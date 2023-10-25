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Виды утеплителя: обзор всех видов, особенности, характеристики, фото

#Монтаж #Ремонт #Напольные покрытия #Советы эксперта

Утеплители позволяют сохранить тепло в доме и избежать сквозняков. На современном рынке представлено несколько видов материала. Каждый из них обладает своими особенностями, преимуществами и недостатками. Для того чтобы сделать правильный выбор необходимо четко знать характеристиками каждого вида и иметь представление о применении для разных задач.

Виды утеплителя

Среди специальных материалов, предназначенных для утепления, выделяют несколько наиболее популярных вариантов:

  • Пенополистирол

Часто используется для утепления пола. Материал отличается высокой прочностью, малым весом, устойчивостью к влаге и доступной стоимостью. К минусам можно отнести выделение токсичных паров при горении.

  • Экструдированный пенополистирол

Отличается вспененной структурой, благодаря которой материл хорошо удерживает тепло. Недостатком данного утеплителя является высокая способность к горению и отсутствие паропроницаемости. 

По этой причине экструдированный пенополистирол не рекомендуется использовать в коммерческих помещениях. Утеплитель не проходит по пожарным нормам. Также запрещено применять его в пространствах, в которых возможен риск возгорания.

  • Вспененный пенополистирол на фольгированной основе

Отличается хорошей гигроскопичностью, химической устойчивостью, прочностью и простотой применения. В продажу попадает в виде плит, рулонов и листов.

  • Пеноизол

Также является видом пенопласта. От аналогов отличается абсолютной герметичностью. Чаще всего применяется для утепления пола, для этого заливается в щели, проемы и другие труднодоступные места.

  • Керамзит

Сравнительно недорогой и экологичный вариант утеплителя. Хорошо удерживает тепло и устойчив к низким температурам. Благодаря рыхлой структуре может обеспечивать теплоизоляцию в любой климатической зоне. 

К дополнительным преимуществам можно отнести огнеупорность. Основные недостатки керамзита – повышенная пыльность и способность впитывать влагу. По этой причине керамзит не подходит для мокрых домовых зон.

  • Пенополиуретан

Наиболее современный вид утеплителя. Отличается экологичностью, устойчивостью к высоким температурам и давлению. Утеплитель имеет хорошие теплоизоляционные свойства и примерно на 90% состоит из газа. 

Выпускается в виде рулонов, листов и панелей. Данный утеплитель отличается прочностью сцепления, легким весом, бесшовным утеплением и устойчивостью к коррозии. Пенополиуретан не боиться воздействия влаги, обладает малой горючестью. Этот материал полходит по пожарным нормам, его часто применяют на коммерческих объектах.

Подложка Россия (1100х2 мм) 1рулон = 55,00 кв.м
Подложка Пенолин Подложка рулон толщина 2 мм
2 500
Подложка из полистирола Matrix (1000х500x3 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 3 мм
280
Подложка Basic (1х20 м) 1рулон = 20 кв.м.
Подложка толщина 2 мм
3 660
Подложка из полистирола Floorwood (1000х500x5 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 5 мм
450

 

  • Минеральная вата

Классический органический утеплитель с волокнистой структурой. Сегодня существует несколько видов материала: каменная вата, базальтовая вата, стекловата, шлаковая вата. 

Среди общих свойств уэтих утеплителей можно выделить низкую теплопроводность, звукоизоляцию, договечность и простота укладки. Благодаря простоте работы термоизоляция ватой не потребует больших финансовых затрат.

  • Эковата

Производится на основе сырья из целлюлозы. По сути эковата – переработанная бумага с добавением борной кислоты и буры. В продаже материал представлен в виде рыхлой серой массы. 

К плюсам можно отнести экологичность и устойчивость к факторам внешней среды. Эковата используется для утепления труднодоступных мест и в проектах со сложным архитектурным решением. Отсутствие стыков после укладки исключает возможность промерзания. К недостаткам можно отнести способность впитывать воду.

  • Опилочные окатыши

Отличаются низкой теплопроводностью и способностью удерживать звук. Материал производится из древесных опилок с добавление специальных синтетических гранул. Этот компонент делает утеплитель более устойчивым к грибку и плесени, также защищает от грызунов. К минусам утеплителя можно отнести боязнь влаги.

  • Древесные блоки

Другая разновидность материала из опилок с добавлением медного купороса и цемента. Обладает схожими свойствами с опилочными окатышами.

  • Арболит

Древесный утеплитель, обладающий огнеупорными свойствами. Хорошо сохраняет тепло и может выступать звукоизолятором.

К преимуществам можно отнести способность восстанавливать первоначальную форму после механических воздействий и повышенной нагрузки. Как и другие древесные утеплители, этот материал неспособен противостоять влаге. Поэтому его редко используют для утепления пола.

