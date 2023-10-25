Можно ли циклевать паркетную доску

Паркетная доска – достаточно дорогое напольное покрытие, которое можно встретить и в квартирах, и в коттеджах. Данный материал отличает долговечность и возможность реставрации. К большому сожалению, не все владельцы паркетного пола знают, что такое напольное покрытие можно отреставрировать при помощи циклевки.

Что такое циклевка паркетной доски

Циклевка паркетной доски – это процесс, в ходе которого осторожно удаляется верхний поврежденный слой деревянного покрытия, чтобы вернуть полу внешний вид, сравнимый с новым покрытием. Также в ходе выполнения циклевки, производится ликвидация всех неровностей, тщательная шлифовка всей поверхности пола, зачистка и шпаклевка всех швов (и щелей, если таковые имеются).

Последним этапом циклевки служит финишное покрытие паркетного пола слоем специального воска, лака или масла (специалист выбирает одно из средств, которое будет наносить на поверхность).

Стоит также отметить, что данную процедуру проводят не только для реставрации старого пола, но и при укладки нового паркетного покрытия. Очень редко бывает, когда укладка такого полового покрытия производится без цикли.

Специалисты подтверждают, что пол из паркетной доски можно (а иногда и нужно!) циклевать, как минимум, 1 раз, а максимум 2 раза. Но если доска толстая, то не более 3 раз.

Что влияет на количество процедур:

Толщина паркетной доски

Первое и основное, что влияет на количество проведения реставрационных работ – это толщина паркетной доски. Например, если паркетная доска стандартной толщины (около 4-5 мм), то циклевать можно максимально 2 раза. А вот если ламелия толщиной всего 1-2 мм, то процедура циклевки вообще невозможна! Так как может возникнуть риск полного стирания доски.

Глубина царапин

Если царапины слишком глубокие, то данная процедура не поможет исправить ситуацию. Здесь потребуются другие средства.

Квалификация мастеров

Небольшой, но очень важный пункт. Какой бы простой ни казалась работа, но при выполнении ее необходим большой опыт в данных манипуляциях.

Причина этого: необходимо очень осторожно и крайне аккуратно снять верхний поврежденный слой с паркетной доски, чтобы не только не увеличить количество повреждений полового покрытия, но и вернуть ему практически первозданный великолепный внешний вид.

Когда следует проводить циклевку паркетного пола

Образование щелей между паркетными досками/ отдельными плашками.

В таких случаях обязательно нужно проводить процедуру циклевки пола. Так как от этого будет зависеть не только внешний вид полового покрытия, но и тепло всего помещения. Ведь если появились щели, то при похолодании в комнате будут «гулять» холодные ветра.

Изменение цвета и насыщенности лака (потемнел или слишком сильно выгорел на солнце), начал отслаиваться, появились трещины и царапины.

Появление загрязнений, которые невозможно вывести при помощи привычных средств.

Паркет начал скрипеть. Скрип появляется, когда древесина естественно начинает стареть. Поэтому в этом случае циклевка проводится обязательно, но после специальной подготовки.

Когда нельзя проводить циклевку паркетной доски

Бывают ситуации, когда циклевку паркетного пола проводить нельзя, так как процедура не устранит возникшие недостатки.

К таким случаям можно отнести:

Количество и длина щелей занимает около 1/3 всего пола, а ширина «зазоров» – более 5 мм.

В таких случаях пол намного проще заменить, нежели проводить циклевку.

Нарушение укладки паркета, приведшее к серьезным перепадам высоты.

Если имеются следы плесени, гнили и других болезнетворных организмов.

Здесь необходимо не обновлять паркет при помощи циклевки, а полностью его менять, перед этим обработав комнату (желательно несколько раз) специальными средствами. В противном случае, жильцы такого помещения будут подвержены различным болезням.

Высокая влажность и полное отсутствие гидроизоляции. Это нарушение укладки паркета (хотя многие организации отказываются от нее, чтобы сэкономить денежные средства). В итоге это приводит к тому, что паркет придется полностью менять. Циклевка здесь не поможет.

