Хорошая входная дверь должна иметь способность предотвращать появление сквозняка, противостоять влаге, холоду и постороннему шуму с улицы. Для того чтобы конструкция отвечала этим требованиям, потребуется установка утеплителя. Он не только поможет сэкономить на отоплении, но и продлит срок эксплуатации изделия.
Основные требования к уплотнителям входных дверей
Утеплители производятся из множества разных материалов, однако в итоге все изделия играют одинаковую роль – они герметизируют дверь, заполняя тем самым щели по периметру.
Выбирая уплотнитель, нужно обращать внимание на следующие критерии:
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Качество. Именно от него зависит, как долго вам прослужит уплотнитель. Нужно выбирать надежные материалы, которые будут выдерживать длительную эксплуатацию.
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Герметичность. Цель установки утеплителя – предотвращение проникновения в помещение сквозняков, шума и запахов, поэтому выбранный материал должен хорошо с этим справляться.
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Износостойкость. Материал должен быть прочным и устойчивым к механическим повреждениям.
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Гибкость. Старайтесь выбирать уплотнитель, который будет беспроблемно сжиматься и возвращаться в первоначальное положение без деформаций.
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Мягкость. Чем мягче утеплитель, тем выше амортизация двери. При ее резком закрывании полотно не будет ударяться о дверную коробку. Также это избавит от появления скрипов.
Какой материал уплотнителя для входной двери выбрать
Выбор уплотнителей очень широк. Чтобы правильно выбрать материал изготовления, нужно внимательно ознакомиться с особенностями каждого из них и определиться, какой лучше всего подходит для вашей двери:
- Резина
Такие уплотнители считаются одними из самых популярных, а все благодаря универсальности материала. Он обладает высокой влагоустойчивостью, прекрасно переносит перепады температур, не трескается на морозе и выдерживает другие негативные воздействия. Иногда на резине может образовываться грибок, поэтому утеплители обрабатывают специальными средствами, которые предотвращают развитие бактерий.
- Силикон
Еще один востребованный вариант, который выступает в качестве альтернативы резиновым уплотнителям. Силикон подходит для установки в помещениях, где повышена влажность – бани, сауны, ванные комнаты. Чаще всего такими уплотнителями утепляют стеклянные двери, потому что силикон очень легко и прочно фиксируется к стеклу. Он выдерживает перепады температур и не трескается.
- ТЭП-уплотнители
Эта разновидность уплотнителей используется для дверей, установленных в условиях экстремально высоких или низких температур – от -70 до +90 градусов. Термоэластопласт – очень прочный и надежный материал, который имеет долгий срок эксплуатации, выдерживает механические нагрузки и практически не изменяет своей формы.
- Войлок
Стал уже традиционным материалом, потому что очень экологичен и прост в производстве – его изготавливают из натуральной шерсти. Войлочные уплотнители отлично утепляют помещение, не пропускают ветер и сквозняк. Они переносят морозы и не теряют своих свойств даже в суровых условиях.
Еще один весомый плюс этого материала – пожаробезопасность. Из-за плотной структуры войлок не горит, чего нельзя сказать про синтетические аналоги.
- Поролон
Такие уплотнители отличаются низкой ценой, но вместе с тем они имеют много недостатков. Главный из них – плохая теплоизоляция, поэтому их лучше использовать только для межкомнатных дверей в качестве препятствия для шума. Срок службы поролоновых утеплителей также недолгий – всего несколько лет.
- ПВХ
Уплотнители из ПВХ на самоклеящейся основе применяют для утепления как входных, так и межкомнатных дверей. Материал устойчив к воздействию прямых солнечных лучей и низких температур. Он сохраняет свои теплоизоляционные свойства в пределах от -50 до +70 градусов по Цельсию, долговечен и прост в установке – с монтажом справится любой.
Виды уплотнителей для входных дверей по месторасположению
Крепятся уплотнители в разных местах в зависимости от назначения:
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Пороговые. Подходят для конструкций, где не предусмотрен порог. Как правило, устанавливаются на двери на автоматическом управлении.
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Контурные. Самый простой вариант. Утеплитель крепится по всему периметру дверного полотна или коробки. Позволяет устранить все щели.
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Пожарные. Особенно актуальны в помещениях с высоким риском возникновения возгораний. Уплотнители состоят из материала, который при сильном нагревании превращается в пену, герметизируя дверь и препятствуя проникновению дыма.
Виды уплотнителей для входной двери по способу крепления
Существует несколько способов монтажа уплотнителей:
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В паз
Уплотнители с таким видом фиксации имеют специальные крепления-ершики и не требуют использования дополнительных материалов. Однако сложности при установке все же могут возникнуть – утеплители довольно сложно подогнать под нужный размер.
При обрезке резинового изделия его нельзя растягивать, потому что после этого материал вернется в прежнее положение. Такие уплотнители следует обрезать только после установки, чтобы избежать неточностей и ошибок.
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Самоклеящиеся
Монтаж этих утеплителей самый простой. Единственное, что понадобится при работе – малярный нож, чтобы подрезать изделие после установки. Важно предварительно хорошо очистить поверхность от пыли и грязи и обезжирить ее, чтобы уплотнитель прочно зафиксировался. Клеить ленту нужно слева направо и сверху вниз, постепенно снимая с задней стороны защитный слой.
- На гвозди или саморезы
Этот способ крепления не самый популярный, но иногда оказывается единственным возможным. Например, если поверхность неровная, самоклеящиеся уплотнители установить не получится. Гвозди располагают на расстоянии 5 см, чтобы не возникли щели, через которые может проникать сквозняк. Крепления нужно забивать до основания шляпок, иначе дверь будет плохо закрываться.
Советы по выбору уплотнителя для входной двери
В первую очередь нужно определиться, какой толщины зазоры между дверным полотном и коробкой. Это поможет правильно выбрать размер уплотнительной ленты. Также важную роль играет и назначение двери – для входных требуется более плотный уплотнитель. Чтобы определить качество утеплителя, надавите на него – он должен сразу же принять первоначальную форму.
Если вы выбрали обычный уплотнитель, который фиксируется на клей, нужно правильно подобрать клей. Лучший вариант – силиконовый герметик. Он универсален и подходит практически для всех дверей: железных, стальных, стеклянных и других.
Для деревянных дверей хорошим решением станут врезные утеплители. Они обеспечивают хорошую шумоизоляцию, практически незаметны и легко снимаются.
Желательно выбирать контурные изделия – они размещаются по всему периметру двери, надежно закрывая все щели. Качественный, подходящий по размерам и правильно установленный уплотнитель гарантированно защитит помещение от сквозняков, посторонних шумов и запахов.