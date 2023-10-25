Ванная комната – неотъемлемая часть любого жилья. Но зачастую места в ней катастрофически не хватает, и отличным решением такой проблемы является душевая кабинка. Она становится великолепной альтернативой традиционной ванной, экономя свободное место и сохраняя комфорт. Душевую кабину можно приобрести в готовом виде с чашей.

Модным трендом в оформлении ванных комнат является обустройство душевой из плитки. Она позволяет придать пространству эстетичный вид и обеспечить комфортные условия для приема водных процедур.

Однако специалисты рекомендуют перед выбором оценить все преимущества и недостатки такого оформления душевой.

Преимущества облицовки душевой в ванной комнате плиткой

Выбор в пользу отделку душевого отсека ванной комнаты плиткой в основном делается для внесения нотки свежести в дизайн помещения. Однако важно, чтобы при этом не терялись его функциональные качества.

Для этого нужно подбирать отделочный материал, который выдержит интенсивный режим эксплуатации и при этом обеспечит удобство и безопасность обитателей квартиры или дома, решивших принять душ.

Он должен отвечать определенным требованиям и обладать такими характеристиками:

водоотталкивающие свойства;

устойчивость поверхности к воздействию агрессивными средами, которыми обладают моющие и чистящие вещества;

высокие прочностные характеристики, позволяющие сохранить целостность фрагментов при падении на них тяжелых предметов;

поверхность плитки с небольшим рельефом или с шероховатой текстурой.

Приобретая расходный материал на этапе подготовке к укладке кафеля, нужно учитывать, что для душевой комнаты нужно выбирать специальную смесь для укладки и для затирки. В ее составе должны быть вещества, предупреждающие появление плесени и ее размножение.

Это связано с тем, что душевая зона часто используется и большую часть времени в ней будет влажно, что может спровоцировать развитие грибковых микроорганизмов.

Разновидности душевых поддонов

Основная задача нижней части конструкции кабинки для душа – предотвращения попадания воды на напольную плитку.

Выделяют следующие варианты поддонов:

Акриловый отличается доступностью стоимости и небольшим весом, однако он больше подвержен повреждениям и довольно быстро желтеет;

Стальные поддоны прочные, недорогие, однако в использовании они шумят, а их поверхность скользкая. Со временем они могут ржаветь;

Керамические либо изготовленные из натурального камня изделия прочные, красивые. Однако они тяжелые, дорогостоящие и не поддаются ремонту.

Предпочтение готовым комплектам отдают по причине высокой герметичности, быстрая установка и минимальности «мокрых» работ.

Однако душевая кабина без поддона, монтируемая своими силами, становится все более популярной. И это объясняется перечнем причин.

Преимущества и недостатки облицовки душевого поддона плиткой

Душевые кабины с кафельным полом имеют множество преимуществ:

Возможность создания поддоны любого размера и формы. Это могут быть большие и маленькие, квадратные, прямоугольные либо угловые основания;

Уменьшение временных и денежных затрат на установку;

Выбор керамической плитки, подходящей под интерьер ванной комнаты либо под кафель на стенах помещения;

Увеличение периода эксплуатации конструкции. Прочность такого основания больше, нежели чем у акриловых либо керамических изделий;

Изменение высоты ограждений душа, согласно предпочтениям владельцев либо вовсе исключение бортиков;

Изготовление не только основания, но и самой кабины душа из плитки, которая позволит придать конструкции долговечности и эстетичности;

Простота ухода. Керамику легко очистить обычными средствами бытовой химии.

Среди недостатков такого решения выделяют большую трудоемкость. Рассчитывая время выполнения работ необходимо учитывать десятки часов для высыхания стяжки, клея для кафеля.

Обустраивая поддон, важно правильно выбрать материалы. Их качество определяет период службы и комфорт при использовании душевой кабины.

Габариты и форма душевого поддона из плитки в ванной комнате

Основание из керамической плитки может быть практически любой формы: овальной, круглой, квадратной, прямоугольной или в виде сложной фигуры. По длине и ширине конструкция должна подходить под размеры ванной комнаты.

Как правило, габариты начинаются от 70 сантиметров. Выбирать можно под уже имеющуюся кабинку либо напротив, покупать или заказывать сантехнику под кафельное основание.

Самым популярным решением для небольшой ванной комнаты признается угловая форма поддона и крупная плитка. Плитку подбирают под цветовую гамму стен и пола помещения.

Правильный оттенок поддона придает интерьеру гармоничности, конструкция же позволяет существенно экономить свободное пространство.

В глубину поддон может быть небольшим, его должно хватить для стока воды при уклоне 0,03-0,05. Наличие ограждения в виде бортика, позволяет основанию выполнять функции небольшой ванной.

Его выкладывают мелкой плиткой (мозаикой), а стены более крупным кафелем, подходящим по цветовой гамме. Аналогичным материалом желательно отделать перегородку душа.