Деформация паркета из-за воздействия большого количества воды (например, при прорыве труб в помещении или затопление при «помощи» соседей).

Наличие глубоких царапин и борозд. Здесь требуется специальная шпаклевка. Циклевка в таких случаях будет бесполезна.

Что необходимо для проведения циклевки паркетного пола

Не все люди готовы нанимать неизвестного мастера для проведения данной процедуры. Есть домашние умельцы, которые готовы самостоятельно проводить данную работу.

Вот список инструментов и материалов, который должен быть и у приходящего мастера, и у домашнего умельца, который решил самостоятельно провести реставрацию паркетного пола:

Циклевочная машина

Главный инструмент для проведения реставрационных работ. Она бывает двух видов: барабанного (с зажимами для ленты) и ленточного (без зажимов для ленты). Сразу стоит отметить, что особой разницы между ними нет. Единственное существенное отличие, на которое необходимо обратить внимание: замена абразивного материала в ленточной циклевочной машине выполняется проще и быстрее.

Важно: для домашнего мастера стоимость данной техники может быть неоправданно высокой. Ведь пользоваться такой машиной он будет не часто. Поэтому, таким умельцам стоит обратить внимание на фирмы и компании, которые предоставляют такую технику в аренду.

Стоимость за использование циклевочной машины в течение одного – двух дней будет невысокой, а работа будет выполнена не хуже приходящего мастера.

Для труднодоступных участков

Отдельно стоит отметить инструменты для тех мест, где циклевальная машина не сможет выполнять свои функции (углы, полы близко к стенам). Профессионалы могут воспользоваться углошлифовальной машиной, которая предназначена для таких ситуаций.

А вот домашний мастер может спокойно заменить этот дорогой инструмент более доступными и привычными: дрелью, ручной шлифовальной машиной и даже болгаркой. А для самых маленьких участков пригодится простая наждачная бумага разной зернистости.

Шпаклевка для работы с деревом

Здесь стоит отметить несколько важных нюансов:

Выбирать материал необходимо строго для работы с деревом. В противном случае можно получить на паркете «красивые» и практически невыводимые разводы синего цвета.

Цвет шпаклевки должен совпадать с цветом паркетной доски. Так как иначе или будет слишком резкий контраст, или слишком темные пятна, которые не сочетаются с цветовой гаммой паркета.

Специалисты настоятельно рекомендуют самостоятельно не создавать шпаклевку своими руками для проведения такого рода работ. Во-первых, это только увеличит объем и время выполнения всех запланированных ремонтных работ. Во-вторых, самостоятельное создание шпаклевки без должного опыта – это риск порчи не только используемых материалов с инструментами, но и паркетной доски. Следовательно, может возникнуть ситуация полной замены паркетного пола.

Запасные ламели

При проведении циклевки может возникнуть ситуация, когда будет необходимо полностью заменить испорченную паркетную доску. Причин для этого может быть множество: от неаккуратного обращения с оборудованием и заканчивая деформацией половой доски из-за влажности/ перепадов температур.

Кисти, валики, шпатели

Лучше всего брать несколько размеров: большие – для работы с большой площадью (что экономит время и силы), средние и маленькие – для работы в труднодоступных участках, где невозможна работа крупного инструмента.

Грунт для работы с деревом

Грунт предотвратит впитывание финишного покрытия (следовательно, будет экономия используемого средства), создаст дополнительный защитный слой от воды и предотвращения изменения цвета (к этому склонны твердые породы дерева – после обработки они могут посинеть, грунт это убирает).

Защитное (финишное) покрытие

Финальный этап циклевки – это нанесение защитного (финишного покрытия). Без него оставлять паркетную доску нельзя! Так как из-за множества негативных факторов (влаги, грибка, царапин, многочисленных загрязнений) существенно сокращается срок «жизни» этого полового покрытия.

