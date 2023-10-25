Перед каждым владельцем квартиры рано или поздно встаёт задача так организовать и оформить пространство в прихожей, чтобы, входя в дом, сразу попадать в атмосферу гармонии, уюта и комфорта.

Сразу надо отметить, что эта задача далеко не простая. Особенно если учесть, что в последнее время площадь прихожей настолько мала, что отдельным помещением её назвать трудно. Разве что коридором от входной двери до жилой зоны в квартире.

Дизайнеры постоянно ищут креативные способы оформления узкой прихожей. Некоторые из их рекомендаций и советов мы поместили в этой статье.

Что позволит сделать маленькую или узкую прихожую уникальной

Многие дизайнеры могут сразу назвать несколько способов увеличения и оформления прихожей, которые позволят получить потрясающий результат.

Среди них можно выделить:

грамотную перепланировку, которую не всегда есть возможность осуществить по различным причинам;

интересные дизайнерские находки в отделке поверхностей стен, потолка;

элементы декора;

варианты меблировки, позволяющие оставить максимальное количество свободного пространства;

использование межкомнатных дверей нестандартного вида, цвета и высоты.

Давайте рассмотрим подробнее каждый из этих способов.

Всегда ли возможна перепланировка маленькой или узкой прихожей

Если желание увеличить помещение около входной группы осуществимо, то это будет отличным способом расширения полезной площади. Однако при этом можно столкнуться с рядом препятствий и сложностей. Первая из которых – необходимость согласования любой перепланировки в муниципальных органах.

Никто не потребует узаконить расширение и дальнейшее использование уже имеющийся в квартире ниши для электросчётчика, узаконено вынесенного на лестничную клетку. Зато при сносе стенки встроенного шкафа это надо будет сделать.

При наличии финансовых возможностей можно обратиться в проектные организации, предоставляющие услуги по созданию дизайн-проектов и их согласованию. Это позволит сэкономить большое количество нервных клеток и личного времени.

Специалисты таких фирм предлагают клиентам различные пути расширения прихожей за счёт небольших кладовок, объединения с кухней или создания единого пространства квартиры-студии.

Расширение маленькой или узкой прихожей за счёт оформления поверхностей стен и потолка

Цветовая гамма и фактура, используемые в отделке стен могут практически радикально изменить атмосферу и внешний вид входной зоны. При этом нужно придерживаться общего направления концепции дизайна квартиры, делая поправки на геометрию помещения.

Для визуального увеличения пространства следует подбирать светлую цветовую гамму для потолка, стеновых поверхностей. Белый потолок всегда является классическим образцом, способным сочетаться с любой отделкой стен.

Если принято решение соорудить гипсокартонную конструкцию на потолке, то стоит уделить внимание осветительным приборам, монтируемым в неё. Таким способом можно выделить в узкой и длинной прихожей зоны входа в квартиру и коридора, ведущего в жилую зону.

Светлый цвет поверхностей стен также позволит визуально расширить пространство даже очень небольшой прихожей.

Декорирование маленькой прихожей

Зачастую естественное освещение попадает в прихожую в очень ограниченном количестве. Если не позаботиться об увеличении освещённости небольшого пространства входной группы, то никакие картины, панно, красивые обои и фактурная штукатурка не будут способствовать созданию удачного интерьера.

Разрабатывая дизайн-проект маленьких прихожих, дизайны используют приём декорирования зеркалами и множеством осветительных приборов. Это один из самых эффектных способов за счёт декорирования увеличить зрительно пространство.

Правильный выбор мебели для маленькой или узкой прихожей

Небольшую по площади прихожую не следует загружать предметами мебели. Из всего многообразия предлагаемой производителями предметов мебели следует выбрать только те, что позволят помещению быть эргономичным и при этом оставлять наибольшее количество пространства.

Обязательными предметами считают:

шкаф-купе в качестве системы хранения одежды, для узких прихожих он может быть неглубоким или заменён вешалкой

обувница, в маленькой прихожей практично её выбрать в закрытом варианте в виде банкетки с откидной дверцей;

место хранения необходимых мелочей, часто оснащённое зеркалом, выдвижными ящиками или полочками;

мебель и элементы декора для повышения комфортности: подставки для зонтов, полки, пуфики.

