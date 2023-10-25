Как покрасить плитку на кухне своими руками

Керамическая плитка на кухне – покрытие универсальное и долговечное. И всё же со временем она может поблёкнуть, растрескаться, или вам просто захочется перемен. Затевать ремонт – занятие хлопотное и дорогостоящее. Мы предлагаем обойтись «малой кровью» и просто перекрасить кафель. Рассказываем, как это сделать.





Зачем красить кухонную плитку

Бытует мнение, что кафельная плитка не подвержена никакому окрашиванию. На самом деле это не так, и мы надеемся вас в этом убедить.

Когда возникает необходимость в покраске кафеля:

Если вам захотелось быстро и не затратно изменить интерьер. Новая цветовая палитра поддерживается обновлением мебели, декора, и вот уже перед вами другой интерьерный стиль без серьёзных ремонтных работ. Когда нужно просто освежить старое покрытие, ничего кардинально не меняя, придать яркости и новизны. Когда нужно замаскировать трещинки или дефекты, которые появились в процессе эксплуатации.

Если хочется перемен, простая окраска избавит вас от хлопотного и дорогостоящего демонтажа старого покрытия и связанных с этими работами загрязнений и строительного мусора.





Только имейте ввиду, что такой метод обновления интерьера не слишком долговечен, но, с другой стороны, ничто не мешает время от времени повторять его.

Особенности покраски плитки на кухне

Конечно, у процесса окрашивания керамической плитки есть свои особенности, которые связаны прежде всего с правильным выбором красящего состава и подготовкой поверхности.





Плитка бывает матовой и глянцевой. На матовой краска держится лучше, чем на глянцевой, но и последнюю вполне можно окрасить, если знать, как это делается.





Кухня – помещение особое. Повышенная влажность из-за пара и испарений, перепады температур, жирные брызги и копоть (особенно если нет хорошей вытяжки) создают там агрессивную среду.

К тому же это самое посещаемое место в любом доме. Краска для зоны фартука и для пола, а также способы окрашивания немного отличаются.

Акриловая краска для кафельной плитки на кухне

Первое, что надо сделать – правильно выбрать красящий состав. Водоэмульсионные краски сразу отметаем – они не выдержат испытания влажностью.







Производители сегодня выпускают составы, предназначенные именно для покраски кафеля. И сначала мы разберём достоинства и недостатки каждого вида.





Акриловые краски. Водорастворимые акриловые краски чаще всего применяются именно для покраски кафеля. Для кухни выбираются водостойкие и моющиеся составы. Для ванной и сауны они не очень хороши, но для кухни вполне подойдут.





Привлекает их цена, разнообразие цветов и быстрота нанесения. Запах, который выделяется в момент окрашивания, полностью выветривается после высыхания. Она легко и ровно распределяется по поверхности и экономно расходуется.





В открытой банке акриловая краска может загустеть через несколько часов. В этом случае надо просто добавить воды.









Особенности использования латексной краски для кухонной плитки

Латексные краски более водостойкие, и поэтому подходят для ванной, бани и сауны. Но у нас с вами кухня, и здесь латексные краски хороши тем, что такое покрытие можно мыть мыльной губкой.

С другой стороны, латекс, содержащийся в составе краски, уязвим перед плесенью. Поэтому перед покрытием обработайте поверхность специальными защитными составами и позаботьтесь о хорошей вентиляции помещения.





Латексные краски очень разнообразны по цвету, пластичны и экономно расходуются. Благодаря своей пластичности могут замаскировать мелкие трещинки (до 1 мм), с их помощью можно сделать поверхность матовой или глянцевой.





Латексные краски не любят минусовых температур, но на кухне таких и не бывает. Высокая цена красящего состава компенсируется долгим сроком службы.

Преимущества использования силиконовых красок для кухонной плитки

Силиконовые краски – этот выбор можно назвать наиболее удачным. Водорастворимая эмульсия экологична, не имеет резких запахов, водоустойчива и паропроницаема.

Ей под силу любая поверхность, скачки температуры и влажности ей не страшны. Силиконовые составы неуязвимы для плесени, обладают свойствами отталкивать грязь и воду. Они не выгорают на солнце, прекрасно заполняют и маскируют трещины до 2 миллиметров.

