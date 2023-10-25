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Коричневая плитка в ванной - тренд 2023: советы дизайнеров и современные интерьерные решения

#Ремонт #Дизайн #Керамическая #Керамогранит #Мозаика #Напольная #Настенная #Плитка #Для ванной #Советы эксперта

Принято считать, что для ванных комнат, небольших санузлов подходит только белая или светлая отделка, глянцевые поверхности. Да, такое оформление визуально расширяет комнату. Но в то же время придает ванной холодный, неуютный вид. Именно поэтому дизайнеры все чаще отходят от общепринятых норм. 


Они успешно применяют в отделке стен, полов и потолка насыщенно-шоколадные, каштановые, светло-коричневые и коричнево-красноватые тона. Творчески сочетают их с пастельными и яркими цветами, декором. Выбирая плитку для ванной, стоит рассмотреть современные модные тренды, обратить внимание на уникальную коричневую палитру. Она позволяет создавать необычные и стильные интерьеры.

Особенности оформления ванной комнаты в коричневом цвете

Коричневая палитра относится к естественным, природным цветам. Она вызывает ассоциации с плодородной почвой и спелыми зернами гречихи, опавшей листвой, корой деревьев. В Египте коричневый цвет являлся символом благополучия, жизни, домашнего очага и лада в семье, надежности и стабильности.


Древние славяне связывали его с хозяином лесов – бурым медведем. Для них коричневый символизировал силу и настойчивость, стойкость духа и телесную мощь.


Психологи отмечают положительные свойства коричневой гаммы:

  • светлые тона способствуют улучшению кровообращения, согревают и повышают иммунитет, физическую выносливость;

  • холодные кофейные тона снижают артериальное давление, действуют умиротворяюще, снимают тревожность и волнение. Кроме того, они улучшают работу сердца, позволяют сосредоточиться, лучше усваивать новую информацию;

  • мягкие, теплые оттенки дарят ощущение защищенности, безопасности.


Настенная плитка в темно-коричневых тонах бодрит, призывает к активной физической деятельности и достижению поставленных перед собой целей. Чтобы смягчить воздействие, такую облицовку сочетают со светло-коричневыми, бежевыми, молочными или другими пастельными оттенками.


Необходимо отметить и практичность коричневой плитки:

  • светлые оттенки хорошо маскируют следы воды, отпечатки пальцев и различные загрязнения, характерные для ванной комнаты;


  • древесные тона и фактуры позволяют добавить тепла в интерьер, придают обстановке элитный, роскошный вид;

  • плитка «под дерево» визуально раздвигает пространство, придает ему объем;

  • такая отделка никогда не надоедает, не вызывает сильного неприятия и негатива.


Коричневая палитра включает 195 разных оттенков, холодных и теплых. Несмотря на насыщенный цвет, состоящий из нескольких базовых красок, она универсальна. Коричневые тона «дружат» с яркими и пастельными цветами, гармонично смотрятся с нейтральными, белыми и черными включениями.


Отделка стен и пола коричневой плиткой превосходно вписывается во все популярные интерьерные стили. Дополняя ее атмосферными акцентами, узорами и декором, выбирая сложные фактуры, можно полностью раскрыть потенциал, создав настоящий шедевр.




Секреты оформления ванной коричневой плиткой

Интерес владельцев квартир и домов, гостиниц к дизайнам ванных комнат с коричневой плиткой или керамогранитом растет с каждым прошедшим сезоном. Необычные, стильные решения позволяют преобразить даже крохотные помещения и совмещенные санузлы.


Прежде, чем приступать к выбору дизайна, покупке облицовки, эксперты рекомендуют посмотреть фото-примеры интерьеров, и ознакомиться с некоторыми правилами и приемами. Они позволят воплотить мечту о красивой, функциональной ванной комнате в жизнь.


  • Если требуется визуально уменьшить границы помещения, основной фон делают светлым, используя темные тона в качестве акцентов.

  • Для расширения пространства в темно-коричневом тоне облицовывают одну торцевую стену или отдельный участок, на светлом фоне. Такой прием отдаляет выбранную стену от зрителя. Плитка должна быть глянцевой, гладкой. Матовая и рельефная поверхность напротив, скрадывает пространство.


