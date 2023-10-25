Грамотная подборка комбинаций цветов и фактур отделочных материалов - непростая задача даже для профессионалов. Выполнить работы по ремонту ванной комнаты возможно, но как правильно оформить сочетание плитки на полу и стенах, знают немногие. Отделка может гармонировать или выполняться в контрасте, существует масса вариантов раскладки и подборок фактуры, и чтобы получить достойный результат, стоит ознакомиться с хитростями дизайнеров.

Какую плитку используют для облицовки ванной комнаты

Этот тип материала делится на две категории – для пола и стен. Различие между ними заключается в толщине плитки, а влагостойкость и невосприимчивость к агрессивной среде находятся на одном уровне. Выполняя ремонт в ванной комнате, необходимо сразу определиться с видом материала, который будет использоваться.

При этом не стоит забывать о дизайне отделки, что должно соответствовать задуманному стилю, фактуре и цвету. Критериев выбора облицовки достаточно много и каждый из них надо учитывать, чтобы не совершить досадную ошибку, которую исправлять будет проблематично и дорого.

Приобретая материал, желательно иметь на руках проект с размерами ванной комнаты и цветовым решением плитки, только так можно приобрести нужное количество отделки.

Виды плитки для ванной

Самым распространённым материалом для отделки считается керамическая плитка. Она недорого стоит, имеет огромный диапазон фактур, цветов и рисунков. Чтобы сделать красивую облицовку в ванной комнате, достаточно только определиться с дизайном.

Керамогранит – это ещё один популярный вариант отделки. Материал долговечен и может прослужить десятилетия без потери первоначального внешнего вида, при этом он прочнее керамической плитки. Керамогранит изготавливается в разнообразных цветовых и фактурных вариантах, может имитировать не только камень, но и дерево, цемент, ткани и иметь рисунок.

Мозаика – отличная отделка, особенно в ванной комнате с постоянным дефицитом квадратных метров. Мелкая плитка способна сгладить большинство недостатков помещения, ей зонируют пространство или полностью облицовывают стены и пол. Мозаика продаётся как в монохромных, так и в контрастных цветовых исполнениях, в виде панно и рисунков.

Натуральный камень – дорогой материал, но только он способен создать в ванной комнате по-настоящему эксклюзивный дизайн. Это может быть гранит, мрамор, сланец, плитняк или кварц, который укладывается на стены и пол. Натуральная фактура не нуждается в комбинациях с другими материалами, при этом камень часто используется в качестве акцента, а не на всех поверхностях помещения.

Как выбрать правильное сочетание отделочных материалов в ванной

Дизайнерами всегда учитываются несколько критериев одновременно. И каждый из них имеет немаловажное значение в получении достойного результата от ремонта. Для начала стоит определить, какая плитка будет использоваться на поверхностях – камень, керамогранит, керамика, мозаика или их сочетания.

Выбор зависит от бюджета, в который нужно уложиться и создаваемого стиля в ванной.

Камень и керамогранит может использоваться в любых интерьерах, а вот керамическая плитка больше подходит для современных дизайнов и модерн. Мозаика, в зависимости от цвета и фактуры поверхности, может создать интерьер античности, классики, модерна или строгого минимализма.

Размер, рисунок и форма плитки для ванной

С помощью основных параметров отделочного материала можно скрыть недостатки маленькой комнаты, визуально увеличить пространство и акцентировать внимание на отдельных зонах.

Плитка большого размера чаще используется в габаритных помещениях, но такую облицовку имеет смысл применить и в небольшой ванне на полу, а вот стены отделать мозаикой.

Чтобы усилить эффект расширения пространства, дизайнеры рекомендуют использовать облицовку светлых тонов с глянцевой поверхностью.

Если плитка для ванной выбирается для помещения с большой площадью, то ограничений по формату и размеру нет, стоит только учитывать расцветку. Слишком яркие рисунки или акценты не принесут желаемого эффекта, ведь в ванне нужна расслабляющая атмосфера.

С чёрными и насыщенными тёмными цветами также стоит соблюдать осторожность – лучше использовать их как зонирующие элементы или акценты.

