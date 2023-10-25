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Какой должна быть толщина металла входной двери

#Входные двери #Советы эксперта

Толщина полотна – один из показателей качества и безопасности входной двери из металла. Многие полагают, что чем толще лист, тем более совершенными эксплуатационными характеристиками он обладает. Так ли это на самом деле? Рассмотрим далее в статье.

Во время выбора металлической входной двери покупатели часто задают один и тот же вопрос: насколько толстый слой металла должен быть у полотна? Для простого обывателя именно этот параметр является ключевым.

Тем не менее, прочность двери определяется не только показателями толщины металла.

За что отвечает толщина стали у входной металлической двери

Часто при выборе двери поднимается вопрос о толщине стали. И многие уверены, что толщина металла - определяющий фактор. Чем выше этот показатель - тем более прочная дверь. Но на самом деле это не так. Это мнимое убеждение, покрытое толстым слоем предубеждений.

В документах ГОСТ есть четкое определение прочности двери. И это не один фактор, а целый симбиоз. Только совокупность всех качественных характеристик определяет, насколько дверь прочная и безопасная. Будьте уверены, толщина стали 4 мм не спасет ваш дом, если вы поставите дешевые замки, которые вскрываются за 10 секунд без сноровки.

Дверь входная металлическая «Porta M-3P 4.П23\4» Almon 28/Wenge Veralinga BS
Дверь входная Porta M-3 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
31 558 42 077 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 55.55» Almon 28/Nordic Oak
Дверь входная Porta S-3P 55.55 Almon 28/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8/Л28» White Stark/Virgin
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
32 398 43 197 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8.П50» Snow Art/Snow Art
Дверь входная Porta M-3 8.П50 Snow Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
48 089

 

Безопасность входных металлических дверей согласно ГОСТу

Согласно государственным стандартам крепость двери определяется совокупностью факторов и зависит не только от материала изготовления, но и от качества установки и надежной фурнитуры.

Долговечность и безопасность металлической двери определяется:

  • качеством стального сплава;

  • толщиной дверного блока;

  • наличием жестких ребер внутри полотна, которые усиливают противоударные характеристики;

  • качеством наполнителей, от которых зависят звуко- и теплоизоляционные свойства конструкции;

  • надежностью запорных механизмов, безопасность которых имеет классовую природу;

  • прочностью дверных петель;

  • качеством фурнитуры, способной повысить защитные свойства двери (часто в этих целях используются бронебойные накладки или системы от съема замка);

  • профессиональностью монтажа.

Как видно из вышеприведенного перечня, толщина стали – только один из параметров, определяющих надежность дверной конструкции. Выбирая дверь важно помнить, что толстые листы не гарантируют прочности, если сэкономить на наполнителе пространства между ними, ровно, как и тонкий слой стали не будет выполнять свой функционал даже в тандеме с качественной набивкой.

Таким образом, вашим ориентиром должна быть общая толщина двери. У прочных полотен нижняя граница этого показателя составляет 70 мм.

Исходя из этого мы делаем вывод, что толщина металла является только частью целой совокупности факторов. И не самой важной. Каждый отдельный элемент играет свою роль. У каждой характеристики своя функция и задача.

Входная дверь с листом стали 3 мм, набитая соломой, не будет прочной. С другой стороны самое лучшее наполнение со сталью 0,1 мм не даст нужного результата.

Обращайте внимание на общую толщину двери. Этот параметр должен быть более 70 мм.

Дверь входная металлическая «Thermo Лайн» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo Лайн с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
37 912
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Snow Melinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Snow Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Флэш Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Флэш Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
48 412
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная PP ВМ-103 с терморазрывом Серый Винорит/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
 
57 320
Дверь входная MP ВМ-100 Титан/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная MP ВМ-100 с терморазрывом Титан/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
45 860

 

Какие есть классы толщин входных дверей по ГОСТу

Согласно требованиям ГОСТ 31173-2016 существует четыре класса толщины входных дверей:

  • 1-2 классы

С общей толщиной изделия в диапазоне от 40 мм до 55 мм. Такие параметры позволяют дополнительно укрепить дверь с помощью сварной рамы и ребер жесткости, размещаемых по центру конструкции.

