Почти каждая строительная компания предлагает дизайнерский или элитный ремонт квартир под ключ. Так ли это на самом деле? Часто оказывается, что эти громкие слова не более, чем рекламный трюк. Давайте разберемся, какой ремонт имеет право называться элитным, какие у него характерные черты и на что нужно обратить внимание, соглашаясь на услугу.

Для начала хочется отметить, что стиль интерьера абсолютно не влияет на то, элитный это ремонт или нет. Можно сделать в квартире эксклюзивный ремонт в стиле минимализм, так что роскошь и великолепие не обязательно относятся к ВИП ремонту.

Главное в элитном ремонте — это качество производимых работ, они должны выполняться по международным стандартам высококлассными специалистами, а также соответствующего качества материалы.

Кроме того, первым этапом ремонта должна стать разработка уникального дизайн-проекта, отвечающим всем желаниям клиента и особенностям помещения. Итогом проекта становится эффектный, комфортный, многофункциональный интерьер.

Основные отличия и признаки элитного ремонта квартиры

Отдавая предпочтение элитному ремонту, нужно понимать, что выбора дорогостоящих материалов недостаточно. Выполнение ремонта под ключ – это серьезные изменения пространства, и чаще всего подразумевается полная или частичная перепланировка и демонтаж всей отделки.

Модный эксклюзивный ремонт не обходится без монтажа технологичных систем типа «умный дом» для управления всеми возможными функциями посредством пульта или голоса, различных видов сигнализации.

Есть несколько особенностей при выполнении элитного ремонта, которые присущи всем таким проектам:

Уникальный проект интерьера. Главная характерная черта элитной квартиры или дома – уникальный, нетривиальный метод к стилизации внешнего и внутреннего убранства помещения, с полным удовлетворением запросов и потребностей хозяев.

Создание эксклюзивного дизайна предполагает не меблировку брендовой мебелью дорого отделанных комнат, а разработку максимально комфортного для ежедневной рутины, но при этом превосходно оформленного помещения.

Просторные помещения. Чаще всего о дизайнерском ремонте задумываются, имея для оформления довольно большую площадь. И это дает возможность клиенту и дизайнеру не ограничивать себя в смелых идеях. Ведь задача сохранить место, но при этом сделать помещение функциональным не стоит.

При проектировании схемы помещения более сотни кв. м. можно расположить всю необходимую и желаемую мебель, не боясь загромоздить пространство. Даже на начальной стадии проекта можно предложить оригинальную планировку, не опасаясь необходимости переделки. Можно сказать, что большие площади – основная черта дизайнерского ремонта.

Нерядовые комнаты. Имея в наличии просторное помещение, хозяин может выбрать для себя особенную комнату, предназначенную для хобби или отдыха. Тренажерный зал, бассейн, кинотеатр или бильярдная могут быть выбраны для внесения в дизайн-проект.

Высококлассные и роскошные стройматериалы. Для эксклюзивного ремонта характеры дорогостоящие натуральные материалы для отделки помещений. Кроме того, природные материалы сложны в уходе, поэтому подбирают специальные защитные составы, которые так же имеют высокую стоимость.

Для элитного дизайна могут быть использованы специально выполненные для конкретного интерьера или заказчика единичные предметы искусства. Для дизайнерского ремонта часто используют оригинальный декор в виде фресок, лепнины, резьбы по дереву или камню и многое другое.

Главное для профессионала - все это грамотно сочетать для создания гармоничного не перегруженного интерьера.

Изящные архитектурные решения. Для дизайнерского интерьера характерно изменение конфигурации площади за счет различных декоративных элементов: колонны, арки, многоуровневые потолки, ниши. Все эти решения возможны к применению только на большой площади.

Интересный сценарий освещения. В отличии от простого ремонта, где набор источников освещения невелик и сводится в основном к большой потолочной люстре и нескольким стандартным вариантам подсветки: светодиодной лентой, бра или настольной лампой, для элитного ремонта отличительной чертой является использование света в качестве дополнительного декора.

Кроме основного источника освещения, который тоже может быть оригинальным, в помещении присутствуют различные виды подсветок и ламп для подчеркивания особенностей дизайна. Могут быть добавлены возможности по управлению ими пультом или голосом.



Технические новинки. Любое современное помещение включает в себя определенный набор техники. Для эксклюзивных комнат количество техники и технологии на квадратный метр удваивается. Причем используется электроника и техника ведущих мировых брендов и последние технические новинки.

