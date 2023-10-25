Напольное покрытие из натурального дерева выглядит органично в любой комнате, даже в санузлах многие собственники жилья стараются укладывать похожий по цвету и фактуре материал. Паркетная доска применяется в любом дизайне и используется в разных стилях оформления помещений. Но чтобы она служила долго, необходимо знать, какая древесина более устойчива к негативным факторам, а также немаловажное значение имеют и другие критерии выбора.

Критерии выбора паркета для квартиры и дома

Прежде всего, нужно знать стабильность древесины, что и определяет, насколько долго напольное покрытие сохранит свой первоначальный внешний вид. Также это влияет на возможность возникновения скрипа и таких проявлений, как расхождение замкового соединения и появление трещин.

Дерево в условиях квартиры или дома ведёт себя по-разному, поэтому добросовестные производители наносят наверх панели 6-8 слоёв защитного лака, что улучшает прочностные характеристики напольного покрытия.

Паркет – это достаточно дорогой материал, поэтому выбирать его нужно не только по цвету и фактуре, но и по таким критериям, как стабильность.

Панели производятся по разным технологиям, но в большинстве случаев в магазине можно встретить многослойное напольное покрытие, которое обеспечивает относительную невосприимчивость к изменению температуры и влажности в помещении.

Структура паркетной доски

Средний слой – это основа, которая изготавливается из хвойных пород дерева или листа ДВП высокой плотности. На торцах вырезается замковое соединение, что позволяет быстро уложить напольное покрытие и исключить его движение на поверхности. Нижний слой – шпон из хвойных пород дерева, который обработан противогрибковыми составами. Некоторые производители дополняют паркет специальной подложкой, которая повышает шумоизоляцию и стойкость к изменению влажности. Верхний слой – шпон из ценных пород дерева. Лицевая сторона паркетной доски может быть обработана разными составами в виде масла и лака, а также дополнительными защитными средствами, которые исключают выгорание цвета под воздействием ультрафиолета и увеличивают стойкость панелей к влажности.

При выборе паркета также стоит обратить внимание на плотность доски. Напольное покрытие изготавливают в трёх видах – это массив или две-три части, склеенные между собой. Первый вариант предпочтительнее, поэтому, чем меньше полос в доске паркета, тем лучше, но стоит такой материал дороже.

В каких случаях выбирают паркет из дуба

Считается самым долговечным деревом, стойким к выцветанию, потёртостям и изменению температуры и влажности. Если паркетная доска была изготовлена по технологии, то такое напольное покрытие способно прослужить сотню лет.

По прочности дуб немного уступает только ясеню, зато по стабильности он находится на высших позициях.

При этом дубовый паркет – это дорогое удовольствие, при выборе панелей нужно внимательно отнестись к репутации производителя и магазину, который вам его предлагает.

Какие характеристики влияют на выбор паркетной доски из ясеня

Напольное покрытие отличается приятным желтоватым оттенком, что внесёт тепло в дом, а материал не потеряет цвет весь период эксплуатации.

Ясень – это очень прочная древесина, но она плохо переносит изменения влажности.

Паркетную доску из этого материала лучше использовать в сухих комнатах со стабильной температурой, например, гостиная, спальня или детская комната.

Чем отличается паркетная доска из вишни

Обладает богатым разнообразием цветов и имеет отличные показатели прочности и стабильности.

Паркетную доску из вишни можно использовать, как и дуб, в любых комнатах, где исключён прямой контакт с водой, включая кухонное пространство.

Напольное покрытие может иметь как светлые, так и глубокие тёмные оттенки, поэтому этот материал часто используют для наборного покрытия с выведением рисунков на поверхности.

Когда выбирают паркетную доску из ореха

Не менее стойкая паркетная доска, стоящая на одном уровне с вишней и ясенем.

Орех часто применяется при изготовлении напольного покрытия, он пользуется спросом у покупателей благодаря разнообразию оттенков и фактурности поверхности.

Чётко выраженная структура древесины ореха будет отлично выглядеть как в современных, так и в классических интерьерах.

Как выбрать паркет из клёна

Паркетная доска имеет лёгкий кремовый оттенок, но он способен меняться со временем в тёмную сторону, что стоит учитывать при выборе напольного покрытия.

Клён достаточно стоек и прочен, если был выращен в Канаде.

А вот европейская древесина такими качествами похвастаться не может, она более мягкая и плохо переносит изменение влажности и температуры в помещении.

При выборе паркета стоит уточнить, из какого сырья он был изготовлен.

Выбор напольного покрытия – это непростая задача. Необходимо обращать внимание не только на структуру и цвет материала, но другие параметры. Перед покупкой паркетной доски специалисты рекомендуют рассмотреть все варианты и оценить их стойкость и прочность, тогда покрытие не разочарует и будет служить долго.