Двери 1-2 классов отличаются низкой взломостойкостью, поскольку толщина полотна достигается посредством большего количества наполнителя, нежели толщины стальных листов.

  • 3-4 классы

Превышающие отметку толщины в 70 мм. В качестве дополнительной защиты на входные двери такого типа устанавливаются бронированные накладки.

Верхняя граница толщины дверного полотна по ГОСТ, для которой не требуется установка усиленной рамы и дополнительных петель, достигает 75 мм.

Каждый отдельный элемент играет свою роль. У каждой характеристики своя функция и задача. Входная дверь с листом стали 3 мм, набитая соломой, не будет прочной. С другой стороны, самое лучшее наполнение со сталью 0,1 мм не даст нужного результата.

Дверь входная металлическая «Porta M-3P 4.П23\4» Almon 28/Wenge Veralinga BS
Дверь входная Porta M-3 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
31 558 42 077 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 55.55» Almon 28/Nordic Oak
Дверь входная Porta S-3P 55.55 Almon 28/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8/Л28» White Stark/Virgin
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
32 398 43 197 ₽ -25%
Дверь входная металлическая Оптим "Дуо Слим" Антик Медь
Дверь входная Оптим Дуо Слим Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
24 752
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578

 

Какую толщину может иметь лист стали в конструкции металлической входной двери

Толщина стального листа также регулируется требованиями государственного стандарта. Наиболее тонкому полотну присвоен показатель в 1,2 мм. При этом максимальная толщина не обозначена.

Давайте рассмотрим толщины, пользующиеся наибольшим спросом на рынке. Следует отметить, что такая толщина стальных листов не утяжеляет дверь, ее легко открывать и закрывать, не боясь при этом получить травму.

При выборе металлической двери обратите также внимание на способ обработки стали. Холодная катка делает полотно более прочным, чем горячая.

  • 2-5 мм

Несомненным преимуществом стального полотна, имеющего такую толщину, является его ригидность. Такую дверь невозможно измять или взломать без сверхусилий.

Дверь входная металлическая «Пик 117.С14» Букле черное/Casablanca
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
 
21 066 22 652 ₽ -7%
Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Cappuccino Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578

 

Толщина металла входной двери меньше 1,2 мм

Как вы сами догадались, такое значение слишком маленькое. Для профессиональных воров такой лист стали как консервная банка. Легко вскрывается большой открывашкой - килечным ножом.

Кроме этого уже во время установки есть вероятность его погнуть, поцарапать, оставить вмятины. Не самый приятный бонус к новенькой двери.

Обращайте внимание на общую толщину двери. Этот параметр должен быть более 70 мм.

Входная дверь с толщиной металла от 1,2 мм до 2 мм

Такая толщина рекомендуется для покупки. Это золотая середина. Стальной лист такой толщины уже не пропустит воров без боя. Он не деформируется при установке, выдержит вес декоративных панелей. Есть один нюанс, область замка все равно нужно усилить. Для этого существуют специальные пластины.

С таким параметром толщины - дверь остается легкой, что очень важно, если дома есть дети. Когда дверь слишком тяжелая, ей просто неудобно пользоваться. Не говоря уже о том, что она травмоопасна.

Поэтому такая толщина стального листа рекомендуется к покупке и применяется в подавляющем большинстве на дверном рынке. Также обращайте внимание на то, чтобы сама сталь была “холодной” (бывает горячекатная и холоднокатная). Она является более качественной.

Когда дверь слишком тяжелая, ей просто неудобно пользоваться. Не говоря уже о том, что она травмоопасна.

Толщина металла входной двери больше 2 мм

Такая категория тоже существует. Толщина достигает потолка в 5 мм. Иногда это нужно и важно. Такой лист очень сложно повредить и тем более он доставит много неприятностей ворам. И в схватке с ними, скорее всего выиграет. Недостатки также присутствуют.

