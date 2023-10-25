Загородный дом – прекрасное место для жизни, гармоничного развития и воспитания детей. Отсутствие беспокойных соседей над головой или за стеной, тишина и спокойствие, потрясающий свежий воздух благотворно влияют на психологическое состояние и здоровье жильцов. Дома с собственным участком предоставляют массу возможностей для самосовершенствования, получения новых навыков.

Чтобы в доме всегда было уютно, а интерьер радовал глаз, необходим правильный уход. Строение нуждается в периодических ремонтах, обновлении коммуникаций, предметов обстановки и декора. Хороший, качественный ремонт делает помещения удобными для проживания, дарит эстетическое наслаждение.

О том, как сделать ремонт без ошибок, мы расскажем в этой статье.

Как правильно выбрать вид ремонта загородного дома

Существует два основных вида – капитальный и косметический.

Первый необходим в том случае, когда дом находится в эксплуатации более 15-20 лет. Как правило, за это время появляются неполадки с водопроводной и канализационной системами, приходит в негодность сантехника. Требуют замены деревянные оконные рамы и полы, межкомнатные и входные двери, появляются трещины и щели в стенах.

Косметику делают примерно раз в 5-8 лет, когда старый интерьер наскучил, не приносит радости. В этом случае полностью обновляют внешний вид помещений. Меняют обои, окрашивают доски полов или обновляют лаковое покрытие на паркетной доске. Вешают новые светильники и шторы.

Если хочется чего-то необыкновенного, потрясающего, а денежных накоплений хватает, можно нанять специалиста-дизайнера и сделать эксклюзивный проект с авторским надзором. Все заботы по планировке, подбору материалов и мебели, декоративных элементов лягут на плечи профессионала. А владельцам остается только восхищенно оценить получившийся результат.

Что нужно делать, чтобы заказать ремонт загородного дома под ключ

Чтобы получить идеальный, долгосрочный результат, самые важные, базовые этапы ремонта следует доверить профессионалам. Заливка стяжки и укладка полов, выравнивание стен и потолков, прокладка коммуникаций и электрики – все эти работы требуют знаний, умений, понимания тонкостей. В противном случае недалеко до пожара или прорыва труб, перекосов несущих конструкций.

Строительно-отделочные бригады, специализирующиеся на ремонтах, работают по определенному плану:

выезд по адресу с оценкой состояния загородного дома;

замеры помещений, проведение переговоров с владельцами, чтобы определить объем задач;

разработка подробных чертежей, создание дизайн-проекта;

корректировки и утверждение заказчиком;

составление сметы, подписание договора;

ремонтные работы и сдача объекта «под ключ».

При выборе ремонтной бригады необходимо ориентироваться на отзывы заказчиков, репутацию и длительность присутствия подрядчика на рынке строительно-ремонтных услуг.

Как рассчитывают стоимость ремонта загородного дома под ключ

Итоговая цена складывается из многих составляющих:

площадь помещений, количество и высота потолков на этажах;

текущее состояние полов, стен, перекрытий, лестниц и крыши;

наличие или отсутствие централизованного отопления, подачи горячей и холодной воды, отведения канализационных стоков;

необходимость перепланировки, демонтажа или возведения перегородок;

состояние дверей и окон, откосов, подоконников.

Также, большое значение имеют потребности и вкусы заказчика, выбор строительных и отделочных материалов – попроще и подешевле, или более качественных и дорогих, элитных. Каждый проект рассчитывается индивидуально, так как требования и ситуации у владельцев домов разные.

Цены на ремонтные работы загородного дома

Предлагаем ознакомиться со средними ценами на ремонтные работы по Москве и Московской области.

Цены на ремонт потолка загородного дома

Вид работ Единица

измерения Цена,

руб. Демонтаж старых покрытий, конструкций м2 250 Установка маяков, штукатурка м2 800 Шпаклевание и выравнивание поверхности под побелку м2 1 000 Окрашивание в два слоя водоэмульсионной или любой другой краской м2 600 Установка одноуровневых гипсокартонных конструкций м2 1 500 Монтаж коробов и сложных потолков из ГКЛ метр пог. 1 500 Крепление малярных уголков метр пог. 200 Монтаж натяжных потолков с материалом заказчика метр пог. 1 200 Установка подвесных потолков из акрилового стекла метр пог. 300





Цены на ремонт пола в загородном доме

Работы Единица

измерения Цена,

руб. Демонтаж старых напольных покрытий м2 250 Обработка полов грунтовкой м2 150 Заливка стяжки цементно-песчаной смесью по маякам толщиной до 6 см м2 800 ″ ″ , ″ толщиной до 10 см м2 1 000 ″ ″ , ″ наливной пол безмаяковым способом м2 450 Укладка ламината, паркетной доски по прямой м2 550 ″ ″ , ″ диагональным способом м2 700 Монтаж пластиковых плинтусов м. п. 200 ″ ″ , ″ из ПВХ или МДФ м. п. 350 ″ ″ , ″ напольных порожков м. п. 500





