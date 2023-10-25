Толщина полотна – один из показателей качества и безопасности входной двери из металла. Многие полагают, что чем толще лист, тем более совершенными эксплуатационными характеристиками он обладает. Так ли это на самом деле? Рассмотрим далее в статье.

Во время выбора металлической входной двери покупатели часто задают один и тот же вопрос: насколько толстый слой металла должен быть у полотна? Для простого обывателя именно этот параметр является ключевым.

Тем не менее, прочность двери определяется не только показателями толщины металла.

За что отвечает толщина стали у входной металлической двери

Часто при выборе двери поднимается вопрос о толщине стали. И многие уверены, что толщина металла - определяющий фактор. Чем выше этот показатель - тем более прочная дверь. Но на самом деле это не так. Это мнимое убеждение, покрытое толстым слоем предубеждений.

В документах ГОСТ есть четкое определение прочности двери. И это не один фактор, а целый симбиоз. Только совокупность всех качественных характеристик определяет, насколько дверь прочная и безопасная. Будьте уверены, толщина стали 4 мм не спасет ваш дом, если вы поставите дешевые замки, которые вскрываются за 10 секунд без сноровки.

Безопасность входных металлических дверей согласно ГОСТу

Согласно государственным стандартам крепость двери определяется совокупностью факторов и зависит не только от материала изготовления, но и от качества установки и надежной фурнитуры.

Долговечность и безопасность металлической двери определяется:

качеством стального сплава;

толщиной дверного блока;

наличием жестких ребер внутри полотна, которые усиливают противоударные характеристики;

качеством наполнителей, от которых зависят звуко- и теплоизоляционные свойства конструкции;

надежностью запорных механизмов, безопасность которых имеет классовую природу;

прочностью дверных петель;

качеством фурнитуры, способной повысить защитные свойства двери (часто в этих целях используются бронебойные накладки или системы от съема замка);

профессиональностью монтажа.

Как видно из вышеприведенного перечня, толщина стали – только один из параметров, определяющих надежность дверной конструкции. Выбирая дверь важно помнить, что толстые листы не гарантируют прочности, если сэкономить на наполнителе пространства между ними, ровно, как и тонкий слой стали не будет выполнять свой функционал даже в тандеме с качественной набивкой.

Таким образом, вашим ориентиром должна быть общая толщина двери. У прочных полотен нижняя граница этого показателя составляет 70 мм.

Исходя из этого мы делаем вывод, что толщина металла является только частью целой совокупности факторов. И не самой важной. Каждый отдельный элемент играет свою роль. У каждой характеристики своя функция и задача.

Входная дверь с листом стали 3 мм, набитая соломой, не будет прочной. С другой стороны самое лучшее наполнение со сталью 0,1 мм не даст нужного результата.

Обращайте внимание на общую толщину двери. Этот параметр должен быть более 70 мм.

Какие есть классы толщин входных дверей по ГОСТу

Согласно требованиям ГОСТ 31173-2016 существует четыре класса толщины входных дверей:

1-2 классы

С общей толщиной изделия в диапазоне от 40 мм до 55 мм. Такие параметры позволяют дополнительно укрепить дверь с помощью сварной рамы и ребер жесткости, размещаемых по центру конструкции.

Двери 1-2 классов отличаются низкой взломостойкостью, поскольку толщина полотна достигается посредством большего количества наполнителя, нежели толщины стальных листов.

3-4 классы

Превышающие отметку толщины в 70 мм. В качестве дополнительной защиты на входные двери такого типа устанавливаются бронированные накладки.

Верхняя граница толщины дверного полотна по ГОСТ, для которой не требуется установка усиленной рамы и дополнительных петель, достигает 75 мм.

Каждый отдельный элемент играет свою роль. У каждой характеристики своя функция и задача. Входная дверь с листом стали 3 мм, набитая соломой, не будет прочной. С другой стороны, самое лучшее наполнение со сталью 0,1 мм не даст нужного результата.

