Технические двери относятся к особому виду конструкций. Их устанавливают в подсобных помещениях жилых зданий, лестничных клетках, отделяя тамбур от основной площадки, в подвальных и чердачных помещениях. Без них не обходится ни один промышленный или коммерческий объект, больницы, образовательные учреждения, торговые центры, административные здания. Технические двери устанавливают в производственных цехах, складах, котельных, лабораториях.

Главное предназначение технических дверей – защита от взлома и проникновения непрошенных гостей в то или иное помещение. Чтобы двери были прочными, надежными и в то же время практичными и пожаробезопасными, их принято изготавливать из металла. Они не нуждаются в декоративной отделке. Для дверей достаточно обработки антикоррозийными средствами.

Технические двери для помещений, нуждающихся в усиленной защите

Конечно, двери для складских и производственных помещений отличаются от тех, которые ставят в подъездах, офисных зданиях, общественных учреждениях. К техническим дверям складов, лабораторий предъявляются повышенные требования. Они должны быть устойчивы к различного рода проникновениям в помещение, взломам, возгоранию.

Изготавливаются складские двери в основном из гнуто-сварных рам, толстого металлического полотна с фальцевыми соединениями и двойным притвором, который обеспечивает перекрытие образующихся зазоров и щелей между распашными дверями и коробкой.

Для складских и производственных помещений, лабораторий подбирают замки с повышенной надежностью, мощные засовы, массивные ручки. При необходимости снабжают сигнализацией.

Технические двери к тамбурам, офисам, общественным заведениям

К тамбурным и офисным дверям требования не такие строгие как для производственных помещений, тем не менее они так же должны обладать защитой от взлома и надежными замками. Двери для учреждений с высокой проходимостью, такие как общественные, медицинские целесообразно оборудовать функцией плавного доведения.

Система доводки уменьшит нагрузку на дверные крепления при частом их открывании и закрывании.

Двери для тамбуров обычно устанавливают на лестничной площадке жильцы соседних квартир, расположенных рядом, как дополнительную защиту от непрошенных гостей. Тамбурными дверями обеспечивается дополнительная звукоизоляция, уменьшаются потери тепла с квартир.

Просторный тамбур можно использовать для хранения детских колясок, велосипедов, другого спортивного и хозяйственного инвентаря. Выпускаются тамбурные двери в двух модификациях: с одной открывающейся створкой и двумя, дополненные фрамугой в верхней или боковой части дверного полотна.

По типу полотен двери делятся на глухие, дополненные решеткой или стеклом. Для глухих конструкций используются цельные металлические листы. Решетки в моделях могут устанавливаться по центру полотна двери или в ее верхней части.

Существуют полотна, полностью изготовленные из решетки. Функция решетчатых дверей состоит не только в защите жилья от постороннего вторжения, они позволяют видеть все, что происходить на площадке перед входом в квартиру.

Тамбурные двери с врезкой из стекол также помогают обзору территории, прилегающей к тамбуру. Благодаря вставкам из стекла можно видеть человека, стоящего по ту сторону двери. Но в целях защиты от проникновения, стекла закрывают решетками из металла, лучше кованными.

При необходимости, как защиту от потери тепла, усиления звукоизоляции, двери дополняют вспененным пенополиуретаном, фольгированным пенофолом, автомобильным войлоком, минеральными разновидностями плит, пробковыми листами. Дверной периметр герметизируют уплотнителем.

Входные двери квартир

Предназначение входной двери – надежная защита дома, квартиры. Можно, конечно, установить при входе в квартиру деревянную дверь, но для того, чтобы она могла защитить от взломщиков, дверное полотно должно быть изготовлено из моренного дуба. Обычная сосна не в состоянии противостоять проникновению непрошенных гостей.

Изделия из металла в этом плане являются самыми надежными. Чем тяжелее дверь, тем лучшую безопасность она обеспечит жильцам домостроений. Уровень защиты входной двери зависит от толщины листов дверного полотна и ребер жесткости с равномерным распределением их по всей двери.

