, система голосовой связи — это удобно, так как можно разговаривать с гостем, не открывая дверь. 

Камера для входной двери

Видеоглазок оснащают камерой, которая снимает цветное видео в разрешении Full HD, скорость видео – 25 кадров/секунду. Дополнительно установлен инфракрасный модуль подсветки. Благодаря ему можно получить достаточно четкое видео при недостаточном освещении.   


Панель и дисплей 

Что касается внутренней панели, то в ней комбинируется дисплей и панель управления. Ее можно крепить на полотно двери или на стену – по желанию владельца. На дисплей камера транслирует изображение в режиме онлайн. 

В блок управления встроена карта памяти, на которую записывается трансляция. Как правило, современные модели совместимы с картами памяти MicroCD, емкостью до 16 Гб. А этого достаточно, чтобы записать десятки часов видео. Но, конечно же, карту памяти нужно периодически чистить. 


Для экономии места на карте памяти и ресурса устройства видеоглазок лучше дополнить датчиком движения. Так устройство будет включаться, только если к двери кто-то подойдет. 

Панель управления обычно имеет простую конфигурацию и интерфейс. С ее помощью владелец выполняет настройку системы, определяя режим съемки, пересылки данных, включения тревожного сигнала и так далее. 

Панель управления можно подключить к Интернету – по Wi-Fi или кабелем. В этом случае управлять камерой можно с компьютера или смартфона, если производитель разработал соответствующее приложение. 

Какими должны быть умные входные двери 

Конечно же, прочными. Поэтому при выборе модели обратите внимание на толщину металла – надежные входные двери производят из стали толщиной от 1,5 мм. Также полотно должно быть усилено ребрами жесткости, а его полости – заполнены звукоизолирующим материалом. 


Надежность и взломостойкость дверям придают скрытые петли. Их невозможно срезать, соответственно, нельзя и снять дверь с петель. 


И, конечно же, умные входные двери смогут защитить вашу квартиру только при грамотном монтаже. Но установка дверей и охранных систем – тема для отдельного обзора.

Вас может заинтересовать
Как выбрать технические двери
25.10.2023
235
Какой должна быть толщина металла входной двери
25.10.2023
2748
Как правильно сочетать серые двери с современным интерьером: советы, рекомендации, фото
25.10.2023
3599
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85