Цены на ремонт стен загородного дома

Виды ремонта Единица

измерений Цена,

руб. Демонтаж настенного покрытия – краска м. квадратный 300 ″ ″ , ″ – обои в один слой м. квадратный 200 Оштукатуривание по выставленным маякам, с сеткой, толщиной до 3 см м. квадратный 800 ″ ″ , ″ участков стен шириной меньше 30 см м. квадратный 650 Шпаклевание и выравнивание разными видами материалов под покраску м. квадратный 1 200 ″ ″ , ″ под обои м. квадратный 900 Окрашивание поверхности в два слоя водоэмульсионными красками м. квадратный 600 Оклеивание обоями м. квадратный 600 Штукатурка дверных проемов и откосов для установки межкомнатных дверей штука 3 000





Цены на укладку плитки в загородном доме

Состав работ Единица

измерения Цена,

руб. Подготовка поверхности с демонтажем старых покрытий м2 300 Укладка плитки размерами в пределах 30х30-60х60, по прямой м2 1 500 ″ ″ , ″ нестандартных размеров и по диагонали м2 2 000 ″ ″ , ″ мозаичных полотен м2 2 500 Нанесение затирки одноцветной на стандартную плитку м2 500 ″ ″ , ″ эпоксидной, на стандартную плитку м2 1 000 ″ ″ , ″ эпоксидной, на неформат м2 1 500 Сверление отверстий под трубы коммуникаций, крепления штука 500 Резка под углом в 450 для безуголковой укладки метр погонный 2 000





Цены на монтаж сантехники в загородном доме

Вид работ Единица измерения Цена, руб. Установка центрального узла в полной комплектации, с фильтрами, гребенками, герметичными соединениями узел 10 000 Прокладка канализационных и водопроводных труб от места входа в дом до нужных точек, с монтажом сантехники, раковин точка 8 000 Монтаж смотровых люков с маскировкой под плитку комплект 4 000 ″ ″ , ″ трапа под душ штука 3 500 Заливка душевого подиума с бортиками и уклоном к сливному отверстию комплект 6 000 Монтаж ванной с подключением к канализации, смесителя и душа штука 3 500 ″ ″ , ″ раковины с подключением к коммуникациям штука 3 500 ″ ″ , ″ унитаза, биде штука 3 000 ″ ″ , ″ полотенцесушителя с подключением к отоплению штука 3 600





Цены на электромонтаж в загородном доме

Состав работ Единица

измерения Цены,

руб. Установка временной линии на период ремонта м2 100 Прокладка проводов и кабелей, силовых и слаботочных линий для питания электроприборов м2 1 400 Маскировка штроб (каналов) м2 200 Монтаж электрического щитка на двадцать четыре модуля м2 12 000 ″ ″ , ″ на тридцать шесть модулей м2 18 000 Оборудование теплых полов м2 500 Установка необходимого оборудования и механизмов м2 800 ″ ″ , ″ точечных светильников в сборке шт. 1 000 ″ ″ , ″ настенных бра в сборке шт. 1 800





Фотопримеры современных ремонтов под ключ в загородных домах

Представляем несколько реальных дизайнов интерьеров, буквально преобразивших частные дома.

Частые вопросы во время покупки дверей и напольных покрытий для ремонта загородного дома

Выбирая материалы для ремонта, мебель для новой обстановки, владельцы загородных домов консультируются со специалистами. Предлагаем ответы на наиболее распространенные вопросы, которые возникают у людей.

Какие стройматериалы использовать в процессе ремонта?

При выборе необходимо обратить внимание на производителя и эксплуатационные характеристики. Качество продукции должно быть подтверждено сертификатами, положительными отзывами со стороны потребителей. Только после этого можно выбирать расцветки, текстуры.

Зачем заказывать дизайн-проект перед ремонтом загородного дома?

Разработка планировки и будущего интерьера помещений квалифицированными специалистами-дизайнерами помогает избежать обидных ошибок и переделок. Люди, впервые столкнувшиеся с таким явлением, как ремонт, не способны предусмотреть все нюансы, правильно организовать этапы работ.

Даже покупка стройматериалов превращается в лотерею, с риском дополнительных трат. Профессиональный дизайн-проект позволяет контролировать ход работ, уверенно приобретать нужные материалы и элементы интерьера.

Есть ли отличия между ремонтом в загородном доме и квартире?

Проект обновления частного дома более масштабен и имеет ряд нюансов. В первую очередь, необходимо учитывать особенности коммуникаций, их наличие или отсутствие, план укладки.

В коттеджах, как правило, имеется индивидуальное отопление, а вода нагревается с помощью котла или водогрейки. Также, нередко монтируются теплые полы, варьируется схема размещения оконных и дверных проемов, батарей.