Оформление сиденья в душевой плиткой

Для удобства нахождения в душевой кабинке можно предусмотреть в ее пространстве сиденье. Сделать его можно в едином стиле со всем интерьером. Сиденье можно интегрировать в стену или достроить его, сделав выступающим элементом.

Его можно выложить той же плиткой, которая была использована для оформления ванной комнаты или приобрести для нее мозаичные фрагменты.

Визуально придать сиденью глубину можно, используя более темные тона кафеля, а сделать его еще более декоративным получится за счет использования контрастной по отношению к основному тону плитки.

Особенности оформления плиткой душевой зоны в ванной без поддона

Последним трендом моды в сфере интерьера ванной комнаты является оформление душевой кабины без такого важного функционального элемента, как поддон. Этот интересный вариант придает креативность помещению. При этом его исполнение часто обходится дешевле, чем приобретение и установка поддона.

Оформляя таким образом душевую, для пола следует подобрать крупную плитку с нескользкой поверхностью. Ее большие габариты помогут выделить зону, визуально сделать пространство больше и придадут ему солидность.

Такой формат оформления ванной комнаты подойдет при условии достаточной высоты помещения. Нужно учесть, что ее первоначальные размеры будут уменьшены за счет поднятия уровня пола с целью придания ему наклона в направлении слива канализации.

Варианты раскладки плитки в душевой

Зону душевой обычно стараются выделить из общего пространства, акцентируя на ней внимание.

Сделать это получится за счет использования более мелкой плитки или кафеля с рисунком, которые обычно располагается в центральной области пространства.

Хорошо смотрится горизонтальная укладка со смещением фрагментов.

Необычный вид будет иметь кирпичная кладка.

При этом ее обычно выполняют в стили минимализма, для которого характерны светлые тона. К тому же их применение позволит визуально расширить пространство.

В душевой кабинке применяют и более сложные раскладки, такие, как диагональная и елочкой. Они более требовательные к цветовым решениям и требуют профессионального подхода в исполнении.

Какой цвет плитки для оформления душевой выбрать

При выборе цвета плитки для душевой кабинки следует ориентироваться на ее размеры и габариты ванной комнаты.

Также нужно учитывать планировочные особенности пространства.

Светлым тонам следует отдавать предпочтение, если помещение небольшое.

Темные гаммы в кафеле могут дополнить дизайн большой ванной комнаты или стать ее основным цветов.

Лучшие идеи дизайна душевой из плитки

Оформление душевой кабины может быть произведено плиткой разной формы, размеров и цвета. Чтобы получился гармоничный дизайн, нужно продумать, какой именно отделочный материал приобрести и как его лучше расположить в пространстве.

Определяясь с дизайном, удобно ориентироваться на готовые решения:

Сочетание нескольких вариантов кафеля или плитки с мозаикой – позволяет сделать отделку определенных зон или всей области, акцентировать внимание на душевой кабине и придать ей завершенный вид;

Использование плитки под дерево, камень или бетон – поверхность отделочного материала полностью передает внешний вид предмета, который имитируется, однако при этом он полностью сохраняет характеристики керамического кафеля;

Рыбья чешуя – тренд в оформлении ванной комнаты, уместен для этой зоны и зрительно ее увеличивает за счет объемных чешуек;

Камень или галька – придают помещению настроение, как у берега моря;

Рисунки – могут быть мелкие на одной или несколько плиток, или занимать всю поверхность стены, что может освежить однотонное оформление ванной комнаты.

До начала монтажа основания из керамической плитки для ванной важно продумать его внешний вид. Самым простым вариантом будет его оштукатурить, покрыть грунтовкой и окрасить специальной краской, устойчивой к влаге.

Но лучше все же сделать поддон из керамической плитки. Подобрать кафель можно с легкостью под любой интерьер ванной комнаты или же, если стены помещения отделаны им же, отделать его аналогичной плиткой.

Материал может быть с матовой либо глянцевой поверхностью, однотонным или же с узорами. Можно оформить поддон, комбинируя разные оттенки.

Оригинальным вариантом станет мозаика, особенно это подойдет если есть аналогичные элементы в обстановке комнаты. Мелкие детали позволяют выкладывать поддоны сложных форм.

При выборе душа с кафельным основанием важно обратить внимание на степень износостойкости материала. Ведь именно от этого зависит то, сколько прослужит самодельный поддон. Поэтому так важно не экономить на этом пункте, даже если это душ для дачного дома.

Затраты на плитку окупаются благодаря повышению срока эксплуатации конструкции. Степень водопоглощения кафеля должна быть минимальна – класс BI либо BII (до 3% либо 3-6% роста массы по причине впитывания влаги).

Увеличить ощущение комфорта при использовании душа можно с помощью системы «теплый пол». При подборе этого решения важно обратить максимальное внимание на безопасность. В качестве нагрева лучше выбирать не водяные, а кабельные полы с изоляцией и экраном для защиты.

Уровень влагоустойчивости нагревательного элемента не должен быть меньше IP44. Элементы управления системой выносят наружу помещения, с целью избегания воздействия влаги и влажного воздуха.

