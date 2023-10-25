Входная дверь должна защищать дом или квартиру не только от вторжения непрошенных гостей, но и от проникновения пыли, грязи, шума с улицы и от сквозняков. Стало быть, она должна быть достаточно герметичной. Эту задачу выполняют уплотнители для дверей.

Зачем нужен уплотнитель для двери

Уплотнитель – это лента из резины или силикона, которая крепится по периметру двери. Её задача:

Предотвратить проникновение внутрь посторонних запахов.

Препятствовать проникновению холодного воздуха, защитить от сквозняков.

Защитить от шума.

Защитить от лишней влажности.

Предохранить дверь от резких ударов и обеспечить более долгий срок службы.

Эта, казалось бы, второстепенная деталь выполняет очень важные функции. Среди прочего, она позволяет экономить ваши средства, поскольку не только не пускает в дом холод, но и не выпускает наружу тепло, ваши отопительные приборы не отапливают улицу, так как двери, не оборудованные уплотнителем, выпускают до 40% внутреннего тепла. Нужны ли вам такие теплопотери?

Итак, необходимость герметизации дверей очевидна. Значит, изложенная дальше информация об уплотнителях будет полезна.

Как различаются уплотнители на дверь

Уплотнители различаются: по типу дверей, материалу, конфигурации, фактуре, местоположению, размеру. Разберём подробнее по всем параметрам.

Классификация уплотнителя по типу двери

По типу дверей уплотнители классифицируются следующим образом:

Для входных дверей – его задача полностью защитить жилище от внешних воздействий. Обычно его делают трубчатым, а дверные металлические полотна снабжаются выемкой для полного прилегания уплотнителя.

Для межкомнатных дверей. Здесь не требуется такая мощная защита от внешней среды на первый план выступает эстетическая составляющая.

Для пластиковых дверей: такие обычно ставятся на балкон. Уплотнитель для пластиковой двери должен быть от того же производителя, что и сама дверь.

Для стеклянных дверей. Его крепят непосредственно на стекло. Он может быть алюминиевым с резиновым уплотнителем или силиконовым.

Самые серьёзные требования предъявляются к уплотнителю для входных дверей.

Он должен:

не бояться воды;

не реагировать на резкие перепады температуры;

быть стойким к воздействию ультрафиолетовых лучей;

не деформироваться и не бояться агрессивных веществ.

А всё это зависит от материала изготовления.

Материал изготовления уплотнителей на дверь

Уплотнители для дверей изготавливают из: резины, поролона, силикона, магнита, термопластика, войлока. Нас интересует резиновый уплотнитель, как наиболее востребованный и надёжный. По конфигурации он может быть ленточным, трубчатым и пазовым. Последний изготавливается специально для пластиковых дверей.

Ленточный уплотнитель – это шнур с прямоугольным сечением, шириной обычно 9 миллиметров. Трубчатый – полая трубка, которая при закрывании дверей сжимается и перекрывает щели между дверным полотном и коробкой. Резиновый профиль мы выбираем ещё и потому, что это универсальный вариант, он подойдёт и для входных, и для межкомнатных дверей.

Где можно крепить уплотнитель на дверь

По местоположению уплотнители могут быть пороговыми – особенно актуален, когда конструкция двери порога не предусматривает, контурным – крепится по всему периметру дверного полотна, используется чаще всего для входных дверей, для полной изоляции берётся тройной профиль, и пожарным – совершенно особый терморасширяющийся вариант.

Это вещество при сильном нагревании превращается в пену, которая герметизирует дверь, не давая проникать дыму внутрь, а кислороду к очагу возгорания.

Размеры уплотнителя

Размеры уплотнителя варьируются в зависимости от его вида, величины зазора между коробкой и дверью, размеров дверной коробки и назначения двери. Для входных дверей, например, требуется более плотный и широкий уплотнитель. В целом ряде случаев используются уплотнители сложной формы, они подходят и для обычных дверей, и для бронированных.

Формы профилей имеют обозначение С, Р, О, К и так далее и предназначены для изоляции зазоров определённой ширины. Например, профили С, К, Е маскируют маленькие зазоры, размер которых не превышает 3 миллиметров.

Для больших щёлок, до 5 миллиметров, подойдут профили P и V, наконец, с зазорами до 7 миллиметров справятся профили О и D.

Уплотнители различаются и по толщине. Для межкомнатных дверей годятся более тонкие, для входных – более плотные. При выборе уплотнителя обратите внимание не только на размер зазоров, но и на то, где будет крепиться уплотнитель: непосредственно на дверь или на дверную коробку. На дверную коробку монтируют обычно более толстые варианты.

Как правильно рассчитать количество уплотнителя? Имейте ввиду, что вам потребуется не менее 5-6 метров этого материала. И всегда берите с запасом, чтобы можно было заменить испорченную часть. Самостоятельные замеры часто вызывают определённые сложности, поэтому советуем обратиться к профессионалам.

Наши специалисты выезжают на дом и делают все необходимые измерения на высоком уровне. Правильные расчёты очень важны, поскольку слишком тонкий уплотнитель не справится со своей задачей, это будет бесполезная трата времени и средств, а слишком толстый может нарушить работу замка.

Окрашивание уплотнителя снижает его качества, поэтому для входных дверей лучше выбирать натуральный чёрный цвет, а для межкомнатных можно и цветной, поскольку здесь, как уже было сказано, важна эстетика. Однако, и здесь важна звукоизоляция, чтобы домочадцы не мешали друг другу, также дверь не должна пропускать сквозняки, плавно и бесшумно работать, хорошо открываться и закрываться.

Выбирайте мягкий герметик небольшой толщины и подходящего оттенка, помним об эстетической составляющей. Для безупречного результата проверьте, как подогнано полотно к двери. Для этого обведите мелом то место, где дверь соприкасается с рамой и закройте её. Мел укажет те места, где существует проблема.

Как самостоятельно монтировать уплотнитель

Сложно ли укрепить уплотнитель на дверь самому? Нет, тем более, если все измерения точны и выбран правильный материал.

Вам понадобится уплотнительная резинка – полоска, с одной стороны покрытая клеем и защищённая плёнкой.

А дальше действуем так:

Необходимо очистить поверхность двери и дверной коробки от пыли и обработать ацетоном или другим растворителем. Это увеличит срок службы уплотнителя.

Затем измерьте периметр рамы и ширину места соприкосновения рамы с дверью. Это нужно для того, чтобы знать ширину резинки. В сжатом виде она должна соответствовать ширине зазора между дверью и рамой.

Для определения параметра уплотнителя мастера рекомендуют использовать пластилин. Поместите его в полиэтиленовый пакет, чтобы он на запачкал дверь и приложите к месту крепления уплотнителя. Закройте дверь. Пластилин образовал валик нужных размеров.

Теперь, когда всё ясно, можно приступить к установке. Отрежьте ленту нужной длины и снимите с неё защитную плёнку

Аккуратно приклеивайте уплотнитель.

Уплотнительные резинки хороши тем, что они заполняют все полости и принимают желаемую форму. Осталось проверить, насколько хорошо работает уплотнитель. Для этого возьмите лист бумаги, поместите его на уплотнитель и закройте дверь. Попытайтесь теперь вытащить лист. Если это не получается, значит, всё сделано правильно.