Какую толщину может иметь лист стали в конструкции металлической входной двери

Толщина стального листа также регулируется требованиями государственного стандарта. Наиболее тонкому полотну присвоен показатель в 1,2 мм. При этом максимальная толщина не обозначена.

Давайте рассмотрим толщины, пользующиеся наибольшим спросом на рынке. Следует отметить, что такая толщина стальных листов не утяжеляет дверь, ее легко открывать и закрывать, не боясь при этом получить травму.

При выборе металлической двери обратите также внимание на способ обработки стали. Холодная катка делает полотно более прочным, чем горячая.

2-5 мм

Несомненным преимуществом стального полотна, имеющего такую толщину, является его ригидность. Такую дверь невозможно измять или взломать без сверхусилий.

Толщина металла входной двери меньше 1,2 мм

Как вы сами догадались, такое значение слишком маленькое. Для профессиональных воров такой лист стали как консервная банка. Легко вскрывается большой открывашкой - килечным ножом.

Кроме этого уже во время установки есть вероятность его погнуть, поцарапать, оставить вмятины. Не самый приятный бонус к новенькой двери.

Обращайте внимание на общую толщину двери. Этот параметр должен быть более 70 мм.

Входная дверь с толщиной металла от 1,2 мм до 2 мм

Такая толщина рекомендуется для покупки. Это золотая середина. Стальной лист такой толщины уже не пропустит воров без боя. Он не деформируется при установке, выдержит вес декоративных панелей. Есть один нюанс, область замка все равно нужно усилить. Для этого существуют специальные пластины.

С таким параметром толщины - дверь остается легкой, что очень важно, если дома есть дети. Когда дверь слишком тяжелая, ей просто неудобно пользоваться. Не говоря уже о том, что она травмоопасна.

Поэтому такая толщина стального листа рекомендуется к покупке и применяется в подавляющем большинстве на дверном рынке. Также обращайте внимание на то, чтобы сама сталь была “холодной” (бывает горячекатная и холоднокатная). Она является более качественной.

Когда дверь слишком тяжелая, ей просто неудобно пользоваться. Не говоря уже о том, что она травмоопасна.

Толщина металла входной двери больше 2 мм

Такая категория тоже существует. Толщина достигает потолка в 5 мм. Иногда это нужно и важно. Такой лист очень сложно повредить и тем более он доставит много неприятностей ворам. И в схватке с ними, скорее всего выиграет. Недостатки также присутствуют.

О них мы сейчас и поговорим.

Цена. Стоимость, конечно, повышается и часто клиенты переплачивают за этот фактор.

Вес двери увеличивается. А соответственно повышается стоимость на услуги по доставке и установке. Кроме того, вес двери в 1000 кг не рекомендуется для установки в квартирах. Стена просто не выдержит нагрузки и разрушится. Нужно будет дополнительно ее усиливать.

Неудобство в использовании. Помимо того, что элементарное “открыть-закрыть” станет целым испытанием, так еще нужно взять за правило каждый месяц подтягивать регулировку двери. Потому что тяжесть двери приведет к постоянному провисанию дверного полотна.

Исходя из всего этого, двери с толстым листом стали не популярны. А менеджеры в салонах не рекомендуют их к покупке, если в этом нет необходимости.

Обращайте внимание на то, чтобы сама сталь была холоднокатной. Она является более качественной.

Как самостоятельно замерить толщину металла входной двери

В зависимости от поставленных целей рекомендуем выполнить такие действия:

Для выбора замочной личинки: измерьте расстояние между стальными листами, которые обрамляют полотно двери. Другими словами, вам необходимо будет измерить общую толщину конструкции. Для пущей точности замеров воспользуйтесь штангенциркулем с шагом 0,1 мм. Для замены полотна: измерьте поперечное сечение двери способом, описанным в пункте 1. Также понадобится определить толщину рамы дверного блока, чтобы обеспечить примыкание в притворах. Для измерения толщины двери с мягкой обивкой: измерьте внутренние габариты проема для монтажа замочной личинки.

