Ванная комната – место, где мы ежедневно заряжаемся бодростью и смываем усталость. Дизайн ванной комнаты с плиткой – самое популярное решение, невзирая на обилие других влагостойких отделочных материалов.

Керамической плиткой в ванной комнате уже никого не удивишь. Это самый востребованный отделочный материал для «мокрых зон». Эта статья посвящена тому, какие тенденции оформления ванной комнаты плиткой актуальны сегодня. Некоторые рекомендации, чтобы сориентироваться в разнообразии дизайнерских идей.

Санузел может быть маленьким (что чаще всего) и большим (что тоже бывает). В каждом случае нужен особый подход.

Тренды в дизайне интерьера ванной комнаты



Плитка – отделочный материал, который создает фон для обстановки ванной комнаты. Все элементы сантехники, мебели, ванна и душ должны гармонировать с этим фоном.



Приоритет отдается концепциям умеренного минимализма. Их легко воплотить не только в просторных, но и в небольших ванных комнатах городских квартир. Производители плитки предлагают коллекции и отдельные образцы, создающие базу.

Критерии выбора плитки для ванной

Практичность – на светлом кафеле меньше видны разводы от воды и мыла; пространство выглядит больше. Заказчик хочет обыденный, но функциональный вид ванной, либо нужно создать эффектную обстановку. Глянец, матовая поверхность, фактура, частичное глазурование – все типы поверхностей имеют собственные преимущества. Тип укладки должен соответствовать выбранной плитке. Швы – их ширина, оттенок, качество массы затирки могут стать финальным штрихом, либо свести на нет результат работы. В новом сезоне в антитренд попала плитка с бордюрами и рисунками – кораблики, дельфином и цветы оставляем в магазине.

Правила дизайна и отделки ванной комнаты керамической плиткой

Но начнём с того, каким требованиям должна отвечать отделка ванной комнаты:

Влагостойкость – то есть низкий коэффициент водопоглощения.

Устойчивость к перепадам температур.

Прочность и долговечность.

Выдерживать воздействие чистящих средств.

Не выгорать и не выцветать.

Износостойкость.

Иметь не скользящую поверхность, особенно если это плитка для пола.

Керамическая плитка – тот материал, который соответствует всем этим параметрам.





Плитка в ванной комнате – не декор, а отделка.

Поэтому при покупке важно придерживаться определённых правил:

Комбинаторность. Желательно, чтобы все варианты кафеля и для стен, и для пола сочетались между собой. Поэтому покупайте коллекцию плитки, в которой есть и тёмные, и светлые тона, элементы декора, напольный вариант. Так вам легче будет подобрать плитку под любой интерьерный стиль.





Вариант покрытия – матовый или глянцевый. Глянцевую легче мыть, но элегантнее и современнее выглядит матовая поверхность. Хорошо смотрится сочетание обеих фактур.

Для пола подходит только матовая плитка. Однозначно: она меньше скользит, к тому же глянец со временем потеряет свой блеск.







Размер плитки зависит от выбранного стиля и индивидуального вкуса хозяев. Крупная плитка выглядит лучше и современней, чем мелкая. К тому же мелкая плитка предполагает большое количество швов. Прямоугольная плитка сегодня предпочтительнее квадратной. Соотношение сторон наиболее удачное – 3:1. Конечно, при выборе формата плитки вы будете ориентироваться на размер вашего санузла.



Цветовое решение. Имейте ввиду, что белёсые пятна от мыльной пены и от воды, а также солевые отложения гораздо заметнее на тёмном фоне. Поэтому светлая плитка для ванной – практичнее.

Всевозможные бордюрчики, фризы – вчерашний день и способны испортить общее впечатление





Обязательно выбирайте плитку вживую, не ориентируйтесь только по фотографиям. Вы должны обязательно потрогать её, почувствовать фактуру. Оцените края плитки.

Возьмите в руки две штуки и приложите их друг к другу – лицевую часть к тыльной. Между ними не должно быть никаких зазоров и дырок.

Разновидности плитки для использования в дизайне ванной комнаты в 2023 году

Для опытных дизайнеров, знающих характеристики разных отделочных материалов, эксперименты с идеями применения – нормальная практика.

Плитка для ванной комнаты может быть:

1. Керамическая – для облицовки стен; для пола – с характерной шероховатостью против скольжения; самый распространённый вариант.

И она в свою очередь имеет несколько разновидностей:

Клинкерная – отличается особой прочностью и влагостойкостью. В зависимости от износостойкости подходит для стен и для пола.

Глазурованная – глянцевое покрытие с запечённым стеклом на поверхности. Имеет очень насыщенные оттенки и долговечна. Подходит только для стен.





Котто – обладает пористой структурой и характерным красным цветом. Для использования во влажных помещениях обрабатывают специальным составом для повышения влагостойкости. Очень прочная и прекрасно подходит для отделки пола.





