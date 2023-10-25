Утеплители позволяют сохранить тепло в доме и избежать сквозняков. На современном рынке представлено несколько видов материала. Каждый из них обладает своими особенностями, преимуществами и недостатками. Для того чтобы сделать правильный выбор необходимо четко знать характеристиками каждого вида и иметь представление о применении для разных задач.

Виды утеплителя

Среди специальных материалов, предназначенных для утепления, выделяют несколько наиболее популярных вариантов:

Пенополистирол

Часто используется для утепления пола. Материал отличается высокой прочностью, малым весом, устойчивостью к влаге и доступной стоимостью. К минусам можно отнести выделение токсичных паров при горении.

Экструдированный пенополистирол

Отличается вспененной структурой, благодаря которой материл хорошо удерживает тепло. Недостатком данного утеплителя является высокая способность к горению и отсутствие паропроницаемости.

По этой причине экструдированный пенополистирол не рекомендуется использовать в коммерческих помещениях. Утеплитель не проходит по пожарным нормам. Также запрещено применять его в пространствах, в которых возможен риск возгорания.

Вспененный пенополистирол на фольгированной основе

Отличается хорошей гигроскопичностью, химической устойчивостью, прочностью и простотой применения. В продажу попадает в виде плит, рулонов и листов.

Пеноизол

Также является видом пенопласта. От аналогов отличается абсолютной герметичностью. Чаще всего применяется для утепления пола, для этого заливается в щели, проемы и другие труднодоступные места.

Керамзит

Сравнительно недорогой и экологичный вариант утеплителя. Хорошо удерживает тепло и устойчив к низким температурам. Благодаря рыхлой структуре может обеспечивать теплоизоляцию в любой климатической зоне.

К дополнительным преимуществам можно отнести огнеупорность. Основные недостатки керамзита – повышенная пыльность и способность впитывать влагу. По этой причине керамзит не подходит для мокрых домовых зон.

Пенополиуретан

Наиболее современный вид утеплителя. Отличается экологичностью, устойчивостью к высоким температурам и давлению. Утеплитель имеет хорошие теплоизоляционные свойства и примерно на 90% состоит из газа.

Выпускается в виде рулонов, листов и панелей. Данный утеплитель отличается прочностью сцепления, легким весом, бесшовным утеплением и устойчивостью к коррозии. Пенополиуретан не боиться воздействия влаги, обладает малой горючестью. Этот материал полходит по пожарным нормам, его часто применяют на коммерческих объектах.

Минеральная вата

Классический органический утеплитель с волокнистой структурой. Сегодня существует несколько видов материала: каменная вата, базальтовая вата, стекловата, шлаковая вата.

Среди общих свойств уэтих утеплителей можно выделить низкую теплопроводность, звукоизоляцию, договечность и простота укладки. Благодаря простоте работы термоизоляция ватой не потребует больших финансовых затрат.

Эковата

Производится на основе сырья из целлюлозы. По сути эковата – переработанная бумага с добавением борной кислоты и буры. В продаже материал представлен в виде рыхлой серой массы.

К плюсам можно отнести экологичность и устойчивость к факторам внешней среды. Эковата используется для утепления труднодоступных мест и в проектах со сложным архитектурным решением. Отсутствие стыков после укладки исключает возможность промерзания. К недостаткам можно отнести способность впитывать воду.

Опилочные окатыши

Отличаются низкой теплопроводностью и способностью удерживать звук. Материал производится из древесных опилок с добавление специальных синтетических гранул. Этот компонент делает утеплитель более устойчивым к грибку и плесени, также защищает от грызунов. К минусам утеплителя можно отнести боязнь влаги.

Древесные блоки

Другая разновидность материала из опилок с добавлением медного купороса и цемента. Обладает схожими свойствами с опилочными окатышами.

Арболит

Древесный утеплитель, обладающий огнеупорными свойствами. Хорошо сохраняет тепло и может выступать звукоизолятором.

К преимуществам можно отнести способность восстанавливать первоначальную форму после механических воздействий и повышенной нагрузки. Как и другие древесные утеплители, этот материал неспособен противостоять влаге. Поэтому его редко используют для утепления пола.

Пробка

Может использовать как в роли самостоятельного утеплителя, так и в качестве натуральной подложки под финальное покрытие. Отличается натуральным составом, легкостью, прочностью и влагоустойчивостью.

Пробковое покрытие является универсальные термоизолятором, хорошо удерживает тепло. При этом обладает повышенной стоимостью, и это не всегда оправдано. В ряде проектов для утепления логичнее использовать другие современные и более бюджетные аналоги.

Выбор утеплителя для пола

Современные утеплители имеют широкую сферу применения. Часто на этапе строительства может возникнуть необходимость утеплить стены или крышу. Однако залог успешной теплоизоляции дома – утепление пола.

Далеко не все доступные утеплители подходят для этой задачи. При выборе материала стоит учитывать функциональное назначение помещения, проходимость и климатические особенности зоны, в которой расположен объект.

Чаще всего в личном строительстве применяется утеплитель на основе минеральной ваты или стекловолоконные утеплители невысокой плотности. Также в частных домах рекомендуют использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол. Эти материалы не просто обеспечат хорошую теплоизоляцию, но и выдержат экстремальные температуры.

Утепление пола позволит сохранить комфортную температуру в жилом доме и эффективно снизит энергозатраты на отопление. Если вы выбираете между аналоговыми материалами – лучше отдать предпочтение утеплителю с более высокой способностью к теплоизоляции. Желание сэкономить в данном вопросе может привести к увеличенным затратам на отопление в будущем.

Особенности утеплителей для пола

Выбор утеплителя – важный этап строительства и ремонта. От того, насколько правильно будет подобран материал, во многом зависит «погода в доме». На современном строительном рынке можно найти материалы на любой вкус.

Экологичные, безопасные, негорючие, устойчивые к влажности, легкие пористые, неплотные утеплители позволят эффективно решить вопрос теплоизоляции во всех помещениях дома. Несмотря на обилие синтетических материалов, в личном строительстве лучше отдавать предпочтение экологическим утеплителям. Это позволит вам обезопасить ваш дом.

С особенным вниманием стоит подходить к подбору утеплителя для мокрых зон. Лучше отдавать предпочтение непромокаемым материалам, которые не теряют своих свойств при контакте с водой и не деформируются.

Отдельно важно выделить правила выбора утеплителя в коммерческом строительстве. Наиболее важная характеристика здесь – огнеупорность. Поскольку любое построенное здание должно соответствовать пожарным нормам, недопустимо использовать горючие материалы, выделяющие токсичные пары.

Независимо от целей строительства и функционала здания, вы сможете подобрать утеплитель, соответствующий вашему проекту. Главное – не забывать, что переплата в этом случае может стать вкладом в дальнейшую экономию. Правильно подобранны материал прослужит долго и добавит тепла и уюта вашему дома.