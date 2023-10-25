Ремонт в ванной комнате – сложный и довольно затратный процесс. Но если некоторые отделочные работы самостоятельно, можно значительно сэкономить. Так, следуя подробным рекомендациям, выложите плитку в комнате , возможно, даже новичок в этом вопросе.

Демонтаж старой плитки в ванной комнате

Независимо от вида покрытия старого, его следует удалить. Чтобы новая плитка хорошо держалась, необходимо подготовить надежное основание.







Если отслужившая свое старая плитка больше не встречается, то при демонтаже можно не стесняться и удалять ее с помощью перфоратора или дрели.

Если предполагается использование прежнего покрытия в других целях, можно снять плиты, по максимальному сохранению их загрязнения, с помощью стамески и молотка.







Для этого нужно быстро снять шпателем или ножом грунт со швов. Затем поддеть точность плиту стамеской, слегка постукивая по ней молотком снимать кафель. Мозаика обычно поддается демонтажу без использования молотка.



Если стены были окрашены, достаточно просто очистить их с помощью скребка, растворителя или строительного фена. Удалять нужно не только краску, но и отслаивающиеся фрагменты шпаклевки.







По окончанию работ основа должна быть полностью освобождена от прежнего декора. Все проблемные и слабые места также лучше проработать на этом этапе.

В противном случае, плитка, особенно если это керамогранит, может отвалиться, так как элементы из этого материала довольно тяжелые.











Выравнивание стен в ванной перед укладкой плитки

Чтобы плитка легла ровно, требуется подготовить основание. Если перепады незначительные, не более 3 мм, сгладить неровности можно с помощью плиточного клея во время укладки.







Но если дефекты встречаются по всему периметру комнаты, то дешевле, удобнее и быстрее будет провести выравнивание штукатуркой. Для значительных деформаций штукатурки бывает недостаточно.

В таких случаях используется каркас из гипсокартона, но нужно быть готовыми, что площадь комнаты уменьшиться как минимум на 5-7 мм с каждой стороны.

Грунтование стен ванной перед укладкой плитки



Обязательный этап – грунтование, улучшает сцепление основания с плиточным клеем.







Выбор грунтовки зависит от материала стены:

универсальный – подходит для всех поверхностей. Грунт обладает низкой степенью водопоглощения;

выравнивающий водопоглощение – используется на пористых поверхностях. Грунт образует защитную пленку, которая препятствует проникновению влаги из плиточного клея в стены;

глубокое укрепление – обеспечивает не только высокую степень защиты от влагопоглощения, но и укрепляет основание. Грунт используется для сыпучих и хрупких стен;

бетонконтак – используется на гладких поверхностях – бетон, металл, дерево. Обеспечивает адгезию плитки с поверхностью.

При нанесении грунтовки необходимо следовать инструкции производителя, так как каждый состав имеет свои особенности.









Гидроизоляция ванной комнаты

Следующий важный этап в подготовке основания к укладке плитки – это гидроизоляция. Она может быть локальной или полной. Выбор материалов зависит от финансовых возможностей.







К самому бюджетному варианту гидроизоляции относится полиэтиленовая пленка. Для частичной обработки можно использовать мастичные или рулонные составы.





Важно: гидроизоляция обязательно делается сплошным слоем на полу, нижних участках стены по периметру всего помещения и в зонах повышенной влажности, чтобы обеспечить надежную защиту в случае аварийной ситуации.

Укладка плитки в ванной

Приступать к укладке плитки можно только после полного просыхания грунтовки.







Откуда начать работы – с пола или со стены – зависит от способа выкладки:

прямой – самый простой способ, который прекрасно подходит новичкам. Плитка укладывается параллельно стенам;

вразбежку – в каждом последующем ряду, плитка смещается наполовину. За счет особенностей способа, подрезки будет больше, чем в первом варианте;

диагональный – довольно трудоемкий процесс, требующей особой внимательности и качественной подрезки. Плиты укладываются под углом 45 градусов по отношению к линии стыков пола и стен;

модульный – используйте фрагменты разного размера. Из них собирается модуль, который повторяется по периметру помещения. Выкладка выглядит эффектно, но довольно сложно в реализации.





Важно : если выкладка начинается со стены, необходимо оставить отступ для напольного покрытия.

Определив способ выкладки, необходимо провести разметку. Для этой широко распространенной сети кафе, получается количество фрагментов в одном ряду. Может потребоваться подрезка.







Все расчеты лучше использовать на бумаге с учетом швов, на которые приходится 2-3 мм. Выкладка на стену, если предположить, что полы еще не употреблены, официально начинается со второго ряда. Потребуется подпорка, чтобы плитка под собственную тяжесть не ползла вниз.

Высота подпорки рассчитывается следующим образом: увеличивается толщина напольного покрытия , клеевой основы, высота облицовочной плитки для стен или пола и шва.

3. Подготовка плиточного клея

Для приготовления клея большой емкости и строительный миксер. Важно, все инструменты должны быть чистыми, чтобы не нарушать консистенцию состава. Сухая смесь разводится в соответствии с универсальными производителями.







Выбор клея зависит от типа основания. Для ванной комнаты обязательно нужно подбирать влагоустойчивый состав. Если большая упаковка, не стоит разводить все сразу. Клей быстро твердеет, а неиспользуемый раствор легко выкинуть.