В каких стилях уместно оформление душевой в ванной плиткой

В идеале зона приема водных процедур должна быть оформлена в едином стиле общего пространства. В таком случае она гармонично впишется в него, будет эстетична и комфортна.

Чаще всего душевую оформляются в стилях классики, современном, лофт, прованс или кантри.

Популярностью пользуется современная стилистика. В ней преобладает нейтральная цветовая гамма, в которой присутствуют яркие фрагменты. Они могут быть выполнены в мозаичном формате.

При оформлении пространства в стиле прованс делает акцент на стены, на которых выкладывают картины в стиле пэчворк или мозаики.

Для лофта покупают плитку, имитирующую состаренные поверхности.

В некоторых дизайнах предусмотрена возможность смешения стилей. Таким образом легко зонировать пространство.

Чтобы все смотрелось гармонично, нужно учитывать соответствие цветовой гаммы во всех зонах ванной комнаты.

Как сделать поддон для душевой кабины из плитки

Если в комнате есть бетонное покрытие либо готовая бетонная стяжка, то работы буде намного меньше. В такой ситуации достаточно возвести бортики для поддона, и создать гидроизоляцию на поверхности, которая зачищена.

Однако в случае неровного либо деревянного пола, для начала потребуется сделать стяжку.

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Подготовительный этап перед монтажом душевой из плитки

Черновая стяжка часто выполняется с использованием обычного раствора, который готовят из цемента марки М400 и песка в пропорции 2:1. Либо можно изначально приобрести готовую смесь для строительства марки М200 либо М150, которая гораздо быстрее высыхает.

Сделать это не сложно, достаточно выполнить работы в следующем порядке:

Смонтировать отводку для оттока в канализационную систему. Работы необходимо выполнить предварительно для того, чтобы избежать растрескивания бетона по причине некорректного монтажа. Опалубку выставляют по форме поддона. Во время разметки важно отметить высоту бортика, ширину кирпичной кладки, толщину плитки и слоя клея.

Можно обойтись и без опалубки, в ситуации, когда стяжку заливают по всей ванной комнате (к примеру, когда монтируют «теплый» пол либо при капитальном ремонте). Если высота основания до 7 см, необходимо армирование конструкции металлической сеткой. Ее устанавливают на высоту 3 см над полом. В случае высоты более 10 см нет необходимости укреплять конструкцию.

Раствор нужно смешать с использованием специальной насадки дрели. Уменьшить вес конструкции можно с использованием стяжки керамзитом. На стенке опалубки выставляют метки под высоту стяжки.

Далее требуется залить раствор и выровнять. Основная часть подготовительных работ требуется не больше одного дня. Для высыхания необходимо несколько суток. Следующий этап работ можно начинать только после полного отвердевания раствора.

Гидроизоляция душевой и установка трапа

Этот этап является важным шагом при установке поддона. Гидроизоляция кабины осуществляется с использованием полиэтиленовой пленки и рубероида. Изредка применяется битум либо заливка специальными средствами. Все методы обеспечат необходимый уровень защиты, поэтому выбирать можно любой.

Для установки трапа требуется выполнить следующие действия:

Монтируют слив. Собирают и устанавливают трап. Формируют бортики. Заливают стяжку. Создают повторную гидроизоляцию.

Облицовка душевой плиткой

Отделать нижнюю часть кабины для душа без поддона можно разными видами плитки. Популярным вариантом оформления является оформление основания кафельной плиткой с внешней стороны и мозаикой изнутри.

Процесс укладки плитки включает в себя следующие шаги:

Подготовка смеси для приклеивания. Пропорции и консистенция подбираются согласно инструкции на упаковке. Важно помнить, что смесь быстро затвердевает, поэтому лучше замешивать ее маленькими порциями;

Укладку плитки необходимо начинать из угла. Установку кафеля на внешнюю сторону необходимо начинать с нанесения клея шпателем. После прикладывается плитка;

Важно проверить правильность укладки плитки, поскольку дно поддона находится под наклоном. Кафель должен находиться в единой плоскости;

Исправить неровности можно резиновой киянкой. Крестики из пластика помогут уложить плитки ровно;

Далее требуется монтировать остальные элементы на дне и бортиках. Крайние плитки обрезают угловой шлифмашиной;

После потребуется удалить крестики и зачистить швы от клея. Сделать это необходимо на следующий день после окончания укладки плитки. Оставшийся материал необходимо убрать губкой, смоченной в воде;

Бесцветным герметиком закрываются швы между плоскостью поддона, стеной, бортиками. При этом герметизировать необходимо и углы порогов. После окончания работ и застывания герметика и затирки необходимо очистить поверхность кафеля.

Установить ограждение кабинки для душа можно только после окончания работ и застывания отделки.

Душевая кабина с поддоном из кафельной плитки – прочная и надежная конструкция. Она помогает существенно экономить место, по сравнению с обычной сантехникой. Сделать дизайн конструкции более эффектным можно, если отделать с помощью отделки кафелем либо мозаики.

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