В качестве финишного покрытия современные производители предлагают лак, масло и воск. Какой лучше выбрать?

Чем покрыть паркетную доску после циклевки

Давайте рассмотрим немного подробнее:

1. Лак

Самое универсальное и часто используемое финишное покрытие для паркетных полов. Специалисты покрывают ламели после циклевки в несколько слоев с тщательной промежуточной просушкой. Из-за этого покрытие лаком считается одним из самых сложных в нанесении на паркет.

Среди популярных видов лака можно выделить: алкидные, акриловые, уретано-алкидные, полиуретановые.

Что следует учитывать при выборе лака:

Собственный бюджет. К большому сожалению, это первое и основное условие, которое необходимо учитывать при выборе лака. Самыми доступными считаются алкидные и акриловые, а самыми дорогими – полиуретановые.

Механическая нагрузка. Если нагрузка невысокая, то можно остановить выбор на акриловом или полиуретановом лаке. А если высокая, то лучше обратить внимание на алкидный лак. Но независимо от того, какой вид лака выбран, защита от механических повреждений будет достаточно высокой, по сравнению с воском и маслом.

Назначение комнаты. Различные комнаты порой подвергаются разному количеству влажной уборки, воздействию химических средств и так далее. Поэтому в прихожих, кухнях, коридорах рекомендованы лаки с высокими защитными свойствами.

Порода древесины, из которой выполнена паркетная доска.

2. Масло

Считается наиболее экологически чистым средством в качестве финишного покрытия паркета, которое прекрасно защищает от воды, и придает паркетному покрытию красивый глянцевый блеск. В отличие от лака, это средство можно использовать в любой комнате, не смотря на ее специфику.

Долговечность может составлять от 3 до 5 лет (зависит от механической нагрузки). Масло создает прочное и износостойкое покрытие.

Среди недостатков следует обязательно выделить:

Полная нагрузка на паркет, после нанесения масляного слоя возможна только через неделю полторы.

После покрытия маслом, лаковое покрытие невозможно. Перед нанесением лакового покрытия придется полностью менять паркет.

Необходимо обновлять финишный слов раз в полгода.

3. Воск

Данный вид финишного покрытия тоже можно отнести к экологически чистым. Это покрытие достаточно редко используют из-за последующего специфического ухода (влажная уборка возможна только при наличии специальных средств и невозможность большой механической нагрузки, так как сильно повышается риск нанесения повреждений) и стоимости (цена достаточно высокая).

Теоретически, воск можно использовать в любом помещении, но если в комнате большая механическая нагрузка, то финишный слой придется обновлять чаще (в рекомендациях обычно отмечен срок в полгода или 8 месяцев). Также после нанесения слоя воска необходима тщательная полировка и долгое ожидание для полного просыхания покрытия (занимает около 14 дней).

Долговечность такого финишного покрытия составляет максимально около 5 лет.

При выборе воска очень важно обратить внимание на оттенок воска, так как он будет сильно влиять на итоговый цвет паркета:

Бесцветный . Самый универсальный, так как не влияет на естественный цвет паркета, помогает подчеркнуть уникальный рисунок и текстуру ламелий.

. Самый универсальный, так как не влияет на естественный цвет паркета, помогает подчеркнуть уникальный рисунок и текстуру ламелий. Осветляющий . Производители предлагают два варианта: белый и серебристо-серый. Специалисты рекомендуют использовать такой воск для таких пород дерева как береза, клен, ясень, так как он отлично подчеркивает фактуру такого паркета.

. Производители предлагают два варианта: белый и серебристо-серый. Специалисты рекомендуют использовать такой воск для таких пород дерева как береза, клен, ясень, так как он отлично подчеркивает фактуру такого паркета. Темный. Отлично подходит для ламелий из дуба или вишни, так как подчеркивает их благородный темный природный оттенок. А вот для светлых пород использовать такой воск не стоит, так как цвет будет темным или образуются некрасивые темные пятна, которые невозможно будет вывести.