О них мы сейчас и поговорим.

  • Цена. Стоимость, конечно, повышается и часто клиенты переплачивают за этот фактор.

  • Вес двери увеличивается. А соответственно повышается стоимость на услуги по доставке и установке. Кроме того, вес двери в 1000 кг не рекомендуется для установки в квартирах. Стена просто не выдержит нагрузки и разрушится. Нужно будет дополнительно ее усиливать.

  • Неудобство в использовании. Помимо того, что элементарное “открыть-закрыть” станет целым испытанием, так еще нужно взять за правило каждый месяц подтягивать регулировку двери. Потому что тяжесть двери приведет к постоянному провисанию дверного полотна.

Исходя из всего этого, двери с толстым листом стали не популярны. А менеджеры в салонах не рекомендуют их к покупке, если в этом нет необходимости.

Обращайте внимание на то, чтобы сама сталь была холоднокатной. Она является более качественной.

Дверь входная Trust Mass PP 9S-109 Белый софт/Белый софт 9S-164 mirror
Дверь входная Trust Mass PP 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Дверь входная Trust Mass MP 9SD-2 Черный муар металлик/Шоколад ларче
Дверь входная Trust Mass MP 9SD-2 Черный муар металлик/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
44 818
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Mirox Grey Верде/Бетон серый
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Верде/Бетон серый, с зеркалом, 2 замка
92 776
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче E-135 МДФ Бьянко ларче E-140 mirror Задвижка
Дверь входная Family Eco PP E-135/E-140 Шоколад ларче/Бьянко ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
37 098
Дверь входная Family Mass PP Шоколад букле/МДФ Бетон серый MD-1 МДФ Белый ларче M-140 mirror
Дверь входная Family Mass PP MD-1/M-140 Бетон серый/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка
41 805
Дверь входная City Prime PP 182/164 mirror Белый софт/Белый матовый (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 182/164 (чёрная фурнитура) Белый софт/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500

 

Как самостоятельно замерить толщину металла входной двери

В зависимости от поставленных целей рекомендуем выполнить такие действия:

  1. Для выбора замочной личинки: измерьте расстояние между стальными листами, которые обрамляют полотно двери. Другими словами, вам необходимо будет измерить общую толщину конструкции. Для пущей точности замеров воспользуйтесь штангенциркулем с шагом 0,1 мм.

  2. Для замены полотна: измерьте поперечное сечение двери способом, описанным в пункте 1. Также понадобится определить толщину рамы дверного блока, чтобы обеспечить примыкание в притворах.

  3. Для измерения толщины двери с мягкой обивкой: измерьте внутренние габариты проема для монтажа замочной личинки.

Заказав новую дверь, можно воспользоваться услугами профессионального замерщика, предоставляемого поставщиком. В этом случае специалист произведет замеры с профессиональной точностью, и приобретенное полотно идеально впишется в проем.

 

Как используемые материалы влияют на толщину двери

Толщина полотна напрямую зависит от материалов, применяемых для внешней и внутренней отделки двери. Рассмотрим несколько вариантов.

  • Окрашенные листы металла. Толщина двери с такой облицовкой колеблется в диапазоне от 40 мм до 55 мм в зависимости от количества наполнителя и класса по ГОСТ.

  • Внутренняя панель МДФ. Толщина профиля составляет до 15 мм и влечет за собой увеличение общих габаритов до 70 мм.

  • Мягкая обивка. Дополнительная облицовка внешней поверхности увеличивает толщину двери до 75-90 мм.

  • Внутренние и внешние панели в сочетании с шумо- и теплоизоляционным наполнителем. Толщина изделия стартует от 100 мм, а верхняя граница показателя достигает 120 мм. Такую дверь часто используют для оформления парадного входа в загородный дом.

Когда вы останавливаете выбор на изделии из комбинированного сырья, обратите внимание на толщину несущего каркаса. Дверь 3-4 класса имеет толщину стального полотна от 70 мм и выше.