Монокоттура – очень прочная эмалированная плитка. Подходит для пола и для стен.













– преимущественно для пола, но могут применять и на вертикальных поверхностях. Обладает особой прочностью и влагостойкостью, чем другие виды плитки. Он стоит дороже, зато дольше служит, лучше чистится и устойчив к образованию налёта и плесени.





Теоретически годится и для стен, но на практике – тяжеловат. К тому же повышенная прочность такой плитки в данном случае скорее неудобство: вырезать в нём отверстия для смесителей, розеток и прочего гораздо сложнее и обойдётся вам существенно дороже.





3. Стеклянная мозаика – состоит из отдельных кусочков, может быть прозрачной или матированной.

Чаще всего её комбинируют с монохромным покрытием, и она прекрасно смотрится. Очень влагостойкий прочный материал.











4. Для пола в ванной комнате можно использовать следующие разновидности плитки по технологии производства:



Метлахская – очень прочная и износостойкая.





Повышенную прочность придают несколько степеней обжига. Практичная и долговечная.

Прессованная – получается в процессе прессования пластической смеси на специальном оборудовании. После придания ей желаемой формы изделие обжигают и получают очень прочный и влагостойкий материал.

Клинкерная – не скользит, не оставляет грязных следов, легко поддаётся уходу, имеет креативный дизайн.





По факту материалов для отделки стен гораздо больше. Такое разнообразие позволяет воплотить даже сложные дизайнерские идеи.



По размерам популярные виды плитки:

крупная и плитка более 1 метра – особо крупного размера;

мелкая мозаичная плитка;

шестигранники.

В комбинациях можно получить массу вариантов нестандартных решений в отделке стен ванной комнаты.



Большое видовое разнообразие керамической плитки предоставляет множество вариантов для оформления ванной комнаты. И здесь очень важно не промахнуться, и не испортить всё неумелым сочетанием.

Поэтому дальше разговор пойдёт о том, как комбинировать плитку по текстуре, по цвету, по форме.

Какова актуальная отделка ванной комнаты плиткой в 2023 году

Принимая решение об отделке ванной комнаты плиткой, дизайнер руководствуется не только практичностью и эстетикой.

Отделка должна быть респектабельной, стильной, при этом вписываться в привычки хозяина ванной комнаты, соответствовать его образу жизни.

Также дизайн отделки ванной комнаты с плиткой задает динамику помещению за счет размеров, гаммы, рисунку швов укладки.

1. Имитация природных материалов

Поверхность древесины, фактура бетона, рисунок мрамора, натуральный камень, железо – не всегда уместно использовать натуральный материал, а вот имитация в плитке – оптимальный вариант. Решения для ванной комнаты активно используют в концепциях лофт, урбан, индастриал, сканди, эко и хай-тек.

Современные производители предлагают плитку с тщательно проработанной имитацией оттенков, текстуры, рельефа. Даже при близком рассмотрении плитка воспринимается «как настоящая». Однако, в отличие от природного аналога, такой кафель не отягощает стены, не требует дополнительных обработок от избытка влаги.

2. Мозаика



Рисунок, выложенный на стене посредством крошечных керамических плиток. Мозаика актуальна не только в классическом стиле, ампире или барокко. Она прекрасно вписывается в современные тенденции оформления интерьера ванной комнаты.

Теперь производители крепят мозаику на основу из сетки. Это не только ускоряет процесс выкладки рисунка, но и позволяет ровно размещать плитки на стенах со сложной геометрией. Мозаика прекрасно сочетается с плиткой более крупных форматов.





3. Пэтчворк

Этот вариант – характерная черта средиземноморского и скандинавского стилей. Используется плитка с орнаментом – узоры разные, но в единой цветовой гамме. Искусственно создают впечатление, будто для отделки использовались остатки, но воспринимается это разнообразие рисунков очень гармонично.

Правда, вписать пэтчворк можно не во все дизайны. Например, для «прованса» он уместен, а вот урбанистический, лофт и хай-тек подобные детали безоговорочно отрицают.

4. «Метро», или «кабанчик»

Плитка в виде узких кирпичиков («кабанчик») не теряет актуальности в урбанистическом дизайне. Дизайнеры делают акценты на способе укладки «кабанчика» - паркетом, со смещением, «на торец». Укладка плитки с ориентацией длинной стороны по вертикали гарантированно «приподнимет потолок». В квартирах «хрущевок» и панельных домах это очень актуальный прием.





5. Цветная

Современные дизайнерские решения не поддерживают активное применение цветной плитки для отделки ванной комнаты. Обилие одного цвета ассоциируется с интерьерами 90-х годов, когда люди старались избегать «больничного» белого кафеля на стенах.