Межкомнатные двери как важная деталь интерьера маленькой или узкой прихожей

Как бы ни была узка и мала прихожая, из неё обычно ведут межкомнатные двери в жилые и служебные помещения. При их выборе следует принять во внимание некоторые нюансы, способные улучшить внешний вид и эргономику входной зоны в квартиру:

Тип двери. Можно, конечно, полностью отказаться от дверных полотен и оформить проёмы в виде откосов по периметру или арок. Но если присутствует необходимость защиты личного пространства от посторонних глаз, то отлично подойдут двери: стеклянные полностью или со вставками, которые повысят уровень естественного освещения; гармошка, позволяющие компактно расположить дверное полотно в проёме;

роторные, в процессе движения при открывании оставляют в прихожей выступающей только половину полотна;

раздвижные, экономящие дефицитное пространство помещения прихожей, надёжно защищающие от запахов и шума. В любом случае выбор будет зависеть от площади помещения, куда двери выходят. Вид двери. Материал, дизайн всех выходящих в прихожую дверей – входных и межкомнатных – должен быть идентичным. Способ открывания. Если выбраны двери распашные, то их открывание должно происходить так, чтобы линии движения дверных полотен не пересекались. Лучшим вариантом при этом будет раскрытие вовнутрь жилого помещения. Количество дверей Число дверей, выходящих в узкую или небольшую по площади прихожую, может быть различным. Чтобы визуально сохранить пространство, лучше не акцентировать на них внимание. Для этого стоит оформить двери так, чтобы они сливались по цвету с отделкой стен. Или сочетались по дизайну с элементами декора: полками, рамами картин или зеркала. В таком случае количество дверей не будет бросаться в глаза, а гармонично вольётся в общее стилистическое оформление. Креативность. Скорректировать пространство помогут необычные по параметрам и дизайну двери. Например, высокие до потолка двери позволят визуально приподнять уровень потолочного перекрытия в прихожей квартиры – «хрущёвки». Причём не обязательно увеличивать высоту дверного проёма, можно использовать стандартные двери, оформив стену над ними под продолжение дверного полотна. Визуальный эффект будет усилен, если цвет двери будет контрастным к отделке стеновой поверхности. Яркие цветные двери станут настоящим украшением для небольшого коридора: красное полотно с чёрными наличниками на фоне светлой стены.

Такой дизайнерский приём позволит полностью преобразить входную группу в квартире. Если прихожая и прилегающий к ней коридор узкие, но слишком длинные, то можно разделить это пространство, собственно, на прихожую и отдельный коридор, установив роторные двери. Нестандартные широкие раздвижные двери, установленные на месте стены между прихожей и гостиной позволят увеличить естественное освещение и в любой момент объединить или изолировать эти помещения.







Практические советы дизайнеров по выбору дверей для маленькой прихожей

Для поддержания единой стилистики все двери должны быть выполнены из одинакового материала и в одном дизайне с входными дверями. Двери со способами открытия, экономящим пространство небольшой прихожей и коридора предпочтительнее стандартных распашных. К таким дверям относятся раздвижные, роторные, гармошка. Если от распашных дверей нет возможности отказаться, то надо проследить, чтобы они открывались вовнутрь жилой комнаты. Габариты дверной коробки должны соответствовать толщине дверного проёма, чтобы не выпирать наружу. Коррекцию геометрии узкого и длинного коридора с прихожей можно произвести при помощи установки распашных или роторных дверей, разделяющих помещение на две зоны. Необычный контрастов цвет дверного полотна способен внести динамику в стиль оформления квартиры. Межкомнатные двери из стекла или зеркала, выходящие в небольшую, квадратную прихожую способны создать гармоничное и уютное пространство входной зоны. Цвет плинтусов должен соответствовать стилю и тону дверей, иногда - цвету пола. Если увеличить дверные проёмы, то можно будет визуально расширить тесное пространство и придать ему презентабельный, порой даже торжественный вид. Предметы меблировки надо подбирать по цвету и материалу, совпадающие с дверями и плинтусами.

Будем рады, если собранный и изложенный нами материал позволит сделать небольшую прихожую в квартире уютной, красивой и эргономичной.