Даже ванная комната не может остаться от них в стороне.Все чаще используют системы «умный дом». Управлять ей можно удаленно с помощью телефона, она регулирует все предметы в доме, которые можно подключить к электричеству.



Меблировка. Мебель для элитного ремонта также подбирается под требования клиента и необходимый функционал. Чаще всего уникальные предметы интерьера выполняют на заказ по запросам дизайнера, либо приобретается антиквариат или новинки из небольших коллекций гигантов индустрии.

Для мебели используют натуральные и первоклассные материалы. Стиль меблировки подбирают под стиль интерьера, но и многофункциональность мебели также имеет большое значение. Чтобы комнаты не были перегружены, используются специальные методы расстановки и скрытые системы хранения.



Этапы элитного ремонта квартиры

Для эксклюзивного ремонта существует определенный порядок выполнения работ и есть несколько этапов, которые невозможно пропустить, и они отсутствуют при других видах ремонта. Важно понимать, что любой ремонт – это длительный процесс, а эксклюзивный тем более.

Кроме того, такой ремонт невозможно выполнить самостоятельно, таким бы талантливым домашним мастером вы не были. Элитный ремонт требует привлечения команды профессионалов. Итак, рассмотрим этапы дизайнерского ремонта.

Создание проекта. Как уже говорилось, за элитным ремонтом обязательно следует перепланировка помещения. Специалист не только сможет подобрать сочетания цветом, предложить варианты отделки и помочь выбрать мебель, но разработает новый проект жилья с учетом пожеланий, современных тенденций и с учетом особенностей помещения. В итоге вы получает подробный план квартиры со стильным оформлением и комфортным интерьером. Получение разрешений. При переносе, монтаже и демонтаже капитальных перекрытый необходимо согласование действий со специальными органами. Перенос коммуникаций или перемещение функционала одной комнаты в другую, например, решено одну из комнат переоборудовать в кухню-столовую, также требует посещения соответствующих служб. Подготовительные работы. К таким работам можно отнести демонтаж старых покрытий, снос или перенос стен и перегородок, строительство других конструкций. Замена коммуникаций. До начала ремонта обязательно обновляют все трубы и выводы, проводку и другие провода, которые не должны оставаться на виду. Кроме основной причины по устранению неисправностей и повышению надежности коммуникаций, их скрывают, чтобы не ухудшить оформление. Выполнение сложных архитектурных элементов. Так как для дизайнерского ремонта характерны различный объемный декор, этап по его монтажу никак нельзя упустить. Колоннады, портики и арки сделают дизайн неповторимым и экстравагантным. Монтаж технологичных систем. Как бы отмечено, элитный интерьер подразумевает под собой также использование различных систем для автоматизации как можно большего числа процессов в помещении. Поэтому упустить этап по установке таких систем никак нельзя. Установка сантехники. Так как для дизайнерского интерьера могут быть использована довольно технологичная сантехника, ее установку и подключение можно выделить отдельным этапом ремонта. Отделочные работы. Для отделки часто используются не только дорогие, но и уникальные по своим свойствам, материалы. Так что привлечение специалистом по работе с такими материалами просто необходимо. Установка и подключение бытовой техники. Так как в элитном ремонте чаще всего используются новинки и довольно сложные в подключении устройства, вся техника подключается профессионалами. Уборка. Сам по себе термин «под ключ» подразумевает, что въезд в квартиру осуществляется после окончания всех работ. Так что уборку, вывоз и вынос мусора берет на себя компания. Окончательное оформление. После окончания ремонта дизайнер стилизует помещение согласно созданному проекту. Размещается элитный декор в виде предметов роскоши или специально выполненных, уникальных предметов искусства. Текстиль, скорее всего, из натуральных, премиальных материалов.

Из чего складывается стоимость элитного ремонта квартиры

Чтобы узнать стоимость ремонта, нужно принять во внимание:

площадь помещения;

состояние помещения до начала работ;

стоимость стройматериалов;

выполняемые работы и их сложность;

сроки выполнения.

Как и при любом другом виде ремонта, точную стоимость назвать очень сложно. Компании, предоставляющие такие услуги, стараются максимально сократить стоимость работ за счет найма в команду профессионалов по работе с нестандартными материалами, заключению договоров с производителями мебели и техники, использованием качественных инструментов.