Большое разнообразие цветов и долгий срок службы – до 25 лет, с сохранением всех своих первоначальных качеств – дополнительный бонус. Единственный минус – высокая цена, но она оправдывается всеми вышеперечисленными достоинствами.

Масляные краски для плитки на кухне

Масляные краски. Сегодня, когда экологичность является одним из определяющих факторов при выборе отделки (а это можно только приветствовать), масляные краски не очень популярны, так как по этому параметру не дотягивают до принятых стандартов.

Зато они создают наиболее плотное и долговечное покрытие. Масляная краска способна качественно перекрыть первоначальный цвет, в том числе с рисунком, который может проступать через другие красители.

Масляная краска влагостойкая и стоит не дорого. Минусом же является, помимо невысокой экологичности долгое время высыхания (дольше, чем в других случаях) и олифовая основа, которая со временем желтеет.

Преимущества эпоксидных красок для плитки на кухне

Эпоксидные краски, или эмали. По плотности покрытия не уступают масляной краске, а по экологичности её превосходят. Плёнка, которая образуется при высыхании эмали, водонепроницаема и не боится механических повреждений.

Она не боится плесени, не выцветает, не выгорает и не растрескивается. Имеет гораздо большую, чем масляные краски, цветовую палитру, хорошо держится на любой поверхности.

Собственно, для окраски кафеля это оптимальный выбор. Производители выпускают три типа эмали: аэрозольную, порошковую и двухкомпонентную. Эмаль быстро сохнет, но новичку с ней работать сложно: требуется знание некоторых нюансов.

Поэтому, если вы впервые сталкиваетесь с этим красителем, попробуйте свои силы сначала на незаметном участке. Если результат вас устроит – приступайте к окрашиванию.

Использование витражных красок для кухонной плитки

Витражные краски существуют для нанесения узоров. Могут быть на лаковой, спиртовой, акриловой или водной основе.

Эти краски обладают богатой палитрой оттенков, наиболее устойчивы к истиранию и не боятся солнечных лучей. После высыхания образуют плотную и долговечную плёнку.

Какие инструменты нужны для окрашивания кухонной плитки

Помимо краски вам, конечно, понадобятся материалы и инструменты для работы.

Разбираемся с тем, что необходимо подготовить:

Кисти. Имейте ввиду, что вам потребуется не одна, а целый набор кистей: плоские для покрытия широких поверхностей, маленькие филенчатые для узких участков и прорисовки узоров.

Лоток или специальная ёмкость для краски: пользоваться ей прямо из банки неудобно.

Валик с мелковорсистым или поролоновым покрытием.

Палочка для размешивания краски





Мелкозернистая наждачная бумага.

Защитная плёнка, чтобы закрыть участки, которые вы не будете красить. Можно использовать для этого обычные мусорные пакеты. В крайнем случае подойдут и газеты.

Скотч – понадобится и обычный, и малярный.

Канцелярский нож.

Также, если вы планируете наносить узоры, запаситесь трафаретами или штампами.





Обязательно позаботьтесь о своём здоровье: приготовьте респиратор и защитные очки. Одежду от загрязнений закроет специальный рабочий костюм.









Подготовка к окрашиванию кухонной плитки

Ну вот теперь вы во всеоружии, можно приступать к работе. Но сначала нужна подготовка.

Она состоит из нескольких этапов.

1. Первое – надо определить границы окрашивания.

Место возле варочной панели и раковины окрашивать не стоит: краска быстро начнёт желтеть или трескаться. Выйти из положения можно, нанеся в этих местах узор или бордюр.





Границу окраски обозначьте малярным скотчем – это ваше поле деятельности. Всю остальную поверхность закройте защитной плёнкой.

2. Второй этап – подготовительный. Прежде всего надо удалить всю грязь. Тщательно очищается не только плитка, но и швы от грязи, жирных пятен и плесени. Воспользуйтесь для этого щёткой, металлической губкой, чистящими средствами.