При выборе облицовочного материала необходимо учитывать ещё один немаловажный фактор – это направление укладки.

В длинных и вытянутых ванных комнатах лучше использовать прямоугольную плитку с установкой вертикальной направленности на стенах, что позволит немного расширить границы.

Также в маленьких помещениях можно использовать диагональную или ромбовидную укладку.

Обладателям квадратных ванных можно использовать любые приёмы установки материала, но стоит соблюдать осторожность.

Не всю плитку, учитывая её размеры и формы, можно укладывать в произвольной форме, чтобы избежать ошибок, необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя.

Цветовые сочетания плитки в интерьере ванной

Ванная комната – это место релакса и нормализации нервной системы. Выбор цветовой палитры отделки строго индивидуален, одним нравятся насыщенные тона, другим пастельные оттенки и ненавязчивые рисунки. Рассматривая варианты, рекомендуется руководствоваться только одним критерием – это гармония.

Аляпистые и слишком яркие орнаменты на стенах и полу, скорее будут действовать раздражающе, чем успокаивать.

Также стоит учитывать стиль, который воплощают при ремонте. Классические интерьеры – это пастельные тона, минимализм – монохромность с акцентами, а современное направление допускает использование любых вариантов в облицовке.

Акценты в отделке ванной комнаты плиткой

С помощью сочетания разных цветов можно создать неординарный дизайн в ванной комнате. При этом не стоит ограничивать себя в контрасте, дизайнеры рекомендуют рассмотреть несколько вариантов, прежде чем сделать выбор.

Неплохим сочетанием считаются красный или чёрный с белым цветом.

Также в качестве акцента может выступать насыщенный синий, зелёный или фиолетовый.

Яркие оттенки лучше использовать в монохромном варианте на полу, а на стенах применять ограниченном количестве для зонирования пространства.

В качестве акцента можно рассматривать и рисунок в отделке. Обычно такими деталями украшается керамическая или керамогранитная плитка.

Дизайн ванной комнаты будет выглядеть гармонично, если на фоне монохромной отделки светлых тонов будет присутствовать яркий рисунок или орнамент.

В данном случае стоит обратить внимание на панно из керамики или керамогранита, в магазинах представлено достаточно сюжетов, которые можно использовать для украшения интерьера.

Мозаика также может присутствовать в отделке, как акцент. Этим материалом можно зонировать пространство в сочетании с более крупной плиткой или полностью выполнить отделку стен и пола. Выбор цветовой палитры мозаики практически неограничен, поэтому найти свой вариант отделки не вызовет затруднений.

Для интерьеров с «нотой» шика существует облицовка в золотом или серебряном цвете, с эффектом старины или вкраплениями патины.

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Модные тенденции в сочетании плитки на полу и стенах ванной комнаты

Выполняя ремонт в ванной комнате, не все следуют тенденциям, но многие стараются придерживаться рекомендации дизайнеров. С классическими интерьерами поэкспериментировать не получится, а вот в современных ванных комнатах можно выполнить очень оригинальный дизайн.

Сегодня в тренде лаконичность в сочетании с необычными решениями.

При отделке стоит рассмотреть вариант применения плитки с 3D эффектом — это может быть рисунок, пейзаж или геометрические фигуры.

Облицовка в виде чешуи рыбы отлично подойдёт в качестве акцента в ванной комнате, существует гексагональный или сотовый материал, который идеально подойдёт для современных стилей.

Любителям натуральных фактур и материалов на полу и стенах стоит рассмотреть вариант бесшовной укладки, тогда отделка выглядеть очень презентабельно.

Неповторимые узоры на камне лучше всего смотрятся в виде монолита, что позволит создать роскошный интерьер в классическом или античном стиле.

Если есть желание поэкспериментировать, то в распоряжении таких любителей плитка с текстурой дерева, которую можно использовать на полу и стенах.

На поверхностях также красиво и оригинально будет смотреться отделка в фактуре джинсовой ткани или бархата.

Способов создать в ванной комнате запоминающийся интерьер достаточно много. Сегодня рынок отделочных материалов богат на цветовую палитру и фактурную облицовку, что можно удачно сочетать и дополнять друг другом.