Заказав новую дверь, можно воспользоваться услугами профессионального замерщика, предоставляемого поставщиком. В этом случае специалист произведет замеры с профессиональной точностью, и приобретенное полотно идеально впишется в проем.

Как используемые материалы влияют на толщину двери

Толщина полотна напрямую зависит от материалов, применяемых для внешней и внутренней отделки двери. Рассмотрим несколько вариантов.

Окрашенные листы металла. Толщина двери с такой облицовкой колеблется в диапазоне от 40 мм до 55 мм в зависимости от количества наполнителя и класса по ГОСТ.

Внутренняя панель МДФ . Толщина профиля составляет до 15 мм и влечет за собой увеличение общих габаритов до 70 мм.

Мягкая обивка. Дополнительная облицовка внешней поверхности увеличивает толщину двери до 75-90 мм.

Внутренние и внешние панели в сочетании с шумо- и теплоизоляционным наполнителем. Толщина изделия стартует от 100 мм, а верхняя граница показателя достигает 120 мм. Такую дверь часто используют для оформления парадного входа в загородный дом.

Когда вы останавливаете выбор на изделии из комбинированного сырья, обратите внимание на толщину несущего каркаса. Дверь 3-4 класса имеет толщину стального полотна от 70 мм и выше.

Как выбрать прочную металлическую дверь

Наши эксперты подготовили для вас несколько советов, которые помогут вам не ошибиться с выбором надежного стального полотна.

Толщина стального каркаса двери 3-4 класса должна составлять 75 мм и выше без учета отделочных материалов. Все габариты должны быть указаны в паспорте изделия и подтверждены сертификатами лаборатории, которая проводила испытания.

Выбирая металлическую дверь с противопожарными характеристиками, отдавайте предпочтение моделям с наполнителем из минеральной ваты, так как это сырье обладает повышенной огнеупорностью.

Обращайте внимание на общую толщину изделия. Двери, для которых этот параметр не превышает 50 мм принадлежат к 1-2 классу безопасности и не способны обеспечить надежную защиту от взлома. Более того, их легко деформировать уже в процессе установки.

Подбирайте крепкие замки второго и четвертого классов, которые для большей прочности необходимо оснастить дополнительной фурнитурой.

Придерживайтесь золотой середины: не выбирайте двери с чересчур тонкими листами облицовочной стали до 1,2 мм, но и не перегибайте палку с увесистыми конструкциями с толщиной полотна от 2 мм до 5 мм.

Следите за крепостью петель. Они должны быть приспособлены к нагрузкам, если вы не хотите постоянно регулировать провисающую дверь.

Ориентируйтесь на металлические изделия средней стоимости. Скорее всего, именно они и являются воплощением золотого стандарта.

Важно! Не забывайте о том, что толщина стали не является ключевым параметром надежности входной двери. Обращайте внимание на качество наполнителя, фурнитуры и общую толщину полотна и тогда вы точно подберете максимально подходящий вариант.

Подведем итоги: о толщине металла и безопасности входной двери

Надежность двери - это совокупность многих факторов. Толщина стали не является гарантией того, что дверь будет качественной и прочной. Смотрите на все факторы вместе. Качество фурнитуры и конструктивных элементов, общая толщина двери и качество наполнения.

Выбирайте золотую середину и забудьте про стереотип: Чем больше, тем лучше. Слишком тонкая сталь не подходит, но и внушительная толщина имеет массу недостатков.

Помните, толщина двери 50 мм - это плохо. Рассматривайте двери от 70 мм. Надежные замки 2 и 4 класса. Наполнение полиуретаном, минеральной ватой. Крепкие петли. Ну и конечно толщина стального листа от 1,2 мм до 2 мм. Не переплачивайте, но и не экономьте на важном.

Выбирайте золотую середину и забудьте про стереотип: Чем больше, тем лучше. Слишком тонкая сталь не подходит, но и внушительная толщина имеет массу недостатков.