  • В помещениях с низкими потолками применяют укладку светлой и темно-коричневой плитки вертикальными полосами. Это позволяет выправить ощущение нависшего потолка. Отодвинуть потолок ввысь помогает четкий геометрический узор на полу, в виде «шахматки», коричнево-белых сегментов.

  • Если выложить плиткой горизонтальные полосы, это заметно расширит границы стен. Но, опоясывать комнату кольцом не рекомендуется – создается ощущение ограниченного пространства.


Чтобы разнообразить коричневый фон, используют перламутровую мозаику, материал разных оттенков – от 3 до 5, в виде орнамента. Эффектно смотрятся контрастные вставки, настенный и напольный декор, бордюры.



С какими цветами лучше сочетать коричневую плитку в ванной комнате

Любой оттенок коричневого превосходно сочетается с белой гаммой, светло-серыми тонами. Теплые краски смягчают строгость чисто-белого, гармонично дополняют мягкие кремовые тона. 


Это универсальный вариант, не требующий особых познаний в искусстве оформления помещений. Если же хочется чего-то необычного, коричневую плитку можно смело комбинировать с яркими, насыщенными цветами.

  • Песочные, золотистые краски – естественные компаньоны коричневого. Сочетание выглядит одновременно роскошным, стильным и по-домашнему теплым, уютным.


  • Невероятно притягательно смотрится сочетание темно-коричневого и ярко-зеленого, или кофейного и салатового. Такой дуэт создает респектабельный, немного консервативный интерьер.


  • Бежевые и коричневые краски – лучший дуэт из возможных. Создает в ванной мягко-комфортную, расслабляющую атмосферу.


  • Солнечный желтый и шоколадно-коричневый – прекрасная пара. Они уравновешивают друг друга, создавая необычный, притягательный дизайн.


  • Коричневый и нежно-розовый – редкое сочетание. Такой интерьер полон романтики, нежности и воздушности. Розовый можно заменить ванильным, пастельными оттенками кораллового, персикового, красного.


  • Бирюзовый или мятный в сочетании с красновато-коричневым выглядит освежающе. Обстановку дополняют металлическими деталями из латуни, бронзы или меди, деревянными элементами.


Если в качестве основы берутся яркие, насыщенные цвета, то такой дуэт разбавляют «мостиками» из светлых нейтральных красок – белыми, серыми, светло-бежевыми. Монохромность композиции хорошо разнообразит мозаика, детали с рельефом или изображениями.


В каких интерьерных стилях ванной используют коричневую плитку

Природные, универсальные цвета кафеля охотно применяют в сельских и эко-интерьерах. Они уместны в любых ретро-стилях, требующих благородных цветов и естественных фактур.


  • Если хочется немного экзотики, анималистические рисунки помогут создать необычный, теплый и динамичный африканский интерьер.


  • Для эко-стиля характерны матовые поверхности, обилие древесных фактур и зелени.


  • Классический будуарный стиль превосходно сочетается с оттенками кофе и какао, молочными вставками.


  • Темно-коричневый в сочетании с золотом – отличная основа для роскошного ар-деко.


  • Лаконичный минималистический стиль подойдет тем, кто ценит свободу, пространство и отсутствие лишних вещей.


  • Сдержанный и стильный хай-тек отлично сочетается с коричневой палитрой. Ее можно разбавить белыми и черными элементами, дополнить зеркальными, стальными и стеклянными поверхностями.


  • Современный стиль открывает простор для творчества. Монохромную гамму можно разбавить ярким банным текстилем, декором.


  • Восточная стилистика никогда не выходит из моды. Сложные виньетки, текстурные поверхности создают необычно-уютный интерьер.


Плитка в коричневых тонах придает ванной комнате благородный шик, дарит ощущение достатка и уютного покоя. Правильно подобранные оттенки, сочетания с другими цветами и материалами, позволяют создавать уникальные, колоритные дизайны. 


В такой ванной быстро отпускает напряжение, скопившееся в течение насыщенного дня. Она настраивает на спокойный, умиротворенный лад, поддерживая психологически комфортную обстановку в семье.


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