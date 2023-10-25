Надежная входная дверь и замок – вот что служит гарантией сохранности имущества. Но в 21 веке, наряду с надежностью, люди заинтересованы и в удобстве, поэтому разработки более совершенных замков ведутся постоянно. Как исключить малейшую вероятность потери или поломки ключа, взлома замка с помощью отмычки, как избавиться от неудобной связки в кармане или сумки?





Ответ есть: умные входные двери. Что это такое, в чем преимущества и недостатки умных дверей, на что обратить внимание при выборе – эти моменты мы рассмотрим в статье.

Что такое умные входные двери



«Умной» называют технику, способную выполнять функции с минимальным вмешательством владельца. И хотя входная дверь не является техникой, за счет высокотехнологичных элементов в конструкции она тоже может быть «умной».





Характерной особенностью таких дверей являются:

автоматическая (электронная) система запирания;

скрытый монтаж замка;

встроенная система видеонаблюдения вместо классического глазка и камер;

облегченная, но надежная конструкция для противостояния силовым методам взлома;

дополнительные накладки и броненакладки для защиты уязвимых элементов;

эстетичность и удобство эксплуатации.

История изобретения умных входных дверей

Главный компонент здесь – электронный замок, к которому нужен особый ключ – смарт-карта или брелок, цифровой код или отпечаток пальца. История замков началась с автомобилей Mercedes, для которых и был разработан первый смарт-замок.

Постепенно технологии распространились, и предшественником современного умного замка для двери стали домофоны с электромагнитными ключами. Но разработкой современных замков, для дверей в квартиры и дома, занялись только в 2013 году.





На данный момент в умные входные двери устанавливают разные типы замков – от простых электронных до биометрических. Но все они состоят из двух обязательных элементов: считывателя кода и собственно замка. При этом сама входная дверь может быть любой – «умной» ее делают механизмы, а не полотно или отделка.

Виды автоматических замков для умных входных дверей

Если классифицировать их по типу запорного устройства, получим две группы: моторный замок и соленоидный. Именно моторные замки устанавливают на входные двери. Это надежный механизм, который не требует обслуживания.

Минусом моторных моделей считают их массивность, замедленное срабатывание (до 2 секунд) и достаточно высокую стоимость. Работает замок за счет электродвигателя, который срабатывает автоматически.

Питание двигателя – от сети, через понижающий трансформатор, который обеспечивает напряжение 12В. На случай перебоев электропитания установлен аккумулятор, заряда которого хватает на 40 и более циклов запирания/отпирания.





Что касается соленоидных замков, то они дешевле, компактнее и легче, срабатывают быстрее. Соленоидные модели превосходят моторные по всем параметрам, но проигрывают в самом важном: в надежности. Так, компактная конструкция не обеспечивает достаточный вылет ригелей, ее максимум – 20 мм.

Этого более чем достаточно для автомобильной или межкомнатной двери, но мало для входной. Замок не подведет, но выломать его намного проще, а силовые методы взлома никто не отменял. Поэтому, если вы устанавливаете металлическую дверь, позаботьтесь и о соответствующем замке – не стоит экономить.





Но независимо от типа запорного механизма, все электронные замки монтируют скрытым способом. То есть, в полотне двери нет замочной скважины, и снаружи нельзя определить расположение корпуса самого замка и ригелей. Это повышает взломостойкость двери, особенно, если она сама по себе прочная.

Виды считывателей кода умных дверей

Второй компонент смарт-замка – считыватель кода, который и дает команду открыть/закрыть дверь при считывании сигнала ключа, или введении цифрового кода, или анализе отпечатка пальца.





Соответственно, считыватели делят на такие виды:

высокочастотный приемник;

сканирующая панель;

кодовая панель;

комбинированные варианты.

Высокочастотный приемник умных входных дверей

Здесь используют технологию беспроводной передачи данных. В самых простых моделях это Bluetooth. Такие модели могут работать с физическими ключами – электронными картами или брелоками.





Отдельный вид замков – «невидимки». Они не имеют видимой панели считывания данных, но управление остается тем же, с помощью брелока. Более современные решения используют для передачи данных интернет. Поэтому вместо физического ключа используется смартфон с приложением, что более удобно.

Сканирующая панель для умных дверей

Ею оснащены биометрические замки. Модели не нуждаются в физическом ключе или введении кода – дверь открывает отпечаток пальца владельца. При установке замка в память его микроконтроллера вносят отпечатки пальцев тех, кто имеет право доступа в квартиру.

