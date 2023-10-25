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Утеплители для входной двери: классификация изделий, их виды и основные требования к уплотнителям

#Входные двери #Ремонт #Фурнитура #Двери

Хорошая входная дверь должна иметь способность предотвращать появление сквозняка, противостоять влаге, холоду и постороннему шуму с улицы. Для того чтобы конструкция отвечала этим требованиям, потребуется установка утеплителя. Он не только поможет сэкономить на отоплении, но и продлит срок эксплуатации изделия.

Основные требования к уплотнителям входных дверей

Утеплители производятся из множества разных материалов, однако в итоге все изделия играют одинаковую роль – они герметизируют дверь, заполняя тем самым щели по периметру.

Выбирая уплотнитель, нужно обращать внимание на следующие критерии:

  • Качество. Именно от него зависит, как долго вам прослужит уплотнитель. Нужно выбирать надежные материалы, которые будут выдерживать длительную эксплуатацию.

  • Герметичность. Цель установки утеплителя – предотвращение проникновения в помещение сквозняков, шума и запахов, поэтому выбранный материал должен хорошо с этим справляться.

  • Износостойкость. Материал должен быть прочным и устойчивым к механическим повреждениям.

  • Гибкость. Старайтесь выбирать уплотнитель, который будет беспроблемно сжиматься и возвращаться в первоначальное положение без деформаций.

  • Мягкость. Чем мягче утеплитель, тем выше амортизация двери. При ее резком закрывании полотно не будет ударяться о дверную коробку. Также это избавит от появления скрипов.

Какой материал уплотнителя для входной двери выбрать

Выбор уплотнителей очень широк. Чтобы правильно выбрать материал изготовления, нужно внимательно ознакомиться с особенностями каждого из них и определиться, какой лучше всего подходит для вашей двери:

  • Резина

Такие уплотнители считаются одними из самых популярных, а все благодаря универсальности материала. Он обладает высокой влагоустойчивостью, прекрасно переносит перепады температур, не трескается на морозе и выдерживает другие негативные воздействия. Иногда на резине может образовываться грибок, поэтому утеплители обрабатывают специальными средствами, которые предотвращают развитие бактерий.

  • Силикон

Еще один востребованный вариант, который выступает в качестве альтернативы резиновым уплотнителям. Силикон подходит для установки в помещениях, где повышена влажность – бани, сауны, ванные комнаты. Чаще всего такими уплотнителями утепляют стеклянные двери, потому что силикон очень легко и прочно фиксируется к стеклу. Он выдерживает перепады температур и не трескается.

  • ТЭП-уплотнители

Эта разновидность уплотнителей используется для дверей, установленных в условиях экстремально высоких или низких температур – от -70 до +90 градусов. Термоэластопласт – очень прочный и надежный материал, который имеет долгий срок эксплуатации, выдерживает механические нагрузки и практически не изменяет своей формы.

  • Войлок

Стал уже традиционным материалом, потому что очень экологичен и прост в производстве – его изготавливают из натуральной шерсти. Войлочные уплотнители отлично утепляют помещение, не пропускают ветер и сквозняк. Они переносят морозы и не теряют своих свойств даже в суровых условиях.

Еще один весомый плюс этого материала – пожаробезопасность. Из-за плотной структуры войлок не горит, чего нельзя сказать про синтетические аналоги.

Самоклеящийся уплотнитель, профиль К-LIST (Е) 9x4 мм, черный (бобина 100 м)
Самоклеящийся уплотнитель, профиль К-LIST (Е) 9x4 мм, черный (бобина 100 м)
2 394
Уплотнитель РГ-127-01 (12,7 х 14,2 мм) без клеевой основы (бобина 180 м)
Уплотнитель РГ-127-01 (12,7 х 14,2 мм) без клеевой основы (бобина 180 м)
7 120
Самоклеящийся уплотнитель, профиль «D-LIST» 14x12 мм (бобина 150 м) Чёрный
Самоклеящийся уплотнитель, профиль «D-LIST» 14x12 мм (бобина 150 м) Чёрный
16 008
Терморасширяющийся уплотнитель «TECNOFLAME 20x1 ADESIVO» (MA0TP212010S), намотка 150 м Чёрный
Терморасширяющийся уплотнитель «TECNOFLAME 20x1 ADESIVO» (MA0TP212010S), намотка 150 м Чёрный
12 106
Самоклеящийся уплотнитель, профиль D-LIST 14x12 мм, черный (бобина 40 м)
Самоклеящийся уплотнитель, профиль D-LIST 14x12 мм, черный (бобина 40 м)
2 872
Самоклеящийся уплотнитель, профиль D-100 9x8 мм, белый (бобина 150 м)
Самоклеящийся уплотнитель, профиль D-100 9x8 мм, белый (бобина 150 м)
5 869
Самоклеящийся уплотнитель, профиль «D-100» 9x8 мм (бобина 100 м) Чёрный
Самоклеящийся уплотнитель, профиль «D-100» 9x8 мм (бобина 100 м) Чёрный
4 744

 

  • Поролон

Такие уплотнители отличаются низкой ценой, но вместе с тем они имеют много недостатков. Главный из них – плохая теплоизоляция, поэтому их лучше использовать только для межкомнатных дверей в качестве препятствия для шума. Срок службы поролоновых утеплителей также недолгий – всего несколько лет.

 

  • ПВХ

Уплотнители из ПВХ на самоклеящейся основе применяют для утепления как входных, так и межкомнатных дверей. Материал устойчив к воздействию прямых солнечных лучей и низких температур. Он сохраняет свои теплоизоляционные свойства в пределах от -50 до +70 градусов по Цельсию, долговечен и прост в установке – с монтажом справится любой.

