Лучший способ вдохнуть жизнь в новые деревянные двери - покрасить их. А может быть вы хотите привести в порядок старое полотно, которое служило еще вашим прадедушке и бабушке? Смело решайтесь, ведь покрасить дверь очень просто. Главное подготовиться к этому процессу, приобрести нужные материалы и следовать технологии процесса. В этом мы вам поможем. Расскажем как правильно выполнить все этапы, чтобы результат ваших усилий радовал вас долго.

Выбор краски для деревянной двери

На рынке лакокрасочных материалов множество вариантов красок, эмалей, лаков и грунтов. Если вам нужно скрыть поверхность двери, выбирайте краски с плотной цветной текстурой. Если, наоборот, подчеркнуть изящество и утонченность природного рисунка дерева - соответственно выбирайте прозрачные лаки и оттеночные составы. Они придадут легкую тень старины или подчеркнут свежесть древесной породы.

Существуют лаки и краски на водной основе (они без запаха) и химической (вы узнаете их по резкому “аромату”). Химические составы обладают повышенной влагостойкостью. Только при работе с ними соблюдайте технику безопасности. Проводите окрашивание в помещении, которое хорошо проветривается. Иначе есть риск сильно отравиться.

Краски на водной основе не доставят вам такие неудобства. Они не токсичны. Покрытие такой краской будет ровным даже при нанесении кистью. Часто их используют для домашних дверей, которые не будут контактировать с агрессивным природным климатом.

Удаляем старую краску с полотна двери

Конечный результат окрашивания зависит от качества подготовительной работы. Первым делом, конечно, удаляем старое покрытие. Действуем аккуратно и эффективно. Воспользуйтесь одним из этих способов.

Ручной способ удаления краски

Самый жесткий и сложный способ. К нему стоит обращаться только в крайнем случае, когда другие методы не принесли результата. Если старая дверь покрыта шпоном - этот способ использовать нельзя. В ход идут скребки, шпатели, болгарки со шлифовальной насадкой, наждачка. В общем, понятно, что действуем агрессивно, удаляя прочно сидящие остатки старого покрытия.

Удаление краски пескоструем

Также является агрессивным методом. Он менее трудоемкий и более эффективный. Но обращайтесь к нему только в случае крайней необходимости. Пескоструй - это струя воздуха, смешанная с песком. Сильным напором струя “съедает” все, что попадется на его пути.

Снятие старой краской таким способом очень быстрое. Рекомендуем использовать его, когда дверь в дальнейшем будет окрашиваться в непрозрачные краски. В этом случае, возникшие ямки и неровности можно просто зашпатлевать. И под краской такие корректировки будут не заметны.

Удаление краски горячим воздухом

Метод долгий и требует вашего терпения. Такой способ мягко очищает поверхность не нарушая ее структуру. Воспользуйтесь строительным феном и направьте горячий воздух на нужный участок. Старая краска станет мягкой и удаляется обычным скребком.

​​​​​Химические растворители

Понятно, что для такого способа необходим растворитель. Наносите его на 10-15 минут и затем без усилий удаляете скребком. Соблюдайте технику безопасности. Токсичных паров будет много, а значит работайте с ним только в помещении, которое хорошо проветривается. Такой метод подходит для покрытия шпоном. Но растворитель нужно подобрать специально для этого материала.

Готовим деревянную дверь к покраске

Подготовка на удалении старого покрытия не заканчивается. После этого этапа, следуйте инструкции ниже.

Шлифование

На этом этапе вы подготавливаете финишную, идеально ровную поверхность. Удаляются мелкие шероховатости, заусенцы, мелкие остатки краски. Для этого воспользуйтесь наждачкой с зернистостью Р180 и выше. Чем больше показатель, тем более мелкий абразив.

Шпатлевание

Шпатлевку подбирайте в зависимости от конечной цели. Если планируете прозрачное покрытие - цвет шпатлевки должен сливаться с покрытием. Если окрашивание будет плотным - критериев для выбора нет. Выбирайте любую.

Финишное шлифование

Сначала пройдите поверхность наждачной бумагой с зерном Р180. Далее чистовую обработку проводят абразивом Р400 или Р600.

Нанесение грунта

Для того, чтобы деревянный материал не впитал в себя всю краску, необходимо покрыть дверь грунтом. Краска на него ляжет ровнее и будет держаться в первозданном виде дольше. После того, как вы удалите старое покрытие, вас может ожидать неприятный сюрприз в виде темных пятен. Отбелить их можно хлором. Разведите его с водой в пропорции 1 к 3.

Владимир Баранов (мастер по установке дверей 169.ru)

Способы покраски дверного деревянного полотна

Важно помнить, что вместе с дверью придется красить и коробку двери. Для того, чтобы вся комплектация двери в сборе смотрелась гармонично.

Есть два способа осуществить окрашивание.

В горизонтальном положении (рекомендуется).

В вертикальном положении, не снимая дверь с петель.

Удобнее это сделать, конечно, в положении “лежа”. Кроме того, окрашивание таким способом будет более качественным. Ровным и без подтеков.

Нанесение краски на дверь

Есть несколько способов нанести краску на дверь. Этот способ подбирается к типу двери. Мы дадим вам свои рекомендации, а вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант.

Каркасная дверь-щит

Это такая дверь, которая состоит из деревянного каркаса и двух сторон на нее прикреплены листы ДВП. Лучший инструмент для окрашивания такого типа - валик. Начинайте с торцов дверного полотна. Затем переходите на пласть. Сначала окрашивайте по вертикали.

На второй слой, после того как дверь высохнет, выберите горизонтальное нанесение. Последним этапом повторите окрашивание по торцам и пласти в вертикальном направлении.

Дверь с филенками

Для такого типа лучше вооружиться кистью. Так как валиком прокрасить все выступы не получится. Начинайте с торцов двери, затем все фигурные элементы, а основную пласть двери окрашивайте по схеме, описанной выше.

Эффект искусственного состаривания

Для этого эффекта вам понадобится морилка. Оттенок патины легко отрегулировать концентрацией этого состава. Начинайте красить по алгоритму для каркасной двери. Вертикально - горизонтально - вертикально. После этого слегка отшлифуйте полотно и нанесите еще один слой.

Имитируем древесную структуру

Для этого возьмите два цвета эмали. Темную и светлую, сочетание вы можете определить сами. Один из стандартных вариантов - это желтая и бежевая краска. Первым слоем нанесите светлую эмаль. После того как изделие высохнет - обработайте поверхность мыльным раствором.

Нанесите второй слой краски уже второго цвета - темного. После высыхания смойте мыльный раствор влажной тряпкой. Смывайте до тех пор, пока эффект не станет законченным. Если у вас дверь из массива дерева или покрытие из шпона - действуйте щеткой с мягкой щетиной.

Нанесение лака на дверь из дерева

Окрашивание лаком ничем не отличается от окрашивания цветной эмалью. Вам только нужно хорошо подготовить поверхность двери, чтобы она была красивая, без пятен и пороков древесины. Если есть желание поменять оттенок дерева на более темный, воспользуйтесь морилкой. А после этого закрепите результат лаком в два слоя.

Нет ничего сложного в покраске двери. Главное соблюдать алгоритм действий, технику нанесения и выдерживать время для того, чтобы слои краски хорошо просохли.

В остальном никто не ограничивает вас в творчестве. Реализуйте свои самые смелые идеи и покрасьте дверь своей мечты. Она уже будет дизайнерской и уникальной. А в наше время это очень высоко ценится.