Дверь входная металлическая Оптим "Door Out 101" Антик Медь
Дверь входная Оптим Door Out 101 Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
 
14 970 17 612 ₽ -15%
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле Steel
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле, 2 замка
27 015
Дверь входная металлическая «Модерн Kale» Almon 28/Wenge Veralinga
Дверь входная Модерн Kale Almon 28/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
30 632
Дверь входная металлическая Оптим «Стройгост 5 РФ» Антик Медь/Дуб рустикальный
Дверь входная Стройгост 5 РФ Антик Медь/Дуб рустикальный, 1 замок
13 300
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092

 

Как выбрать прочную металлическую дверь

Наши эксперты подготовили для вас несколько советов, которые помогут вам не ошибиться с выбором надежного стального полотна.

  • Толщина стального каркаса двери 3-4 класса должна составлять 75 мм и выше без учета отделочных материалов. Все габариты должны быть указаны в паспорте изделия и подтверждены сертификатами лаборатории, которая проводила испытания.

  • Выбирая металлическую дверь с противопожарными характеристиками, отдавайте предпочтение моделям с наполнителем из минеральной ваты, так как это сырье обладает повышенной огнеупорностью.

  • Обращайте внимание на общую толщину изделия. Двери, для которых этот параметр не превышает 50 мм принадлежат к 1-2 классу безопасности и не способны обеспечить надежную защиту от взлома. Более того, их легко деформировать уже в процессе установки.

  • Подбирайте крепкие замки второго и четвертого классов, которые для большей прочности необходимо оснастить дополнительной фурнитурой.

  • Придерживайтесь золотой середины: не выбирайте двери с чересчур тонкими листами облицовочной стали до 1,2 мм, но и не перегибайте палку с увесистыми конструкциями с толщиной полотна от 2 мм до 5 мм.

  • Следите за крепостью петель. Они должны быть приспособлены к нагрузкам, если вы не хотите постоянно регулировать провисающую дверь.

  • Ориентируйтесь на металлические изделия средней стоимости. Скорее всего, именно они и являются воплощением золотого стандарта.

Важно! Не забывайте о том, что толщина стали не является ключевым параметром надежности входной двери. Обращайте внимание на качество наполнителя, фурнитуры и общую толщину полотна и тогда вы точно подберете максимально подходящий вариант.

Противопожарная дверь ДП-1 Bravo Серый
Дверь входная ДП-1 Bravo
 
21 392
Противопожарная дверь ДП-1,5 Bravo Серый
Дверь входная ДП-1,5 Bravo
 
35 952
Противопожарная дверь ДПО-1 Bravo Серый
Дверь входная ДПО-1 Bravo
 
31 192
Противопожарная дверь ДПО-1 Bravo Серый
Дверь входная ДПО-1 Bravo
31 192
Противопожарная дверь ДПО-1,5 Bravo Серый
Дверь входная ДПО-1,5 Bravo
 
50 092
Противопожарная дверь ДПО-1,5 Bravo Серый
Дверь входная ДПО-1,5 Bravo
50 092

 

Подведем итоги: о толщине металла и безопасности входной двери

Надежность двери - это совокупность многих факторов. Толщина стали не является гарантией того, что дверь будет качественной и прочной. Смотрите на все факторы вместе. Качество фурнитуры и конструктивных элементов, общая толщина двери и качество наполнения.

Выбирайте золотую середину и забудьте про стереотип: Чем больше, тем лучше. Слишком тонкая сталь не подходит, но и внушительная толщина имеет массу недостатков.

Помните, толщина двери 50 мм - это плохо. Рассматривайте двери от 70 мм. Надежные замки 2 и 4 класса. Наполнение полиуретаном, минеральной ватой. Крепкие петли. Ну и конечно толщина стального листа от 1,2 мм до 2 мм. Не переплачивайте, но и не экономьте на важном.

Выбирайте золотую середину и забудьте про стереотип: Чем больше, тем лучше. Слишком тонкая сталь не подходит, но и внушительная толщина имеет массу недостатков.

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