Причём места, поражённые плесенью, надо обработать специальным дезинфицирующим составом. Кафель всё же не предназначался для окрашивания, поэтому для лучшего сцепления с краской, его необходимо обработать наждачной бумагой, особенно если поверхность глянцевая. Если плитка матовая, можно этого не делать.

3. Теперь надо тщательно осмотреть место окрашивания. Сколы, повреждения и трещины необходимо отреставрировать. Воспользуйтесь для этого шпаклёвкой. Если вы заметили повреждения на швах, то затирку надо обновить с помощью всё той же шпаклёвки.





Продолжите работу только после того, как она высохнет. Следующий этап – обезжиривание поверхности. Обработайте её уайт-спиритом, сольвентом или обычным скипидаром.





Теперь поверхность нужно загрунтовать. Подбирайте для этого водостойкие составы, специально предназначенные для кафеля. Это, как правило, указывается на упаковке.

Грунтовка наносится тонким слоем. Воспользуйтесь для этого плоской кистью. Обязательно дайте грунтовке высохнуть. Для этого понадобятся сутки.

Процедура окрашивания кухонной плитки пошагово

Подготовительный этап завершён. Теперь можно приступать к покраске.

Краска обязательно наносится в два слоя, а если потребуется, то и в три.

Налейте красящий состав в лоток для удобства пользования. Большие поверхности быстрее покрасить валиком. Кисти – для углов и труднодоступных мест.





Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания первого, а это не менее суток. Для масляных красок может потребоваться и больше времени.

Следите, чтобы во время окрашивания на поверхности не оставались ворсинки и волоски от валика и кисти и не попадала пыль.





Если на основе был орнамент или рисунок, может понадобиться больше слоёв, чтобы он не проступил через свежую краску.





Когда все слои краски окончательно высохнут, результат необходимо закрепить лаком. Лак выбирайте с тем же химическим составом, что и краска. Сколько слоёв лака следует нанести – обычно указывается на упаковке.





После этого опять придётся подождать сутки, пока покрытие высохнет.





Покраска пола отличается тем, что краска понадобится более плотная, время высыхания каждого слоя более долгое. Не допускайте наличия комочков в краске, они сразу бросаются в глаза на полу.

Начинайте красить пол из глубины кухни, двигаясь к дверям и покрывайте краской в одном направлении.

После окончания работ по полу ходить нельзя по крайней мере в течение суток. Затем можно пройтись босиком. В тяжёлой обуви на кухне можно будет появиться не раньше, чем через 72 часа.





Обработка межплиточных швов после окраски плитки на кухне

Обработка швов при покраске – отдельная песня. Поговорим немного подробнее. Швы можно оформить двумя способами: в тон основному покрытию, либо сделать контрастными.







1. В первом случае всё просто: закрашивайте швы вместе с остальной поверхностью. Валиком не справиться – вооружитесь тонкой кисточкой.





2. Во втором варианте придётся потрудиться. Если вы хотите сделать межплиточные швы контрастными, то при работе с основной поверхностью закройте швы малярным скотчем.

К обработке швов приступайте только после полного высыхания поверхности.







Теперь закрывайте фрагменты кафеля и аккуратно тонкой кистью обрабатывайте швы, стараясь получить ровную линию.





Защитную плёнку удаляйте после полного высыхания.

Ну а теперь займёмся художественным творчеством: разберём идеи декора. Интересного эффекта можно добиться, если просто сделать кафель разноцветным.

Для этого достаточно покрывать краской не всю поверхность, а только фрагменты. И совсем не обязательно соблюдать при этом какую-то геометрию. Такое освежение интерьера будет выглядеть вполне необычно.





Если же вы художник в душе и хотите нанести рисунок на кафель, то сделайте это сначала карандашом. Далее надо подобрать краски (здесь лучше всего витражные) и творите вслед за вашей фантазией.





Если живопись – не ваше сильное место, а эффектно декорировать стену или пол хочется, можно воспользоваться готовыми трафаретами. Производители выпускают их в большом разнообразии, можно создать интересный орнамент.







Чтобы рисунок выглядел аккуратно, трафарет надо плотно прислонить к основе и губкой или чем-то похожим прокрасить отверстия.





Кафель с рисунком требует бережного обращения. Его нельзя мыть с помощью абразивных средств.