Ламинат SPC Floorwood Unit 4017 Дуб Фолибер 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 4017 Дуб Фолибер
5 429
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6606 Дуб кантри
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Excelente толщина 5 мм 6606 Дуб кантри
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto 8801 Дуб серый
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8801 Дуб серый
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV05 Дуб Риневар
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV05 Дуб Риневар
 
3 167 2 161 ₽ -40%

 

  • Пробка

Может использовать как в роли самостоятельного утеплителя, так и в качестве натуральной подложки под финальное покрытие. Отличается натуральным составом, легкостью, прочностью и влагоустойчивостью. 

Пробковое покрытие является универсальные термоизолятором, хорошо удерживает тепло. При этом обладает повышенной стоимостью, и это не всегда оправдано. В ряде проектов для утепления логичнее использовать другие современные и более бюджетные аналоги.

 

 

Выбор утеплителя для пола

Современные утеплители имеют широкую сферу применения. Часто на этапе строительства может возникнуть необходимость утеплить стены или крышу. Однако залог успешной теплоизоляции дома – утепление пола. 

Далеко не все доступные утеплители подходят для этой задачи. При выборе материала стоит учитывать функциональное назначение помещения, проходимость и климатические особенности зоны, в которой расположен объект.

Чаще всего в личном строительстве применяется утеплитель на основе минеральной ваты или стекловолоконные утеплители невысокой плотности. Также в частных домах рекомендуют использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол. Эти материалы не просто обеспечат хорошую теплоизоляцию, но и выдержат экстремальные температуры.

Утепление пола позволит сохранить комфортную температуру в жилом доме и эффективно снизит энергозатраты на отопление. Если вы выбираете между аналоговыми материалами – лучше отдать предпочтение утеплителю с более высокой способностью к теплоизоляции. Желание сэкономить в данном вопросе может привести к увеличенным затратам на отопление в будущем.

Паркетная доска FW ASH Madison Milky White Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Madison толщина 14 мм Milky White Matt Lac
 
14 252
Паркетная доска FW OAK Orlando White Oil 3S
Паркетная доска Floorwood Orlando толщина 14 мм WHITE OIL 3S
 
15 257
Паркетная доска FW OAK Richmond Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Richmond толщина 14 мм LAC 3S
 
14 780
Паркетная доска FW OAK Madison Brown Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Madison толщина 14 мм Brown MATT LAC 3S
 
14 790
Паркетная доска FW 138 OAK Orlando White Matt Lac 1S
Паркетная доска 4V Floorwood Orlando толщина 14 мм White Matt Lac
 
13 422
Паркетная доска FW 138 OAK Madison Premium Lac 1S
Паркетная доска 4V Floorwood Madison толщина 14 мм Lac 1S
 
11 914
Паркетная доска FW 138 ASH Madison Premium White Matt Lac 1S
Паркетная доска 4V Floorwood Madison толщина 14 мм WHITE MATT LAC 1S
 
13 584
Паркетная доска FW OAK Orlando Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Orlando толщина 14 мм LAC 3S
 
13 049

 

 

Особенности утеплителей для пола

Выбор утеплителя – важный этап строительства и ремонта. От того, насколько правильно будет подобран материал, во многом зависит «погода в доме». На современном строительном рынке можно найти материалы на любой вкус. 

Экологичные, безопасные, негорючие, устойчивые к влажности, легкие пористые, неплотные утеплители позволят эффективно решить вопрос теплоизоляции во всех помещениях дома. Несмотря на обилие синтетических материалов, в личном строительстве лучше отдавать предпочтение экологическим утеплителям. Это позволит вам обезопасить ваш дом.

С особенным вниманием стоит подходить к подбору утеплителя для мокрых зон. Лучше отдавать предпочтение непромокаемым материалам, которые не теряют своих свойств при контакте с водой и не деформируются.

Отдельно важно выделить правила выбора утеплителя в коммерческом строительстве. Наиболее важная характеристика здесь – огнеупорность. Поскольку любое построенное здание должно соответствовать пожарным нормам, недопустимо использовать горючие материалы, выделяющие токсичные пары.

Независимо от целей строительства и функционала здания, вы сможете подобрать утеплитель, соответствующий вашему проекту. Главное – не забывать, что переплата в этом случае может стать вкладом в дальнейшую экономию. Правильно подобранны материал прослужит долго и добавит тепла и уюта вашему дома.

Виниловая плитка Vivo Click 245 Дуб Бостон
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Бостон
7 427
Виниловая плитка Vivo Click 270 Дуб Канзас
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Канзас
7 427
Виниловая плитка Vivo Click 231 Дуб Колорадо
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Колорадо
7 427
Виниловая плитка Vivo Click Дуб Ричмонд
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Ричмонд
7 427

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