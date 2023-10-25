Напольное покрытие из натурального дерева выглядит органично в любой комнате, даже в санузлах многие собственники жилья стараются укладывать похожий по цвету и фактуре материал. Паркетная доска применяется в любом дизайне и используется в разных стилях оформления помещений. Но чтобы она служила долго, необходимо знать, какая древесина более устойчива к негативным факторам, а также немаловажное значение имеют и другие критерии выбора.
Критерии выбора паркета для квартиры и дома
- Прежде всего, нужно знать стабильность древесины, что и определяет, насколько долго напольное покрытие сохранит свой первоначальный внешний вид. Также это влияет на возможность возникновения скрипа и таких проявлений, как расхождение замкового соединения и появление трещин.
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Дерево в условиях квартиры или дома ведёт себя по-разному, поэтому добросовестные производители наносят наверх панели 6-8 слоёв защитного лака, что улучшает прочностные характеристики напольного покрытия.
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Паркет – это достаточно дорогой материал, поэтому выбирать его нужно не только по цвету и фактуре, но и по таким критериям, как стабильность.
- Панели производятся по разным технологиям, но в большинстве случаев в магазине можно встретить многослойное напольное покрытие, которое обеспечивает относительную невосприимчивость к изменению температуры и влажности в помещении.
Структура паркетной доски
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Средний слой – это основа, которая изготавливается из хвойных пород дерева или листа ДВП высокой плотности. На торцах вырезается замковое соединение, что позволяет быстро уложить напольное покрытие и исключить его движение на поверхности.
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Нижний слой – шпон из хвойных пород дерева, который обработан противогрибковыми составами. Некоторые производители дополняют паркет специальной подложкой, которая повышает шумоизоляцию и стойкость к изменению влажности.
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Верхний слой – шпон из ценных пород дерева. Лицевая сторона паркетной доски может быть обработана разными составами в виде масла и лака, а также дополнительными защитными средствами, которые исключают выгорание цвета под воздействием ультрафиолета и увеличивают стойкость панелей к влажности.
При выборе паркета также стоит обратить внимание на плотность доски. Напольное покрытие изготавливают в трёх видах – это массив или две-три части, склеенные между собой. Первый вариант предпочтительнее, поэтому, чем меньше полос в доске паркета, тем лучше, но стоит такой материал дороже.
В каких случаях выбирают паркет из дуба
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Считается самым долговечным деревом, стойким к выцветанию, потёртостям и изменению температуры и влажности. Если паркетная доска была изготовлена по технологии, то такое напольное покрытие способно прослужить сотню лет.
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По прочности дуб немного уступает только ясеню, зато по стабильности он находится на высших позициях.
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При этом дубовый паркет – это дорогое удовольствие, при выборе панелей нужно внимательно отнестись к репутации производителя и магазину, который вам его предлагает.
Какие характеристики влияют на выбор паркетной доски из ясеня
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Напольное покрытие отличается приятным желтоватым оттенком, что внесёт тепло в дом, а материал не потеряет цвет весь период эксплуатации.
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Ясень – это очень прочная древесина, но она плохо переносит изменения влажности.
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Паркетную доску из этого материала лучше использовать в сухих комнатах со стабильной температурой, например, гостиная, спальня или детская комната.
Чем отличается паркетная доска из вишни
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Обладает богатым разнообразием цветов и имеет отличные показатели прочности и стабильности.
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Паркетную доску из вишни можно использовать, как и дуб, в любых комнатах, где исключён прямой контакт с водой, включая кухонное пространство.
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Напольное покрытие может иметь как светлые, так и глубокие тёмные оттенки, поэтому этот материал часто используют для наборного покрытия с выведением рисунков на поверхности.
Когда выбирают паркетную доску из ореха
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Не менее стойкая паркетная доска, стоящая на одном уровне с вишней и ясенем.
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Орех часто применяется при изготовлении напольного покрытия, он пользуется спросом у покупателей благодаря разнообразию оттенков и фактурности поверхности.
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Чётко выраженная структура древесины ореха будет отлично выглядеть как в современных, так и в классических интерьерах.
Как выбрать паркет из клёна
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Паркетная доска имеет лёгкий кремовый оттенок, но он способен меняться со временем в тёмную сторону, что стоит учитывать при выборе напольного покрытия.
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Клён достаточно стоек и прочен, если был выращен в Канаде.
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А вот европейская древесина такими качествами похвастаться не может, она более мягкая и плохо переносит изменение влажности и температуры в помещении.
При выборе паркета стоит уточнить, из какого сырья он был изготовлен.
Выбор напольного покрытия – это непростая задача. Необходимо обращать внимание не только на структуру и цвет материала, но другие параметры. Перед покупкой паркетной доски специалисты рекомендуют рассмотреть все варианты и оценить их стойкость и прочность, тогда покрытие не разочарует и будет служить долго.