Двери входа в квартиру обычно состоят из двух металлических листов, с внутренней прокладкой из полимера, гофрированного картона, минеральной ваты или другого теплоизоляционного материала. Стандартная толщина металлических листов – 2 миллиметра. Для элитных экземпляров используют толщину листов 3-5 миллиметров.

Немаловажную роль в защите квартир играет замок, его тип и конструкция. Наружные замки устанавливаются только в моделях экономкласса. Стандартные двери, не говоря об элитных, наделены встроенной системой замков. В целях безопасности, лучше установить несколько внутренних замков, расположенных выше и ниже ручки.

Противопожарные технические двери

Назначение противопожарных дверей – обеспечение пожарной безопасности в помещениях. Их устанавливают в качестве преграды огню, прокладывающему путь от места возгорания в другие рядом находящиеся помещения. Конструкция дверей способна так же предотвратить распространение задымления, других продуктов возгорания. Способствуют этому специальные замки и уплотнители, входящие в оснастку противопожарных дверей.

Технические двери для особых учреждений и богатых загородных домов

В зданиях, требующих усиленной защиты, устанавливают бронированные двери, отвечающие требованиям пожарной безопасности. Они не пробиваются пулями, их тяжело взорвать. Двери, способные противостоять большим нагрузкам устанавливаются не только в государственных учреждениях, но и в элитных особняках.

Часто обыватели не понимают разницу между бронированными и стальными дверями. Бронированные двери так же, как и стальные изготовлены из одного материала, но с усиленной конструкцией с покрытием из стальных пластин толщиной от 2 миллиметров и выше. Конструкция по горизонтали и вертикали дополняется ребрами жесткости.

Двери такой конструкции не могут быть легкими, их вес начинается от 60 килограмм. Поэтому и проем под двери подбирается соответствующих форм с двойной коробкой и металлическими штырями, вбитыми в стенку. На изготовление коробки идет гнутый профиль, на обналичку и порожки – нержавеющая сталь.

Такая конструкция способна выдержать любые нагрузки бронированной двери. Отличить бронированную дверь от обычной стальной можно по размерам дверного полотна. У бронированных конструкций его толщина начинается от 20 миллиметров.

Это первый класс защиты от взлома. Обычно их используют редко, предпочитая двери с толщиной полотна в пределах 80-150 миллиметров, как более надежные.

К таким дверям подбирается и соответствующая фурнитура: прочные и надежные сейфового типа петли, ригеля, монтажные пластины, противосъемные штыри, навесные и замковые конструкции с защитой от взлома со всесторонней замочной системой. Важно, чтобы все навесы были скрытого типа, не доступные для взломщиков.

Бронированные двери в отличие от противопожарных не смогут долго противостоять огню, но выдержать натиск высоких температур в течение 5 минут для них реально. Для защиты от коррозии полотна используют порошковое напыление, как более надежное.

Обычно бронированные двери глухие, без декора, но если заказчик пожелает, то их можно украсить кованными орнаментами. В дверном полотне допустимо установить открывающиеся окна и вентиляционные отверстия. Несмотря на различие технических дверей по классам защиты, все они несут одинаковые функции, устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации, неприхотливы в уходе.

Отличие складских технических дверей от квартирных

Все технические двери для любых помещений должны иметь класс защиты. Но если для складских помещений декор не играет роли, то владельцы квартир и домов предпочитают видеть свои входные двери красивыми с покрытием натуральным деревом или листами МДФ.

Покрытия обладают большой палитрой цвета, подходят для квартир во многоквартирных домах. Поверх декора для защиты от царапин и других механических повреждений, полотно покрывают антивандальным напылением. На первый взгляд такую дверь невозможно отличить от обычной деревянной.

Выбирая входную дверь обязательно интересуйтесь толщиной металла, из которого она изготовлена. Лучше, чтобы утеплитель внутри был из минеральной ваты. Во избежание перекосов во время установки двери используйте три петли вместо принятых двух.