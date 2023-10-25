Хорошая входная дверь должна иметь способность предотвращать появление сквозняка, противостоять влаге, холоду и постороннему шуму с улицы. Для того чтобы конструкция отвечала этим требованиям, потребуется установка утеплителя. Он не только поможет сэкономить на отоплении, но и продлит срок эксплуатации изделия.

Основные требования к уплотнителям входных дверей

Утеплители производятся из множества разных материалов, однако в итоге все изделия играют одинаковую роль – они герметизируют дверь, заполняя тем самым щели по периметру.

Выбирая уплотнитель, нужно обращать внимание на следующие критерии:

Качество. Именно от него зависит, как долго вам прослужит уплотнитель. Нужно выбирать надежные материалы, которые будут выдерживать длительную эксплуатацию.

Герметичность. Цель установки утеплителя – предотвращение проникновения в помещение сквозняков, шума и запахов, поэтому выбранный материал должен хорошо с этим справляться.

Износостойкость. Материал должен быть прочным и устойчивым к механическим повреждениям.

Гибкость. Старайтесь выбирать уплотнитель, который будет беспроблемно сжиматься и возвращаться в первоначальное положение без деформаций.

Мягкость. Чем мягче утеплитель, тем выше амортизация двери. При ее резком закрывании полотно не будет ударяться о дверную коробку. Также это избавит от появления скрипов.

Какой материал уплотнителя для входной двери выбрать

Выбор уплотнителей очень широк. Чтобы правильно выбрать материал изготовления, нужно внимательно ознакомиться с особенностями каждого из них и определиться, какой лучше всего подходит для вашей двери:

Резина

Такие уплотнители считаются одними из самых популярных, а все благодаря универсальности материала. Он обладает высокой влагоустойчивостью, прекрасно переносит перепады температур, не трескается на морозе и выдерживает другие негативные воздействия. Иногда на резине может образовываться грибок, поэтому утеплители обрабатывают специальными средствами, которые предотвращают развитие бактерий.

Силикон

Еще один востребованный вариант, который выступает в качестве альтернативы резиновым уплотнителям. Силикон подходит для установки в помещениях, где повышена влажность – бани, сауны, ванные комнаты. Чаще всего такими уплотнителями утепляют стеклянные двери, потому что силикон очень легко и прочно фиксируется к стеклу. Он выдерживает перепады температур и не трескается.

ТЭП-уплотнители

Эта разновидность уплотнителей используется для дверей, установленных в условиях экстремально высоких или низких температур – от -70 до +90 градусов. Термоэластопласт – очень прочный и надежный материал, который имеет долгий срок эксплуатации, выдерживает механические нагрузки и практически не изменяет своей формы.

Войлок

Стал уже традиционным материалом, потому что очень экологичен и прост в производстве – его изготавливают из натуральной шерсти. Войлочные уплотнители отлично утепляют помещение, не пропускают ветер и сквозняк. Они переносят морозы и не теряют своих свойств даже в суровых условиях.

Еще один весомый плюс этого материала – пожаробезопасность. Из-за плотной структуры войлок не горит, чего нельзя сказать про синтетические аналоги.

Поролон

Такие уплотнители отличаются низкой ценой, но вместе с тем они имеют много недостатков. Главный из них – плохая теплоизоляция, поэтому их лучше использовать только для межкомнатных дверей в качестве препятствия для шума. Срок службы поролоновых утеплителей также недолгий – всего несколько лет.

ПВХ

Уплотнители из ПВХ на самоклеящейся основе применяют для утепления как входных, так и межкомнатных дверей. Материал устойчив к воздействию прямых солнечных лучей и низких температур. Он сохраняет свои теплоизоляционные свойства в пределах от -50 до +70 градусов по Цельсию, долговечен и прост в установке – с монтажом справится любой.

Виды уплотнителей для входных дверей по месторасположению

Крепятся уплотнители в разных местах в зависимости от назначения:

Пороговые. Подходят для конструкций, где не предусмотрен порог. Как правило, устанавливаются на двери на автоматическом управлении.

Контурные. Самый простой вариант. Утеплитель крепится по всему периметру дверного полотна или коробки. Позволяет устранить все щели.

Пожарные. Особенно актуальны в помещениях с высоким риском возникновения возгораний. Уплотнители состоят из материала, который при сильном нагревании превращается в пену, герметизируя дверь и препятствуя проникновению дыма.

Виды уплотнителей для входной двери по способу крепления

Существует несколько способов монтажа уплотнителей:

В паз

Уплотнители с таким видом фиксации имеют специальные крепления-ершики и не требуют использования дополнительных материалов. Однако сложности при установке все же могут возникнуть – утеплители довольно сложно подогнать под нужный размер.

При обрезке резинового изделия его нельзя растягивать, потому что после этого материал вернется в прежнее положение. Такие уплотнители следует обрезать только после установки, чтобы избежать неточностей и ошибок.

Самоклеящиеся

Монтаж этих утеплителей самый простой. Единственное, что понадобится при работе – малярный нож, чтобы подрезать изделие после установки. Важно предварительно хорошо очистить поверхность от пыли и грязи и обезжирить ее, чтобы уплотнитель прочно зафиксировался. Клеить ленту нужно слева направо и сверху вниз, постепенно снимая с задней стороны защитный слой.

На гвозди или саморезы

Этот способ крепления не самый популярный, но иногда оказывается единственным возможным. Например, если поверхность неровная, самоклеящиеся уплотнители установить не получится. Гвозди располагают на расстоянии 5 см, чтобы не возникли щели, через которые может проникать сквозняк. Крепления нужно забивать до основания шляпок, иначе дверь будет плохо закрываться.

Советы по выбору уплотнителя для входной двери

В первую очередь нужно определиться, какой толщины зазоры между дверным полотном и коробкой. Это поможет правильно выбрать размер уплотнительной ленты. Также важную роль играет и назначение двери – для входных требуется более плотный уплотнитель. Чтобы определить качество утеплителя, надавите на него – он должен сразу же принять первоначальную форму.

Если вы выбрали обычный уплотнитель, который фиксируется на клей, нужно правильно подобрать клей. Лучший вариант – силиконовый герметик. Он универсален и подходит практически для всех дверей: железных, стальных, стеклянных и других.

Для деревянных дверей хорошим решением станут врезные утеплители. Они обеспечивают хорошую шумоизоляцию, практически незаметны и легко снимаются.

Желательно выбирать контурные изделия – они размещаются по всему периметру двери, надежно закрывая все щели. Качественный, подходящий по размерам и правильно установленный уплотнитель гарантированно защитит помещение от сквозняков, посторонних шумов и запахов.