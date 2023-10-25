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Ремонт загородных домов под ключ: ориентировочные цены, современные дизайны

#Ремонт

Загородный дом – прекрасное место для жизни, гармоничного развития и воспитания детей. Отсутствие беспокойных соседей над головой или за стеной, тишина и спокойствие, потрясающий свежий воздух благотворно влияют на психологическое состояние и здоровье жильцов. Дома с собственным участком предоставляют массу возможностей для самосовершенствования, получения новых навыков.

Чтобы в доме всегда было уютно, а интерьер радовал глаз, необходим правильный уход. Строение нуждается в периодических ремонтах, обновлении коммуникаций, предметов обстановки и декора. Хороший, качественный ремонт делает помещения удобными для проживания, дарит эстетическое наслаждение.

О том, как сделать ремонт без ошибок, мы расскажем в этой статье.

Как правильно выбрать вид ремонта загородного дома

Существует два основных вида – капитальный и косметический.

  • Первый необходим в том случае, когда дом находится в эксплуатации более 15-20 лет. Как правило, за это время появляются неполадки с водопроводной и канализационной системами, приходит в негодность сантехника. Требуют замены деревянные оконные рамы и полы, межкомнатные и входные двери, появляются трещины и щели в стенах.

  • Косметику делают примерно раз в 5-8 лет, когда старый интерьер наскучил, не приносит радости. В этом случае полностью обновляют внешний вид помещений. Меняют обои, окрашивают доски полов или обновляют лаковое покрытие на паркетной доске. Вешают новые светильники и шторы.

Если хочется чего-то необыкновенного, потрясающего, а денежных накоплений хватает, можно нанять специалиста-дизайнера и сделать эксклюзивный проект с авторским надзором. Все заботы по планировке, подбору материалов и мебели, декоративных элементов лягут на плечи профессионала. А владельцам остается только восхищенно оценить получившийся результат.


Что нужно делать, чтобы заказать ремонт загородного дома под ключ

Чтобы получить идеальный, долгосрочный результат, самые важные, базовые этапы ремонта следует доверить профессионалам. Заливка стяжки и укладка полов, выравнивание стен и потолков, прокладка коммуникаций и электрики – все эти работы требуют знаний, умений, понимания тонкостей. В противном случае недалеко до пожара или прорыва труб, перекосов несущих конструкций.

Строительно-отделочные бригады, специализирующиеся на ремонтах, работают по определенному плану:

  • выезд по адресу с оценкой состояния загородного дома;

  • замеры помещений, проведение переговоров с владельцами, чтобы определить объем задач;

  • разработка подробных чертежей, создание дизайн-проекта;

  • корректировки и утверждение заказчиком;

  • составление сметы, подписание договора;

  • ремонтные работы и сдача объекта «под ключ».

При выборе ремонтной бригады необходимо ориентироваться на отзывы заказчиков, репутацию и длительность присутствия подрядчика на рынке строительно-ремонтных услуг.

Как рассчитывают стоимость ремонта загородного дома под ключ

Итоговая цена складывается из многих составляющих:

  • площадь помещений, количество и высота потолков на этажах;

  • текущее состояние полов, стен, перекрытий, лестниц и крыши;

  • наличие или отсутствие централизованного отопления, подачи горячей и холодной воды, отведения канализационных стоков;

  • необходимость перепланировки, демонтажа или возведения перегородок;

  • состояние дверей и окон, откосов, подоконников.

Также, большое значение имеют потребности и вкусы заказчика, выбор строительных и отделочных материалов – попроще и подешевле, или более качественных и дорогих, элитных. Каждый проект рассчитывается индивидуально, так как требования и ситуации у владельцев домов разные.

Цены на ремонтные работы загородного дома

Предлагаем ознакомиться со средними ценами на ремонтные работы по Москве и Московской области.


Цены на ремонт потолка загородного дома

Вид работ

Единица
измерения

Цена,
руб.

Демонтаж старых покрытий, конструкций

м2

250

Установка маяков, штукатурка

м2

800

Шпаклевание и выравнивание поверхности под побелку

м2

1 000

Окрашивание в два слоя водоэмульсионной или любой другой краской

м2

600

Установка одноуровневых гипсокартонных конструкций

м2

1 500

Монтаж коробов и сложных потолков из ГКЛ

метр пог.

1 500

Крепление малярных уголков

метр пог.

200

Монтаж натяжных потолков с материалом заказчика

метр пог.

1 200

Установка подвесных потолков из акрилового стекла

метр пог.

300


Цены на ремонт пола в загородном доме

Работы

Единица
измерения

Цена,
руб.

Демонтаж старых напольных покрытий

м2

250

Обработка полов грунтовкой

м2

150

Заливка стяжки цементно-песчаной смесью по маякам толщиной до 6 см

м2

800

″ ″ , ″ толщиной до 10 см

м2

1 000

″ ″ , ″ наливной пол безмаяковым способом

м2

450

Укладка ламината, паркетной доски по прямой

м2

550

″ ″ , ″ диагональным способом

м2

700

Монтаж пластиковых плинтусов

м. п.