Сегодня насыщенный цвет используется в качестве яркого акцента для дизайна ванной комнаты с плиткой. Такой прием «освежает» визуальное восприятие помещения, дает пространству энергетический заряд.

Тренды 2023 в текстуре плитки для ванной

Фактура поверхности напрямую влияет на восприятие пространства. Дизайнеры все чаще отдают предпочтение текстурированной плитке для отделки ванной комнаты.

Фактура задается:

отсутствием глянца или его частичным нанесением;



эффектом тиснения, «выпуклой геометрии» на поверхности, нанесением рельефа.

Фактура создает определенный рисунок, потому стоит дозировать подобную плитку, чтобы зрительно не «перегрузить» помещение ванной. Фактура в дизайне ванной комнаты с плиткой – отличный способ выделить акценты в помещении.

Размер плитки для ванной

Производители поддержали растущую потребность в особо крупных форматах отделочной плитки. Подразумевается, что длина фрагмента начинается от 1 метра. Ранее такой керамогранит использовали для общественных помещений, теперь он доступен для «домашней» отделки.

Крупный формат плитки сокращает количество швов, отделка выглядит более эффектной, монолитной.

В противовес крупному формату не теряет актуальности мелкая плитка и мозаика. Этот вариант удобен для помещений нестандартной формы, в случае отделки ванной с округлыми линиями стен.

Чаще мелкая плитка выступает в роли зонирующего акцента в сочетании с более крупным аналогом.

Как использовать комбинацию плитки в дизайне ванной

По текстуре очень интересно смотрится сочетание матового и глянцевого покрытия. Полу-глянец – идеальный выбор. По-прежнему актуальна и интересна рельефная плитка. Очень современно смотрится плитка, имитирующая бетон, камень или кирпич.





По цвету выбираем для пола более тёмный оттенок, чем для стен. Затирка для швов должна быть на тон светлее. Это принципиально.





Пиксельная плитка в чёрно-белых тонах невероятно эффектна и прекрасно сочетается с белой сантехникой. Мозаика способна сделать интерьер вашей ванной абсолютно эксклюзивным, но здесь требуется особое чувство меры, чтобы не создать визуального шума.





По форме наибольшей популярностью пользуется прямоугольная плитка. Однако, квадратная и шестиугольная тоже смотрятся очень стильно. Главное – не промахнуться с цветом. Для ванной комнаты во всех случаях беспроигрышный вариант – светлые пастельные тона.





В фаворе сегодня кофейный, бежевый, розовый, голубой. Хорошо смотрится приглушённый сиреневый и нежно зелёный.

В ванной лучше воздерживаться от ярких чистых цветов, используйте их очень дозировано. По-прежнему популярен нейтральный серый, к которому можно подобрать любой другой, и это будет совсем не скучно.





Белый цвет вполне допустим, но таит в себе опасность придать санузлу чрезмерную стерильность. Когда белого слишком много, он подавляет, поэтому обязательно используйте акценты.





Цветовое решение ванной неразрывно связано с выбранным стилем. Так что дальше речь пойдёт об этом.

Интерьерные стили в дизайне ванной с керамической плиткой

1. И начнём с классического стиля, всегда элегантного и благородного. Главное преимущество этой плитки – она никогда не устаревает. Делаем акцент на светлые пастельные тона, которые так любит классика. Способ укладки может быть не стандартным, например, «ёлочка» или шестигранные соты.







Ванная в классическом стиле должна выглядеть строго и роскошно одновременно. Посему лучше всего здесь будет смотреться керамогранит или имитация натурального камня. Интерьер создаёт не только отделка, но и остальная мебель, и сантехника.







Классический стиль предполагает зеркала в рамах и изящные светильники. Больше подходит для просторных ванных комнат. Если же площадь ограничена, то к той же отделке достаточно подобрать более строгую мебель и сантехнику – и вот перед вами современный стиль.







2. Стиль лофт очень популярен, потому что универсален, он подойдёт и для маленьких, и для больших помещений. Выбирайте для такой ванной матовую плитку спокойных тонов, лучше более тёмную. Здесь подойдёт крупная прямоугольная плитка с имитацией бетона или кирпича.







Избегайте пестроты. Лучше всего – монохромная гамма. Используйте плитку одного цвета разной интенсивности, или близкую по оттенку. Впрочем, контраст допускается, но дозировано. Потолок лучше оставить белым.







3. Прованс – пожалуй, самое лучшее решение для маленькой ванной. Его мягкость и сдержанность так импонируют этому помещению. Сюда пойдёт небольшая прямоугольная или квадратная плитка в пастельных тонах.

Прованс любит светло-коричневый, розовый, золотистый цвета. Уместна здесь будет плитка пэчворк или с имитацией дерева.

Помните, что стиль прованс требует соответствующей мебели и декора. В качестве последнего в ванной могут быть вазы с цветами, винтажные шкатулки, старинные игрушки. Для белья поставьте плетёную корзину.