Чтобы открыть дверь, достаточно прислонить палец к сенсору. Обычно он находится на дверной ручке, но могут быть и другие варианты расположения. Сенсор считывает узор отпечатка, сравнивает его с образцами в своей базе. И если есть совпадение – дает команду на отпирание двери.





Биометрические замки можно установить на любую входную дверь. Они надежны, удобны и считаются оптимальным вариантом для тех, кто ищет по-настоящему умные входные двери.





Кодовая панель для замка умной двери

Замок для умной двери с кодовой панелью тоже не требует физического ключа. Дверь отпирается после введения цифрового кода. Это достаточно просто и удобно – не нужно носить с собой ключ, а злоумышленнику сложно подобрать код.





Но есть и недостатки – сам владелец может забыть код, да и со временем, от частого использования кнопки стираются, что дает возможность угадать код. Поэтому рекомендуют периодически менять цифровую комбинацию, что для многих людей будет неудобно.

Комбинированные замки для умных дверей

Преимущественно, комбинированные модели включают в себя биометрическую и кодовую панели, плюс – личинку для физического ключа. Такие замки выбирают те, кто хочет подстраховаться от возможных неприятностей.





Ведь можно порезать палец – тогда выручит цифровой код. Или обычный ключ, если вдруг и код забыт. В любом случае комбинированные умные замки надежны, что делает их оптимальным вариантом для предусмотрительных людей.

Система видеонаблюдения для умных входных дверей

Замки — это важно, но не менее важно знать, кого можно впустить в квартиру. Поэтому все современные входные двери оснащены глазками. Но для умной двери этого мало. Поэтому ее лучше оснастить видеоглазком с функцией записи.

Система состоит из таких компонентов:

видеокамера, вмонтированная в дверь по принципу глазка;

монитор, на который выводится изображение;

панель управления – ее совмещают с монитором.

Система может дополняться дополнительными датчиками, динамиками, световыми сигналами. Ее можно интегрировать и в систему охранной сигнализации – в случае попытки взлома двери система пошлет тревожный сигнал на смартфон владельца или в охранную фирму (это решает владелец).

Если нужен дополнительный обзор, видеоглазок дополняют выносными камерами. Видеоглазок дополняют домофоном, система голосовой связи — это удобно, так как можно разговаривать с гостем, не открывая дверь.

Камера для входной двери

Видеоглазок оснащают камерой, которая снимает цветное видео в разрешении Full HD, скорость видео – 25 кадров/секунду. Дополнительно установлен инфракрасный модуль подсветки. Благодаря ему можно получить достаточно четкое видео при недостаточном освещении.





Панель и дисплей

Что касается внутренней панели, то в ней комбинируется дисплей и панель управления. Ее можно крепить на полотно двери или на стену – по желанию владельца. На дисплей камера транслирует изображение в режиме онлайн.

В блок управления встроена карта памяти, на которую записывается трансляция. Как правило, современные модели совместимы с картами памяти MicroCD, емкостью до 16 Гб. А этого достаточно, чтобы записать десятки часов видео. Но, конечно же, карту памяти нужно периодически чистить.





Для экономии места на карте памяти и ресурса устройства видеоглазок лучше дополнить датчиком движения. Так устройство будет включаться, только если к двери кто-то подойдет.



Панель управления обычно имеет простую конфигурацию и интерфейс. С ее помощью владелец выполняет настройку системы, определяя режим съемки, пересылки данных, включения тревожного сигнала и так далее.

Панель управления можно подключить к Интернету – по Wi-Fi или кабелем. В этом случае управлять камерой можно с компьютера или смартфона, если производитель разработал соответствующее приложение.

Какими должны быть умные входные двери

Конечно же, прочными. Поэтому при выборе модели обратите внимание на толщину металла – надежные входные двери производят из стали толщиной от 1,5 мм. Также полотно должно быть усилено ребрами жесткости, а его полости – заполнены звукоизолирующим материалом.





Надежность и взломостойкость дверям придают скрытые петли. Их невозможно срезать, соответственно, нельзя и снять дверь с петель.





И, конечно же, умные входные двери смогут защитить вашу квартиру только при грамотном монтаже. Но установка дверей и охранных систем – тема для отдельного обзора.