200

″ ″ , ″ из ПВХ или МДФ

м. п.

350

″ ″ , ″ напольных порожков

м. п.

500


Цены на ремонт стен загородного дома

Виды ремонта

Единица
измерений

Цена,
руб.

Демонтаж настенного покрытия – краска

м. квадратный

300

″ ″ , ″ – обои в один слой

м. квадратный

200

Оштукатуривание по выставленным маякам, с сеткой, толщиной до 3 см

м. квадратный

800

″ ″ , ″ участков стен шириной меньше 30 см

м. квадратный

650

Шпаклевание и выравнивание разными видами материалов под покраску

м. квадратный

1 200

″ ″ , ″ под обои

м. квадратный

900

Окрашивание поверхности в два слоя водоэмульсионными красками

м. квадратный

600

Оклеивание обоями

м. квадратный

600

Штукатурка дверных проемов и откосов для установки межкомнатных дверей

штука

3 000



Цены на укладку плитки в загородном доме

Состав работ

Единица
измерения

Цена,
руб.

Подготовка поверхности с демонтажем старых покрытий

м2

300

Укладка плитки размерами в пределах 30х30-60х60, по прямой

м2

1 500

″ ″ , ″ нестандартных размеров и по диагонали

м2

2 000

″ ″ , ″ мозаичных полотен

м2

2 500

Нанесение затирки одноцветной на стандартную плитку

м2

500

″ ″ , ″ эпоксидной, на стандартную плитку

м2

1 000

″ ″ , ″ эпоксидной, на неформат

м2

1 500

Сверление отверстий под трубы коммуникаций, крепления

штука

500

Резка под углом в 450 для безуголковой укладки

метр погонный

2 000



Цены на монтаж сантехники в загородном доме

Вид работ

Единица измерения

Цена, руб.

Установка центрального узла в полной комплектации, с фильтрами, гребенками, герметичными соединениями

узел

10 000

Прокладка канализационных и водопроводных труб от места входа в дом до нужных точек, с монтажом сантехники, раковин

точка

8 000

Монтаж смотровых люков с маскировкой под плитку

комплект

4 000

″ ″ , ″ трапа под душ

штука

3 500

Заливка душевого подиума с бортиками и уклоном к сливному отверстию

комплект

6 000

Монтаж ванной с подключением к канализации, смесителя и душа

штука

3 500

″ ″ , ″ раковины с подключением к коммуникациям

штука

3 500

″ ″ , ″ унитаза, биде

штука

3 000

″ ″ , ″ полотенцесушителя с подключением к отоплению

штука

3 600


Цены на электромонтаж в загородном доме

Состав работ

Единица
измерения

Цены,
руб.

Установка временной линии на период ремонта

м2

100

Прокладка проводов и кабелей, силовых и слаботочных линий для питания электроприборов

м2

1 400

Маскировка штроб (каналов)

м2

200

Монтаж электрического щитка на двадцать четыре модуля

м2

12 000

″ ″ , ″ на тридцать шесть модулей

м2

18 000

Оборудование теплых полов

м2

500

Установка необходимого оборудования и механизмов

м2

800

″ ″ , ″ точечных светильников в сборке

шт.

1 000

″ ″ , ″ настенных бра в сборке

шт.

1 800



Фотопримеры современных ремонтов под ключ в загородных домах

Представляем несколько реальных дизайнов интерьеров, буквально преобразивших частные дома.

Частые вопросы во время покупки дверей и напольных покрытий для ремонта загородного дома

Выбирая материалы для ремонта, мебель для новой обстановки, владельцы загородных домов консультируются со специалистами. Предлагаем ответы на наиболее распространенные вопросы, которые возникают у людей.

  • Какие стройматериалы использовать в процессе ремонта?

При выборе необходимо обратить внимание на производителя и эксплуатационные характеристики. Качество продукции должно быть подтверждено сертификатами, положительными отзывами со стороны потребителей. Только после этого можно выбирать расцветки, текстуры.

  • Зачем заказывать дизайн-проект перед ремонтом загородного дома?

Разработка планировки и будущего интерьера помещений квалифицированными специалистами-дизайнерами помогает избежать обидных ошибок и переделок. Люди, впервые столкнувшиеся с таким явлением, как ремонт, не способны предусмотреть все нюансы, правильно организовать этапы работ. 

Даже покупка стройматериалов превращается в лотерею, с риском дополнительных трат. Профессиональный дизайн-проект позволяет контролировать ход работ, уверенно приобретать нужные материалы и элементы интерьера.

  • Есть ли отличия между ремонтом в загородном доме и квартире?

Проект обновления частного дома более масштабен и имеет ряд нюансов. В первую очередь, необходимо учитывать особенности коммуникаций, их наличие или отсутствие, план укладки. 

В коттеджах, как правило, имеется индивидуальное отопление, а вода нагревается с помощью котла или водогрейки. Также, нередко монтируются теплые полы, варьируется схема размещения оконных и дверных проемов, батарей.


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