Декор нужен, но его немного. Небольшая площадь ванной комнаты ограничит его количество.

4. Скандинавский стиль имеет массу поклонников. Он привлекает своей простотой и способностью создавать спокойную уравновешенную ауру. Сканди очень любит белый цвет, можно облицевать стены ванной комнаты белой плиткой с имитацией кирпича. Уместен здесь будет и кабанчик, и пэчворк.







На полу очень эффектно будет выглядеть плитка с имитацией дерева. Деревянные вставки можно сделать и на стенах. Главное правило скандинавского стиля – как можно больше простора и света. Поэтому не пестрим, избегаем крупных и ярких узоров, используем в оформлении 2 оттенка.







5. Хай-тек – а вот он как раз любит глянец. Глянцевые поверхности визуально увеличивают площадь, поэтому этот стиль, который любит простор, вполне подойдёт и для маленьких санузлов. Он даже поможет немного раздвинуть стены, поскольку обязательно использование зеркал.







Хай-тек предпочитает крупную плитку холодных тонов: сиреневую, белую, коричневую. Можно и чёрную, если вы любите эксперименты.



Какая плитка противопоказана хай-теку:

Пэчворк и какие-либо узоры.

Фотоплитка.

Фриз и бордюр также будут не уместны.





Имейте ввиду, что хай-тек очень придирчив к антуражу. Никаких ваз, виньеток и декора. Светильники, сантехника и мебель должны иметь соответствующий дизайн. То есть либо строгих простых форм, либо футуристические.

6. Если вы обладаете просторным санузлом, то можете побаловать себя роскошью барокко. Этот стиль любит светлые пастельные тона. Выбирайте плитку золотистого, розового, кремово-белого цвета.







Можно использовать фотоплитку, но только будьте осторожны. Покупайте плитку с изображением мифических существ или конкретных предметов. Пейзажи в барокко не вписываются.





Барокко так же ревнив к антуражу, как и хай-тек. Одна небольшая деталь способна всё испортить. Поэтому мебель и остальная обстановка должны быть выдержаны в том же стиле. И да, это для больших помещений. В тесной ванной барокко трудно будет проявить себя в полной мере.

Трудно определиться со стилем?

7. Используйте эклектику. Она допускает сочетание элементов из разных стилей, лишь бы был соблюдён баланс. Она может быть строгой, выдержанной в нейтральной гамме, или яркой – контрастная плитка, однотонная или с узорами и разводами.





Используйте эклектичные сочетания для разных стен. Сюда пойдёт плитка с узорами и абстрактными цветами. Главное – не переборщить.

Керамическая плитка для отделки ванной комнаты – самый востребованный материал уже на протяжении нескольких десятилетий, и нет причин сомневаться в том, что она и дальше будет столь же актуальна.

Отделка плиткой душевой зоны в ванной

Душевая кабина гармонично впишется в дизайн ванной комнаты с плиткой при условии, что для отделки стен и поддона будут использоваться аналогичные или близкие по стилю материалы.

В качестве решения для поддона актуален керамогранит – прочный, с противоскользящей поверхностью, обилием дизайнов.

В тренде плитка под бетон, металл, древесину, натуральный камень.

Стены душевой могут быть отделаны также керамогранитом или более тонкой керамической плиткой, сочетающейся по оттенку с поддоном.

Если душевая располагается отдельно от ванны, нередко ее выделяют плиткой контрастного цвета, делая акцент на отдельной зоне.

Модные тенденции дизайна ванной 2023 с отделкой керамической плиткой

Однако если вы хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела стильно и современно, постарайтесь быть в русле модных тенденций, с которыми мы вас сейчас познакомим. Самая актуальная – плитка, имитирующая натуральный материал.

Стильная современная ванная комната отделывается кафелем, имитирующим бетон, дерево, камень.

Если вы берёте одноцветный кафель без имитации, то выбирайте его с текстурой.

Однородные глянцевые поверхности допустимы только для белого кафеля или кабанчика.

На пике популярности – серая плитка. Сочетайте её в ванной с плиткой под дерево и, уверяем вас, получится умопомрачительно элегантно.

Мозаика по-прежнему популярна, как стеклянная, так и керамическая.

Для маленьких ванных комнат используйте мозаику с глянцевой поверхностью. Можно выложить из мозаики узоры и целые картины, это тоже в тренде. Можно выделить так функциональные зоны, например, зеркало или душевую. Пиксельное оформление стен тоже выглядит очень свежо.

Плитка в стиле пэтчворк придаст изящество вашей ванной. Она уместна и на полу, и на стенах. Впишется в любой стиль, кроме хай-тек.





Фото-плитка – новшество последних лет – быстро набирает популярность, потому что придаёт ванной совершенно особый шик и неповторимость.