4. Укладка плитки на стену

Перед работой подготавливаются все необходимые инструменты – это шпатель, обычный и гребенчатый, строительный уровень и специальные заглушки для швов. Клей можно наносить только на стену или на плитку.







При значительных неровностях кожи, более 5 мм, рекомендуется скрывать клеем обе поверхности. После принятия решения излишки удаляются гребенчатым шпателем. Размер зубчиков инструмента подбирается в соответствии с поверхностью.

Для ровных стенок подойдет – 6мм, для средних – 8мм, при значительных ровных сторонах используется гребенка с зубчиками 10 мм.

Если клеевая основа на воздействие и на плитку, и на стену, борозды от зубов на разных воздействиях должны быть противоположны. Например, если плитка клей имеет вертикальное отклонение, то на стенке должна быть изнашивание в горизонтальном положении.

Важно: нельзя наносить клей круговыми движениями. При таком способе на уголках кафеля состава получается совсем немного, в то время как по центру образуется лепнина.





Между плитками после приклеивания вставляется специальный крестообразный шаблон, который обеспечивает ровность швов. Можно использовать систему для выравнивания, которая регулирует не только ширину шва, но и его глубину и обеспечивает ровную выкладку по всей поверхности.

После выкладки первого ряда, с двух сторон выставляются вертикальные рейки. На них натягивается нитка, она будет ориентиром для второго ряда. Каждый этап проверятся строительным уровнем.

На заметку: отрезные элементы лучше укладывать в места, где они не будут бросаться в глаза – в углах, предположительно за стиральной машиной, шкафчиком, тумбой. Важно, учесть все эти особенности при расчетах.

5. Укладка плитки на пол

Облицовку напольного основания нужно начинать от дальней стены. Для контроля ровности выкладки плитки, рекомендовано натянуть капроновую нить. Она будет выступать в качестве основания для выкладки первого ряда.







На пол и на основание плитки наносится тонкий слой клея. Ровность контролируется строительным уровнем. Незначительный уклон кафеля можно поправить с помощью резинового молотка.

Для этого не сильно постучите инструментом по плитке в нужном направлении. Если данный метод не помогает выровнять плитку, придется ее снять и уложить повторно.

Важно: наступать на плитку нельзя, пока клеевая основа полностью не просохнет.

6. Обязательно ли использовать межплиточные разделители

Крестики и специальные системы для выравнивания плитки использовать обязательно. Без них велика вероятность формирования швов разного размера и глубины. Это не только негативно скажется на эстетической составляющей, но и снизит показатели надежности покрытия.

7. Затирка швов

После полного высыхания плиточного клея можно приступить к затирке швов. Составы представлены как в готовом виде, так и в качестве сухих смесей, которые нужно разводить. Затирка наносится губкой или специальным резиновым шпателем.







Важно: состав нужно наносить быстро, пока он не засох. Излишки удаляются влажно губкой. После полного высыхания затирки плитку достаточно протереть мягкой влажной тряпкой.

Распространенные ошибки при укладке плитки в ванной и варианты по их устранению

Все дефекты, возникающие в процессе укладки, нужно исправлять сразу.

В противном случае, придется демонтировать отдельный кафель, а в некоторых случаях и всю выкладку.



1. Плитка легла «ступеньками»

Ошибка возникает если плоскость стены нарушены. Даже при небольшом смещении горизонтали, вертикальные швы будут иметь изъян. Исправить дефект можно подрезкой первого ряда.

Если деформация началась в середине покрытия, в ряду, с которого пошли «ступеньки» нужно расклинить швы. При выкладке напольной плитки подобная проблема устраняется подрезкой первого ряда.

2. Плитка выпала из ряда

Обычно, проблема возникает, если не вставить шовный разделитель между плитами. В этом случае все просто, нужно повторно нанести тонкий слой клея на плитку и поверхность и вернуть элемент на место. По периметру установить крестообразные разделители. Бывает, что кафель выпадает из ряда по причине заводского брака, когда угол плитки немного скошен. В этом случае проблему можно решить только заменой элемента.

3. Провалы в швах

Проблема часто возникает при использовании некачественной или неправильно разведенной затирки. Для устранения дефекта потребуется удалить затирку, и нанести новый слой.

4. Плитка западает

Причина западания элементов кроется в неправильном нанесении раствора. Если клеем покрываются только углы плитки или он наносится точечно. Для устранения проблемы плитку нужно снять, очистить от прежнего клея, нанести состав повторно тонким равномерным слоем и вернуть элемент на место.

5. Плитка «поплыла»

Проблема связана с несоблюдением времени, которое требуется для полного высыхания плиточного клея. Каждый производитель на упаковке указывает минимальное время, требуемое для полного затвердения клея.

Но лучше выждать максимум, так как ванна не самое проветриваемое помещение. Если начать затирку швов до высыхания клея, выкладка «поплывет». На общем фоне дефект будет очень заметен.





Укладка плитки своими руками - процесс не легкий, но вполне выполнимый. Важно соблюдать все рекомендации специалистов и производителей облицовочных материалов.

Если пройти этот этап ремонта самостоятельно, то можно не только сэкономить бюджет, но и получить очень уютную и комфортную комнату.