Терморасширяющийся уплотнитель «ISOLAR ECO 1000-15/B» длина 20 м, Чёрный
Терморасширяющийся уплотнитель «ISOLAR ECO 1000-15/B» длина 20 м, Чёрный
1 562
Терморасширяющийся уплотнитель «ISOLAR 1500-10/B» длина 15,9 м, Чёрный
Терморасширяющийся уплотнитель «ISOLAR 1500-10/B» длина 15,9 м, Чёрный
1 271
Терморасширяющийся уплотнитель ISOLAR ECO 1500-15/B (толщ. 1,5 мм, шир. 15 мм, длина 15 м), черный
Терморасширяющийся уплотнитель ISOLAR ECO 1500-15/B (толщ. 1,5 мм, шир. 15 мм, длина 15 м), черный
880
Терморасширяющийся уплотнитель ISOLAR ECO 1000-20/B (толщ. 1 мм, шир. 20 мм, длина 20 м), черный
Терморасширяющийся уплотнитель ISOLAR ECO 1000-20/B (толщ. 1 мм, шир. 20 мм, длина 20 м), черный
1 419
Терморасширяющийся уплотнитель «ISOLAR 2000-15/B» длина 15,9 м, Чёрный
Терморасширяющийся уплотнитель «ISOLAR 2000-15/B» длина 15,9 м, Чёрный
2 188
Терморасширяющийся уплотнитель «ISOLAR 1000-10/B» длина 15,9 м, Чёрный
Терморасширяющийся уплотнитель «ISOLAR 1000-10/B» длина 15,9 м, Чёрный
953
Терморасширяющийся уплотнитель «ISOLAR 1500-15/B» длина 15,9 м, Чёрный
Терморасширяющийся уплотнитель «ISOLAR 1500-15/B» длина 15,9 м, Чёрный
1 673

 

Виды уплотнителей для входных дверей по месторасположению

Крепятся уплотнители в разных местах в зависимости от назначения:

  • Пороговые. Подходят для конструкций, где не предусмотрен порог. Как правило, устанавливаются на двери на автоматическом управлении.

  • Контурные. Самый простой вариант. Утеплитель крепится по всему периметру дверного полотна или коробки. Позволяет устранить все щели.

  • Пожарные. Особенно актуальны в помещениях с высоким риском возникновения возгораний. Уплотнители состоят из материала, который при сильном нагревании превращается в пену, герметизируя дверь и препятствуя проникновению дыма.

Виды уплотнителей для входной двери по способу крепления

Существует несколько способов монтажа уплотнителей:

  • В паз

Уплотнители с таким видом фиксации имеют специальные крепления-ершики и не требуют использования дополнительных материалов. Однако сложности при установке все же могут возникнуть – утеплители довольно сложно подогнать под нужный размер.

При обрезке резинового изделия его нельзя растягивать, потому что после этого материал вернется в прежнее положение. Такие уплотнители следует обрезать только после установки, чтобы избежать неточностей и ошибок.

  • Самоклеящиеся

Монтаж этих утеплителей самый простой. Единственное, что понадобится при работе – малярный нож, чтобы подрезать изделие после установки. Важно предварительно хорошо очистить поверхность от пыли и грязи и обезжирить ее, чтобы уплотнитель прочно зафиксировался. Клеить ленту нужно слева направо и сверху вниз, постепенно снимая с задней стороны защитный слой.

  • На гвозди или саморезы

Этот способ крепления не самый популярный, но иногда оказывается единственным возможным. Например, если поверхность неровная, самоклеящиеся уплотнители установить не получится. Гвозди располагают на расстоянии 5 см, чтобы не возникли щели, через которые может проникать сквозняк. Крепления нужно забивать до основания шляпок, иначе дверь будет плохо закрываться.

Дверь входная металлическая «Porta M-3P 4.П23\4» Almon 28/Wenge Veralinga BS
Дверь входная Porta M-3 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
31 558 42 077 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 55.55» Almon 28/Nordic Oak
Дверь входная Porta S-3P 55.55 Almon 28/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8/Л28» White Stark/Virgin
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
32 398 43 197 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8.П50» Snow Art/Snow Art
Дверь входная Porta M-3 8.П50 Snow Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
48 089

 

Советы по выбору уплотнителя для входной двери

В первую очередь нужно определиться, какой толщины зазоры между дверным полотном и коробкой. Это поможет правильно выбрать размер уплотнительной ленты. Также важную роль играет и назначение двери – для входных требуется более плотный уплотнитель. Чтобы определить качество утеплителя, надавите на него – он должен сразу же принять первоначальную форму.

Если вы выбрали обычный уплотнитель, который фиксируется на клей, нужно правильно подобрать клей. Лучший вариант – силиконовый герметик. Он универсален и подходит практически для всех дверей: железных, стальных, стеклянных и других.

Для деревянных дверей хорошим решением станут врезные утеплители. Они обеспечивают хорошую шумоизоляцию, практически незаметны и легко снимаются.

Желательно выбирать контурные изделия – они размещаются по всему периметру двери, надежно закрывая все щели. Качественный, подходящий по размерам и правильно установленный уплотнитель гарантированно защитит помещение от сквозняков, посторонних шумов и запахов.

Дверь входная металлическая «Thermo Лайн» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo Лайн с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
37 912
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Snow Melinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Snow Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Флэш Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Флэш Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
48 412
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная PP ВМ-103 с терморазрывом Серый Винорит/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
 
57 320
Дверь входная MP ВМ-100 Титан/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная MP ВМ-100 с терморазрывом Титан/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
45 860

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